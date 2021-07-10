РУС
"Еще есть все шансы остановить "Северный поток - 2". Спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены", - Жовква

В Офисе президента считают преувеличенными спекуляции на тему достройки газопровода "Северный поток - 2", отмечая, что проект все еще можно остановить.

Об этом в интервью "Телеграфу", опубликованном 10 июля, заявил заместитель главы Офиса президента (ОПУ) Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться вопрос компенсации по "Северному потоку - 2" на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в конце июля в Вашингтоне, Жовква ответил: "Мы не говорим о компенсации, мы не торгуем национальными интересами Украины, мы не торгуем нашей энергетической безопасностью. Еще есть все шансы остановить "Северный поток - 2". Спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены", - сказал Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офисе Президента рассказали о подробностях вчерашнего разговора Ермака и Нуланд: Обсуждали визит Зеленского в США и "Северный поток-2"

По его словам, проект газопровода может быть остановлен на любом этапе - "так, как он был приостановлен еще в 2019 году".

"Мы будем настаивать на разговоре с нашими партнерами, что "Северный поток - 2" - это угроза не только Украине, не только странам Восточной Европы, а это угроза тем странам, которые могут получить зависимость от российского газа и получить инструмент шантажа, которым станет этот проект", - отметил замглавы ОПУ.

По мнению Жовквы, газопровод "имеет мало общего с экономикой, зато содержит важную геополитическую составляющую".

Он также не исключил, что реализация проекта может стать рычагом для шантажа Украины по Донбассу со стороны РФ.

Также читайте: Байден по-прежнему считает "Северный поток-2" плохой сделкой и обсудит данный вопрос с Меркель 15 июля в Вашингтоне, - Псаки



"То, что эти вопросы связаны, - это правда, потому что по этим вопросам стоит одна страна - страна, которая осуществляет агрессию на Донбассе, которая вкладывает все усилия в строительство "Северного потока"… Не исключено, что, например, вслед за вопросами концентрации войск вокруг Украины в апреле могут последовать новые концентрации осенью, - допустил Жовква. - Это, к сожалению, видят не все наши партнеры в Западной Европе, но нам остается еще интенсивнее их убеждать".

россия (96895) Северный поток (1458) Офис Президента (1820) Жовква Игорь (153)
Топ комментарии
+5
****** всрались.
10.07.2021 17:05 Ответить
10.07.2021 17:05 Ответить
+4
"это угроза тем странам, которые могут получить зависимость от российского газа" Источник: https://censor.net/ru/n3276320"
А по нашей трубе они зависимость получить не могут?
10.07.2021 17:22 Ответить
10.07.2021 17:22 Ответить
+3
Британская подлодка может очень быстро и эффективно решить эту проблему
10.07.2021 17:11 Ответить
10.07.2021 17:11 Ответить
10.07.2021 17:05 Ответить
Шмигаль бреше?
10.07.2021 17:05 Ответить
10.07.2021 17:05 Ответить
10.07.2021 17:11 Ответить
СКОЛЬКО МОЖНО НЕСТИ ФУЙНЮ?
10.07.2021 17:19 Ответить
10.07.2021 17:19 Ответить
Теперь благодаря зебилу у нас не будет в бюджете каждый год по 3 лярда$ за транзит
10.07.2021 17:21 Ответить
10.07.2021 17:21 Ответить
За задачу нацинтересов клоуну уже занесли((
10.07.2021 18:25 Ответить
10.07.2021 18:25 Ответить
так наоборот хорошо. от агрессора бабло не будем получсать
10.07.2021 18:44 Ответить
10.07.2021 18:44 Ответить
Понимаешь, Васин сын, в данной ситуации, когда от орков прилетает железо, а головзебил видит мир и "достойно" на международной арене представляет страну, то лучше иметь запасной парашют в виде трубы+ бабло
10.07.2021 19:19 Ответить
10.07.2021 19:19 Ответить
так наоборот хорошо. мы от них не будем зависеть. и сможем вломить пестюлей
10.07.2021 19:27 Ответить
10.07.2021 19:27 Ответить
Каких вломить, ВАЗелин уже смазался?!
10.07.2021 19:45 Ответить
10.07.2021 19:45 Ответить
Не треба на вувузєлу стрілки переводити. Відмашку на добудову потоку дав великий друх України козак байда. А іще недавно "корінний киянин" блінкінд казав, що добудова сп-2 не суперечить інтересам США. Забули, вилупки з фонду "виродження"?
10.07.2021 21:37 Ответить
10.07.2021 21:37 Ответить
"это угроза тем странам, которые могут получить зависимость от российского газа" Источник: https://censor.net/ru/n3276320"
А по нашей трубе они зависимость получить не могут?
10.07.2021 17:22 Ответить
10.07.2021 17:22 Ответить
Гарантия постройки СП-2 это Зеленский
10.07.2021 17:23 Ответить
10.07.2021 17:23 Ответить
Не очень сильный аргумент, скорее это отсутствие альтернативных способов доставки газа ведет к шантажу одной страной других стран потребителей, а зависимость как не доставляй является постоянной величиной.
10.07.2021 18:14 Ответить
10.07.2021 18:14 Ответить
он дешевле, там нет платы за транзит😆
11.07.2021 23:16 Ответить
11.07.2021 23:16 Ответить
Да всем понятно, что СП-2 экономически очень выгоден Германии, он короче чем через Украину, не нужно платить за транзит Украине, Словакии, Чехии. На СП 2 стоит одна мощная современная компресорная станция, а не несколько устаревших на территории Украины.
Этот проект не выгоден только Украине, мы теряем 2-3 миллиарда на транзите и возможно с 2024 года придеться физичечки качать газ с Запада, а не покупатььвиртуальным реверсом. Ну и конечно это дает Пукину возможность проводить ограниченную военную операцию на Украине без прекращения поставок газа в Европу. Я не верю в полномасштабное вторжение, тогда ЕС реально может ваести эмбарго на поставки газа и нефти из России.
10.07.2021 19:26 Ответить
10.07.2021 19:26 Ответить
Оплата за транзит газа - 1,4 ярда. Газпром немного документ сверх обязательных 40 миллиардов кубов, так что всего за год будет 1,5 миллиардов. Макогон говорит, что обслуживание трубы стоит около миллиарда. Ну, пусть он привирает и реально обслуживание стоит миллионов 700. В любом случае доходов остаётся не так много.
Отчего же такой хай? Ну, да реверс на сегодня виртуальный, но в самом плохом случае никто не запрещает покупать газ напрямую у Газпрома. Тот вполне готов и даже озвучил "европейскую" цену - цена хаба в Баумгартене + 15%. Сейчас газ Украина покупает по этой же цене плюс 15% западным трейдерам, которая делится между ними и украинскими властями.
Может в этом причина. А в военную операцию России я тоже не верю, даже в ограниченную. Не за чем - Путин уже добился в Украине всего, что ему надо.
10.07.2021 21:11 Ответить
10.07.2021 21:11 Ответить
там еще потери будут на то, что закончится виртуальный реверс, и цена на газ подскочит, придется из бюджета компенсировать субсидиями людям которые не смогут платить за газ, это тоже в приличную сумму выльется
11.07.2021 23:19 Ответить
11.07.2021 23:19 Ответить
Сомнительно. На вчера 44 км осталось. За два дня уложено 2,6 км. Это пиковая скорость работы "Фортуны" (второе судно стоит без действий), но даже если взять за среднее 1 км в день и что второе судно так и не присоединится к работе, через 1,5 месяца укладку завершат. И потом, чисто технически - одну нитку то уже завершили полностью.
10.07.2021 22:38 Ответить
10.07.2021 22:38 Ответить
С "Академиком Черским" какие-то проблемы. Сейчас он будет укладывать 2,6 км оставшиеся от работы "Фортуны" в прошлом году. Причем работать будет с якорей Похоже, ему динамическое позиционирование со спутников отрубили. Как-бы там ни было, к началу сентября закончат. Германия на все это подписалась и продавливает.
10.07.2021 23:15 Ответить
10.07.2021 23:15 Ответить
Щось агенти кремля останнім часом намагаються приспати пильність громадськості.
10.07.2021 23:17 Ответить
10.07.2021 23:17 Ответить
 
 