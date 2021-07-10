Враг с начала суток 10 июля 9 раз нарушал перемирие, потерь нет, - пресс-центр штаба ООС
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток, 10 июля, зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.
Недалеко от населенного пункта Водяное у Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.
А у Водяного на Приазовье - из артиллерийских систем калибра 122-мм.
Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра".
"В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших защитников из минометов 82-го калибра.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских военных нет. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь", - резюмировали в штабе ООС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или как?
т.е. не укроДРГ по указке из Вашингтона?
"
За минувшие сутки один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы. Зафиксированы 13 нарушений. Террористы стреляли из 122-мм артиллерии у Невельского, - ООС
10.07.21 08:092057..."
Візьміть за правило публікувати інформацію "за минулу добу" і все!
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко подякував волонтерам, які з самого ранку в суботу долучилися до роботи. «Перше за все, я хочу подякути всім волонтерам, які у цей суботній день присвятили цілий день, з 10-ї ранку, а нас тут більше сотні, тому, що ми виробляємо сітки для українських воїнів. Зараз ми це робимо для однієї з бригад, яка звернулася до нашої громадської огранізації. І перед відбуттям на чергову ротацію ми робимо захисні сітки для того, щоб вороги зі своїх дронів, зі своїх спостережних постів не бачили нашої техніки, наших фортифікаційних споруд, і наші були під надійним захистом», - говорить Порошенко.
П'ятий Президент зауважив, що востаннє сітки централізовано закуповували наприкінці 2018 року, а з 2019 року Міноборони, на жаль, не купує маскувальні сітки для фронту. «Зараз ми це робимо тільки краундфандингом, це ваші гроші, які ви зібрали, які ви забезпечили спільно з волонтерами. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього процесу. Так само подякувати й тим, хто долучився до процесу обладнання лінії зіткнення, обладнання фронту системою відеоспостереження», - зазначив лідер «Європейської Солідарності».
Команда Порошенка наразі опікується забезпеченням чотирьох бригад, повідомив п'ятий Президент. «Нашою координацією зараз охоплено вже 4 бригади. 2 - щодо системи відеоспостереження. І дві - щодо постачання обладнання, починаючи від генераторів», - нагадав Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=jXf7j0LWtU8