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Новости Вступительная кампания
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Абитуриенты из оккупированных Крыма и Донбасса могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября

Абитуриенты из оккупированных Крыма и Донбасса могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября

Такую информацию озвучил генеральный директор директората профессионального предвысшего, высшего образования Минобразования Олег Шаров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Дом".

Подача документов осуществляется только лично.

Поступление таких абитуриентов происходит через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", которых открыто более 200 по всей стране.

"Для подачи документов нужно присутствовать физически. Можно приехать раньше, можно приехать позже, но документы подает конкретное лицо. Без личного приезда могут подать документы только те абитуриенты, которые имеют украинский документ о полном общем среднем образовании и сертификат о прохождении внешнего независимого оценивания. Эти абитуриенты могут зарегистрировать электронный кабинет и свои заявления дистанционно", - пояснил Шаров.

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Всем остальным нужно приезжать в образовательные центры лично, поскольку у каждого абитуриента своя ситуация, которую приходится решать на месте.

"Образовательные центры работают как с теми, у кого есть паспорт, так и с теми, у кого паспорта нет. Как с теми, у кого есть документ о полном общем среднем образовании, так и с теми, у кого документов нет. У них есть соответствующие алгоритмы и порядок работы", - добавил представитель министерства.

Всю подробную информацию о вступительной кампании он советует искать в интернете.

"На самом деле, на временно оккупированной территории интернет работает. Если там заблокированы доступы к сайтам правительственных организаций, министерств Украины, то доступ к сайтам вузов обычно есть. К тому же существует достаточное количество "зеркал" для того, чтобы через различные поисковые системы эту информацию найти. Сегодня уже нет такой ситуации, когда информация есть только в одном месте. Эта информация продублирована в большом количестве мест, и при желании ее несложно найти", - отметил Шаров.

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вступительная кампания (288) абитуриент (147) Шаров Олег (5)


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Топ комментарии
+5
Почему Украина за счет налогоплательщиков должна лечить обманутые скабеевщиной мозги крымчан в наших вузах?
Как свинью не помой, а ее опять в кацаподерьмо тянет к камням.
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10.07.2021 14:55
+5
Тому що ви проголосували за сраного малороса і його шоблу. Тепер утримуйте бойвиків і навчайте їхніх дітей.
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10.07.2021 15:03
+5
А потом нарисовывается в тик токе очередная ,губошлепая любительница русского мира и рассказывая ,что она студентка украинского вуза ,начинает поливать грязью Украину.
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10.07.2021 15:28
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да да, могут подать в харьковскую высшую школу ментов - некому под вороваек зажигать...
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10.07.2021 14:49 Ответить
В военное лётное училище без экзаменов. "Наши люди" ведь.
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11.07.2021 11:49 Ответить
Почему Украина за счет налогоплательщиков должна лечить обманутые скабеевщиной мозги крымчан в наших вузах?
Как свинью не помой, а ее опять в кацаподерьмо тянет к камням.
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10.07.2021 14:55 Ответить
Тому що ви проголосували за сраного малороса і його шоблу. Тепер утримуйте бойвиків і навчайте їхніх дітей.
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10.07.2021 15:03 Ответить
До речі ця байда була прийнята ще при *папередніках * жити по новому *
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10.07.2021 15:40 Ответить
А потом нарисовывается в тик токе очередная ,губошлепая любительница русского мира и рассказывая ,что она студентка украинского вуза ,начинает поливать грязью Украину.
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10.07.2021 15:28 Ответить
Що ж вчіть дітей сепарів ,без знань,.без знання державно мови ,лише за те що вони з лднр.і все за рахунок укранських платників податків ,разом з тим ви дискримінуєте дітей з підконтрольних територій ,я не проти що вони будуть вчитися але головним критерієм мають бути знання,.інакше це повний абсурд..
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10.07.2021 15:42 Ответить
А пам'ятаєте кампанію 90-х "Схід і Захід разом!"? Пам'ятаєте тисячі донецьких школярів, котрих возили в Галичину? Ну, шоб дружить! Пам'ятаєте, як тим донецьким діткам в Галичині небо прихиляли, обдаровували і на руках носили? Так ось, пройшов час і фейсбук розказав, що 99% тих школяриків підросли і воюють проти України.
Генетика - то серйозна наука...
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10.07.2021 16:24 Ответить
"ЛДНР-овці" всі бюджетні місця займають з балом 110 за ЗНО, а ті хто вчився (в підконтрольній частині) і має за ЗНО 180-190 балів - вимушені йти на контракт. Тим більше вони вчаться одночасно в двох ВУЗах і в ДНР і в підконтрольній частині. На загальних умовах нехай вступають ібо нєфуй!
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10.07.2021 17:13 Ответить
__"Потому ежели человек ученый так ему уже свет переворачивается вверх ногами.
Пардон, вверх дыбом."
А "Массандра " за рубли или за гривны ?!
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10.07.2021 20:11 Ответить
Усі "абітурієнти" з окупованих територій, окрім тих, що втекли звідти нелегально і туди не повернуться, становлять потенційну небезпеку для України. Якщо в Криму навіть за згадку про Україну арештовують, то як тоді з тими, хто виїжджає в Україну на навчання? Вербують.
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11.07.2021 08:40 Ответить
Сепаров вообще положено без экзаменов принимать. Это будущие избиратели СН.
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11.07.2021 11:47 Ответить
На хрена эти преDатели зdесь в УКраине нужны!!
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11.07.2021 14:14 Ответить
 
 