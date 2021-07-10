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Кабмин возобновил работу Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий, - Шмыгаль

Кабмин возобновил работу Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий возобновил свою работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шмыгаль отметил: "На этой неделе была возобновлена ​​работа Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий. Это важный шаг для продолжения надлежащего формирования наблюдательных советов в ряде государственных предприятий, является необходимым условием продолжения реформы корпоративного управления в соответствии с наилучшей практики ОЭСР. Комитет на своем заседании уже выбрал независимых членов наблюдательного совета для одного стратегического предприятия - АО "Магистральные газопроводы Украины". Совершенствование управления государственными предприятиями будет способствовать повышению их конкурентоспособности и прозрачности, а также минимизирует коррупционные риски.

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комитет (561) руководство (32) Магистральные газопроводы Украины (1) Шмыгаль Денис (2713)


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Опа... крыварожская босота потянулась в сторону социального лифта. А Квартал ваще на низком старте.
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10.07.2021 14:35 Ответить
Ага, результат вашей работы на лицо.

Кабмин возобновил работу Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9869
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10.07.2021 14:36 Ответить
Комитет по назначению руководителей,цирк натуральный,еще нужна наглядова рада по присмотру за комитетом по назруков,плюс регуляторная комиссия регулирующая наглядраду по присмотру за комитетом по назруков,а министры и их замы пусть отдыхают и лапают своих секретуток.
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10.07.2021 14:49 Ответить
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!))
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10.07.2021 14:53 Ответить
В перекладі на загальнозрозумілу: Шмигалясті виродки готуються призначити керівниками державних підприємст чергових паразитів.
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10.07.2021 14:49 Ответить
"Кадри решают фсьо!" !!!)))
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10.07.2021 14:57 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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10.07.2021 14:52 Ответить
 
 