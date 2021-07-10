Мы готовим его с повышенной ответственностью, - Жовква о визите Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты Америки планирует обсудить с руководством США широкий спектр двусторонних отношений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква сказал в интервью изданию "Телеграф", отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что встреча президентов США и Украины вроде отменена.

"Это спекуляции. Не было никаких отмен. А вот что было - это два телефонных разговора президента Байдена и президента Зеленского. Не так много лидеров уже имели возможность дважды поговорить с президентом Байденом. Визит состоится. Мы его готовим с повышенной ответственностью", - сказал Жовква.

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По его словам, во время этого визита украинская сторона планирует обсудить широкий спектр двусторонних отношений. Пойдет речь и о безопасности и обороне, и о ситуации в Донецкой и Луганской областях, части которых временно оккупированы Россией.

"Идет коммуникация в этом на соответствующих уровнях - руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак постоянно общается с официальными представителями американской стороны. Будет также идти речь об экономическом сотрудничестве, о новых экономических проектах, повышение товарооборота, который до пандемии составлял до 4 млрд долл. США ежегодно и имеет все шансы быть увеличен", - добавил заместитель руководителя ОП.

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