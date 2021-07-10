За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, выявлено 150 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 150 больных коронавирусом. Один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"150 подтвержденных случаев заболевания коронавирус в сутки в столице. Умер один человек. В общем летальных случаев от коронавируса - 5203. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 215 573 ", - сообщил Виталий Кличко.

Заболели 74 женщины в возрасте от 18 до 85 лет, 64 мужчины в возрасте от 19 до 83 лет. А также 4 девочки от 5 до 17 лет и 8 мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 больных коронавирусом. А также 35 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 163 человека. В целом коронавирус преодолели 206 531 житель столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 29, в Святошинском - 25 и в Дарницком районе - 24 случая", - отметил Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве выявили 203 новых случая заболевания COVID-19, летальных случаев нет, - Кличко. КАРТА