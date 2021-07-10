РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13350 посетителей онлайн
Новости
2 727 88

Мы готовим его с повышенной ответственностью, - Жовква о визите Зеленского в США

Мы готовим его с повышенной ответственностью, - Жовква о визите Зеленского в США
Фото: bituk.media

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты Америки планирует обсудить с руководством США широкий спектр двусторонних отношений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква сказал в интервью изданию "Телеграф", отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что встреча президентов США и Украины вроде отменена.

"Это спекуляции. Не было никаких отмен. А вот что было - это два телефонных разговора президента Байдена и президента Зеленского. Не так много лидеров уже имели возможность дважды поговорить с президентом Байденом. Визит состоится. Мы его готовим с повышенной ответственностью", - сказал Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация США уже активно работает с нами над подготовкой визита Зеленского в Вашингтон: вскоре сообщат даты, - Кулеба

По его словам, во время этого визита украинская сторона планирует обсудить широкий спектр двусторонних отношений. Пойдет речь и о безопасности и обороне, и о ситуации в Донецкой и Луганской областях, части которых временно оккупированы Россией.

"Идет коммуникация в этом на соответствующих уровнях - руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак постоянно общается с официальными представителями американской стороны. Будет также идти речь об экономическом сотрудничестве, о новых экономических проектах, повышение товарооборота, который до пандемии составлял до 4 млрд долл. США ежегодно и имеет все шансы быть увеличен", - добавил заместитель руководителя ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители посольства США и Офиса Президента обсудили подготовку визита Зеленского в Америку

визит (3091) Зеленский Владимир (20525) США (26889) Жовква Игорь (152)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
..ять. Сколько лохам можно вешать лапшу? Вы лучше расскажите когда же примут верительные грамоты от "назначенного" Зелей в феврале посла в США? Или когда американцы пришлют посла в Украину. Мы уже дошли до уровня "временно исполняющий обязанности временного поверенного".!!! Это уже дно в отношениях или еще есть куда падать? Как на дипломатическом языке называется такая ситуация между двумя странами?.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:08
+17
Найголовніше рояль не забутьте.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:03
+13
А вот опозорится он с непосредственным пойухизмом...
показать весь комментарий
10.07.2021 12:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найголовніше рояль не забутьте.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:03 Ответить
Наоборот! Все пианины должны быть надежно спрятаны! Иначе переговоры будут сорваны и превратятся в концерт Квартала.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:07 Ответить
пусть зеленый ушлепок чистит жопу и яйца,дедушка даст просраться всей зеленой кодлы
показать весь комментарий
10.07.2021 12:33 Ответить
Найкращий спосіб вберегти ЗЕ від косяків і ляпсусів-заклеяти рота скотчем !
показать весь комментарий
10.07.2021 14:47 Ответить
Ми готуємо його з підвищеною відповідальністю, - Жовква про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 8682
показать весь комментарий
10.07.2021 14:49 Ответить
А вот опозорится он с непосредственным пойухизмом...
показать весь комментарий
10.07.2021 12:04 Ответить
Точно. С г@вна пулю не сделаешь!))
показать весь комментарий
10.07.2021 12:47 Ответить
Мы его готовим с повышенной ответственностью", - сказал Жовква.
Айкосики у зеледента забрали?
показать весь комментарий
10.07.2021 12:05 Ответить
Ну не кокс же отбирать!)))
показать весь комментарий
10.07.2021 12:24 Ответить
Рояль ручной работы для зеленского в США привезёте?
показать весь комментарий
10.07.2021 12:07 Ответить
Настораживает, это ваше ".. с повышенной ответственностью..."!
показать весь комментарий
10.07.2021 12:08 Ответить
Ну почему же? Просто +3 нарколога.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:53 Ответить
..ять. Сколько лохам можно вешать лапшу? Вы лучше расскажите когда же примут верительные грамоты от "назначенного" Зелей в феврале посла в США? Или когда американцы пришлют посла в Украину. Мы уже дошли до уровня "временно исполняющий обязанности временного поверенного".!!! Это уже дно в отношениях или еще есть куда падать? Как на дипломатическом языке называется такая ситуация между двумя странами?.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:08 Ответить
Не знаю, как на дипломатическом, а на обычном языке это должно звучать как-то так:
Мы ни на грамулечку не доверяем ни вашей Буратине, ни его Карабасу-Барабасу товарищу Коломойскому, ни ермакам-Козырям. Говорить с вами о НАТО и прочих серьезных вещах будем только тогда, когда у власти будут вменяемые патриотичные люди. На переговорах вы услышите не более того, что сегодня пишут в любой сраной газетенке. Вэлкам ту зе уайт хауз! Плэй ас зе пиано, Владими!
показать весь комментарий
10.07.2021 12:30 Ответить
В связи с тем, что Маркарову в США уже никуда не пускают, а Госдеп еще и проводит расследования обстоятельств назначения послом ( мы писали 23.‎05.‎2021), узнав, что в перспективном плане МВФ на третий квартал 2021 есть вопрос по Украине (мы писали ‎08.‎07.‎2021), клянчить деньги в США полетел министр финансов Марченко.
Результат "договорились продолжать договариваться"
показать весь комментарий
10.07.2021 14:04 Ответить
Зеркаль - през, Юля - прем'єр, дострокові на цю осінь.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:11 Ответить
Ура товарищи! Юля=Вона, а Зеркаль пророк её
показать весь комментарий
10.07.2021 12:15 Ответить
Як там недоїдки мародерські, смакують?
показать весь комментарий
10.07.2021 13:45 Ответить
Мегамозг Юля, заключила кабальный договор с РФ "бери или плати" в 2009 году, для того чтобы Зеркаль взула РФ в Стокгольме. Вот такая гениальная многоходовочка
Объедки? Когда-то Вона торговала местами в списке партии на выборы в Раду, протаскивая туда рыгов типа Портного и Яценко. Теперь же ей приходится довольствоваться объедками со стола клоунов Коломойского, ещё вот китайцы покормили. Прямо "свадебный генерал" баба Юля.

Ми готуємо його з підвищеною відповідальністю, - Жовква про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 9717
показать весь комментарий
10.07.2021 13:58 Ответить
и почетное красное переходящее знамя ! ура " товарищи " , щоб ви всрррррр ались !
показать весь комментарий
10.07.2021 15:47 Ответить
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".За принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.

При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.

Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.

Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.

Результаты голосования

Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 - "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 - "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 - "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 - "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 - "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 - "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 0
показать весь комментарий
10.07.2021 12:18 Ответить
ісчо вам прєкраснава

https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457

https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457 Поганка @ivanchenko27457

https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457 https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457



З новим днем, шановні твітеряни!
Пам"ятаєте 5600!? Так от, 5431 - ще крутіще!!!
Гарного вам дня, здоров"я та успішних спроб вижити...

Ми готуємо його з підвищеною відповідальністю, - Жовква про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 4384
показать весь комментарий
10.07.2021 12:46 Ответить
Ми готуємо його з підвищеною відповідальністю, - Жовква про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 2102
показать весь комментарий
10.07.2021 12:46 Ответить
- Тату, а Зеленський без зашкварів може?
- Ні синку, це ФАНТАСТИКА!
показать весь комментарий
10.07.2021 12:11 Ответить
показать весь комментарий
10.07.2021 12:12 Ответить
Офис желаемое пытается выдать за действительное
показать весь комментарий
10.07.2021 12:13 Ответить
Есть у Зели такое призвание "Всем всегда и обо всем врать"
показать весь комментарий
10.07.2021 12:21 Ответить
Ну во-первых этот недоросль едет в Штаты не обсуждать что-то, а получать пистюлей и во-вторых как можно подготовить квартального идиота к серьезным переговорам запретив корчить рожу и размахивать членом!!!!!!
показать весь комментарий
10.07.2021 12:13 Ответить
похоже клован таки поедет ..... но в ублюдочный камуняцкий китай ...
показать весь комментарий
10.07.2021 12:15 Ответить
Интересно как они его будут готовить в плане объяснения попытки сесть на шпагат между US и Китаем. Так же вопрос Коломойского наверное будет.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:16 Ответить
Напевно, запаси айкосів готують?
показать весь комментарий
10.07.2021 12:16 Ответить
Мы готовим его с повышенной ответственностью, - Жовква о визите Зеленского в США - Цензор.НЕТ 5145
показать весь комментарий
10.07.2021 12:28 Ответить
Этот позор жовква готовит с повышенной ответственностью? Ну-ну, жовква...
Горе вам, быдлоизбиратели. Еще 3 года, дебилы, вы не все доживете, заложники ваши, к сожалению, тоже...
показать весь комментарий
10.07.2021 12:18 Ответить
Десяте число, а дата візиту не погоджена.
З першого - в Білому домі канікули; а Байден в Оман не полетить.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:18 Ответить
Ага.
Ведётся интенсивная работа по перемещению деьмака из зеж0пы клована, - в зеухо.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:22 Ответить
Кто то еще сомневается в ,,результате,, визита зеленского,что опять традиционно за гего будет стыдно???
показать весь комментарий
10.07.2021 12:22 Ответить
Пусть там и остается
показать весь комментарий
10.07.2021 12:24 Ответить
Кем?!
Разве что на Брайтоне 🎹🎹🎹?!
показать весь комментарий
10.07.2021 12:35 Ответить
в смисле "готовят"? прокапують після наркоти, щоб знову не начудив?
показать весь комментарий
10.07.2021 12:25 Ответить
Готовьте ребята, тяжелая у вас работёнка, но ведь и платят хорошо. Смотрите чтобы мальчик не обосрался.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:28 Ответить
Та там смотри-несмотри, а результат - известен!
показать весь комментарий
10.07.2021 12:39 Ответить
Він таким народився... Ну, доля...
показать весь комментарий
10.07.2021 15:59 Ответить
Мы готовим его с повышенной ответственностью, - Жовква о визите Зеленского в США - Цензор.НЕТ 4873
показать весь комментарий
10.07.2021 12:36 Ответить
шоб зеленосяйвому там раптово став "нісчасний случай" і на роялі хрєн сломалі
показать весь комментарий
10.07.2021 12:36 Ответить
Жорстко ви... про саме дороге...😪
показать весь комментарий
10.07.2021 12:41 Ответить
не позортесь, никуда не выпускайте квартального идиота.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:42 Ответить
"З особливою відповідальність". Ага. По тихому підписуючи договорняки з китайцями і поглиблюючи корупцію.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:48 Ответить
Байден в политике 50 лет,Зеля столько и не прожил даже в 95 квартале всего ничего 15 лет...
Хотя по большому счету Байден в новом финансовом году накинул Украине военного бабла почти 750 миллионов долляров,єто без военно-морскихх баз премьера Британии Джонсона в Очакове и Бердянске...,видимо Байде будет строить базы в другом совсем месте...,леса под Харьковом готовы принять любой вариант... Мавзолейные..., похрюкайте чего нибудь о Вяличии РАБссии,...Талибане в Москве и ИГиле....
показать весь комментарий
10.07.2021 12:52 Ответить
Чучело гороховое должно сидеть дома. Хватит Украину позорить!
показать весь комментарий
10.07.2021 12:53 Ответить
- Мы готовим Зеленского к визиту в США с повышенной ответственностью!
- Как это?
- Прокапываем для вывода всей наркоты!
показать весь комментарий
10.07.2021 12:54 Ответить
Промывание ЗЕ заднего прохода для серьезного разговора. Ну и прокапывают от наркоты, шоб не ляпнул лишнего.
показать весь комментарий
10.07.2021 15:49 Ответить
Дурака готовить - только портить!
Так хоть за идиота может пройти...
показать весь комментарий
10.07.2021 12:55 Ответить
Андрей Андреевич Пионтковский каже шо Зеля покорит Америку,что Хрущев в 60-е годы..попросит зерна отборной американской пшеницы.кукурузы и ячменя... жрать тушонку Рузвельта после паБЕДЫ над Гитлером было опасно....,а вдруг балезня какая прицепиццааа к советскому уже сегодня дохлому народу...
показать весь комментарий
10.07.2021 12:58 Ответить
Хай, краще, готують з підвищеною відповідальністю візит Коломойського до США. Там його давно вже зачекались. А кремлівській агентурі та їх корисним ідіотам в США нема чого робити.
показать весь комментарий
10.07.2021 13:02 Ответить
Принимаем ставки на визит... ставлю на то, что оно мелко обосрётся и всё угробит...
показать весь комментарий
10.07.2021 13:07 Ответить
РАБссиянские корабли так гнались за британским корабликом ,что сожгли все двигатели на кораблях...,говорил писал не покупайте китайские товары и двигатели...не верили Сенатору...,купили движки у фрау Риббенроп,немецкие движки дороже но сильнее и надежнее... болваны Мавзолейные...Китай это дешовое Дерьмо..а не Мировая экономика...ОДНОРАЗОВАЯ...
показать весь комментарий
10.07.2021 13:08 Ответить
Ми готуємо його з підвищеною відповідальністю, - Жовква про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 4959
показать весь комментарий
10.07.2021 13:26 Ответить
SURE, амертоварищи вгондурасят гундосика за таукхитайскую дружбу.
показать весь комментарий
10.07.2021 13:46 Ответить
Ми його готуємо з підвищеною відповідальністю", - сказав Жовква. Джерело: https://censor.net/ua/n3276287Ми готуємо його з підвищеною відповідальністю, - Жовква про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 906
показать весь комментарий
10.07.2021 13:47 Ответить
Блин, что зе ответит на вопрос договоров с китаем?
показать весь комментарий
10.07.2021 14:44 Ответить
Зєля не розуміє, чому американці не приймають його гастрольний рейдер. Ну, щоб там ванна, кока-кола в холодильнику, ліжко з балдахіном ...
показать весь комментарий
10.07.2021 15:57 Ответить
Интересно девки пляшут... А шо, есть еше и менее ответственная подготовка? Пили и курили - вот поговорили.
показать весь комментарий
11.07.2021 04:25 Ответить
Було два дзвінка від Байдена,так ,як після першого Шмаркля нічого не зрозуміла.Прийшлося повторювати.По моєму також нічого не зрозумів.
показать весь комментарий
11.07.2021 10:02 Ответить
 
 