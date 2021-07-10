Пострадавший при взрыве на предприятии Мелитополя 36-летний мужчина умер в больнице, - полиция

В Мелитополе в больнице умер мужчина, пострадавший во время взрыва на территории частного предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в ГУНП в Запорожской области.

"Один из пострадавших 1985 года рождения скончался в больнице", - прокомментировали в полиции.

Умерший - 36-летний мастер ООО "Технодом" "Альянс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв прогремел на одном из предприятий Мелитополя - есть пострадавшие

Как сообщалось, в четверг, 8 июля, в Мелитополе прогремел взрыв на территории предприятия "Технодом Альянс". Несколько человек получили ожоги.