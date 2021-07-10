В рамках программы "Доступная ипотека 7%" выдано кредитов на сумму 448 млн грн, - Шмыгаль
В рамках программы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки выдали 526 кредитов на сумму 448 миллионов гривен.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Он также сообщил, что на стадии согласования находятся около 900 заявок на сумму более 730 миллионов гривен.
"Все больше украинцев получают доступные квадратные метры. В ближайшей перспективе ожидается расширение инструментов доступной ипотеки за счет новых программ", - отметил глава правительства.
450 млн - это в среднем 450 квартир.
Если предположить, что их получат только в областных центрах, то это по 20 квартир на город. Это капля в море.
Ты реально думаешь, что при таком количестве это не будут только свои люди с чистой высокой зарплатой (судьи, прокуроры, директора госпредприятий и тд), которым надо правильно отчитаться за очередной "доход"?
Потому что если б решено было украсть больше денег налогоплательщиков, то они б своей дешевой ипотекой при высокой инфляции ещё б и взвинтили к тому же цены на жильё, как это сделали на рабсии.
чи це може польська іпотека під 2, 1 % на 23 роки ...
п.с
в зЄгівно і кидати нічого не потрібно ...
16 млн. $, по 50 тыс. за квартиру в среднем.
300 семей взяли ипотеку. Это провал.