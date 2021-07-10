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Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине

Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине

Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) заявил, что находится в Украине. В то же время в Государственной пограничной службе не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП.

 "Я не советовал бы воспринимать слова и видео отдельных фигур, они говорят о пребывании в Украине как свершившийся факт, что они находятся на территории Украины", - заявил Демченко.

Представитель ГНСУ добавил, что не может подтвердить или опровергнуть факт пребывания Моргенштерна в Украине, поскольку информацию о пересечении границы третьими лицами разглашать запрещено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальный российский рэпер Моргенштерн, которому запретили въезд в страну, заявил, что находится в Украине

В то же время он подчеркнул, что пограничники действуют в пределах предоставленных им полномочий при пропуске граждан через государственную границу.

По данным источника издания Валеев не пересекал границу Украины.

9 июля вечером российский рэпер выложил своей Instagram странице видео, где вместе с девушкой стоит на поле среди подсолнухов и говорит: "Медовый месяц продолжается, мы в Украине".

Госпогранслужба (6484) рэпер (46) Демченко Андрей (288)


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Топ комментарии
+11
Если кацапский дебил фоточку с Крещатика скинет, будет весело.
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10.07.2021 12:16
+11
та у Голосієві воно - там їх таких цілий гуманітарний Іловайськ...

https://mobile.twitter.com/aglqrp

https://mobile.twitter.com/aglqrp Світлини України @aglqrp

https://mobile.twitter.com/aglqrp https://mobile.twitter.com/aglqrp



Це не мара - це горад Кієв масово вважає агресію московщини "нєдоразумєнієм".
15 тисяч загиблих і мільйони скалічених доль цих манкуртів не хвилюють.
Ще й влада - цапорила. Довоювалися ми до сраки.

Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине - Цензор.НЕТ 6724
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10.07.2021 12:40
+9
Пора уже пятиметровый забор ставить от кацапской саранчи.
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10.07.2021 12:25
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Если кацапский дебил фоточку с Крещатика скинет, будет весело.
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10.07.2021 12:16 Ответить
Копенгаген вроде же в Дании?
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10.07.2021 12:25 Ответить
та у Голосієві воно - там їх таких цілий гуманітарний Іловайськ...

https://mobile.twitter.com/aglqrp

https://mobile.twitter.com/aglqrp Світлини України @aglqrp

https://mobile.twitter.com/aglqrp https://mobile.twitter.com/aglqrp



Це не мара - це горад Кієв масово вважає агресію московщини "нєдоразумєнієм".
15 тисяч загиблих і мільйони скалічених доль цих манкуртів не хвилюють.
Ще й влада - цапорила. Довоювалися ми до сраки.

Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине - Цензор.НЕТ 6724
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10.07.2021 12:40 Ответить
мєладзє?
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10.07.2021 14:06 Ответить
https://mobile.twitter.com/artaxata

https://mobile.twitter.com/artaxata Сіроманець Золстріт @artaxata

https://mobile.twitter.com/artaxata https://mobile.twitter.com/artaxata



Узкіє музиканти на Атлас Вікенд кричать:
«Боже, царя храни».
Дуже дякую.
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10.07.2021 22:32 Ответить
Вєсєлєй було б єслі би він сфоткався в Одесі біля ''спартака'' , там де Палладіум і прочі Дома Профсоюзів з жареной пєтушньой.
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10.07.2021 12:43 Ответить
Цей підрило на повному підсосі в ФСБ, тому і дудить те, що йому говорять говорити натискаючи педику на одне яйце кирзаком. А фоточку ФСБшні фотошопери можуть зліпити.
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10.07.2021 13:49 Ответить
Тут Вас не зацінять.
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10.07.2021 14:02 Ответить
Мой кот, когда лизнёт валерьянки, думает, что он на Луне.
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10.07.2021 12:17 Ответить
якби ж то...
Хоча, не кожен може звикнути до того, як оце влада здатна обманювати
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10.07.2021 12:22 Ответить
Пора уже пятиметровый забор ставить от кацапской саранчи.
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10.07.2021 12:25 Ответить
подивимось що Литва робитимe з eмiгрантами з бiлорусi
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10.07.2021 13:59 Ответить
Как всегда. Окомя кацапсячих понтов ничего нету...😚
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10.07.2021 12:30 Ответить
А скільки щастя у москаля, що прорвався до бандерівців.
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10.07.2021 12:31 Ответить
Ось так і твориться реклама всякій...
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10.07.2021 12:32 Ответить
На Кубані тож соняхи ростуть. Кубань - це Україна. Згоден з цим дрищем.
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10.07.2021 12:36 Ответить
ага, тут є про кубаноїдів цікаве -
На каких языках говорят на Кубани? https://www.svoboda.org/a/31342068.html
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10.07.2021 12:42 Ответить
Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине - Цензор.НЕТ 8448
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10.07.2021 12:40 Ответить
О кацапёнышь Митенька з'явився! Митенька де був я уже зрадів що тебе ковід з'їв!
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10.07.2021 12:42 Ответить
Каркай , каркай ..секс...а!
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10.07.2021 12:47 Ответить
Бикса, не разводи ляшки раньше времени😀
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10.07.2021 18:57 Ответить
Народ а что это за гомик? И чего он хочет приехать в Украину? К своему любовнику Зеленскому рвется? Куда смотрит ЗкЛенка!? Киркоров уже приехал теперь это чудо! Так у ЗЕленского не очко будет а какое-то ведро!
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10.07.2021 12:40 Ответить
возможно этот гадёныш и не врьёт и он находиться на територии Украины, а погранслужбе надо заявление делать с оговоркой, а то и можно закон переступить. Да да, если он на окупированном Крыму или временно захваченной восточной части Украины, то он не врёт а заявление погранслужбы откозалось от територии Украины. Внимательней с заявлениями господа.
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10.07.2021 12:41 Ответить
Крым це Украина. Донбасс, Луганск це Украина - амин.
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10.07.2021 12:43 Ответить
Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине - Цензор.НЕТ 4574
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10.07.2021 12:44 Ответить
Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине - Цензор.НЕТ 298
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10.07.2021 12:55 Ответить
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10.07.2021 14:04 Ответить
Подобається фраза цілого прес-секретаря, що він: "... не может подтвердить или опровергнуть факт пребивания рашистского ублюдка в Украине...". Тоді до чого цей коментар.
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10.07.2021 12:42 Ответить
Це сказав Демченко, який разом з д'ерьмаком та зельцманом здавав операцію "Вагнеровці"! Я скоріш тому наркоману алішеру з киргизії повірю, ніж фуйло-януковічским пристєбайлам! Пшлінах,казли кацабські!
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10.07.2021 12:43 Ответить
Какое-то чучело с бодуна, сёрбнув бояры, чего-то бзданёт,
а ДПС уже пресс-релиз строчит. А им этого и надо. В игнор эту тлю.
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10.07.2021 12:44 Ответить
он может бьіть в ордло сейчас или в Крьіму и тогда он тоже прав
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10.07.2021 12:45 Ответить
О вкусах не спорят, и я тоже придержуюсь этого мнения, что каждый волен сам выбирать себе интересы, жить как ему хочется, одеваться как душа благоволит и неф туда совать нос другим людям, но блин слушать этого? Реперы это фифти цент, эминем, тот же баста, несмотря на политическую муть связанную с ним. А это немного *********** человек( отсталый или просто больной хрен знает), который зачем то косит под громозеку( хотя может сейчас так модно),и воет несусветную дичь. Но никак не репер блин.
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10.07.2021 12:51 Ответить
Я знаю репера Басту.
Держприкордонслужба не підтверджує слова скандального російського репера Моргенштерна про те, що він перебуває в Україні - Цензор.НЕТ 6287
А в яких політичних мутках він засвітився ?
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10.07.2021 13:17 Ответить
А шо, моргенштерн не в Украине?! Вот беда... А мы ведь так верили, надеялись и ждали! Куда ж мы без него?! Пропадем совсем, ага...
Кстати, мне одному кажется, что если его ублюдочное табло замалевать татуировками полностью, будет гораздо симпатичнее?
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10.07.2021 12:51 Ответить
огородами
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10.07.2021 12:52 Ответить
Это Моргенштерна в морге штырит.
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10.07.2021 13:07 Ответить
Може його особисто зелька запросив.
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10.07.2021 13:16 Ответить
Чомусь я впевнена, що українська молодь слухає цього недоробка моргенштерна, бо не довчила англійську мову, адже лише нею виконують справжній реп.
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10.07.2021 13:21 Ответить
Проте перший реп з'явився в СРСР
https://www.youtube.com/watch?v=9WBiN_MaBrY
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10.07.2021 17:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5wBTdfAkqGU&ab_channel=RedDome1995 2pac feat Dr.Dre - California Love
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10.07.2021 13:26 Ответить
Велика засрашка,но почему то каждая путинская крыса хочет побыть в Украине.
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10.07.2021 13:30 Ответить
мабуть кеш возять для потрібних людей
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10.07.2021 14:08 Ответить
Або кокс для не особливо потрібних Україні зелених покидьків.
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10.07.2021 16:17 Ответить
"...Представитель ГНСУ добавил, что не может подтвердить или опровергнуть факт пребывания Моргенцапа в Украине, поскольку информацию о пересечении границы третьими лицами разглашать запрещено..." Что он трандит? Это почему нельзя точно сказать пересекало ли это чмо границу или нет? По другим говнам говорить можно а по этому куску дерьма нет?
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10.07.2021 13:49 Ответить
Он хочет, чтоб его обсуждали, а сбу и журналисты ведутся
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10.07.2021 13:56 Ответить
СБУ на пророссийцев вообще насрать. Они там сами такие.
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10.07.2021 15:41 Ответить
Он им заплааатит..
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10.07.2021 14:05 Ответить
Не возбуждайтесь так. Может он в Донецке или в Крыму. Это ведь Украина.
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10.07.2021 15:10 Ответить
Моргеншвайн
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10.07.2021 17:53 Ответить
Фигня какая-то, раньше разглашали и ничего, он что секретный агент? Почему он въежает секретно?
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10.07.2021 19:21 Ответить
И что граждане Украины не должны знать кто к ним приезжает в страну?
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10.07.2021 19:25 Ответить
найдите и кастрируйте придурка...
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10.07.2021 20:19 Ответить
а после кинуть его в улей!
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10.07.2021 22:11 Ответить
 
 