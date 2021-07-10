РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10283 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
513 6

Враг с начала суток 10 июля 9 раз нарушал перемирие, потерь нет, - пресс-центр штаба ООС

Враг с начала суток 10 июля 9 раз нарушал перемирие, потерь нет, - пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток, 10 июля, зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное  у Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

А у Водяного на Приазовье - из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы. Зафиксированы 13 нарушений. Террористы стреляли из 122-мм артиллерии у Невельского, - ООС

"В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших защитников из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь", - резюмировали в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера от пули российского снайпера вблизи Золотого погиб воин 24-й ОМБр Владимир Яськив. ФОТО

обстрел (29014) Донбасс (26959) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...при перемирии с врагом -- потерь нет!
Или как?
показать весь комментарий
10.07.2021 18:02 Ответить
внутренние враги.
т.е. не укроДРГ по указке из Вашингтона?
Враг с начала суток 10 июля 9 раз нарушал перемирие, потерь нет, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 2289
показать весь комментарий
10.07.2021 18:17 Ответить
Цензор! Навіщо ви публікуєте цю проміжну інформацію, якщо завтра зранку може бути щось на зразок того що було сьогодні зрвнку:

"
За минувшие сутки один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы. Зафиксированы 13 нарушений. Террористы стреляли из 122-мм артиллерии у Невельского, - ООС
10.07.21 08:092057..."

Візьміть за правило публікувати інформацію "за минулу добу" і все!
показать весь комментарий
10.07.2021 18:17 Ответить
Ворог від початку доби 10 липня 9 разів порушував перемир'я, втрат немає, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 2000
показать весь комментарий
10.07.2021 18:28 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/07/10/yakshho-ye-pragnennya-dopomogty-armiyi-nihto-tebe-ne-zupynyt-poroshenko-razom-z-volonteramy-splely-maskuvalni-sitky-dlya-frontu/ Волонтерські будні на вихідний день. В Офісі партії «Європейська Солідарність» субота 10-07-2021 знову драйвова і продуктивна - більше сотні волонтерів зібралися разом, щоб плести маскувальні сітки для фронту. Гроші на матеріали теж збирали разом. За півдня сплели чотири велетенські сітки розміром 9 на 12 метрів. Знавці кажуть - поодинці зазвичай таку одну сітку плетуть тиждень.
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко подякував волонтерам, які з самого ранку в суботу долучилися до роботи. «Перше за все, я хочу подякути всім волонтерам, які у цей суботній день присвятили цілий день, з 10-ї ранку, а нас тут більше сотні, тому, що ми виробляємо сітки для українських воїнів. Зараз ми це робимо для однієї з бригад, яка звернулася до нашої громадської огранізації. І перед відбуттям на чергову ротацію ми робимо захисні сітки для того, щоб вороги зі своїх дронів, зі своїх спостережних постів не бачили нашої техніки, наших фортифікаційних споруд, і наші були під надійним захистом», - говорить Порошенко.
П'ятий Президент зауважив, що востаннє сітки централізовано закуповували наприкінці 2018 року, а з 2019 року Міноборони, на жаль, не купує маскувальні сітки для фронту. «Зараз ми це робимо тільки краундфандингом, це ваші гроші, які ви зібрали, які ви забезпечили спільно з волонтерами. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього процесу. Так само подякувати й тим, хто долучився до процесу обладнання лінії зіткнення, обладнання фронту системою відеоспостереження», - зазначив лідер «Європейської Солідарності».
Команда Порошенка наразі опікується забезпеченням чотирьох бригад, повідомив п'ятий Президент. «Нашою координацією зараз охоплено вже 4 бригади. 2 - щодо системи відеоспостереження. І дві - щодо постачання обладнання, починаючи від генераторів», - нагадав Порошенко.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:47 Ответить
Владу - нікому. Про надписи на парканах і їх сакральність.
https://www.youtube.com/watch?v=jXf7j0LWtU8
показать весь комментарий
10.07.2021 19:18 Ответить
 
 