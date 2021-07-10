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В Офисе Президента рассказали о подробностях вчерашнего разговора Ермака и Нуланд: Обсуждали визит Зеленского в США и "Северный поток-2"

В Офисе Президента рассказали о подробностях вчерашнего разговора Ермака и Нуланд: Обсуждали визит Зеленского в США и

В продолжение регулярного диалога с американской стороной руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел 9 июля телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Андрей Ермак и Виктория Нуланд обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления, а также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли. Они констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности в отношении последствий реализации проекта "Северный поток – 2", - следует из сообщения.

Также отмечено, что Ермак уделил особое внимание ситуации с безопасностью на востоке и вдоль границ нашей страны и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений "Запад-2021".

В свою очередь заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак и Нуланд обсудили выполнение Украиной реформ, – пресс-секретарь президента Никифоров

Автор: 

агрессия (1704) реформы (3952) Северный поток (1452) Нуланд Виктория (314) Ермак Андрей (1265) Офис Президента (1800)


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Топ комментарии
+16
В Офисе Президента рассказали о подробностях вчерашнего разговора Ермака и Нуланд: Обсуждали визит Зеленского в США и "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 2731
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10.07.2021 15:16
+14
ДА НЕ БЫЛО НИКАКОГО РАЗГОВОРА НУЛЛАНД И ЗАВХОЗА КЛОУНА НАРКОМАНСКОГО НЕ БЫЛО.... не надо писать откровенное вранье от зеленных придурковатых кретинов...у них галлюцинации бред который они выдают за явь...
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10.07.2021 15:19
+13
я так взял и поверил, что нуланд общалась с завхозом цирка. Клоуны опять выдумали какой-то вброс для имитации офигенной деятельности. Американцы уже неоднократно ловили зеленых рагулей на лжи.
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10.07.2021 15:24
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В Офисе Президента рассказали о подробностях вчерашнего разговора Ермака и Нуланд: Обсуждали визит Зеленского в США и "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 2731
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10.07.2021 15:16 Ответить
ДА НЕ БЫЛО НИКАКОГО РАЗГОВОРА НУЛЛАНД И ЗАВХОЗА КЛОУНА НАРКОМАНСКОГО НЕ БЫЛО.... не надо писать откровенное вранье от зеленных придурковатых кретинов...у них галлюцинации бред который они выдают за явь...
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10.07.2021 15:19 Ответить
Изложил мечту?
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10.07.2021 15:32 Ответить
его мечта что умереть быстро не мучаясь..а не на кол посодют или будут на дыбе выворачивать суставы и сухожилия...
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10.07.2021 15:40 Ответить
Да, патологический садизм на лицо..., но караван идёт!
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10.07.2021 15:51 Ответить
Він то йде. Питання лише куди. Але, схоже, цього не розуміє й сам погонич. Куди хтось нашепче - туди й поверне.
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10.07.2021 16:24 Ответить
Может расскажешь когда визит зекретина в США?ну если кто то с дерьмаком вообще разговаривал)))))
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10.07.2021 16:53 Ответить
Валерия, я с такими как ты не общаюсь, подворотня не моё!
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11.07.2021 10:01 Ответить
А кто с тобой общается?)вас,тупорылый зесрань,теперь только бьют -сиди дома,может здоровее будешь,утырок пропуйловский)
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11.07.2021 11:46 Ответить
Быдлота, не доказывай, что ты быдлота, ты и так быдлота!
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11.07.2021 16:37 Ответить
Якщо завхоз обговорює міжнародні питання, то туалетний папір буде в усіх туалета ОП. Вже не знаю хто тупіший, але це дозвоив "мудрий нарід"
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10.07.2021 15:21 Ответить
"обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления, а также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли."- короче во всем том ,где зеля и ко нагадили уже как могли и развалили .
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10.07.2021 15:23 Ответить
я так взял и поверил, что нуланд общалась с завхозом цирка. Клоуны опять выдумали какой-то вброс для имитации офигенной деятельности. Американцы уже неоднократно ловили зеленых рагулей на лжи.
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10.07.2021 15:24 Ответить
коли вже зеленський відкине копита?
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10.07.2021 15:29 Ответить
Лет через 40-к, после Байдена.
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10.07.2021 15:42 Ответить
наркомани довго не живуть.
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10.07.2021 15:49 Ответить
Так брось!
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10.07.2021 15:52 Ответить
кацап, мені здається, що ти заблукав.
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10.07.2021 15:59 Ответить
Да так, захожу между банами вас, шЫколадных дегенератов, подоставать! Так сказать на ЦЕНЗОР, НЕТ !!!!!!!
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11.07.2021 10:00 Ответить
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента

Ну, если на пресс-службу....
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10.07.2021 15:29 Ответить
Значит стопудово брехня.
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10.07.2021 15:35 Ответить
Напомните, когда в ОП ЗЕ последний раз говорили правду про отношения с США, ЕС и МВФ?
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10.07.2021 15:34 Ответить
Пафосная, как нержавеющая Родина-Мать, бабища Витулька Нуланд пригрозила дЕрЬмаку завалкой размять простатку через проктатку, если ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь и иже с ним всё падлючее ЗЕ-шапито не перестанут скулить насчёт НАТО.
А подробности визита ЗЕ-фигляра в Вашингтон просты и понятны:
Прежде всего - Байденовский средний перст облобызать, затем первый Блинкен комом, опосля как Волкера позорного - наЙоbанович, Болтон в сраку, пСаки в бельма и в финале - Ходжес на Хербст.
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10.07.2021 15:37 Ответить
Первое, что сделал новый прес-секретарь Зеленского - соврал о разговоре Нуланд и Ермака. Нуланд (по причинам которые мы разглашать не будем) не находилась в здании Государственно департамента США, хотя числится в публичном расписании. И не надо о мобилках и звонках откуда то . (с)
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10.07.2021 15:37 Ответить
А нафіга нам міністр закордонних справ... ?
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10.07.2021 15:43 Ответить
Ермака признали вице-президентом?
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10.07.2021 15:49 Ответить
Подейкують, що леді Нуланд перед тим як говорити по телефону з з гопником, одягнула респіратор.
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10.07.2021 15:49 Ответить
Кто такой ермак,что-бы с ним вести переговоры ? Что за зеленый вброс .Такие переговоры ведуться минимум на уровне посольств или министра иностранных дел.Но не на уровне завхоза офиса.Фейк на 100 %.
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10.07.2021 15:56 Ответить
Завгосп все вирішує за ***********, в останнього крім квартальних жартів в голову нічого не приходить)
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10.07.2021 15:57 Ответить
Какого б буя Нуланд встречалась бы с какой-то секретуткой с Банковой? Но свидетели осла оманского в это легко поверят.
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10.07.2021 16:11 Ответить
У людей есть свойство врать. В аномальную жару или холод это свойство обостряется и помогает немного охладиться или согреться
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10.07.2021 16:25 Ответить
Новий прес-секретар Зеленського Никифоров першим своїм вчинком на новому посту збрехав про розмову Нуланд і Єрмака. В.Нуланд з огляду на особисті причини в п'ятницю в першій половині дня не перебувала в будівлі Державного департаменту США, хоча була в публічному розкладі держдепу. По мобілкам розмови між чиновниками такого рангу не проводяться; а Вікторія не повинна забувати, як в 2014-му її непрезентабельна розмова була записана і злита в пресу.
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10.07.2021 16:38 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3629330.html Олигарх, с которым якобы "борется" ЗЕленый мудак, подогнал Вовочке своего пресс-секретаря
Всё, как и предполагалось ранее. Ведущий Ахметовского канала "Украина 24" Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем Зеленского.
Теперь смотрите:
▪️премьер-министр Шмыгаль - креатура Ахметова;
▪️5 министров кабмина - бывшие сотрудники структур, связанных с Ахметовым;
▪️канал "Украина-24" даже чаще, чем Г+Г, начал пиарить Зеленского;
▪️новый прес-секретарь презЕдента - ведущий ахметовского "Украина-24".
Недавно Ренат Леонидович заявил: "Я не олигарх, я - инвестор."
Да-да, мы видим. Sharp`s
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10.07.2021 17:09 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3609531.html И почему я не удивлен, что пресс-секретарем Зеленского становится ведущий телеканала Ахметова? …
По-моему, объяснение простое и очевидное. Вот смотрите.
После объявления Порошенком во время его президентства кампании по деолигархизации, капитал Рината Леонидовича значительно снизился, и уже к 2018 году он составлял три миллиарда сто миллионов долларов.
А после прихода к власти «простого парня из народа» в 2019 году, капитал Ахметова в 2020 году вырос до … семи миллиардов ста восемьдесяти пяти миллионов долларов США.
Т.е., «президентство» Зеленского, Ахметову принесло +$ 4,185 млрд.
Впрочем, как и других олигархов капитал вырос именно после ухода с Банковой Петра Алексеевича.
Пресс-секретарь от Ахметова - еще один свой человек в команде Зеленского.
Канал «Украина 24» входит в медиа-холдинг «Медиа Группа Украина», которой владеет группа «Систем кэпитал менеджмент» олигарха Рината Ахметова.
П.Нусс
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10.07.2021 17:17 Ответить
А что Ахметов чем-то хуже остальных украинских олигархов? IMHO, любой олигарх - зло, ибо подменяет собой государство, и если государство (хотя бы теоретически) должно заботиться обо всех гражданах, то олигархи (все) заботятся, что естественно, лишь о себе любимых.
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10.07.2021 17:33 Ответить
проблема в тому, що Зе на Банкову завів беня, але користь від того в першу чергу отримує рижа мразь. Не народ... не країна, не суспільство (і навіть не в другу чергу: там її тримають інші олігархи) - а саме рінах; який, на відмінну від бені, своєю приватною армією весною 2014-го відмовився придушити колабораціонізм та сепаратизм в своїй вотчині.
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10.07.2021 17:53 Ответить
Ну, я слышал, что даже больше - ДНР организовал Ахметов, а ЛНР - Ефремов после того как Беня сказал, что надо бы "пошерстить" собственность сторонников Януковича. Но Ахметов сумел договориться с Порошенко (тогда-то Гиркин и кинул Славянск и рванул в Донецк, где и разогнал ахметовских), а Ефремов - нет, за что и отсидел 4 года.
Ругать Зе смысла нет - это лишь марионетка. Ругать (если хочется) нужно кукловодов.
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10.07.2021 20:17 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-10-07-21.html На территории временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей состоянием на 01.05.2021 г. закончен переход энергетических и металлических предприятий принадлежащих Украине, под контроль Юрченко Евгения Валерьевича.
Близкие контакты Е.Юрченка в Украине - Равиль Сафиу́ллин (лучший друг Р.Ахметова, в свое время вице-президент ФК "Шахтер" и президент ПФЛ ФФУ) и Алексей Данилов. Никто из них в санкционном списке Украины не числится. Странно...
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10.07.2021 19:02 Ответить
Там же, вроде, Курченко отметился.
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10.07.2021 20:23 Ответить
а Т.Козак - у "власності" мертвечука, зокрема, його аналів... ФунтІв вистачає. Але санкції і тюрма мають наздяганяти і ФунтІв, і фактичних власників
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11.07.2021 07:47 Ответить
Что, гнида, под тобой земля горит ? Побежал к Вике за протекцией ? Нахрен ты ей здался, придурок. Провалившиеся агенты - это шлак, отработанный материал. Перечитывай по ночам УК, статью 111.
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10.07.2021 16:43 Ответить
Ну и когда визит,брехуны зекретинские?))))или может дерьмак не расслышал...
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10.07.2021 16:51 Ответить
Госдеп в шоке. Ермак звонил Нуланд из кабинета Зеленского. Теперь линия отключена. Будете звонить через коммутатор МИДаЗеленского второй день нет на работе. Откуда он вчера "разговаривал с Ердоганом", который почти весь день шлялся на строительстве нового канала - загадка ...
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10.07.2021 16:53 Ответить
Так шо? Не было разговора Ермака с Нуланд? Если так, то это что-то мелко.
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10.07.2021 16:58 Ответить
Зрадник дЄрьмак.
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10.07.2021 17:38 Ответить
дЕрьмак наверное уже отстучался своим кремлевским хозяевам о подробностях беседы... а за это на кацапо-каналах в Московии будут чаще крутить "папиков", "сКатов" и прочее квартальное лайно...
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10.07.2021 17:43 Ответить
воно поїде перетирати...OMG...

Б-же, бережи Україну !


В Офісі президента розповіли про подробиці вчорашньої розмови Єрмака і Нуланд: Обговорювали візит Зеленського в США і "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2692




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10.07.2021 17:59 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/cena-obmana-pochemu-mozhet-sorvatsya-vizit-zelenskogo-v-ssha-08072021-430575 Хід Коломойським. Чому може зірватися візит Зеленського у США
Візит Зеленського у Вашингтон може бути перенесений навіть не на початок серпня, а на кінець серпня або початок вересня. Або взагалі відкладений на невизначений термін.
Що ще гірше, Вашингтон може зв'язати перенесення візиту з тим, що Зеленський «не виконав домашнє завдання». І головною претензією може бути те, що й досі не поніс покарання за корупцію Ігор Коломойський. Якщо у Вашингтоні вирішать відкласти візит Зеленського, то вони можуть публічно назвати причиною небажання Зеленського карати Коломойського. Фактично це буде звинувачення в толерантності до корупції.
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10.07.2021 18:38 Ответить
Якщо агорахамія збиражться переймати досвід китайських комуняк, то нахєра йому США??? І нахєра такі чиполіни з буратінами, які заграють з Китаєм, американцям??? Бубочка навмисно намагається зірвати зустріч з Байденом???
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10.07.2021 21:17 Ответить
Нуланд могла с ним поговорить, только в том случае, если бы Ермак разносил пиццы или пирожки по офисам в центре города.
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10.07.2021 22:37 Ответить
Зеленій мерзоті - віри немає!!! Єрмак - шпигун, Зеленський - зрадник!!!
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10.07.2021 23:49 Ответить
 
 