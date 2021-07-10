В ВМС Британии полагают, что российская подлодка следила за авианосцем Queen Elizabeth, - The Daily Telegraph

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании полагают, что российская подлодка следила за их авианосцем Queen Elizabeth. Это произошло, когда судно проходило в Средиземном море.

Об этом пишет The Daily Telegraph, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщает издание, инцидент случился - 27 июня, спустя четыре дня после того, как британский эсминец Defender, который входит в состав международной авианосной ударной группы во главе с Queen Elizabeth, зашел в территориальные воды Украины вблизи оккупированного Крыма.

В этот день противолодочные морские вертолеты Merlin из состава авианосца сбросили в воду гидроакустические буи, предполагая, что за боевым кораблем Британии ведет наблюдение российская подлодка, говорится в материале.

Издание уточняет, что один из вертолетов для сброса устройств по ретрансляции гидроакустических сигналов был поднят в воздух непосредственно с Queen Elizabeth, а другой - со вспомогательного судна обеспечения Fort Victoria.

Как утверждают источники, российская дизель-электрическая подлодка класса "Варшавянка", которая следила за маневрами авианосца, входит в состав Черноморского флота ВМФ России.

При этом в оборонном ведомстве Британии заявили, что принимают "серьезные меры" для защиты ударной группы.

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Ранее, замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.