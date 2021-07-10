В ВМС Британии полагают, что российская подлодка следила за авианосцем Queen Elizabeth, - The Daily Telegraph
Военно-морские силы (ВМС) Великобритании полагают, что российская подлодка следила за их авианосцем Queen Elizabeth. Это произошло, когда судно проходило в Средиземном море.
Об этом пишет The Daily Telegraph, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как сообщает издание, инцидент случился - 27 июня, спустя четыре дня после того, как британский эсминец Defender, который входит в состав международной авианосной ударной группы во главе с Queen Elizabeth, зашел в территориальные воды Украины вблизи оккупированного Крыма.
В этот день противолодочные морские вертолеты Merlin из состава авианосца сбросили в воду гидроакустические буи, предполагая, что за боевым кораблем Британии ведет наблюдение российская подлодка, говорится в материале.
Издание уточняет, что один из вертолетов для сброса устройств по ретрансляции гидроакустических сигналов был поднят в воздух непосредственно с Queen Elizabeth, а другой - со вспомогательного судна обеспечения Fort Victoria.
Как утверждают источники, российская дизель-электрическая подлодка класса "Варшавянка", которая следила за маневрами авианосца, входит в состав Черноморского флота ВМФ России.
При этом в оборонном ведомстве Британии заявили, что принимают "серьезные меры" для защиты ударной группы.
Ранее, замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.
Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.
Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.
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Ну это же древний ничем и никем не подтверждённый бред одного кацапского блогера.
пример ПВО Вейшнории в жизнь!
То от взрыва батарей, то от тупости московитов.
Убогих полагается жалеть.
на внутрішнє Чорне море-гарне море їх у каців аж 6 (шість) штук - лобами стук...
цікаво, брити запеленгували "Старий Оскал" чи "Вєлікій Новгород"?..
2. Смешно, когда они в ответ на унижение от британцев стараются напугать литовцев. Это то же самое, когда в ответ на унижение от американцев они обрушивают свою месть на украинцев. Потому что на литовцев и на украинцев - не страшно. Но смешно.
3. Смешно, когда они продвигают в Европу свой "Спутник" от короны, но тайком закупают 400 тысяч доз американского Пфайзер, на 200 тысяч своих чиновников, по паре доз на каждого. Потому что Пфайзером - не страшно. Но в данном случае - смешно.
4. Смешно, когда они делают круглые глаза в ответ на неприятие их в цивилизованных странах. Потому что в Европу хочется. Туда всем им хочется. Там не страшно.
Но когда их вылет или не вылет зависит от разрешения их президента, как в случае с Турцией - это смешно.
5. Тем более смешно, когда они на кредитной машине прутся в оккупированный ними самими Крым, а ее в Ялте во время ливня смывает в море. Может, им и страшно. Но ведь смешно!
6. Смешно смотреть на эти конвульсии. Я понимаю, что все выпады с бомбардировщиками или чем-то подобным на будущее - это от желания попыжиться перед своими. Но реальные результаты - ничтожные.
У этой игры есть зрители по обе стороны поля. С одной стороны - россияне, а с другой - весь мир.
И если россияне видят в налете бомбардировщиков на Литву или грозном предупреждении болгарскому кораблику какое-то величие, то весь мир видит другую картинку. С неадекватами в главной роли. Которые каждым подобным выпадом показывают, как они боятся сильных мира сего.
И это может продолжаться бесконечно - они будут плеваться только в маленьких.
Вряд ли они осмелятся зацепить подобным образом достойного противника. А жаль - наблюдать за "ответкой" было бы интересно.
Елена Кудренко