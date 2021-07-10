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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, выявлено 150 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 150 больных коронавирусом. Один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"150 подтвержденных случаев заболевания коронавирус в сутки в столице. Умер один человек. В общем летальных случаев от коронавируса - 5203. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 215 573 ", - сообщил Виталий Кличко.

Заболели 74 женщины в возрасте от 18 до 85 лет, 64 мужчины в возрасте от 19 до 83 лет. А также 4 девочки от 5 до 17 лет и 8 мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 больных коронавирусом. А также 35 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 163 человека. В целом коронавирус преодолели 206 531 житель столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 29, в Святошинском - 25 и в Дарницком районе - 24 случая", - отметил Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве выявили 203 новых случая заболевания COVID-19, летальных случаев нет, - Кличко. КАРТА

За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, выявлено 150 новых случаев, - Кличко 01

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Это говорит только об одном - Все уже переболели и их вирусняк не берет, а дополнительную крутую вспышку смертности ожидают от вакцинации на осень.... Вот и весь сложенный пазл..
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10.07.2021 15:30 Ответить
И тут вы, кацапчики, впереди планеты всей - чемпионы по смертности ЛЕТОМ, когда вирусня везде заихает, а у вас процветает И это при том, что вы не колетесь вакцинами - скотомицин спутник-вектор (на самом деле - вода из лужи) вакциной не считается
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10.07.2021 17:30 Ответить
150 заболело , и 163 выздоровело - какие проблемы ?
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10.07.2021 15:45 Ответить
У кацапов попоболь - они хотели, чтоб в Украине была та смертность, что счас на *********. Они очень всех убеждают, что вакцинироваться плохо, маски носить плохо и т.д. и т.п. Но все мечты кацапов сбываются наоборот.
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10.07.2021 17:31 Ответить
Пидалик, займись мостами, ЖКХ, короче- городскими проблемами а не считай больных!!!!
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10.07.2021 15:53 Ответить
Це одоробло з відбитим мозком повинно займатися господарською діяльністю, і в першу чергу навести порядок з розкладом руху комунального транспорту, - вдень мінімум пів-години треба очікувати, щоб кудись виїхати. А воно, все ще граючись в коронабісся, анонсує статистику модного захворювання. Цікаво, цей дуропоїд знає, що тести ПЛР, якими, начеб-то, діагностують цю недугу, для цього абсолютно не придатні.
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10.07.2021 15:54 Ответить
 
 