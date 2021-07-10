РУС
Санкции СНБО в отношении Медведчука действуют в полном объеме, информация об их ослаблении и продаже сети АЗС - фейк, - Данилов

Введенные СНБО санкции в отношении нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука действуют в полном объеме.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу напомнить, что согласно указу президента Украины Владимира Зеленского №64 / 2021, введено в действие решение СНБО Украины от 19 февраля 2021 года. Данным решением предусмотрено применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Медведчука, в частности блокировка активов, ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и др", - напоминает Данилов.

"Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что "санкции не работают" - сознательная и целенаправленная дезинформация общества, (она. - Ред.) не соответствует действительности", - добавил он.

По его словам, не соответствует действительности и распространенная некоторыми СМИ информация о "якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку одной из коммерческих структур".

Читайте также: Яхту Медведчука спрятали от санкций, переоформив на другой "офшор", - СМИ. ВИДЕО

"Все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в "подковерном" режиме, как к этому привыкли "творцы" коррупционно-олигархической системы", - утверждает секретарь СНБО.

Кроме этого, он посоветовал "отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, - не пытаться "порешать" привычным им образом" вопрос снятия санкций или их ослабление.

"...как и попытки избежать уплаты налогов приводят "украинских" бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем - через оффшорные компании, так и попытка избежать санкций - явление одного порядка. Поэтому наши правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложены украинские санкции", - резюмировал Данилов.

Напомним, 19 февраля СНБО наложила санкции на имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за расследования СБУ относительно возможного финансирования терроризма со стороны политика. Тогда секретарь СНБО отметил, что санкции применяются ко всему имуществу, которым владеет Медведчук. 11 мая Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене. С тех пор политик находится под домашним арестом.

Данилов Алексей Медведчук Виктор санкции СНБО фейк
10.07.2021 15:50
10.07.2021 15:50
Вчера заезжал на на АЗС Мертвейчука она работала! Скоро Данилов скажет что и сборная Украины победила в Евро 2020
10.07.2021 16:02
Долбанные клоуны продолжают смешить плебс. мудачуковские заправки "глуско" работают в полном обьеме в Киеве - закрыли вывеску тряпкой и никакие клоуны из снбо им не указ. А все потому презек в этой стране - тупорылый наркоман, а его избиратели - быдло.
10.07.2021 15:57
Санкции СНБО в отношении Медведчука действуют в полном объеме, информация об их ослаблении не соответствует действительности, - Данилов - Цензор.НЕТ 9315
10.07.2021 15:50
да-да, "в полном объеме" работают АЗС медведчука))
только не говорите об этом данилову - он и так это ЗНАЕТ.. то как и вислюк оманский - ВСЕГДА брешет...)

Сеть автозаправочных станций Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, возобновила продажу топлива.
Об этом журналист Евгений Плинский пишет в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"А как все красиво начиналось. Обыски СБУ и ГФС, обвинения в прямой связи с Медведчуком, арест и закрытие сети. Но... прошло пару месяцев и все возвращается на свои места. Сеть АЗС Glusko возобновила продажу топлива. Вчера заехал и лично убедился. Отгружает все та же ТОВ "Глуско Ритейл", банки платежи проводят, все супер.

Ну а владеет сетью, все тот же Нисан Моисеев который летал с Медведчуком и Козаком в Москву. Что происходит? Дичайшая некомпетентность СБУ и ГФС, которые не могут довести даже такую историю до конца, или это типичны политический договорняк?", - отметил Плинский.
Источник: https://censor.net/ru/p3276312
Санкції РНБО стосовно Медведчука діють у повному обсязі, інформація про їх послаблення і продаж мережі АЗС - фейк, - Данілов - Цензор.НЕТ 6455
10.07.2021 16:43
Просто "полный объем" их прямо пропорционален объему мозга Зе-нарика.
10.07.2021 15:53
Долбанные клоуны продолжают смешить плебс. мудачуковские заправки "глуско" работают в полном обьеме в Киеве - закрыли вывеску тряпкой и никакие клоуны из снбо им не указ. А все потому презек в этой стране - тупорылый наркоман, а его избиратели - быдло.
10.07.2021 15:57
Вчера заезжал на на АЗС Мертвейчука она работала! Скоро Данилов скажет что и сборная Украины победила в Евро 2020
10.07.2021 16:02
Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре, компании подписали соглашение.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на топ-менеджера торговой структуры из Азербайджана.
"Долго подбирали структуру для этого соглашения, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd", - сообщил он. По его словам, соглашение предусматривает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем вскоре будет запись в регистрационных документах кипрской компании.
10.07.2021 16:17
Т.е.его яхта типа "арестована", как вы рассказывали и верить нужно вам а не судовым реестрам? Дебилы непуганые, твою дивизию .....
10.07.2021 16:03
Данилов а за это прийдется отвечать https://censor.net/ru/news/3276270/ukroboronprom_gosoboronzakaz_zablokirovan_kontrakty_ne_zaklyucheny_vyjivaem_za_schet_eksporta
10.07.2021 16:05
Хотя может и не прийдется если вы с Зе готовите сдачу Украины Путлеру!,
10.07.2021 16:07
На проспекте Победы Glusco торгует , как и торговало - только эмблему черной тряпкой закрыли ....
Сколько уже можно вас (пи...доболов) "хватать за язык" ?
10.07.2021 16:10
Ага.
16:10 https://censor.net/ru/photo_news/3276312/set_azs_glusko_vozobnovila_prodaju_topliva_jurnalist_plinskiyi_foto
10.07.2021 16:25
Угу...А знаете,что я вменяю в вину Поршенку:1честные выборы,!!!знал ,же,что будет ж@па!!!Лучше бы эти два года орали,что Порох-узурпатор,зато страна жила бы!!!
10.07.2021 16:34
Классика, блин: зебилы обвиняют пороха что он дал им на честных выборах выбрать своего наркомана
10.07.2021 17:04
На территории временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей состоянием на 01.05.2021 г. закончен переход энергетических и металлургических предприятий принадлежащих Украине, под контроль Юрченко Евгения Валерьевича. Близкие контакты в Украине - Равиль Сафиу́ллин и Алексей Данилов. В санкционном списке Украины не числится
И после этого я должен верить Данилову ?
10.07.2021 17:23
Разговоры Данилова о фейке-фейк.
10.07.2021 17:27
10.07.2021 22:17
Фейк-это Зеленский президент.
10.07.2021 17:44
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-10-07-21.html На территории временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей состоянием на 01.05.2021 г. закончен переход энергетических и металлических предприятий принадлежащих Украине, под контроль Юрченко Евгения Валерьевича.
Близкие контакты Е.Юрченка в Украине - Равиль Сафиу́ллин и Алексей Данилов. Никто из них в санкционном списке Украины не числится. Странно...
10.07.2021 18:58
Ветеран АТО Михаил Майман: «Встретил депутата Илью Киву в турецком отеле Rixos Sungate. Отдыхает нардеп в номере люкс за 10 тысяч долларов за 10 дней. Хорошо живут депутаты ОПЗЖ за наш с вами счет».
https://www.youtube.com/watch?v=2j0xuR3QC7M
10.07.2021 20:50
Санкції РНБО стосовно Медведчука діють у повному обсязі, інформація про їх послаблення і продаж мережі АЗС - фейк, - Данілов - Цензор.НЕТ 1606
10.07.2021 23:35
Наша власть наверное постоянно пребывает за кордоном и машины свои заправляет там. А может быть ездят на электромобилях и редко попадают на заправку. В таком случае у них ещё произойдёт прозрение.
11.07.2021 14:58
 
 