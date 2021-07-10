Нынешнее руководство ГФС - худшая за нашу историю команда. Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих ни добавляй, все сквашиваются, - Гетманцев

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал подакцизные товары "личной головной болью".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ZN.UA.

Гетманцев признал, что Государственная фискальная служба в ее нынешнем кадровом составе не способна бороться со схемами.

"Мы трижды меняли руководство и не продвинулись ни на шаг. Это как банка с квашеными огурцами, сколько свежих туда ни добавляй, все сквашиваются. Сегодняшнее руководство ГФС - худшая за всю нашу историю команда, это факт. Собственно, недееспособность ГФС в борьбе с нелегалами, непосредственная угроза бизнесу со стороны налоговой милиции и стали основанием для принятия закона о Бюро экономической безопасности, новой структуре, которой все эти "традиции" будут чужды", - заявил Гетманцев.

Он рассказал, что выступает категорически против назначения действующего и прошлого руководств налоговой милиции в Бюро. Это, по его мнению, может привести к захоронению реформы.

"Когда мы приходили к власти, то думали, что получится личным примером изменить коррупционную систему. Не сработало. И доказательство этому - ситуация с подакцизной продукцией (алкогольной, табачной и топливной). Там "тень" собственноручно создается коррумпированными правоохранительными и контролирующими органами", - пояснил Гетманцев.

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