Европейский регулятор рекомендовал включить миокардит и перикардит в список побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna

Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) пришел к выводу, что связь между вакцинацией от коронавирусной инфекции препаратами Pfizer (Comirnaty) и Moderna (Spikevax) и случаями воспаления сердечной мышцы возможна.

Об этом пресс-служба регулятора проинформирована 9 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Такие заболевания сердца, как миокардит и перикардит, могут возникать в очень редких случаях после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna", - говорится в сообщении.

Комитет ЕМА рекомендовал внести миокардит и перикардит в список побочных эффектов от этих двух вакцин.

Комитет пришел к такому выводу на основании исследования. Специалисты ЕМА рассмотрели 145 случаев миокардита среди пациентов, получивших Comirnaty, и 19 случаев – среди привившихся Spikevax.



Также они исследовали информацию о 138 случаях перикардита после прививки Pfizer и 19 случаях после Moderna.

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В ЕМА выяснили, что случаи воспаления сердечной мышцы возникали у молодых взрослых мужчин в течение 14 дней после получения прививки, чаще – после второй дозы. Исследовали эти побочные эффекты у пациентов из стран Европейской экономической зоны.



Регулятор подчеркивает, что польза от всех разрешенных вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивает их риски, учитывая опасность заболевания COVID-19 и связанных с ним осложнений.

"Научные данные показывают, что они снижают смертность и госпитализацию в связи с COVID-19", – напоминают в ЕМА.

Информации о возникновении побочных эффектов в виде воспаления сердечной мышцы после вакцинации препаратами Johnson & Johnson и AstraZeneca ЕМА не обнаружило.