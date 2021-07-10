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Минздрав не рекомендует проводить плановые прививки одновременно с вакцинацией против коронавируса

Минздрав не рекомендует проводить плановые прививки одновременно с вакцинацией против коронавируса

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации не рекомендует проводить плановые прививки одновременно с вакцинацией против коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Группа экспертов рекомендует проводить плановые прививки за 28 дней после введения второй дозы вакцины против коронавируса. При необходимости интервал может быть сокращен до 14 дней.

Вакцинацию против COVID-19 можно провести за 14 дней после прививки против других инфекционных болезней.

"Эти рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям. Ее можно делать независимо от времени получения прививки против COVID-19. При этом обе дозы "антиковидной" вакцины зачисляются", - говорится в сообщении.

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В США беспрецедентный случай. На минздрав и социальные органы Америки подали в суд многочисленные врачи из ассоциации докторов США и родители детей, которые после вакцинации имеют сложные серьезные побочные действия вакцины. В Америке недавно разрешили прививать детей от 12 лет. Огромное количество побочек и есть смерти. Подано ходатайство в суд и на власть и на фармкомпании и на все органы государства, причастных к этому. В заявлении говорится, что за последние 4 мес. зарегистрировано более 4 тыс смертей от вакцинации, намного больше, чем за все вакцинации всеми вакцинами в предыдущие 10 лет. Хотя у детей возможность заражения Ковидом минимальная, а выживаемость 99,9% .
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10.07.2021 16:16 Ответить
Как интересно. Туберкулёз, корь, ветрянка и проч. гадость теперь неопасна, оказывается.
Эксперды, вам по ночам верёвка и мыло не снятся ?
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10.07.2021 16:41 Ответить
чё то совсем не могу понять . что значит - за 28 дней после или за 14 дней после -
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10.07.2021 17:01 Ответить
 
 