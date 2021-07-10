"Еще есть все шансы остановить "Северный поток - 2". Спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены", - Жовква

В Офисе президента считают преувеличенными спекуляции на тему достройки газопровода "Северный поток - 2", отмечая, что проект все еще можно остановить.

Об этом в интервью "Телеграфу", опубликованном 10 июля, заявил заместитель главы Офиса президента (ОПУ) Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться вопрос компенсации по "Северному потоку - 2" на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в конце июля в Вашингтоне, Жовква ответил: "Мы не говорим о компенсации, мы не торгуем национальными интересами Украины, мы не торгуем нашей энергетической безопасностью. Еще есть все шансы остановить "Северный поток - 2". Спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены", - сказал Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офисе Президента рассказали о подробностях вчерашнего разговора Ермака и Нуланд: Обсуждали визит Зеленского в США и "Северный поток-2"

По его словам, проект газопровода может быть остановлен на любом этапе - "так, как он был приостановлен еще в 2019 году".



"Мы будем настаивать на разговоре с нашими партнерами, что "Северный поток - 2" - это угроза не только Украине, не только странам Восточной Европы, а это угроза тем странам, которые могут получить зависимость от российского газа и получить инструмент шантажа, которым станет этот проект", - отметил замглавы ОПУ.



По мнению Жовквы, газопровод "имеет мало общего с экономикой, зато содержит важную геополитическую составляющую".

Он также не исключил, что реализация проекта может стать рычагом для шантажа Украины по Донбассу со стороны РФ.

Также читайте: Байден по-прежнему считает "Северный поток-2" плохой сделкой и обсудит данный вопрос с Меркель 15 июля в Вашингтоне, - Псаки





"То, что эти вопросы связаны, - это правда, потому что по этим вопросам стоит одна страна - страна, которая осуществляет агрессию на Донбассе, которая вкладывает все усилия в строительство "Северного потока"… Не исключено, что, например, вслед за вопросами концентрации войск вокруг Украины в апреле могут последовать новые концентрации осенью, - допустил Жовква. - Это, к сожалению, видят не все наши партнеры в Западной Европе, но нам остается еще интенсивнее их убеждать".



