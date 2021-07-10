"Еще есть все шансы остановить "Северный поток - 2". Спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены", - Жовква
В Офисе президента считают преувеличенными спекуляции на тему достройки газопровода "Северный поток - 2", отмечая, что проект все еще можно остановить.
Об этом в интервью "Телеграфу", опубликованном 10 июля, заявил заместитель главы Офиса президента (ОПУ) Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться вопрос компенсации по "Северному потоку - 2" на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в конце июля в Вашингтоне, Жовква ответил: "Мы не говорим о компенсации, мы не торгуем национальными интересами Украины, мы не торгуем нашей энергетической безопасностью. Еще есть все шансы остановить "Северный поток - 2". Спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены", - сказал Жовква.
По его словам, проект газопровода может быть остановлен на любом этапе - "так, как он был приостановлен еще в 2019 году".
"Мы будем настаивать на разговоре с нашими партнерами, что "Северный поток - 2" - это угроза не только Украине, не только странам Восточной Европы, а это угроза тем странам, которые могут получить зависимость от российского газа и получить инструмент шантажа, которым станет этот проект", - отметил замглавы ОПУ.
По мнению Жовквы, газопровод "имеет мало общего с экономикой, зато содержит важную геополитическую составляющую".
Он также не исключил, что реализация проекта может стать рычагом для шантажа Украины по Донбассу со стороны РФ.
"То, что эти вопросы связаны, - это правда, потому что по этим вопросам стоит одна страна - страна, которая осуществляет агрессию на Донбассе, которая вкладывает все усилия в строительство "Северного потока"… Не исключено, что, например, вслед за вопросами концентрации войск вокруг Украины в апреле могут последовать новые концентрации осенью, - допустил Жовква. - Это, к сожалению, видят не все наши партнеры в Западной Европе, но нам остается еще интенсивнее их убеждать".
А по нашей трубе они зависимость получить не могут?
Этот проект не выгоден только Украине, мы теряем 2-3 миллиарда на транзите и возможно с 2024 года придеться физичечки качать газ с Запада, а не покупатььвиртуальным реверсом. Ну и конечно это дает Пукину возможность проводить ограниченную военную операцию на Украине без прекращения поставок газа в Европу. Я не верю в полномасштабное вторжение, тогда ЕС реально может ваести эмбарго на поставки газа и нефти из России.
Отчего же такой хай? Ну, да реверс на сегодня виртуальный, но в самом плохом случае никто не запрещает покупать газ напрямую у Газпрома. Тот вполне готов и даже озвучил "европейскую" цену - цена хаба в Баумгартене + 15%. Сейчас газ Украина покупает по этой же цене плюс 15% западным трейдерам, которая делится между ними и украинскими властями.
Может в этом причина. А в военную операцию России я тоже не верю, даже в ограниченную. Не за чем - Путин уже добился в Украине всего, что ему надо.