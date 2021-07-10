РУС
В рамках программы "Доступная ипотека 7%" выдано кредитов на сумму 448 млн грн, - Шмыгаль

В рамках программы

В рамках программы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки выдали 526 кредитов на сумму 448 миллионов гривен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Он также сообщил, что на стадии согласования находятся около 900 заявок на сумму более 730 миллионов гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 15 тысяч бизнесов воспользовались программой льготных кредитов "5-7-9", - Шмыгаль

"Все больше украинцев получают доступные квадратные метры. В ближайшей перспективе ожидается расширение инструментов доступной ипотеки за счет новых программ", - отметил глава правительства.

Топ комментарии
+5
Как непонятно? На самом деле процентная ставка выше. Но разницу компенсирует Фонд развития предпринимательства. Вытянули с налогов украинцев деньги, и использовали их для погашения процентов ипотечникам. Вот и все. Чтобы была ипотека под такой процент нужен соответсвующий уровень инфляции.
10.07.2021 16:07 Ответить
+4
Главная особенность имбицилов 73%, заключается в том, что никто из них не пойдет проверять те сказки, которые рассказывают нам зеленые рагуля по сто раз на день. Поэтому лошар 73% так легко *******, а квартальны рагулям - держать свой преславутый рейтинг.
10.07.2021 16:03 Ответить
+3
Зачем кидать, если он САМ каждый день в то гуано НЫРЯЕТ?
10.07.2021 16:04 Ответить
це десь 60000 треба в рік платити.
10.07.2021 16:01 Ответить
5 тысяч в месяц.Это много?за сьем жилья впригороде Киева платят от 7 до 12 тыс
10.07.2021 16:21 Ответить
Не получишь ты 7%.
450 млн - это в среднем 450 квартир.
Если предположить, что их получат только в областных центрах, то это по 20 квартир на город. Это капля в море.
Ты реально думаешь, что при таком количестве это не будут только свои люди с чистой высокой зарплатой (судьи, прокуроры, директора госпредприятий и тд), которым надо правильно отчитаться за очередной "доход"?
10.07.2021 16:41 Ответить
И хорошо, что это капля в море.
Потому что если б решено было украсть больше денег налогоплательщиков, то они б своей дешевой ипотекой при высокой инфляции ещё б и взвинтили к тому же цены на жильё, как это сделали на рабсии.
10.07.2021 16:44 Ответить
Мда, пригороды Киева....А для вас других городов кроме Киева и его пригородов не существует? Например Луцке РЕАЛЬНАЯ средняя зарплата 8500 грн, в Бердянске 7000 грн. Знаю это от друзей знакомых родственников кто сколько получает.
10.07.2021 17:10 Ответить
тут главное - КОМУ выдали)) 526 человек на всю Украину.. из друзей шмыгаля и гоп-компании клоуна))
10.07.2021 16:48 Ответить
Эта тема тутошним писакам не интересна, непонятно как кинуть говно в Зеленского...., но методичка придёт!
10.07.2021 16:02 Ответить
Зачем кидать, если он САМ каждый день в то гуано НЫРЯЕТ?
10.07.2021 16:04 Ответить
Это не мы мокаем клоуна, а это он мокает вас тупорылых рассказывая сказки.
10.07.2021 16:07 Ответить
а що - 7 % плюс додаткове - страхування - обслуговування це що мало ....- візьми карькулятор *******...- і спробуй подай заявку та отримай ..., мінімум повинно буди "білої" ЗП в 25 000 грн , що багато е таких...
чи це може польська іпотека під 2, 1 % на 23 роки ...

п.с
в зЄгівно і кидати нічого не потрібно ...
10.07.2021 16:10 Ответить
Відкрию таємницю. Якщо у тебе є нерухомість- іпотеки не буде. Якщо нерухомості немає- то пільгова- лише на 20 м квадратних. За решту- по максимуму. Хоча ляпнути "зєля маладєц" звичайно простіше, аніж розібратись у питанні.
10.07.2021 16:14 Ответить
Раздача подачек плебсу - это далеко не одного Зеленского фишка. Этим баловались все наши президенты. Сначала взяли с плебса конские налоги, но тихонько, чтоб дурачки не заметили. А затем часть вернули, но уже как милость, как дар. Плебс радуеться, доброго госбарина благодарит, к урне голосовать бежит.
10.07.2021 16:16 Ответить
Всем сразу: И она(методичка), таки пришла!
11.07.2021 10:03 Ответить
Та задрали вы с этой ипотекой. За чей счет идет компенсация процентов банкам? Вопрос риторический.
10.07.2021 16:02 Ответить
Этот народ неисправим. Дебилы радостно хапают государственные подачки, благодарят доброго госбарина за милость и не понимают, что проценты покрывают за счет их же налогов. Просто раздача блинов с лопаты, только в менее циничной форме.
10.07.2021 16:13 Ответить
и это все?
16 млн. $, по 50 тыс. за квартиру в среднем.
300 семей взяли ипотеку. Это провал.
10.07.2021 16:40 Ответить
РОздавати бабло під свої цілі багато кепи непотрібно. Коли о гасударствє думать будєм???...лохи.
10.07.2021 21:52 Ответить
 
 