В Бердянской колонии выявлены нарушения прав заключенных. Ждем решение министра юстиции по деятельности учреждения, - Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова заявила о нарушениях прав заключенных в Бердянской колонии. В частности, в колонии №77 продолжают существовать неформальные отношения между различными группами осужденных, которые построены на запугивании новоприбывших заключенных.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В очередной раз зафиксировали, что рекомендации, которые предоставлялись мной как Уполномоченным в отношении устранения недостатков, выявленных в ходе предыдущих визитов, остаются невыполненными. Это приводит к нарушению прав осужденных на надлежащие условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения", - написала Денисова.

"Во время конфиденциальных бесед новоприбывшие осужденные сообщили о том, что им запрещается сидеть и лежать на кроватях. Кроме того, в свободное время выстраивают колоннами на территории участка и заставляют долго стоять на месте неподвижно, с целью воспитательной работы", - добавила он.

По словам Денисовой, выявленные нарушения обсудили на выездном заседании Комитета ВР по правам человека. Также речь шла о дальнейшей работе Бердянской исправительной колонии №77.

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"Отметила о необходимости осуществления контроля со стороны руководства Офиса генерального прокурора по состоянию досудебного расследования в уголовных производствах, открытых по фактам избиения и вымогательства средств от осужденных работниками учреждения", - подчеркнула омбудсмен.

"По результатам заседания члены Комитета приняли решение заслушать министра юстиции Дениса Малюську относительно принятых им решений относительно деятельности Бердянской исправительной колонии №77", - подытожила уполномоченный ВР по правам человека.