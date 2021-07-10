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Новости
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В Бердянской колонии выявлены нарушения прав заключенных. Ждем решение министра юстиции по деятельности учреждения, - Денисова

В Бердянской колонии выявлены нарушения прав заключенных. Ждем решение министра юстиции по деятельности учреждения, - Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова заявила о нарушениях прав заключенных в Бердянской колонии. В частности, в колонии №77 продолжают существовать неформальные отношения между различными группами осужденных, которые построены на запугивании новоприбывших заключенных.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В очередной раз зафиксировали, что рекомендации, которые предоставлялись мной как Уполномоченным в отношении устранения недостатков, выявленных в ходе предыдущих визитов, остаются невыполненными. Это приводит к нарушению прав осужденных на надлежащие условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения", - написала Денисова.

"Во время конфиденциальных бесед новоприбывшие осужденные сообщили о том, что им запрещается сидеть и лежать на кроватях. Кроме того, в свободное время выстраивают колоннами на территории участка и заставляют долго стоять на месте неподвижно, с целью воспитательной работы", - добавила он.

По словам Денисовой, выявленные нарушения обсудили на выездном заседании Комитета ВР по правам человека. Также речь шла о дальнейшей работе Бердянской исправительной колонии №77.

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"Отметила о необходимости осуществления контроля со стороны руководства Офиса генерального прокурора по состоянию досудебного расследования в уголовных производствах, открытых по фактам избиения и вымогательства средств от осужденных работниками учреждения", - подчеркнула омбудсмен.

"По результатам заседания члены Комитета приняли решение заслушать министра юстиции Дениса Малюську относительно принятых им решений относительно деятельности Бердянской исправительной колонии №77", - подытожила уполномоченный ВР по правам человека.

Автор: 

Бердянск (443) Денисова Людмила (996) колония (421) нарушения (948) омбудсмен (599) права человека (989) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+5
на всех не хватает малюськиных люксов?
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10.07.2021 10:10
+2
эээ пахан на параше иди спи шнырь)
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10.07.2021 10:15
+2
Вони вірно зробили з покращенними камерами але є "але"... треба щоб у покращених седілі ті хто працює на Зоні а "блатниє" хай блотують у гнідниках , за гроші тільки як що можеш довести походження грошей. Але зебуїни навряд щось нормально зроблять.
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10.07.2021 11:05
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на всех не хватает малюськиных люксов?
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10.07.2021 10:10 Ответить
Барыги позанемали)))
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10.07.2021 10:25 Ответить
Вони вірно зробили з покращенними камерами але є "але"... треба щоб у покращених седілі ті хто працює на Зоні а "блатниє" хай блотують у гнідниках , за гроші тільки як що можеш довести походження грошей. Але зебуїни навряд щось нормально зроблять.
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10.07.2021 11:05 Ответить
эээ пахан на параше иди спи шнырь)
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10.07.2021 10:15 Ответить
Господа предыдущие комментаторы, какие же вы тупые, даже о фене вспомнили! Просто курортный сезон в разгаре, Азовское море такое мелкое, но теплое и , как магнит, манит в Бердянск всяких проверяющих! Проверено наблюдениями на 4 десятилетия - и при СССР и при вольной "незалэжной" Украине!
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10.07.2021 10:24 Ответить
Обострение по жаре? Верю...
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10.07.2021 10:30 Ответить
https://youtu.be/kV1OJrRbRE0
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10.07.2021 10:33 Ответить
а посадите ка туды зебилов на сутки,
и пусть выполнят норму по чистке сухих бычков,
голыми руками....
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10.07.2021 10:50 Ответить
Так тхвилюются за злочинців ви так би захищали жертв злочинів.
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10.07.2021 13:02 Ответить
Прям кати.Примушують стояти нерухомо на перекличках,замість запропонувати в футбол пограти,чи прийняти сонячні ванни.
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10.07.2021 13:28 Ответить
Ха, я больше скажу. В украинских тюрьмах, часто в пельмени для зеков кладут больше свинины, чем говядины. Вот где коррупция, а вы про прописки...
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10.07.2021 14:41 Ответить
 
 