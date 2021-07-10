Абитуриенты из оккупированных Крыма и Донбасса могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября

Такую информацию озвучил генеральный директор директората профессионального предвысшего, высшего образования Минобразования Олег Шаров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Дом".

Подача документов осуществляется только лично.

Поступление таких абитуриентов происходит через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", которых открыто более 200 по всей стране.

"Для подачи документов нужно присутствовать физически. Можно приехать раньше, можно приехать позже, но документы подает конкретное лицо. Без личного приезда могут подать документы только те абитуриенты, которые имеют украинский документ о полном общем среднем образовании и сертификат о прохождении внешнего независимого оценивания. Эти абитуриенты могут зарегистрировать электронный кабинет и свои заявления дистанционно", - пояснил Шаров.

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Всем остальным нужно приезжать в образовательные центры лично, поскольку у каждого абитуриента своя ситуация, которую приходится решать на месте.

"Образовательные центры работают как с теми, у кого есть паспорт, так и с теми, у кого паспорта нет. Как с теми, у кого есть документ о полном общем среднем образовании, так и с теми, у кого документов нет. У них есть соответствующие алгоритмы и порядок работы", - добавил представитель министерства.

Всю подробную информацию о вступительной кампании он советует искать в интернете.

"На самом деле, на временно оккупированной территории интернет работает. Если там заблокированы доступы к сайтам правительственных организаций, министерств Украины, то доступ к сайтам вузов обычно есть. К тому же существует достаточное количество "зеркал" для того, чтобы через различные поисковые системы эту информацию найти. Сегодня уже нет такой ситуации, когда информация есть только в одном месте. Эта информация продублирована в большом количестве мест, и при желании ее несложно найти", - отметил Шаров.

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