В ЕС достаточно вакцин для иммунизации 70% взрослого населения, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
ЕС закупил и поставил странам-членам Союза вакцины от СOVID-19 для вакцинации 70% взрослого населения.
Об этом сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"ЕС сдержал свое слово, в эти выходные мы доставили достаточно вакцины странам-членам (союза), чтобы еще в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС", - заявила она.
По словам главы ЕК, прививочная кампания в странах ЕС "значительно ускорилась с начала этого года".
Она призвала страны ЕС сделать все, чтобы увеличить количество вакцинаций, и обещала, что Брюссель готов поставить еще больше вакцин, в том числе против новых вариантов вируса.
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Їм в Україні можна агітувати..)
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