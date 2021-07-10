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В ВМС Британии полагают, что российская подлодка следила за авианосцем Queen Elizabeth, - The Daily Telegraph

В ВМС Британии полагают, что российская подлодка следила за авианосцем Queen Elizabeth, - The Daily Telegraph

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании полагают, что российская подлодка следила за их авианосцем Queen Elizabeth. Это произошло, когда судно проходило в Средиземном море.

Об этом пишет The Daily Telegraph, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщает издание, инцидент случился - 27 июня, спустя четыре дня после того, как британский эсминец Defender, который входит в состав международной авианосной ударной группы во главе с Queen Elizabeth, зашел в территориальные воды Украины вблизи оккупированного Крыма.

В этот день противолодочные морские вертолеты Merlin из состава авианосца сбросили в воду гидроакустические буи, предполагая, что за боевым кораблем Британии ведет наблюдение российская подлодка, говорится в материале.

Издание уточняет, что один из вертолетов для сброса устройств по ретрансляции гидроакустических сигналов был поднят в воздух непосредственно с Queen Elizabeth, а другой - со вспомогательного судна обеспечения Fort Victoria.

Как утверждают источники, российская дизель-электрическая подлодка класса "Варшавянка", которая следила за маневрами авианосца, входит в состав Черноморского флота ВМФ России.

При этом в оборонном ведомстве Британии заявили, что принимают "серьезные меры" для защиты ударной группы.

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Ранее, замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Автор: 

Великобритания (4986) корабль (2042) россия (95725) слежка (190) Средиземное море (85)


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Топ комментарии
+25
Ее наверно выдаёт чёрный дым выходящий из воды....
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10.07.2021 12:02
+12
В ВМС Британии полагают, что российская подлодка следила за авианосцем Queen Elizabeth, - The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 3268
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10.07.2021 12:06
+10
1. Смешно, когда они требуют убраться из Черного моря не большой американский эсминец, а маленький болгарский корабль. Потому что маленький болгарский корабль - это без последствий, и не страшно. Но смешно.

2. Смешно, когда они в ответ на унижение от британцев стараются напугать литовцев. Это то же самое, когда в ответ на унижение от американцев они обрушивают свою месть на украинцев. Потому что на литовцев и на украинцев - не страшно. Но смешно.

3. Смешно, когда они продвигают в Европу свой "Спутник" от короны, но тайком закупают 400 тысяч доз американского Пфайзер, на 200 тысяч своих чиновников, по паре доз на каждого. Потому что Пфайзером - не страшно. Но в данном случае - смешно.

4. Смешно, когда они делают круглые глаза в ответ на неприятие их в цивилизованных странах. Потому что в Европу хочется. Туда всем им хочется. Там не страшно.

Но когда их вылет или не вылет зависит от разрешения их президента, как в случае с Турцией - это смешно.

5. Тем более смешно, когда они на кредитной машине прутся в оккупированный ними самими Крым, а ее в Ялте во время ливня смывает в море. Может, им и страшно. Но ведь смешно!

6. Смешно смотреть на эти конвульсии. Я понимаю, что все выпады с бомбардировщиками или чем-то подобным на будущее - это от желания попыжиться перед своими. Но реальные результаты - ничтожные.

У этой игры есть зрители по обе стороны поля. С одной стороны - россияне, а с другой - весь мир.

И если россияне видят в налете бомбардировщиков на Литву или грозном предупреждении болгарскому кораблику какое-то величие, то весь мир видит другую картинку. С неадекватами в главной роли. Которые каждым подобным выпадом показывают, как они боятся сильных мира сего.

И это может продолжаться бесконечно - они будут плеваться только в маленьких.

Вряд ли они осмелятся зацепить подобным образом достойного противника. А жаль - наблюдать за "ответкой" было бы интересно.

Елена Кудренко
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10.07.2021 13:51
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В ВМС Британии полагают, что российская подлодка следила за авианосцем Queen Elizabeth, - The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 4036
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10.07.2021 12:00 Ответить
В ВМС Британии полагают, что российская подлодка следила за авианосцем Queen Elizabeth, - The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 3268
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10.07.2021 12:06 Ответить
Ее наверно выдаёт чёрный дым выходящий из воды....
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10.07.2021 12:02 Ответить
Расположение кацапских корыт давно не секрет для НАТО. Гордость расейскава флота уже совсем не гордость.
https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%88%D0%B0/a-46078426 Российские атомные подлодки перестали быть "невидимыми" для США
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10.07.2021 12:05 Ответить
"По информации журнала, офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного самолета Orion (в оригинале он - по-видимому, ошибочно - назван кораблем. - Ред.) на карту расположения российских АПЛ в ходе учений. "Все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения наших лодок", отмечает автор материала Максим Климов, делая вывод, что американский самолет-разведчик даже не искал субмарины, а направлялся к конкретной точке."
Ну это же древний ничем и никем не подтверждённый бред одного кацапского блогера.
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10.07.2021 12:08 Ответить
Вася, бросай Лахту. От тебя козлом воняет.
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10.07.2021 12:15 Ответить
И перелогинься. Все ваши ушлепки так делают.
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10.07.2021 12:18 Ответить
Ну да, добре що хоч Курськ-2 не сталось, а то знову би фуйло обзвивав дружин моряків.
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10.07.2021 12:21 Ответить
Вагалі то, якщо "офіцери-підводники" в орігіналі помилково звуть Оріон кораблем, тоді це все що про них треба знати.
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10.07.2021 12:26 Ответить
Я ж и говорю, это абсолютный бред одного ватоблогера, много лет кочующий из статьи в статью. Там даже элементарной логики нет
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10.07.2021 12:34 Ответить
Придурок, в твоей статье, если внимательно прочитать, прекрасно все! После слова «наложили» слёзы мешают читать!
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10.07.2021 12:47 Ответить
Во-первых 10 (десять!) АПЛ на учениях это уже смешно. Во-вторых, зачем американцам кидать буи в эти 10 подлодок? Проще просто позвонит в Кремль, дать координаты, и сообщить, что у них есть система отслеживания советских АПЛ под водой. То есть сдать свою самую важную тайну со времён существования подлодок. Бредятина полнейшая
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10.07.2021 12:58 Ответить
пора объявить о создании "Подводной Народной Республики" чьи подводные лодки должны начать топить ватолодки и ватокорыта Северных Рабских Вымиратов..
пример ПВО Вейшнории в жизнь!
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10.07.2021 12:05 Ответить
Подлодки класса "Паршивянка" прекрасно топятся сами.
То от взрыва батарей, то от тупости московитов.
Убогих полагается жалеть.
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10.07.2021 12:15 Ответить
Нехай их в дурке жалеют.
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10.07.2021 12:16 Ответить
...ці субмарини 636 проєкту типу вважаються найтихішими
на внутрішнє Чорне море-гарне море їх у каців аж 6 (шість) штук - лобами стук...
цікаво, брити запеленгували "Старий Оскал" чи "Вєлікій Новгород"?..
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10.07.2021 13:03 Ответить
Кто за кем должно следить, путинское корыто с пьяными балалаечниками-смертниками из глубины за современными кораблями державы владычицы морей или наоборот?
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10.07.2021 13:03 Ответить
Не ну а че не следить? Чего не следить, то? Делать то нефуй. Горючее дармовое, времени вагон -че в носу ковыряться? Дык давай последим, помнишь как в детстве игрались? И самое главное, самое главное - Средиземное море, это как раз то место, откуда пашла ...РАССИЯ! Это надо втюхать - они прохавают.
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10.07.2021 13:12 Ответить
Прокляті кацапсіни прискорено переходять з свого надводного на підводний флот. Щоб можна було реально сховатися. Та й не треба було б топити свій флот . Як це часто було в історії програних війн Московії - орди ( паРаши),проти всього демократичного Західного світу.
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10.07.2021 13:26 Ответить
Это подло,следили как шпанята в сортире за срущей бабой.
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10.07.2021 13:31 Ответить
1. Смешно, когда они требуют убраться из Черного моря не большой американский эсминец, а маленький болгарский корабль. Потому что маленький болгарский корабль - это без последствий, и не страшно. Но смешно.

2. Смешно, когда они в ответ на унижение от британцев стараются напугать литовцев. Это то же самое, когда в ответ на унижение от американцев они обрушивают свою месть на украинцев. Потому что на литовцев и на украинцев - не страшно. Но смешно.

3. Смешно, когда они продвигают в Европу свой "Спутник" от короны, но тайком закупают 400 тысяч доз американского Пфайзер, на 200 тысяч своих чиновников, по паре доз на каждого. Потому что Пфайзером - не страшно. Но в данном случае - смешно.

4. Смешно, когда они делают круглые глаза в ответ на неприятие их в цивилизованных странах. Потому что в Европу хочется. Туда всем им хочется. Там не страшно.

Но когда их вылет или не вылет зависит от разрешения их президента, как в случае с Турцией - это смешно.

5. Тем более смешно, когда они на кредитной машине прутся в оккупированный ними самими Крым, а ее в Ялте во время ливня смывает в море. Может, им и страшно. Но ведь смешно!

6. Смешно смотреть на эти конвульсии. Я понимаю, что все выпады с бомбардировщиками или чем-то подобным на будущее - это от желания попыжиться перед своими. Но реальные результаты - ничтожные.

У этой игры есть зрители по обе стороны поля. С одной стороны - россияне, а с другой - весь мир.

И если россияне видят в налете бомбардировщиков на Литву или грозном предупреждении болгарскому кораблику какое-то величие, то весь мир видит другую картинку. С неадекватами в главной роли. Которые каждым подобным выпадом показывают, как они боятся сильных мира сего.

И это может продолжаться бесконечно - они будут плеваться только в маленьких.

Вряд ли они осмелятся зацепить подобным образом достойного противника. А жаль - наблюдать за "ответкой" было бы интересно.

Елена Кудренко
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10.07.2021 13:51 Ответить
полагаешь?
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10.07.2021 18:07 Ответить
 
 