Вчера от пули российского снайпера вблизи Золотого погиб воин 24-й ОМБр Владимир Яськив. ФОТО
Вчера, 9 июля, в районе населенного пункта Золотое Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером, погиб Владимир Богданович Яськив, 1977 года рождения, уроженец пгт Великие Борки Тернопольской области, старший солдат, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную Фейсбук-страницу 24-й ОМБр.
"Вчера, 9 июля 2021 года, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Золотое погиб наш побратим - старший солдат Яськив Владимир Богданович. Владимир находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. Врагу ответили адекватно из разрешенных средств вооружения для подавления огневых точек противника. Но при смене позиции старшим солдатом Яськивым произошло непоправимое ... вражеский снайпер смертельно ранил Владимира. Характер ранения оказался несовместимым с жизнью", - следует из сообщения.
"Побратимы и командование подразделения, где Владимир Богданович проходил службу полтора года, вспоминают его как порядочного, смелого, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, который всегда проявлял разумную инициативу и был надежной поддержкой для своих командиров", - отмечают в 24-й ОМБр.
"Владимир Богданович Яськив родился 29 июля 1977 года и был родом из поселка Великие Борки на Тернопольщине. Скоро ему исполнилось бы 44 года. Он навсегда останется в нашей памяти, как герой, который отдал свою жизнь за наше государство, за свободную и независимую Украину. Вечная память тебе, Воин! ", - отмечается в сообщении.
