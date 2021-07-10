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Новости Коронавирус и карантин
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Европейский регулятор рекомендовал включить миокардит и перикардит в список побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna

Европейский регулятор рекомендовал включить миокардит и перикардит в список побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna

Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) пришел к выводу, что связь между вакцинацией от коронавирусной инфекции препаратами Pfizer (Comirnaty) и Moderna (Spikevax) и случаями воспаления сердечной мышцы возможна.

Об этом пресс-служба регулятора проинформирована 9 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Такие заболевания сердца, как миокардит и перикардит, могут возникать в очень редких случаях после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna", - говорится в сообщении.

Комитет ЕМА рекомендовал внести миокардит и перикардит в список побочных эффектов от этих двух вакцин.

Комитет пришел к такому выводу на основании исследования. Специалисты ЕМА рассмотрели 145 случаев миокардита среди пациентов, получивших Comirnaty, и 19 случаев – среди привившихся Spikevax.

Также они исследовали информацию о 138 случаях перикардита после прививки Pfizer и 19 случаях после Moderna.

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В ЕМА выяснили, что случаи воспаления сердечной мышцы возникали у молодых взрослых мужчин в течение 14 дней после получения прививки, чаще – после второй дозы. Исследовали эти побочные эффекты у пациентов из стран Европейской экономической зоны.

Регулятор подчеркивает, что польза от всех разрешенных вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивает их риски, учитывая опасность заболевания COVID-19 и связанных с ним осложнений.

"Научные данные показывают, что они снижают смертность и госпитализацию в связи с COVID-19", – напоминают в ЕМА.

Информации о возникновении побочных эффектов в виде воспаления сердечной мышцы после вакцинации препаратами Johnson & Johnson и AstraZeneca ЕМА не обнаружило.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180) Moderna (58)


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Топ комментарии
+8
Ліки це не вакцина. Ліки це коли ти вже хворий і п'єш їх щоб одужати, при цьому ідеш на невеликий ризик, але заради одужання. Вакцина це коли ти повністю здоровий, але щеплися і помираєш заради «загального блага». Це божевілля і нацизм. Навіть одна померла людина від вакцини не варта мільонів кого вона рятує.
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10.07.2021 12:28
+6
Це як раз ти виходець з совка де індивідум ніщо, а колектив все. А в ненацистьких і некомуняцьких суспільствах прийнято так: життя мільонів не варто життя однієї людини. Життя людини є найвищою цінністю.
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10.07.2021 13:03
+4
" Регулятор подчеркивает, что польза от всех разрешенных вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивает их риски, учитывая опасность заболевания COVID-19 и связанных с ним осложнений."

Розкажить це тим молодим та здоровим людям, що померли після вакцини. Користь може оцінюватися лише для окремої людини, але ж ніяк не для суспільства в цілому. Вже відверто кажуть - частина людей помре, але ціною цього виживуть більше, тому колитеся. Це нацизм.
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10.07.2021 12:07
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В жоапакардит будит?
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10.07.2021 11:47 Ответить
жопа уже есть.
зеленский фамилия
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10.07.2021 11:55 Ответить
Если бы европейский регулятор не рекомендовал, то у нас бы и не было таких осложнений. Все по методичкам свыше, что скажут так и будет.
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10.07.2021 12:57 Ответить
привівкі эта чудо
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10.07.2021 11:51 Ответить
Ага а от астразенеки инфаркт и инсульт...а от короновака просто подыхают..
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10.07.2021 12:07 Ответить
повідомлення у соцмережах про збільшення грудей у норвежок після щеплення.
Так, 17-річна мешканка Осло розповіла NRK, що отримала першу дозу вакцини від Pfizer «пару тижнів назад», після чого вона помітила, що її груди стали на розмір більше.
«При вакцинації приблизно у 10% жінок можливе збільшення лімфатичних вузлів у пахвовій западині», - сказав Мадсен, додавши, що про такі випадки повідомлялося у США.
Интересно мадсен в курсе что пах. область и мол.железы немножко отличаются??
Європейський регулятор рекомендував включити міокардит і перикардит у список побічних ефектів від вакцин Pfizer і Moderna - Цензор.НЕТ 6786
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10.07.2021 16:02 Ответить
" Регулятор подчеркивает, что польза от всех разрешенных вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивает их риски, учитывая опасность заболевания COVID-19 и связанных с ним осложнений."

Розкажить це тим молодим та здоровим людям, що померли після вакцини. Користь може оцінюватися лише для окремої людини, але ж ніяк не для суспільства в цілому. Вже відверто кажуть - частина людей помре, але ціною цього виживуть більше, тому колитеся. Це нацизм.
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10.07.2021 12:07 Ответить
Це реалізм, а не нацизм. Да возможно кому то не повезёт. Но какой другой выход? Но просто почитай вкладыш к любому лекарству о побочных действиях, а главное, как часто это бывает.
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10.07.2021 12:23 Ответить
Ліки це не вакцина. Ліки це коли ти вже хворий і п'єш їх щоб одужати, при цьому ідеш на невеликий ризик, але заради одужання. Вакцина це коли ти повністю здоровий, але щеплися і помираєш заради «загального блага». Це божевілля і нацизм. Навіть одна померла людина від вакцини не варта мільонів кого вона рятує.
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10.07.2021 12:28 Ответить
Т.е. жизнь одного отдельно взятого человека для Вас важнее жизней миллионов других людей? Могу предположить, что Вы выходец из СНГ или Вам он близок ментально. Как раз западное общество тем качественно и отличается что ставит общее благо выше частного. Разберитесь в своей голове, т.к. по Вашей логике, не следует делать ничего что может быть для кого-то опасно - летать на самолете, водить авто и даже кушать, ведь кто-то подавится и умрет, а жизнь этого человека важнее жизней тех кто умрет от голода...
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10.07.2021 12:52 Ответить
Це як раз ти виходець з совка де індивідум ніщо, а колектив все. А в ненацистьких і некомуняцьких суспільствах прийнято так: життя мільонів не варто життя однієї людини. Життя людини є найвищою цінністю.
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10.07.2021 13:03 Ответить
Це буде приватна справа кожного індивідуума зокрема чи суспільної групи, коли їхні дії чи бездіяльність не спливатимуть на життя інших людей. Інакше це вже зазіхання на життя інших індивідуумів суспільства. Як Ви вважаєте - в такому випадку суспільтво вправі реагувати? І, якщо так, то яким чином? Видається, що у Вас завдання "розганяти" антипрививочний синдром.
Інакше розберіться зі своїми думками або скористайтесь послугами психолога.

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10.07.2021 12:58 Ответить
поэтому каждый должен принимать решение о прививке сам, а не принудительно
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10.07.2021 15:35 Ответить
другой выход был - жесткий карантин с объявлением военного положения (утечка боевого вируса!), но ***** из власти нужно было в куршавель поехать и заразиться.
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10.07.2021 12:48 Ответить
евреев сжигали в газ.камерах, чтобы доминировала чистая арийская раса.
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10.07.2021 15:33 Ответить
Тут каждый решает сам для себя. Но однако защищая себя ввкциной от заразы, от которой уже померли миллионы людей (а сколько умерло от вакцин, для сравнения?) ты защищаешь не только себя но и других, общество в целом.
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10.07.2021 12:40 Ответить
Кожен вирішує, коли попереджають хворого ішемією, що Pfiser має таку побочку, а не мовчки колять і людина в той же день помирає.
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10.07.2021 13:20 Ответить
А никому не ведомо сколько померло от вакцин...
Кольнули...через неделю человек помер от инсульта...и на этом все...взаимосвязи искать не выгодно..
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10.07.2021 13:43 Ответить
или ты умираешь, защищая общество в целом
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10.07.2021 15:36 Ответить
Перикард--это сердечная сумка. Где сердце и находится. Как бы дополнительная защита. Там ещё иногда скапливается вода---что очень опасно для жизни. После первой прививке и правда болел перикард---несколько дней. А когда переболел этой дрянью, так неделю болела сердечная сумка. Правда у меня туда лазили по крепкой причине в Центре Сердца. Дуракам что комментируют не думая и не знаю---не рекомендую---давно замечено, поймает тема таких. А вот после второй прививки почти не было. Шыряли Пфайзер.
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10.07.2021 12:49 Ответить
Когда человек болеет гриппом или ковидом (или только что выздоровел) у него сильно повышен уровень антител. Если в это время дать приличную физ нагрузку, то антитела будут атаковать тот орган, который немного поврежден в рез. тренировки (сухожилия, скелетные мышцы или сердечную мышцу). И как результат - ревматизм, миокардит, перикардит, аритмии, тахикардии и тп. При прививках антител несколько меньше, чем во время болезни, но при сильных нагрузках, и там можно миокардит или перикардит схватить (поэтому такое у молодых мужчин чаще встречается). Забить на болезнь или прививку и на след. день после негативного ПЦР теста после болезни или после прививки пойти в тренажерный зал или на пробежку - это весьма похоже на поведение молодых мужчин, у которых эта побочка чаще и проявляется. У большинства из них она излечивается курсом лечения противовоспалительными препаратами.
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10.07.2021 13:02 Ответить
Всё пропало😰 жартую на сотні мільйонів щеплених більше схоже на статистичну похибку ,а якщо серйозно то лазив по російських медіа ресурсах і знайшов статтю про щеплення в Аргентині спутніком 5 то там автор статті хвалився тим що в Аргентині на 6.9 мільйонів щеплених тільки 0.5% побічних ефектів я не полінився і перейшов за посиланням на звіт аргентинської служби здоров'я ,автор або щось не так зрозумів або неправильно переклав бо там йшлося про те що на 100тисяч було 38тися звернень і о диво по 2 випадки тромбозу на тих самих 100тисяч .
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10.07.2021 13:17 Ответить
То что я тут говорю уже год об этой т.з. вакцинации - аутоиммунный ответ организма на вакцину(любую) не знает никто !!! Прививайтесь лохи - вам скидка на панихиду и место на кладбище !!!
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10.07.2021 13:21 Ответить
 
 