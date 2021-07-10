Нынешнее руководство ГФС - худшая за нашу историю команда. Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих ни добавляй, все сквашиваются, - Гетманцев
Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал подакцизные товары "личной головной болью".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ZN.UA.
Гетманцев признал, что Государственная фискальная служба в ее нынешнем кадровом составе не способна бороться со схемами.
"Мы трижды меняли руководство и не продвинулись ни на шаг. Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих туда ни добавляй, все сквашиваются. Сегодняшнее руководство ГФС - худшая за всю нашу историю команда, это факт. Собственно, недееспособность ГФС в борьбе с нелегалами, непосредственная угроза бизнесу со стороны налоговой милиции и стали основанием для принятия закона о Бюро экономической безопасности, новой структуре, которой все эти "традиции" будут чужды", - заявил Гетманцев.
Он рассказал, что выступает категорически против назначения действующего и прошлого руководств налоговой милиции в Бюро. Это, по его мнению, может привести к захоронению реформы.
"Когда мы приходили к власти, то думали, что получится личным примером изменить коррупционную систему. Не сработало. И доказательство этому - ситуация с подакцизной продукцией (алкогольной, табачной и топливной). Там "тень" собственноручно создается коррумпированными правоохранительными и контролирующими органами", - пояснил Гетманцев.
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Так что скоро, "команду" зеленского можно будет даже с овощем сравнивать и сравнение это будет не в пользу слуг-уродов!
Или такие как зелеский и гетманцев, являются активными ее участниками и вдохновителями, которым, естественно, никакие ее изменения не нужны?
"... Арешт і списання можуть бути накладені і на т. зв. соціальні рахунки - на які надходять пенсія, зарплата, стипендія, соцдопомога...."
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А зелуп'ячою «ніхао» звучить як «*****"?
эта сброжено-сквашеная уйня в каждой госслужбе, начиная с Охфиса имитатора преЗЕ...
да и сам главный огурок )))) та еще профессионалка ))))
ГФС- худшая за нашу историю команда. Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих ни добавляй, все сквашиваются.
Другий раз історія повторюється у вигляді фарсу.
война и безработица, они ещё и по указке охметова
устроили дерибан в энергосфере, лохи заплатят
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Вірніше - Скільки меду в бочку з фекаліями не добавляй, фекалії в мед не перетворяться.
- в переводе на человеческий это называется инфекция........ зелена плиснявка
Старих- в старих ямах, а новим- викопати нові!
с этих солёных огурчиков ?
зачем зеленский посадил в тюрьму Антоненко и Кузьменко,
а подонок гетьманцев одобрил это ?
Напомните нам г-н Гетьманцев, с часами за 25 000$, а какое ж г...но их туда назначило?
Вже вигризли все бабло до дна , дістались вже до бетона , а дальше настане мрак для украінців !
Рецепт окончен.
Другого пути нет.