Европейский регулятор рекомендовал включить миокардит и перикардит в список побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna
Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) пришел к выводу, что связь между вакцинацией от коронавирусной инфекции препаратами Pfizer (Comirnaty) и Moderna (Spikevax) и случаями воспаления сердечной мышцы возможна.
Об этом пресс-служба регулятора проинформирована 9 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Такие заболевания сердца, как миокардит и перикардит, могут возникать в очень редких случаях после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna", - говорится в сообщении.
Комитет ЕМА рекомендовал внести миокардит и перикардит в список побочных эффектов от этих двух вакцин.
Комитет пришел к такому выводу на основании исследования. Специалисты ЕМА рассмотрели 145 случаев миокардита среди пациентов, получивших Comirnaty, и 19 случаев – среди привившихся Spikevax.
Также они исследовали информацию о 138 случаях перикардита после прививки Pfizer и 19 случаях после Moderna.
В ЕМА выяснили, что случаи воспаления сердечной мышцы возникали у молодых взрослых мужчин в течение 14 дней после получения прививки, чаще – после второй дозы. Исследовали эти побочные эффекты у пациентов из стран Европейской экономической зоны.
Регулятор подчеркивает, что польза от всех разрешенных вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивает их риски, учитывая опасность заболевания COVID-19 и связанных с ним осложнений.
"Научные данные показывают, что они снижают смертность и госпитализацию в связи с COVID-19", – напоминают в ЕМА.
Информации о возникновении побочных эффектов в виде воспаления сердечной мышцы после вакцинации препаратами Johnson & Johnson и AstraZeneca ЕМА не обнаружило.
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Так, 17-річна мешканка Осло розповіла NRK, що отримала першу дозу вакцини від Pfizer «пару тижнів назад», після чого вона помітила, що її груди стали на розмір більше.
«При вакцинації приблизно у 10% жінок можливе збільшення лімфатичних вузлів у пахвовій западині», - сказав Мадсен, додавши, що про такі випадки повідомлялося у США.
Интересно мадсен в курсе что пах. область и мол.железы немножко отличаются??
Розкажить це тим молодим та здоровим людям, що померли після вакцини. Користь може оцінюватися лише для окремої людини, але ж ніяк не для суспільства в цілому. Вже відверто кажуть - частина людей помре, але ціною цього виживуть більше, тому колитеся. Це нацизм.
Інакше розберіться зі своїми думками або скористайтесь послугами психолога.
Кольнули...через неделю человек помер от инсульта...и на этом все...взаимосвязи искать не выгодно..