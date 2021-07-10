Санкции СНБО в отношении Медведчука действуют в полном объеме, информация об их ослаблении и продаже сети АЗС - фейк, - Данилов
Введенные СНБО санкции в отношении нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука действуют в полном объеме.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу напомнить, что согласно указу президента Украины Владимира Зеленского №64 / 2021, введено в действие решение СНБО Украины от 19 февраля 2021 года. Данным решением предусмотрено применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Медведчука, в частности блокировка активов, ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и др", - напоминает Данилов.
"Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что "санкции не работают" - сознательная и целенаправленная дезинформация общества, (она. - Ред.) не соответствует действительности", - добавил он.
По его словам, не соответствует действительности и распространенная некоторыми СМИ информация о "якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку одной из коммерческих структур".
"Все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в "подковерном" режиме, как к этому привыкли "творцы" коррупционно-олигархической системы", - утверждает секретарь СНБО.
Кроме этого, он посоветовал "отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, - не пытаться "порешать" привычным им образом" вопрос снятия санкций или их ослабление.
"...как и попытки избежать уплаты налогов приводят "украинских" бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем - через оффшорные компании, так и попытка избежать санкций - явление одного порядка. Поэтому наши правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложены украинские санкции", - резюмировал Данилов.
Напомним, 19 февраля СНБО наложила санкции на имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за расследования СБУ относительно возможного финансирования терроризма со стороны политика. Тогда секретарь СНБО отметил, что санкции применяются ко всему имуществу, которым владеет Медведчук. 11 мая Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене. С тех пор политик находится под домашним арестом.
только не говорите об этом данилову - он и так это ЗНАЕТ.. то как и вислюк оманский - ВСЕГДА брешет...)
Сеть автозаправочных станций Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, возобновила продажу топлива.
Об этом журналист Евгений Плинский пишет в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"А как все красиво начиналось. Обыски СБУ и ГФС, обвинения в прямой связи с Медведчуком, арест и закрытие сети. Но... прошло пару месяцев и все возвращается на свои места. Сеть АЗС Glusko возобновила продажу топлива. Вчера заехал и лично убедился. Отгружает все та же ТОВ "Глуско Ритейл", банки платежи проводят, все супер.
Ну а владеет сетью, все тот же Нисан Моисеев который летал с Медведчуком и Козаком в Москву. Что происходит? Дичайшая некомпетентность СБУ и ГФС, которые не могут довести даже такую историю до конца, или это типичны политический договорняк?", - отметил Плинский.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на топ-менеджера торговой структуры из Азербайджана.
"Долго подбирали структуру для этого соглашения, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd", - сообщил он. По его словам, соглашение предусматривает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем вскоре будет запись в регистрационных документах кипрской компании.
Сколько уже можно вас (пи...доболов) "хватать за язык" ?
И после этого я должен верить Данилову ?
Близкие контакты Е.Юрченка в Украине - Равиль Сафиу́ллин и Алексей Данилов. Никто из них в санкционном списке Украины не числится. Странно...
