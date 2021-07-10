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Пострадавший при взрыве на предприятии Мелитополя 36-летний мужчина умер в больнице, - полиция

Пострадавший при взрыве на предприятии Мелитополя 36-летний мужчина умер в больнице, - полиция

В Мелитополе в больнице умер мужчина, пострадавший во время взрыва на территории частного предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в ГУНП в Запорожской области.

"Один из пострадавших 1985 года рождения скончался в больнице", - прокомментировали в полиции.

Умерший - 36-летний мастер ООО "Технодом" "Альянс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв прогремел на одном из предприятий Мелитополя - есть пострадавшие

Как сообщалось, в четверг, 8 июля, в Мелитополе прогремел взрыв на территории предприятия "Технодом Альянс". Несколько человек получили ожоги.

Автор: 

взрыв (6775) Мелитополь (615) Нацполиция (16504) смерть (9232)


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Ну и фото к этой новости они выбрали...
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10.07.2021 14:30 Ответить
Вибух, напевно, стався в моргу. Спалювали тіло лугандонця, що проковтнув ковбаску з пластиду
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10.07.2021 15:53 Ответить
Вибачте, переплутав морг з крематорієм. Хоч, "какая разніца"
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10.07.2021 15:57 Ответить
крутая табличка из наших мест.
харьковская 22-я инфекционка
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10.07.2021 16:21 Ответить
это мастер частных производств..которых тысячи а что говорить а рядовом ..выкинули бы в кусты и не знали
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10.07.2021 17:11 Ответить
 
 