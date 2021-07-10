Пострадавший при взрыве на предприятии Мелитополя 36-летний мужчина умер в больнице, - полиция
В Мелитополе в больнице умер мужчина, пострадавший во время взрыва на территории частного предприятия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в ГУНП в Запорожской области.
"Один из пострадавших 1985 года рождения скончался в больнице", - прокомментировали в полиции.
Умерший - 36-летний мастер ООО "Технодом" "Альянс".
Как сообщалось, в четверг, 8 июля, в Мелитополе прогремел взрыв на территории предприятия "Технодом Альянс". Несколько человек получили ожоги.
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