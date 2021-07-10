Байден по-прежнему считает "Северный поток-2" плохой сделкой и обсудит данный вопрос с Меркель 15 июля в Вашингтоне, - Псаки
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель проведут личную встречу в Вашингтоне 15 июля.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга в пятницу, 9 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
В Белом доме сообщили, что лидеры двух стран планируют обсудить Северный поток-2 и другие глобальные проблемы.
"Это ("Северный поток - 2". — Ред.), безусловно, будет частью обсуждения", — сказала Псаки, добавив, что Байден по-прежнему считает газопровод "плохой сделкой".
Также она подчеркнула, что не будет прогнозировать, каким окажется исход предстоящей встречи.
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а те кто живут в квартирах без счётчиков,вообще ухуеют!
надо чтобы 73% идиотов Украины,вымерзли или в сознание вернулись.