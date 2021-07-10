Из-за низких темпов вакцинации Украине грозит вспышка штамма коронавируса "Дельта", - эпидемиолог Александрин

Украину ожидает новая вспышка COVID-19, в частности из-за варианта "Дельта", который из-за низкого количества вакцинированных грозит высоким уровнем госпитализации и смертности.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН.

Эпидемиолог обратил внимание, что прививки от коронавируса получили чуть более 17% украинцев в возрасте 60+, которые входят в группу риска.

"Это критически мало, потому что с приходом "Дельты", скоро мы ожидаем вспышку в стране", - заявил Александрин.

Эксперт обратил внимание, что в целом в Украине наблюдается "очень низкий охват" этих групп риска, которых должны были уже вакцинировать на сегодняшний день.

Такая ситуация грозит в случае скачка уровня новых заражений привести к значительному увеличению госпитализаций, а также росту числа летальных случаев.

"Чуть позже мы увидим ситуацию, как, например, в России, когда низкий охват вакцинопрофилактики населения, особенно групп риска - мы будем видеть высокий уровень госпитализации, смертности", - сказал он.