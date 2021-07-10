На 10 июля в стране сделано 3 млн 420 тыс. прививок от коронавируса, - Ляшко
Глава Минздрава Виктор Ляшко обнародовал результаты кампании вакцинации в Украине на 10 июля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Ляшко отметил: "Сегодня имели большую zoom-встреча с врачами первички - нашим фронтлайн кампании вакцинации от COVID-19! Прежде всего поблагодарил всех за работу - на этой неделе имеем 3 рекорды по количеству прививок за день:
7 июля - 104680, 8 июля - 109160, ️9 июля - 114660.
Сейчас в Украине сделали прививок вакциной: AstraZeneca (Covishield, SKBio) - 1,3 млн. Comirnaty / Pfizer-BioNTech - 1,1 млн
🦠CoronaVac / Sinovac Biotech -1 млн. Всего сделано прививок - 3420668, получили одну дозу - 2277226 украинцев, а полностью вакцинированы - 1143442".
Он продолжил: "Мы подготовили 702 мобильные бригады, которые в основном прививают группы профессионального риска и организованные коллективы. Научили медицинских работников для более 3 тысяч пунктов вакцинации по всей стране. Уже работают около 200 центров массовой вакцинации. Обращаюсь к уже вакцинированных и просто ответственных граждан - позаботьтесь о своих старших родных и близких. Зарегистрируйте их на вакцинацию или отведите в ближайший пункт прививки. Иногда достаточно просто сказать что это важно, вдохновить их к решению выбрать вакцинацию, выбрать безопасную защиту от COVID-19".
"Сейчас у нас благоприятная эпидситуация. Воспользуйтесь этим временем до новой волны заболевания и вакцинируйтесь как только у вас будет такая возможность. Только вместе мы сможем минимизировать последствия пандемии", - резюмировал Ляшко.
За год аж 5% населения вакцинировали! Ого!!
за 04: 2 600 000
за 05: 5 600 000
за 06: 5 600 000
а маємо лишe 2 800 000 (I) та 1 140 000 (II) Ляшко сплюсував i отримав 3 млн
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
Можите использовать для информации и и этот сайт https://kvartal95.com/ua/
https://fortune.com/2021/06/09/covid-vaccine-rates-world-map-vaccination-by-country/?queryly=related_article
Honduras 3.7%
Romania 23.2%
Moldova 9.1%
