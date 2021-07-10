В рамках программы "Доступная ипотека 7%" выдано кредитов на сумму 448 млн грн, - Шмыгаль

В рамках программы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки выдали 526 кредитов на сумму 448 миллионов гривен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Он также сообщил, что на стадии согласования находятся около 900 заявок на сумму более 730 миллионов гривен.

"Все больше украинцев получают доступные квадратные метры. В ближайшей перспективе ожидается расширение инструментов доступной ипотеки за счет новых программ", - отметил глава правительства.