В Офисе Президента рассказали о подробностях вчерашнего разговора Ермака и Нуланд: Обсуждали визит Зеленского в США и "Северный поток-2"
В продолжение регулярного диалога с американской стороной руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел 9 июля телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Викторией Нуланд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Подчеркивается, что собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
"Андрей Ермак и Виктория Нуланд обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления, а также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли. Они констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности в отношении последствий реализации проекта "Северный поток – 2", - следует из сообщения.
Также отмечено, что Ермак уделил особое внимание ситуации с безопасностью на востоке и вдоль границ нашей страны и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений "Запад-2021".
В свою очередь заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.
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Ну, если на пресс-службу....
А подробности визита ЗЕ-фигляра в Вашингтон просты и понятны:
Прежде всего - Байденовский средний перст облобызать, затем первый Блинкен комом, опосля как Волкера позорного - наЙоbанович, Болтон в сраку, пСаки в бельма и в финале - Ходжес на Хербст.
Всё, как и предполагалось ранее. Ведущий Ахметовского канала "Украина 24" Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем Зеленского.
Теперь смотрите:
▪️премьер-министр Шмыгаль - креатура Ахметова;
▪️5 министров кабмина - бывшие сотрудники структур, связанных с Ахметовым;
▪️канал "Украина-24" даже чаще, чем Г+Г, начал пиарить Зеленского;
▪️новый прес-секретарь презЕдента - ведущий ахметовского "Украина-24".
Недавно Ренат Леонидович заявил: "Я не олигарх, я - инвестор."
Да-да, мы видим. Sharp`s
По-моему, объяснение простое и очевидное. Вот смотрите.
После объявления Порошенком во время его президентства кампании по деолигархизации, капитал Рината Леонидовича значительно снизился, и уже к 2018 году он составлял три миллиарда сто миллионов долларов.
А после прихода к власти «простого парня из народа» в 2019 году, капитал Ахметова в 2020 году вырос до … семи миллиардов ста восемьдесяти пяти миллионов долларов США.
Т.е., «президентство» Зеленского, Ахметову принесло +$ 4,185 млрд.
Впрочем, как и других олигархов капитал вырос именно после ухода с Банковой Петра Алексеевича.
Пресс-секретарь от Ахметова - еще один свой человек в команде Зеленского.
Канал «Украина 24» входит в медиа-холдинг «Медиа Группа Украина», которой владеет группа «Систем кэпитал менеджмент» олигарха Рината Ахметова.
П.Нусс
Ругать Зе смысла нет - это лишь марионетка. Ругать (если хочется) нужно кукловодов.
Близкие контакты Е.Юрченка в Украине - Равиль Сафиу́ллин (лучший друг Р.Ахметова, в свое время вице-президент ФК "Шахтер" и президент ПФЛ ФФУ) и Алексей Данилов. Никто из них в санкционном списке Украины не числится. Странно...
Б-же, бережи Україну !
Візит Зеленського у Вашингтон може бути перенесений навіть не на початок серпня, а на кінець серпня або початок вересня. Або взагалі відкладений на невизначений термін.
Що ще гірше, Вашингтон може зв'язати перенесення візиту з тим, що Зеленський «не виконав домашнє завдання». І головною претензією може бути те, що й досі не поніс покарання за корупцію Ігор Коломойський. Якщо у Вашингтоні вирішать відкласти візит Зеленського, то вони можуть публічно назвати причиною небажання Зеленського карати Коломойського. Фактично це буде звинувачення в толерантності до корупції.