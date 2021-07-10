Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине

Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) заявил, что находится в Украине. В то же время в Государственной пограничной службе не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП.

"Я не советовал бы воспринимать слова и видео отдельных фигур, они говорят о пребывании в Украине как свершившийся факт, что они находятся на территории Украины", - заявил Демченко.

Представитель ГНСУ добавил, что не может подтвердить или опровергнуть факт пребывания Моргенштерна в Украине, поскольку информацию о пересечении границы третьими лицами разглашать запрещено.

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В то же время он подчеркнул, что пограничники действуют в пределах предоставленных им полномочий при пропуске граждан через государственную границу.

По данным источника издания Валеев не пересекал границу Украины.

9 июля вечером российский рэпер выложил своей Instagram странице видео, где вместе с девушкой стоит на поле среди подсолнухов и говорит: "Медовый месяц продолжается, мы в Украине".