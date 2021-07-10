Минздрав не рекомендует проводить плановые прививки одновременно с вакцинацией против коронавируса

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации не рекомендует проводить плановые прививки одновременно с вакцинацией против коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Группа экспертов рекомендует проводить плановые прививки за 28 дней после введения второй дозы вакцины против коронавируса. При необходимости интервал может быть сокращен до 14 дней.

Вакцинацию против COVID-19 можно провести за 14 дней после прививки против других инфекционных болезней.

"Эти рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям. Ее можно делать независимо от времени получения прививки против COVID-19. При этом обе дозы "антиковидной" вакцины зачисляются", - говорится в сообщении.

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