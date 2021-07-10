Крайне важно при расчете базовой цены для рентных платежей за руду минусовать логистику, - ИнГОК

Стоимость доставки железной руды в Китае может составлять до половины стоимости самой руды. Именно поэтому очень важно не учитывать стоимость логистики при расчете базовой цены для рентных платежей за руду.

Об этом заявил директор Ингулецкого ГОКа Владислав Кривуля. "В прошлом году мы и продали в Китай 22% всей руды. Но основную часть руды мы продавали на украинский рынок. Транспортные расходы у нас составили больше 30% в цене руды. При этом прошлый год был неплохой. А когда низкий рынок, то тогда транспортные расходы в Китае составляют до половины цены руды", - пояснил он.

Именно поэтому, по его словам, так важно учитывать этот нюанс, рассчитывая стоимость рентных платежей. "Поэтому крайне важно при расчете базовой цены для расчета рентных платежей отнимать железнодорожный тариф, логистику по Украине, и морской фрахт. Это крайне важно", - подчеркнул Кривуля.

Ранее глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко заявил, что украинские предприятия не поставляют руду в Китай, а следовательно, при формировании ренты на украинском руду из стоимости необходимо исключить транспорте расходы, заложенные на доставку руды в эту страну.

Как известно, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины. Этот проект предусматривает повышение налогов для ряда отраслей, а также изменение формулы для расчета базовой цены для расчета рентных платежей. Так, правительство предлагает использовать для расчета IODEX 62% FE CFR China по данным агентства Platts, то есть, индекс цен в Китае.

В компании "Феррекспо Сервис" в свою очередь заявили, что с новой формулы ренты на железную руду, которую предлагается ввести законопроект №5600, необходимо исключить транспортную составляющую, поскольку это является дискриминацией.