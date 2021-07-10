Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине
Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) заявил, что находится в Украине. В то же время в Государственной пограничной службе не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП.
"Я не советовал бы воспринимать слова и видео отдельных фигур, они говорят о пребывании в Украине как свершившийся факт, что они находятся на территории Украины", - заявил Демченко.
Представитель ГНСУ добавил, что не может подтвердить или опровергнуть факт пребывания Моргенштерна в Украине, поскольку информацию о пересечении границы третьими лицами разглашать запрещено.
В то же время он подчеркнул, что пограничники действуют в пределах предоставленных им полномочий при пропуске граждан через государственную границу.
По данным источника издания Валеев не пересекал границу Украины.
9 июля вечером российский рэпер выложил своей Instagram странице видео, где вместе с девушкой стоит на поле среди подсолнухов и говорит: "Медовый месяц продолжается, мы в Украине".
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Це не мара - це горад Кієв масово вважає агресію московщини "нєдоразумєнієм".
15 тисяч загиблих і мільйони скалічених доль цих манкуртів не хвилюють.
Ще й влада - цапорила. Довоювалися ми до сраки.
https://mobile.twitter.com/artaxata Сіроманець Золстріт @artaxata
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Узкіє музиканти на Атлас Вікенд кричать:
«Боже, царя храни».
Дуже дякую.
Хоча, не кожен може звикнути до того, як оце влада здатна обманювати
На каких языках говорят на Кубани? https://www.svoboda.org/a/31342068.html
а ДПС уже пресс-релиз строчит. А им этого и надо. В игнор эту тлю.
А в яких політичних мутках він засвітився ?
Кстати, мне одному кажется, что если его ублюдочное табло замалевать татуировками полностью, будет гораздо симпатичнее?
https://www.youtube.com/watch?v=9WBiN_MaBrY