Кабмин возобновил работу Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий возобновил свою работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шмыгаль отметил: "На этой неделе была возобновлена ​​работа Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий. Это важный шаг для продолжения надлежащего формирования наблюдательных советов в ряде государственных предприятий, является необходимым условием продолжения реформы корпоративного управления в соответствии с наилучшей практики ОЭСР. Комитет на своем заседании уже выбрал независимых членов наблюдательного совета для одного стратегического предприятия - АО "Магистральные газопроводы Украины". Совершенствование управления государственными предприятиями будет способствовать повышению их конкурентоспособности и прозрачности, а также минимизирует коррупционные риски.

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