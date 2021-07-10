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Новости Коронавирус и карантин
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В ЕС достаточно вакцин для иммунизации 70% взрослого населения, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

В ЕС достаточно вакцин для иммунизации 70% взрослого населения, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

ЕС закупил и поставил странам-членам Союза вакцины от СOVID-19 для вакцинации 70% взрослого населения.

Об этом сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЕС сдержал свое слово, в эти выходные мы доставили достаточно вакцины странам-членам (союза), чтобы еще в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС", - заявила она.

По словам главы ЕК, прививочная кампания в странах ЕС "значительно ускорилась с начала этого года".

Она призвала страны ЕС сделать все, чтобы увеличить количество вакцинаций, и обещала, что Брюссель готов поставить еще больше вакцин, в том числе против новых вариантов вируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС должны сказать "нет" вакцинам из России и Китая, - МИД Франции

Автор: 

вакцина (3815) Еврокомиссия (1462) карантин (16729) Урсула фон дер Ляйен (526) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Благодаря кацапской пропаганде, и в Украине для желающих вакцины навалом. А 73%-ные бараны играют со смертью "естественным путём".
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10.07.2021 14:38 Ответить
Свидетель вакцинации?
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10.07.2021 14:43 Ответить
А кто тебя знает, чего ты свидетель. Вполне допускаю, что ты свидетель абсолютного рекорда смертности от КОВИДа у тебя в атєчєствє, как раз в летнюю засуху, когда вирусы снижают свою активность, но вы смогли.
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10.07.2021 14:45 Ответить
просто невіглас
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10.07.2021 14:55 Ответить
«Если на пути ему попадается сопротивление в виде вакцинации или в виде переболевшего человека, вирусу приходится вскрывать иммунитет, который был уже защищен, если он попадает на чистого человека, то для него это практически открытые ворота - быстрее входит в организм», - добавил эксперт.

Ранее о том, что дельта-штаммом коронавируса заражаются чаще, чем обычным вирусом, рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около трех, а у варианта «дельта» - около пяти

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60e95b7a9a794738c825c677
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10.07.2021 18:24 Ответить
Ковидобес
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10.07.2021 15:03 Ответить
РЕІНКАРНУВАЛИ ДУРАНТИНОФІЛИ.

Їм в Україні можна агітувати..)
в рашці відразу зараз до них постукали..
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10.07.2021 18:21 Ответить
ЧОМУ БІСЯТЬСЯ ОЛЬГІНСЬКІ ДУРАНТИНОФІЛИ...
В России зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
В стране фиксируют более 700 летальных исходов пятый день подряд. Предыдущий рекорд был установлен 6 июля
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10.07.2021 18:26 Ответить
 
 