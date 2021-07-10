Крайне важно при расчете базовой цены для рентных платежей за руду минусовать логистику, - ИнГОК
Стоимость доставки железной руды в Китае может составлять до половины стоимости самой руды. Именно поэтому очень важно не учитывать стоимость логистики при расчете базовой цены для рентных платежей за руду.
Об этом заявил директор Ингулецкого ГОКа Владислав Кривуля. "В прошлом году мы и продали в Китай 22% всей руды. Но основную часть руды мы продавали на украинский рынок. Транспортные расходы у нас составили больше 30% в цене руды. При этом прошлый год был неплохой. А когда низкий рынок, то тогда транспортные расходы в Китае составляют до половины цены руды", - пояснил он.
Именно поэтому, по его словам, так важно учитывать этот нюанс, рассчитывая стоимость рентных платежей. "Поэтому крайне важно при расчете базовой цены для расчета рентных платежей отнимать железнодорожный тариф, логистику по Украине, и морской фрахт. Это крайне важно", - подчеркнул Кривуля.
Ранее глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко заявил, что украинские предприятия не поставляют руду в Китай, а следовательно, при формировании ренты на украинском руду из стоимости необходимо исключить транспорте расходы, заложенные на доставку руды в эту страну.
Как известно, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины. Этот проект предусматривает повышение налогов для ряда отраслей, а также изменение формулы для расчета базовой цены для расчета рентных платежей. Так, правительство предлагает использовать для расчета IODEX 62% FE CFR China по данным агентства Platts, то есть, индекс цен в Китае.
В компании "Феррекспо Сервис" в свою очередь заявили, что с новой формулы ренты на железную руду, которую предлагается ввести законопроект №5600, необходимо исключить транспортную составляющую, поскольку это является дискриминацией.
Аукціон. Регулярний відкритий аукціон хто більше згідний платити ренти.
Ну і звичайно сильну армію, яка буде законно кришувати та вибивати максимальну ренту, бо це її податки на утримання.
Прийдеться дуже багато написати щоб ви зрозуміли чому, але я спробую.
___
Треба розуміти що будь-яка влада-держава це банда-мафія:
- застосування насильства в процесі захисту зон впливу одна з рис, загальних для держави і банди; Тобто обидві структури захищають свої території і інтереси від інших.
- щоб домогтися порядку, держава створює закони і збирає податки з громадян; І знову насильство в зонах впливу-основа становлення системи законності та оподаткування; Тобто обидві структури беруть податки за захист-кришу тих хто знаходиться на їх території, а в разі якщо хтось не захоче платити змушують їх силою-законами.
Наслідком цієї концепції є те що країна, із суспільством з анархічними політичними поглядами, яка як тільки знищить свою банду буде практично зразу окупована чужою сусідньою. Яка перетворить цих чужих їм анархістів в скот та буде стригти його і забивати на м'ясо і інші ресурси. Якось так.
___
Ось вам пояснення чому відбулись події із Кримом та Донбасом. Текст вище це перекладений текст із розважального твору для дітей. (Твору комедії про банду) Тобто щоб ви зрозуміли в деяких країнах таким простим істинам вчать дітей. В Україні текст вище з високою імовірністю навіть дорослим буде не зрозумілий через наявність великої кількості слів із невідомим значенням. Тобто в Україні совком настільки деградоване населення що жесть.
Так ось продовжуючи написане вище - Виходом із цієї патової ситуації де тебе в обох випадках експлуатує банда є стати частиною банди, а це так звана концепція національної держави, або більш пізній варіант концепція держави корпорації.
//
Окей допустимо що ви з цими елементарними істинами погодились і тоді у нас виникає питання, а хто в такій країні повинен збирати податки за кришу? Очевидно що держава яка цю кришу і повинна давати.
Добуток корисних копалин це місце де крутяться одні із найбільших грошей. А отже заради контролю потоків над ними будуть воювати міні банди. які виникають у самій державі і навіть інші держави що засилають свої щупальця (банди створені іншими державами за їх ресурс) що діять в інтересах чужих держав чи взагалі інші держави будуть нападати відкрито.
А отже будь-які конфлікти за право видобутку будуть ну дуже гарячими.
Так ось приходиться щоб та структура що слідкує, збирає податки та дає кришу була так озброєна щоб могла воювати проти інших держав.
І тут виникає колізія. Або ми створюємо структуру що буде дублювати функції вже іншої існуючої (армія), структуру що буде мати одну ціль збір податків, структуру що через наявність тільки однієї цілі буде легко корупціонувати та інше (ви бачили ідейних збиральників податків? Я ні. А ось ідейних солдатів я бачив.), або ми передаємо ці функції тій структурі в чиїх інтересах виконувати їх ідеально.
І ніяких колізій. Ніяких подвійних структур, конфліктів інтересів та іншого.
І того якщо зробити так що всі податки отримані із ренти будуть офіційно йти на армію, а кожного солдата буде вчитись що він повинен вбивати за свою країну і коли прийде черга бути готовим вмерти, що це почесно, то якщо пояснювати що те наскільки швидко йому прийдеться вмирати залежить від податкових надходжень отриманих із того що він кришує, з того наскільки вони великі та регулярні, то звичайно що такий солдат на житло та інші умови буде на порядок менше красти і брати відкатів чим хтось інший. Тому що він буде старатись дотримуватись золотої середини, бо жити гарно це добре но і вмирати не хочеться.
P.S. "потрібно побороти корупцію" - корупція це закон фізики. Закон не можна побороти. Її можна тільки очолити. Зробити частиною системи.