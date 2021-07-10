Мы готовим его с повышенной ответственностью, - Жовква о визите Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты Америки планирует обсудить с руководством США широкий спектр двусторонних отношений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква сказал в интервью изданию "Телеграф", отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что встреча президентов США и Украины вроде отменена.
"Это спекуляции. Не было никаких отмен. А вот что было - это два телефонных разговора президента Байдена и президента Зеленского. Не так много лидеров уже имели возможность дважды поговорить с президентом Байденом. Визит состоится. Мы его готовим с повышенной ответственностью", - сказал Жовква.
По его словам, во время этого визита украинская сторона планирует обсудить широкий спектр двусторонних отношений. Пойдет речь и о безопасности и обороне, и о ситуации в Донецкой и Луганской областях, части которых временно оккупированы Россией.
"Идет коммуникация в этом на соответствующих уровнях - руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак постоянно общается с официальными представителями американской стороны. Будет также идти речь об экономическом сотрудничестве, о новых экономических проектах, повышение товарооборота, который до пандемии составлял до 4 млрд долл. США ежегодно и имеет все шансы быть увеличен", - добавил заместитель руководителя ОП.
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Айкосики у зеледента забрали?
Мы ни на грамулечку не доверяем ни вашей Буратине, ни его Карабасу-Барабасу товарищу Коломойскому, ни ермакам-Козырям. Говорить с вами о НАТО и прочих серьезных вещах будем только тогда, когда у власти будут вменяемые патриотичные люди. На переговорах вы услышите не более того, что сегодня пишут в любой сраной газетенке. Вэлкам ту зе уайт хауз! Плэй ас зе пиано, Владими!
Результат "договорились продолжать договариваться"
Объедки? Когда-то Вона торговала местами в списке партии на выборы в Раду, протаскивая туда рыгов типа Портного и Яценко. Теперь же ей приходится довольствоваться объедками со стола клоунов Коломойского, ещё вот китайцы покормили. Прямо "свадебный генерал" баба Юля.
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.
Результаты голосования
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 - "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 - "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 - "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 - "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 - "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 - "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 0
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https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457 Поганка @ivanchenko27457
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З новим днем, шановні твітеряни!
Пам"ятаєте 5600!? Так от, 5431 - ще крутіще!!!
Гарного вам дня, здоров"я та успішних спроб вижити...
- Ні синку, це ФАНТАСТИКА!
Горе вам, быдлоизбиратели. Еще 3 года, дебилы, вы не все доживете, заложники ваши, к сожалению, тоже...
З першого - в Білому домі канікули; а Байден в Оман не полетить.
Ведётся интенсивная работа по перемещению деьмака из зеж0пы клована, - в зеухо.
Разве что на Брайтоне 🎹🎹🎹?!
Хотя по большому счету Байден в новом финансовом году накинул Украине военного бабла почти 750 миллионов долляров,єто без военно-морскихх баз премьера Британии Джонсона в Очакове и Бердянске...,видимо Байде будет строить базы в другом совсем месте...,леса под Харьковом готовы принять любой вариант... Мавзолейные..., похрюкайте чего нибудь о Вяличии РАБссии,...Талибане в Москве и ИГиле....
- Как это?
- Прокапываем для вывода всей наркоты!
Так хоть за идиота может пройти...