На 10 июля в стране сделано 3 млн 420 тыс. прививок от коронавируса, - Ляшко

Глава Минздрава Виктор Ляшко обнародовал результаты кампании вакцинации в Украине на 10 июля.

Ляшко отметил: "Сегодня имели большую zoom-встреча с врачами первички - нашим фронтлайн кампании вакцинации от COVID-19! Прежде всего поблагодарил всех за работу - на этой неделе имеем 3 рекорды по количеству прививок за день:

7 июля - 104680, 8 июля - 109160, ️9 июля - 114660.

Сейчас в Украине сделали прививок вакциной: AstraZeneca (Covishield, SKBio) - 1,3 млн. Comirnaty / Pfizer-BioNTech - 1,1 млн

🦠CoronaVac / Sinovac Biotech -1 млн. Всего сделано прививок - 3420668, получили одну дозу - 2277226 украинцев, а полностью вакцинированы - 1143442".

Он продолжил: "Мы подготовили 702 мобильные бригады, которые в основном прививают группы профессионального риска и организованные коллективы. Научили медицинских работников для более 3 тысяч пунктов вакцинации по всей стране. Уже работают около 200 центров массовой вакцинации. Обращаюсь к уже вакцинированных и просто ответственных граждан - позаботьтесь о своих старших родных и близких. Зарегистрируйте их на вакцинацию или отведите в ближайший пункт прививки. Иногда достаточно просто сказать что это важно, вдохновить их к решению выбрать вакцинацию, выбрать безопасную защиту от COVID-19".

"Сейчас у нас благоприятная эпидситуация. Воспользуйтесь этим временем до новой волны заболевания и вакцинируйтесь как только у вас будет такая возможность. Только вместе мы сможем минимизировать последствия пандемии", - резюмировал Ляшко.

