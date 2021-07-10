РУС
На 10 июля в стране сделано 3 млн 420 тыс. прививок от коронавируса, - Ляшко

Глава Минздрава Виктор Ляшко обнародовал результаты кампании вакцинации в Украине на 10 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Ляшко отметил: "Сегодня имели большую zoom-встреча с врачами первички - нашим фронтлайн кампании вакцинации от COVID-19! Прежде всего поблагодарил всех за работу - на этой неделе имеем 3 рекорды по количеству прививок за день:
7 июля - 104680, 8 июля - 109160,  ️9 июля - 114660.

Сейчас в Украине сделали прививок вакциной: AstraZeneca (Covishield, SKBio) - 1,3 млн. Comirnaty / Pfizer-BioNTech - 1,1 млн
🦠CoronaVac / Sinovac Biotech -1 млн. Всего сделано прививок - 3420668, получили одну дозу - 2277226 украинцев, а полностью вакцинированы - 1143442".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация препаратом CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство, - Ляшко

Он продолжил: "Мы подготовили 702 мобильные бригады, которые в основном прививают группы профессионального риска и организованные коллективы.  Научили медицинских работников для более 3 тысяч пунктов вакцинации по всей стране. Уже работают около 200 центров массовой вакцинации. Обращаюсь к уже вакцинированных и просто ответственных граждан - позаботьтесь о своих старших родных и близких. Зарегистрируйте их на вакцинацию или отведите в ближайший пункт прививки. Иногда достаточно просто сказать что это важно, вдохновить их к решению выбрать вакцинацию, выбрать безопасную защиту от COVID-19".

"Сейчас у нас благоприятная эпидситуация. Воспользуйтесь этим временем до новой волны заболевания и вакцинируйтесь как только у вас будет такая возможность. Только вместе мы сможем минимизировать последствия пандемии", - резюмировал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за низких темпов вакцинации Украине грозит вспышка штамма коронавируса "Дельта", - эпидемиолог Александрин

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+4
На курточку уже хватает...или надо еще шмурдяка закупить??
10.07.2021 19:13 Ответить
10.07.2021 19:13 Ответить
+3
3 млн прививок - это 2 млн человек где-то?
За год аж 5% населения вакцинировали! Ого!!
10.07.2021 19:15 Ответить
10.07.2021 19:15 Ответить
+2
Станом на 10 липня у країні зроблено 3 млн 420 тис. щеплень проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4569
10.07.2021 19:25 Ответить
10.07.2021 19:25 Ответить
На курточку уже хватает...или надо еще шмурдяка закупить??
10.07.2021 19:13 Ответить
10.07.2021 19:13 Ответить
Этотттупить не будет и куртками за €10 тыс отсвечивать не станет.
10.07.2021 19:16 Ответить
10.07.2021 19:16 Ответить
Вам, кацапам, на месте из лужи разливают.
10.07.2021 19:30 Ответить
10.07.2021 19:30 Ответить
докажи оман потiм ляпай
ти знов прилiзла узькочєлюстна?
10.07.2021 20:59 Ответить
10.07.2021 20:59 Ответить
закройся а кращe ноги розставляй пушeчнe клeпай
11.07.2021 12:13 Ответить
11.07.2021 12:13 Ответить
3 млн прививок - это 2 млн человек где-то?
За год аж 5% населения вакцинировали! Ого!!
10.07.2021 19:15 Ответить
10.07.2021 19:15 Ответить
Движенье -- всё, цель -- ничто!
Л.Д.Троцкий
10.07.2021 19:43 Ответить
10.07.2021 19:43 Ответить
за планом вжe повинно бути:
за 04: 2 600 000
за 05: 5 600 000
за 06: 5 600 000
а маємо лишe 2 800 000 (I) та 1 140 000 (II) Ляшко сплюсував i отримав 3 млн
10.07.2021 20:49 Ответить
10.07.2021 20:49 Ответить
Станом на 10 липня у країні зроблено 3 млн 420 тис. щеплень проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4569
10.07.2021 19:25 Ответить
10.07.2021 19:25 Ответить
Все к чему прикасаются зеленые рагули превращается в дерьмо. Так было с короновирусным фондом в разгар пандемии, так сейчас с вакцинацией. За полгода вакцинировано аж 1.4 млн человек из 35 млн.
10.07.2021 19:33 Ответить
10.07.2021 19:33 Ответить
ти не знаєш хто при владі? при владі не рогулі, при владі КУГУТИ. чи тобі за "рогуля" на масло накапає?
10.07.2021 20:52 Ответить
10.07.2021 20:52 Ответить
Пирамида Зеленского: Кто не умер -- я не виноват!
...а Германия корячится в карантинных судорогах...*)
10.07.2021 19:40 Ответить
10.07.2021 19:40 Ответить
А обещал ведь 5 млн. прививок в месяц в июне... Балабол, как и его хозяева..
10.07.2021 19:57 Ответить
10.07.2021 19:57 Ответить
5 600 000 це за планом вакцинації кожен місяць повинно бути. Ляшко наче обіцяв 5 млн до кінця серпня, бо припіздент ляпнув, що усі 70% до дня Незалежності уколять.
10.07.2021 20:56 Ответить
10.07.2021 20:56 Ответить
7.07.2021 г. количество вакцинаций в Украине превысило общее количество закупленной\полученной вакцины. Общее количество вакцинаций 3 197 083, всего было закуплено\получено 3 155 000 доз вакцин всех типов.
10.07.2021 20:12 Ответить
10.07.2021 20:12 Ответить
де таке накопав?
10.07.2021 20:57 Ответить
10.07.2021 20:57 Ответить
Официалка МОЗ. Сравните количество завезённой и вколотой.
10.07.2021 21:11 Ответить
10.07.2021 21:11 Ответить
порiвнюю ось тут i нe маю твоiх фантазiй
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
10.07.2021 21:21 Ответить
10.07.2021 21:21 Ответить
Очень "честный" орган. Станом на 10 липня у країні зроблено 3 млн 420 тис. щеплень проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8369
Можите использовать для информации и и этот сайт https://kvartal95.com/ua/ Станом на 10 липня у країні зроблено 3 млн 420 тис. щеплень проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8369
10.07.2021 21:25 Ответить
10.07.2021 21:25 Ответить
згрузи в excel усi поставки i нe ляпай єрунду
10.07.2021 21:32 Ответить
10.07.2021 21:32 Ответить
тоді на моз теж забий бо дані співпадають
10.07.2021 21:33 Ответить
10.07.2021 21:33 Ответить
і дай нарешті лінк на твою параною від Моз
10.07.2021 21:36 Ответить
10.07.2021 21:36 Ответить
порiвнюю ось тут i нe маю твоiх фантазiй

Та да при современном развитии печатного дела ...( и IT) я вам охотно верю
10.07.2021 22:02 Ответить
10.07.2021 22:02 Ответить
у тeбe є доступ до оригiнальних докумeнтiв? тодi нe ляпай
11.07.2021 01:04 Ответить
11.07.2021 01:04 Ответить
Простая арифметика.
10.07.2021 21:12 Ответить
10.07.2021 21:12 Ответить
Ukraine 3%
https://fortune.com/2021/06/09/covid-vaccine-rates-world-map-vaccination-by-country/?queryly=related_article

Honduras 3.7%
11.07.2021 10:38 Ответить
11.07.2021 10:38 Ответить
Poland 39.2%
Romania 23.2%
Moldova 9.1%
провакцинованоСтаном на 10 липня у країні зроблено 3 млн 420 тис. щеплень проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5368
11.07.2021 10:40 Ответить
11.07.2021 10:40 Ответить
 
 