Санкции СНБО в отношении Медведчука действуют в полном объеме, информация об их ослаблении и продаже сети АЗС - фейк, - Данилов

Введенные СНБО санкции в отношении нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука действуют в полном объеме.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу напомнить, что согласно указу президента Украины Владимира Зеленского №64 / 2021, введено в действие решение СНБО Украины от 19 февраля 2021 года. Данным решением предусмотрено применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Медведчука, в частности блокировка активов, ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и др", - напоминает Данилов.

"Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что "санкции не работают" - сознательная и целенаправленная дезинформация общества, (она. - Ред.) не соответствует действительности", - добавил он.

По его словам, не соответствует действительности и распространенная некоторыми СМИ информация о "якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку одной из коммерческих структур".

"Все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в "подковерном" режиме, как к этому привыкли "творцы" коррупционно-олигархической системы", - утверждает секретарь СНБО.

Кроме этого, он посоветовал "отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, - не пытаться "порешать" привычным им образом" вопрос снятия санкций или их ослабление.

"...как и попытки избежать уплаты налогов приводят "украинских" бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем - через оффшорные компании, так и попытка избежать санкций - явление одного порядка. Поэтому наши правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложены украинские санкции", - резюмировал Данилов.

Напомним, 19 февраля СНБО наложила санкции на имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за расследования СБУ относительно возможного финансирования терроризма со стороны политика. Тогда секретарь СНБО отметил, что санкции применяются ко всему имуществу, которым владеет Медведчук. 11 мая Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене. С тех пор политик находится под домашним арестом.