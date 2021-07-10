РУС
Мы хотим, чтобы в каждом офисе глав иностранных государств был человек, курирующий вопросы Крымской платформы, - Жовква

Фото: bituk.media

Саммит Крымской платформы не будет проведен ради саммита, в результате его проведения заработает полноценный офис платформы, работу которого в этот же день смогут оценить лидеры государств, которые приедут на саммит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Телеграфу", опубликованном 10 июля, заявил заместитель главы Офиса президента (ОПУ) Игорь Жовква.

"Каждого партнера, который приедет на этот саммит, будем просить относительно того или иного формата привлечения. Это может быть экспертное привлечение, обмен информацией, финансовая помощь. Мы хотим, чтобы в каждом правительстве или офисе руководителя государства было отдельное должностное лицо, в портфолио которого входили бы вопросы деятельности Крымской платформы", – сказал Жовква.

Он отметил, что уже есть договоренности с некоторыми странами о таких представителях.

"Офис Крымской платформы в ежедневном режиме 24/7 будет мониторить ситуацию в оккупированном Крыму с правами человека, с экономикой, с экологией, с военными вопросами", – рассказал Жовква.

Он подчеркнул, что формат платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности – в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году.

"Лишь на седьмой год после агрессии России, которая началась с Крыма, принята стратегия деоккупации Крыма, и там, в этой стратегии значительная часть касается внешнеполитических усилий и помощи наших партнеров в деоккупации полуострова. Частью таких усилий и стала Крымская платформа", – резюмировал Жовква.

+7
и шо? думаешь вменяемые руководители вменяемых стран согласятся на то, чтобы в их офисах открыто работали сотрудники ГРУ и ФСБ? Ты серьезно так думаешь?
10.07.2021 18:36 Ответить
+5
Очень правильный вопрос задал. Специально для зебилов расшифрую - какого вы лезете в управление чужого государства, пристраивая каких-то кураторов крымской платформы в "офис" (не факт, что еще где-то есть идиоты с офисом главы государства вместо администрации), если вы , рукожепые, не в состоянии навести порядок в своей стране или хотя бы не уничтожать те остатки порядка, сделанные за вас на протяжении 30 лет.
10.07.2021 18:55 Ответить
+4
что,не всех родственников пристроили?
10.07.2021 18:27 Ответить
что,не всех родственников пристроили?
10.07.2021 18:27 Ответить
Що, досі не розумієте написане?
10.07.2021 18:31 Ответить
Очень правильный вопрос задал. Специально для зебилов расшифрую - какого вы лезете в управление чужого государства, пристраивая каких-то кураторов крымской платформы в "офис" (не факт, что еще где-то есть идиоты с офисом главы государства вместо администрации), если вы , рукожепые, не в состоянии навести порядок в своей стране или хотя бы не уничтожать те остатки порядка, сделанные за вас на протяжении 30 лет.
10.07.2021 18:55 Ответить
Для себе розшифровуй.
13.07.2021 19:40 Ответить
Щоб у кожному офісі сидів агент кремля.
10.07.2021 20:13 Ответить
Чудова ідея- ця платформа має бути постійною скабкою у дупі для тих, хто сьгодні закриває очі на те, що Крим окупований рашкою.
10.07.2021 18:30 Ответить
и шо? думаешь вменяемые руководители вменяемых стран согласятся на то, чтобы в их офисах открыто работали сотрудники ГРУ и ФСБ? Ты серьезно так думаешь?
10.07.2021 18:36 Ответить
ты дурак?
10.07.2021 18:40 Ответить
не, он конченый зебил. Это хуже
10.07.2021 18:55 Ответить
Это ж сколько вывесок с надписью ГРУ надо будет изготовить?
10.07.2021 18:37 Ответить
рабочие места откроются,на каждое районное отделение писать районная крымская платформа
показать весь комментарий
Можна вивіску "Козирь" №1,2,3...
показать весь комментарий
всех мажоров пристроить ? ну тогда нужно и районные крымские платформы открывать, гнусь и цинизм
показать весь комментарий
Швец бьет тревогу о тайном соглашении зеЕрмаковщины с Китаем , как СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ -почему молчит оппозиция , вова уходит от стратегического партнерства с НАТО - ВРАГА КИТАЯ
Стратегическое соглашение Зеленского с Китаем / Афганистан / соловьиный "генерал СВР" / Видео № 15
https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ Yuri Shvets Channel
10.07.2021 18:40 Ответить
вопросы(?) Крымской платформы, -Жовква./ Жовква не в курсе дела. В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность(!) выхода РФ из полуострова, - Кулеба. И эту херню , этот пузырь от воровского кодлана Коломойского оплачивает не кодлан. Оплачивает казна.
показать весь комментарий
Очень скромное желание. При всем патриотизме и любви к Родине, хочется ответить - хотеть не вредно!
показать весь комментарий
Радионяня? -- есть такая передача... *)
10.07.2021 19:01 Ответить
Крым -- (пардон за крамолу) -- это не виртуальная платформа, а реальная российская территория! И без боя её кацапы не отдадут.

...Крымская Платфрома...? -- ну, это, типа -- чистый Архимед: Тело впэртое у воду, вытесняет на свободу, силой выпертой воды тела, впэртого туды.
Хочешь мира -- готовься к войне. (с)
...мне это ближе и понятней...

Крым -- это Украина! ...был и, должен снова стать и быть.
10.07.2021 19:11 Ответить
...да, уж...хотеть не вредно...но, очень хотелось бы увидеть ответную реакцию на такое хотение от руководителей других стран...
10.07.2021 19:11 Ответить
и что они будут делать,изо дня в день? за что бабло получать?
10.07.2021 19:18 Ответить
Ага. Инвестняня.
10.07.2021 20:20 Ответить
Хвора людина. Марить. Чому іноземні держави повинні витрачати кошти на дурниці
10.07.2021 20:24 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/zhest-nedoveriya-kak-kent-vmesto-kvin-budet-usilenno-nadzirat-za-bankovoy-07072021-430431 Жест недовіри. Як Кент замість Квін буде посилено наглядати за Банковою Великий переполох в Офісі президента викликала новина про те, що посольство США в Україні тимчасово очолить Джордж Кент замість Христини Квін. Кент страшний для Банкової тим, що він прекрасно знає ті реалії, які були до Зеленського. І Банкова розуміє, що їй краще навіть не намагатися розповідати Кенту казки про те, що при попередниках все було погано і що всі реформи, включаючи судову і антикорупційну, почалися тільки при Зеленському. Так що в ролі наглядача Джордж Кент буде більш жорстким, ніж Христина Квін. А крім того, він може бути ще і ревізором або навіть розслідувачем. Вашингтон продемонстрував, що він не довіряє Банковій настільки, що саме зараз надіслав до Києва ще більш жорсткого наглядача.
10.07.2021 20:48 Ответить
‎10.‎07.‎2021

Польская сторона (и не только) очень раздражена отзывом украинской подписи из-под заявлением ООН о нарушении прав человека в китайском Синцзяне. "У нас с Китаем два проекта на 6,5 млрд евро, но принципы есть принципы" министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик. "Крымскую платформу" Зеленского можно считать покойной. Кто захочет конфликтовать с Россией ради страны, которая предает других?
Молодцы, зеслуги , ох молодцы . Билят
10.07.2021 21:34 Ответить
Какой бред! Чтобы он и делали обязательно опозорятся.
10.07.2021 22:06 Ответить
Ми бажаємо, ми гадаємо, ми хочемо ... але їм воно навіщо? Надайте нам ПДЧ. Візьміть нас до НАТО, до ЕС. Ви працюйте, а ми будемо відпочивати, знімати дурнуваті відосики та красти. Добре чужими руками розгрібати лайно в якому опинились завдяки "молодому й енергійному" керуванню.
10.07.2021 22:12 Ответить
Нет направления, где бы эти зеленожопые макаки не обделались...каждый день -новый бред, похлеще предыдущего...
10.07.2021 23:12 Ответить
Себто, за задумом ОП - кожна країна має увести (звісно ж і оплачувати) у своєму посольстві окрему посадову особу, відповідальну за виконання положень і пунктів т.з. "кримської платформи"? Це, щоб пан Єрмак міг любого часу викликати цю посадову особу, грюкнути кулаком і спитати ".об вашу мать, чому ви досі нам не повернули Крим?"
А далі, мабуть варто вимагати уведення аналогічних посад при амбасардах "відповідальних за вступ України до НАТО". І, відповідно, питати - "а чому це ми, ***, досі не в НАТО?"
А ще - увести посаду, відповідального, щоб Україну усі, повсюду і весь час не посилали (вибачте) *****...
11.07.2021 10:19 Ответить
 
 