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Нынешнее руководство ГФС - худшая за нашу историю команда. Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих ни добавляй, все сквашиваются, - Гетманцев

Нынешнее руководство ГФС - худшая за нашу историю команда. Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих ни добавляй, все сквашиваются, - Гетманцев

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал подакцизные товары "личной головной болью".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ZN.UA.

Гетманцев признал, что Государственная фискальная служба в ее нынешнем кадровом составе не способна бороться со схемами.

"Мы трижды меняли руководство и не продвинулись ни на шаг. Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих туда ни добавляй, все сквашиваются. Сегодняшнее руководство ГФС - худшая за всю нашу историю команда, это факт. Собственно, недееспособность ГФС в борьбе с нелегалами, непосредственная угроза бизнесу со стороны налоговой милиции и стали основанием для принятия закона о Бюро экономической безопасности, новой структуре, которой все эти "традиции" будут чужды", - заявил Гетманцев.

Он рассказал, что выступает категорически против назначения действующего и прошлого руководств налоговой милиции в Бюро. Это, по его мнению, может привести к захоронению реформы.

"Когда мы приходили к власти, то думали, что получится личным примером изменить коррупционную систему. Не сработало. И доказательство этому - ситуация с подакцизной продукцией (алкогольной, табачной и топливной). Там "тень" собственноручно создается коррумпированными правоохранительными и контролирующими органами", - пояснил Гетманцев.

Читайте также: Руководство ГФС не должно попасть в Бюро экономической безопасности, - Европейская Бизнес Ассоциация

Автор: 

коррупция (8564) налоговая (931) ГФС (3599) Гетманцев Даниил (410) Бюро экономической безопасности (208)


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Топ комментарии
+51
Вы уже начинаете гордиться тем, что больших отморозков чем вы, не было за все время независимости Украины?
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10.07.2021 13:26
+32
Даже за Овоща не было таких дебильных законов, которые приняли и принимают в последнее время. Я всегда считал Яныка образцом тупости и воровитости на посту президента. Но Зеля и тут фору дал.

Нынешнее руководство ГФС - худшая за нашу историю команда. Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих ни добавляй, все сквашиваются, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7973
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10.07.2021 13:38
+30
Прошло только два года вакханалии.
Так что скоро, "команду" зеленского можно будет даже с овощем сравнивать и сравнение это будет не в пользу слуг-уродов!
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10.07.2021 13:32
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Правила форума Совет форумчан
Вы уже начинаете гордиться тем, что больших отморозков чем вы, не было за все время независимости Украины?
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10.07.2021 13:26 Ответить
за хама були кращі?
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10.07.2021 13:28 Ответить
Прошло только два года вакханалии.
Так что скоро, "команду" зеленского можно будет даже с овощем сравнивать и сравнение это будет не в пользу слуг-уродов!
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10.07.2021 13:32 Ответить
система з часів овоча не змінилась. усе той самий кучмівський неофеодалізм.
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10.07.2021 13:35 Ответить
Эта "система" находится в другой галактике и доступа к ее изменениям нет?
Или такие как зелеский и гетманцев, являются активными ее участниками и вдохновителями, которым, естественно, никакие ее изменения не нужны?
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10.07.2021 13:40 Ответить
ніхто міняти систему не збирається. "еліту" вона цілком влаштовує.
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10.07.2021 13:44 Ответить
Да нет. Уровень роста цен на товары и услуги при относительно стабильном курсе валют -- и есть отличный показатель роста уровня прямых и непрямых налогов на бизнес за два последних года. На бизнес наезжают по тупому, на ФОПов опять-таки наезжают по тупому, социалка падает, безработица растет, уровень теневой экономики снова растет и т.д.
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10.07.2021 13:45 Ответить
економічна ситуація вкрай важка, але системних реформ як не було так і не плануються. на разі йде ще більше закручування гайок замість стимуляції бізнесу,наприклад, шляхом лібералізації податкового законодавства. тому справжній треш ще попереду.
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10.07.2021 13:52 Ответить
Даже за Овоща не было таких дебильных законов, которые приняли и принимают в последнее время. Я всегда считал Яныка образцом тупости и воровитости на посту президента. Но Зеля и тут фору дал.

Нынешнее руководство ГФС - худшая за нашу историю команда. Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих ни добавляй, все сквашиваются, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7973
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10.07.2021 13:38 Ответить
усе нове це добре забуте старе...щось схоже було коли вводили електронну реєстрацію податкових накладних. просто не реєстрували, коли на думку податкової була сумнівна оборутка і теж без апеляцій. на щастя потім їх попустило.
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10.07.2021 13:43 Ответить
Нинішнє керівництво ДФС - найгірша за нашу історію команда. Це як банка з квашеними огірками, скільки свіжих не додавай, усі сквашуються, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5637
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10.07.2021 13:47 Ответить
А это о том новом, чего по словам власти мы не поняли.

Нинішнє керівництво ДФС - найгірша за нашу історію команда. Це як банка з квашеними огірками, скільки свіжих не додавай, усі сквашуються, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9918
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10.07.2021 13:49 Ответить
я у курсі
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10.07.2021 14:01 Ответить
Даже Овощ не додумался до такого треша.
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10.07.2021 14:03 Ответить
є таке. погоджуюсь.
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10.07.2021 14:09 Ответить
У человека такого номера быть не может. И потом, сколько уже можно: деньги списать нельзя, можно только счет заблокировать.
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10.07.2021 14:55 Ответить
Проверь на себе. Потом расскажешь результат. А мы все посмеемся вместе. Особенно прикольно это разъяснение

"... Арешт і списання можуть бути накладені і на т. зв. соціальні рахунки - на які надходять пенсія, зарплата, стипендія, соцдопомога...."
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10.07.2021 15:06 Ответить
Спасибо стаду, которое их выбрало
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11.07.2021 10:37 Ответить
Утешает,что зто стадо другой жизни не заслуживает,кроме той, которую им организовывает зелёные.
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11.07.2021 11:07 Ответить
Государственные банки начинают процесс сброса объемов ОВГЗ. За период с 01.03.2021 по 01.07.2021 г. объемы ОВГЗ-активов сократились на 32.745 млрд. гривен.
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10.07.2021 14:06 Ответить
Нова структура це лиш "поправочний коефіцієнт" в формулі транспортування бабла наверх.
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10.07.2021 15:44 Ответить
Зеля тупий - це правда , але він дуже хитрий , а хитрість , як ми знаємо не від великого розуму !
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11.07.2021 15:55 Ответить
Хитромудрий.
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11.07.2021 22:16 Ответить
Так. За Хама принаймні не було настільки соромно за державу.
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10.07.2021 14:13 Ответить
Тогда было что украсть, а теперь все уже украдено до нас, всего за 2 года-или украли или просрали.
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11.07.2021 12:21 Ответить
https://mobile.twitter.com/TedTeddycat

https://mobile.twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений @TedTeddycat

https://mobile.twitter.com/TedTeddycat https://mobile.twitter.com/TedTeddycat



А зелуп'ячою «ніхао» звучить як «*****"?

Нинішнє керівництво ДФС - найгірша за нашу історію команда. Це як банка з квашеними огірками, скільки свіжих не додавай, усі сквашуються, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8591
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10.07.2021 13:46 Ответить
Один грабитель Украинцев облаял других таких же.Это уже вощло в ранг политики Зеленой плесени.
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10.07.2021 13:26 Ответить
Огірочки гарбузові сини й дочки. Нынешнее руководство ГФС - худшая за нашу историю команда. Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих ни добавляй, все сквашиваются, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9219
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10.07.2021 13:27 Ответить
И это говорит один из коррумпированных чиновников .
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10.07.2021 13:29 Ответить
Отож...навіть йому страшно від обсягів пограбувань.
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10.07.2021 13:31 Ответить
Він не чиновник, а депутат.
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10.07.2021 14:18 Ответить
самое страшное...что это не только в ГФС...
эта сброжено-сквашеная уйня в каждой госслужбе, начиная с Охфиса имитатора преЗЕ...
да и сам главный огурок )))) та еще профессионалка ))))
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10.07.2021 13:33 Ответить
Меняльщиков менять нужно,таких меняльщиков,как этот агент лубянки и внук чикатилы у нас еще не было.
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10.07.2021 13:33 Ответить
вся ваша партия "слуга урода" - это банка набитая тараканами вперемежку с квашеными огурцами ... ничего путного ни для страны, ни для народа вы не сделали и никогда не сделаете ... всем пора на выход
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10.07.2021 13:37 Ответить
Нынешнее руководство ГФС - худшая за нашу историю команда. Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих ни добавляй, все сквашиваются.
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10.07.2021 13:39 Ответить
И это говорит чИлавек, которые прятал доходы "95 квартала" и лично Зеленскаваго, от налогов. Даня Гетманцев был директором аудиторской фирмы, которая вела дела всех фирм и фопов "95 квартала" и лично семьи Зеленскаваго .https://censor.net/ru/comments/locate/3239184/0192148f-cd24-73db-ba56-a3643f8c6d35 / Мельник ,глава Государственной фискальной службы Украины , представитель налоговой мафии в Украине. За годы службы Мельник сумел накопить не менее 30 миллионов долларов и выйти сухим из воды Если бы не обвинение в заказном убийстве, о Мельнике знали бы не многие.-Вадим Мельник и его ореховая мафия .
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10.07.2021 13:39 Ответить
Приблизно те ж саме заявляв влітку 1995 року Кіля Азіров, перед тим, як з посади голови фінансового комітету ВР перейти на посаду голови податкової адміністрації...
Другий раз історія повторюється у вигляді фарсу.
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10.07.2021 13:41 Ответить
достаточно ПРОСТО перестать [подставить нужное] (c) зе-профаны
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10.07.2021 13:44 Ответить
Рехформатор хетьманцев розказує таким як він що вони гірші за його дурнуваті ідейки
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10.07.2021 14:24 Ответить
сам Гетьманцев перший злодій курва .Вбив малий та середній бізнес України. Кастрацію в студію. повернути закон про кастрацію всіх корупціонерів.
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10.07.2021 14:30 Ответить
крайне мерзкий и неприятный тип, вызывает отвращение ...
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10.07.2021 14:30 Ответить
система інших не тримае
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10.07.2021 15:51 Ответить
шакал, залез в карманы украинцам, мало тоноо, что
война и безработица, они ещё и по указке охметова
устроили дерибан в энергосфере, лохи заплатят
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10.07.2021 14:35 Ответить
Очевидно, керівництво ДФС не хоче ділитись з гетьманцевим "заробітками" - от він і мечеться у "праведному гніві".
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10.07.2021 14:51 Ответить
С тобой делится, да?
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10.07.2021 14:59 Ответить
_Только тогда появится у Украины шанс, когда до народа дойдёт что вот этот - в костюмчике с галстуком - и его подельники - бандиты!
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10.07.2021 15:08 Ответить
Я полностью согласен с гетьманцевым: нынешнее руководство Украины - это банка с дерьмом, что туда не положи, все превращается в дерьмо. Банку нужно менять - тогда будет толк.
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10.07.2021 15:20 Ответить
Не менять, разбить к едрёной фени!
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10.07.2021 17:41 Ответить
А пятого клетчатое одеялко всех устраивало и пятого и гнойсмана и луцика, по ходу всем заносил, не? Не было?
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10.07.2021 21:16 Ответить
Нет конечно, поэтому вы их и променяли на ворюг
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10.07.2021 23:44 Ответить
Точно сказал, и что важно, что такая ситуация везде куда не глянь, полиция, суды, КРУГОМ!!!!!
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10.07.2021 15:21 Ответить
може.......
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10.07.2021 19:57 Ответить
Сподобався вираз Гетьманцева : особистим прикладом , маємо багато прикладів скотоподібних депутатів одної партії.
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10.07.2021 15:27 Ответить
С 2019 года оно так везде в Украине почему-то стало.
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10.07.2021 15:45 Ответить
із 1991-го ....
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10.07.2021 15:50 Ответить
Такой жопени и бардака, как сейчас, даже при Яныке не было.
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10.07.2021 15:51 Ответить
все відносно ...
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10.07.2021 16:17 Ответить
а до 1991 р було ОК?
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11.07.2021 12:45 Ответить
до..... - був плановий "соцііалізм"....
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18.07.2021 14:01 Ответить
така "банка" скурвлених - читай "сквашених" - вся сьогоднішня держ"банка"...- аксіома
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10.07.2021 15:49 Ответить
Так страна такая - закваска прокисла коррупцией и сраколизанием. Какого президента не выбирай - хоть Ивана, хоть Мойшу, хоть Панаса - по хрену, все одинаково расквашиваются в этом национальном рассоле.
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10.07.2021 18:16 Ответить
Споконвічне питання - "Що робити?"
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10.07.2021 19:53 Ответить
"Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих туда ни добавляй, все сквашиваются."
****
Вірніше - Скільки меду в бочку з фекаліями не добавляй, фекалії в мед не перетворяться.
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10.07.2021 19:52 Ответить
не може бути... це ж призначенцi Земанди.всi з трускавецькми дипломами. проФФЕсiйонали.
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10.07.2021 21:17 Ответить
Ну не издевайся так над "новыми лиццами"
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10.07.2021 23:46 Ответить
мітя сам теж банкрот.....так бездарно керувати країною це злочинно
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10.07.2021 22:13 Ответить
Гетьманцев @ Ko - худшая за нашу историю команда.
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10.07.2021 22:59 Ответить
"Мы бизнес душили-душили..." , да гетьманцев??? Те, кто с тобой общались, знают, что ты реХформатор хренов... а малый бизнес в стране до конца года ты таки угробишь...
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10.07.2021 23:20 Ответить
Ідіоти з дипломами і просто вороги заліли у всіх гілках влади. Це ми їх туди висадили. Я навіть не знаю з кого більше шкоди -з невігласі чи ворогів. І брати вже нема кого. Розігнати усю службу і винайняти виключно з Лондону чи Канади. Як Супрун. Доктор -Смерть Корупції
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11.07.2021 05:21 Ответить
Нынешнее руководство ГФС - худшая за нашу историю команда. Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих ни добавляй, все сквашиваются, - Гетманцев

- в переводе на человеческий это называется инфекция........ зелена плиснявка
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11.07.2021 05:46 Ответить
Пропоную квасити податківців в жомних ямах!
Старих- в старих ямах, а новим- викопати нові!
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11.07.2021 09:13 Ответить
интересно, не гетьманцев с зеленским ли имеют выгоду
с этих солёных огурчиков ?
зачем зеленский посадил в тюрьму Антоненко и Кузьменко,
а подонок гетьманцев одобрил это ?
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11.07.2021 09:13 Ответить
Як там Сівкович поживає в Москві?
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11.07.2021 09:36 Ответить
Сказал жулик...
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11.07.2021 10:16 Ответить
Кого не взять одни зебилы
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11.07.2021 10:34 Ответить
Он прав! Сколько бы они не сажали зеленых огурцов, все равно у них зеленая марихуана вырастет.
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11.07.2021 10:55 Ответить
Гетьманцев або велика падлюка або нас вважає за дурнів. Прийти до влади завдяки змові олігархів проти Пороха і за гроші найбільшої пройдохи Каломойського і розповідати про чисті революційні мрії- це вже занадто
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11.07.2021 12:39 Ответить
"Нынешнее руководство ГФС - худшая за нашу историю команда. Гетманцев"
Напомните нам г-н Гетьманцев, с часами за 25 000$, а какое ж г...но их туда назначило?
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11.07.2021 14:06 Ответить
Я бачу єдине спасіння для Зешколоти , - це негайно потрібно пакувати валізи і тікати , бо осінню буде дуже гаряче !!
Вже вигризли все бабло до дна , дістались вже до бетона , а дальше настане мрак для украінців !
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11.07.2021 16:04 Ответить
Я думаю что вся проблемма именно в вас самих,безграмотные профаны по всем направлениям ваша кампашка скорее угробит страну нежели что сделает толковое для страны.Освободите занимаемые места профессионалам.
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11.07.2021 17:31 Ответить
Пан Гетманцев безнадежно далек от того, как делаются огурцы, да и в чему-бы ему об этом знать. Огурцы скисают не от других(плохих) орурцов, а от говна, которое попадет в банку. В данном случае говно, это пан Гетманцев, который засрал так уже все, что скиснем скоро ровно все.
Рецепт окончен.
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11.07.2021 19:05 Ответить
За коррупцию должны давать реальные огромные сроки и конфискацию.
Другого пути нет.
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12.07.2021 07:26 Ответить
 
 