Мы хотим, чтобы в каждом офисе глав иностранных государств был человек, курирующий вопросы Крымской платформы, - Жовква
Саммит Крымской платформы не будет проведен ради саммита, в результате его проведения заработает полноценный офис платформы, работу которого в этот же день смогут оценить лидеры государств, которые приедут на саммит.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Телеграфу", опубликованном 10 июля, заявил заместитель главы Офиса президента (ОПУ) Игорь Жовква.
"Каждого партнера, который приедет на этот саммит, будем просить относительно того или иного формата привлечения. Это может быть экспертное привлечение, обмен информацией, финансовая помощь. Мы хотим, чтобы в каждом правительстве или офисе руководителя государства было отдельное должностное лицо, в портфолио которого входили бы вопросы деятельности Крымской платформы", – сказал Жовква.
Он отметил, что уже есть договоренности с некоторыми странами о таких представителях.
"Офис Крымской платформы в ежедневном режиме 24/7 будет мониторить ситуацию в оккупированном Крыму с правами человека, с экономикой, с экологией, с военными вопросами", – рассказал Жовква.
Он подчеркнул, что формат платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности – в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году.
"Лишь на седьмой год после агрессии России, которая началась с Крыма, принята стратегия деоккупации Крыма, и там, в этой стратегии значительная часть касается внешнеполитических усилий и помощи наших партнеров в деоккупации полуострова. Частью таких усилий и стала Крымская платформа", – резюмировал Жовква.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стратегическое соглашение Зеленского с Китаем / Афганистан / соловьиный "генерал СВР" / Видео № 15
https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ Yuri Shvets Channel
Радионяня? -- есть такая передача... *)
...Крымская Платфрома...? -- ну, это, типа -- чистый Архимед: Тело впэртое у воду, вытесняет на свободу, силой выпертой воды тела, впэртого туды.
Хочешь мира -- готовься к войне. (с)
...мне это ближе и понятней...
Крым -- это Украина! ...был и, должен снова стать и быть.
Польская сторона (и не только) очень раздражена отзывом украинской подписи из-под заявлением ООН о нарушении прав человека в китайском Синцзяне. "У нас с Китаем два проекта на 6,5 млрд евро, но принципы есть принципы" министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик. "Крымскую платформу" Зеленского можно считать покойной. Кто захочет конфликтовать с Россией ради страны, которая предает других?
Молодцы, зеслуги , ох молодцы . Билят
А далі, мабуть варто вимагати уведення аналогічних посад при амбасардах "відповідальних за вступ України до НАТО". І, відповідно, питати - "а чому це ми, ***, досі не в НАТО?"
А ще - увести посаду, відповідального, щоб Україну усі, повсюду і весь час не посилали (вибачте) *****...