Вчера от пули российского снайпера вблизи Золотого погиб воин 24-й ОМБр Владимир Яськив. ФОТО

Вчера, 9 июля, в районе населенного пункта Золотое Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером, погиб Владимир Богданович Яськив, 1977 года рождения, уроженец пгт Великие Борки Тернопольской области, старший солдат, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную Фейсбук-страницу 24-й ОМБр.

"Вчера, 9 июля 2021 года, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Золотое погиб наш побратим - старший солдат Яськив Владимир Богданович. Владимир находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. Врагу ответили ​​адекватно из разрешенных средств вооружения для подавления огневых точек противника. Но при смене позиции старшим солдатом Яськивым произошло непоправимое ... вражеский снайпер смертельно ранил Владимира. Характер ранения оказался несовместимым с жизнью", - следует из сообщения.

"Побратимы и командование подразделения, где Владимир Богданович проходил службу полтора года, вспоминают его как порядочного, смелого, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, который всегда проявлял разумную инициативу и был надежной поддержкой для своих командиров", - отмечают в 24-й ОМБр.

"Владимир Богданович Яськив родился 29 июля 1977 года и был родом из поселка Великие Борки на Тернопольщине. Скоро ему исполнилось бы 44 года. Он навсегда останется в нашей памяти, как герой, который отдал свою жизнь за наше государство, за свободную и независимую Украину. Вечная память тебе, Воин! ", - отмечается в сообщении.

