ВОЗ о случаях миокардита и перикардита после прививки от COVID-19: Польза вакцины превышает возможный риск осложнений
Эксперты Всемирной Организации здравоохранения изучили данные о случаях миокардита и перикардита после введения вакцин против COVID-19, действующих на основе информационной РНК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
Отмечается, что миокардит - воспаление сердечной мышцы, перикардит - поражение серозной оболочки сердца. Согласно поступающим сообщениям, эти осложнения возникают в течение нескольких дней после введения вакцин, созданных с использованием информационной рибонуклеиновой кислоты (иРНК), включая препараты производства компаний Pfizer и Moderna.
По данным правительства США, где широко используются эти вакцины, на миллион мужчин в возрасте от 12 до 29 лет, получивших две дозы препарата, пришлось 40,6 случая миокардита, среди женщин той же возрастной группы этот показатель составил лишь 4,2 случая на миллион. Среди людей старше 30 лет это осложнение встречается гораздо реже: 2,4 случая на миллион для мужчин, и 1 на миллион для женщин.
Согласно поступающим данным, описанные случаи в основном умеренной тяжести и поддаются лечению консервативными методами (постельный режим, нестероидные противовоспалительные средства и др.). Дальнейшее наблюдение позволит определить долгосрочный исход подобных осложнений на сердце.
Эксперты ВОЗ считают, что польза вакцин указанной группы превышает возможный риск и рекомендуют продолжать вакцинацию населения с целью предотвращения заражения и тяжелого течения COVID-19.
Тем не менее, они предлагают просвещать вакцинируемых и предлагать им обратиться за помощью в случае появления боли в груди, дыхательной недостаточности или пальпитации сердца. Врачам рекомендуется при осмотре таких пациентов исключать другие причины данных симптомов, в том числе коронавирусную и другие инфекции, которые также могут приводить к подобным состояниям.
Напомним, Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) пришел к выводу, что связь между вакцинацией от коронавирусной инфекции препаратами Pfizer (Comirnaty) и Moderna (Spikevax) и случаями воспаления сердечной мышцы возможна.
В Украине введено больше 3 млн доз вакцин и умер от этого 1 человек от тромбоза (хотя и должна была знать о своих проблемах со свертываемостью крови).
Так что Вы там сочиняли про гестапо?
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-suspilstva/izrayilski-ta-yevropeyski-eksperty-vakcynaciya-vid-covid-19-mozhe-vyklykaty-shtamy-137416
Инсульт...и разумеется вакцина тут не причем...да???
Заради цікавості.
тот же бред с данными о росте мол. желез у женщин за счет лимфоузлов....почему они растут именно в области мол.железы? и почему не увеличиваются в других областях? почему именно у женщин, а не у мужчин??
очень тревожные вопросы и без попытки даже гипотетич. ответа.
Производители не в курсе.
О чем еще они не в курсе???
Когда человек болеет гриппом или ковидом (или только что выздоровел) у него сильно повышен уровень антител. Если в это время дать приличную физ нагрузку, то антитела будут атаковать тот орган, который немного поврежден в рез. тренировки (сухожилия, скелетные мышцы или сердечную мышцу). И как результат - ревматизм, миокардит, перикардит, аритмии, тахикардии и тп. При прививках антител несколько меньше, чем во время болезни, но при сильных нагрузках, и там можно миокардит или перикардит схватить (поэтому такое у молодых мужчин чаще встречается). Забить на болезнь или прививку и на след. день после негативного ПЦР теста после болезни или после прививки пойти в тренажерный зал или на пробежку - это весьма похоже на поведение молодых мужчин, у которых эта побочка чаще и проявляется. У большинства из них она излечивается курсом лечения противовоспалительными препаратами.
и все - из-за физ. нагрузки)) а в 31 год - уже можно идти))
Постарайтесь внимательно читать, что пишут люди и не комментировать по теме, к которой ваша специальность не имеет ни малейшего отношения.
2011 - 8.7
2017 - 7.99
2021 - 7.7
По странам плюс минус но никаких резких перепадов нет.
Этот коэфициент считается на середину года.
Так где тут пандемия?
И о какой и кому пользе идёт речь?
Excess mortality during the COVID-19 pandemic in Israel, March-November 2020: when, where, and for whom?
https://ijhpr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13584-021-00450-4 Total mortality rates for March-November were significantly higher by 6% in 2020, than the average of 2017-2019, 14% higher among the Arab population and 5% among Jews and Others. Significantly higher monthly mortality rates were found in August, September and October by 11%, 13% and 19%, respectively, among Jews and Others, and by 19%, 64% and 40% in the Arab population. Excess mortality was significant only at older ages, 7% higher rates at ages 65-74 and 75-84 and 8% at ages 85 and above, and greater for males than females in all ages and population groups. Interestingly, mortality rates decreased significantly among the younger population aged under 25. The cities with most significant excess mortality were Ramla (25% higher), Bene Beraq (24%), Bat Yam (15%) and Jerusalem (8%).
https://knoema.ru/atlas/%d0%98%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c/%d0%9a%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8
Дата Значение Изменение, %
2020 5,3 -0,15%
2019 5,3 -0,21%
2018 5,3 -0,26%
2017 5,3 -0,32%
2016 5,4 -0,33%
2015 5,4-0,33%
Как указано на том же сайте "https://knoema.ru/atlas/%d0%98%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c/%d0%9a%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8 Общий коэффициент смертности показывает число смертей, происходящих в течение года, в расчете на 1000 населения по оценкам на середину года. "
То есть те 5,3 для 2020 - это среднее по второй половине 2019 и первой половине 2020. Как видно на графике "Number of deaths in 2020 compared to average in 2017-2019. a Total population. b Jews and Others. c Arabs" внизу (из статьи https://ijhpr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13584-021-00450-4 Excess mortality during the COVID-19 pandemic in Israel, March-November 2020: when, where, and for whom? что я ниводил выше) вначале 2020 смертность была ниже средней. При усреднении половин 2019 и 2020 это скомпенсировало не слишком высокую избыточную смертность с марта по июнь 2020. Основной всплеск избыточной смертонсти в израиле был во второй половине 2020, которая в Вашей таблице будет отражена в данных за 2021 год (усредненная с низкой смертностью в первой половине 2021 года)
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Coronavirus Cases:
https://www.worldometers.info/coronavirus/ 187,111,019
https://www.worldometers.info/coronavirus/ view by country
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Deaths: 4,039,498
Я натрапила на цей комент на ехо мацкви. Зберегла. Перш, ніж поставити, пішла перевірити "чемпіонів світу переможців".
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
Дивіться Total Deaths
Я брала станом на 2020-12-20 - 3 099 і до 2021-07-03 - 6 432
6432 - 3 099= 3 333
Таким чином, за півроку і 2 тижні (2020-12-20 - 2021-07-03) померло більше, ніж за 10 місяців попереднього року 2020-02-15 - 2020-12-20.
В оригінальному коменті =погибшие=, москальський наратив, який широко розповсюджували і в Україні, зокрема, і на даному ресурсі.
за 2,5 же месяца вакцинации в Израиле погибло не намного меньше, чем за весь 2020 год (2,5 тыс. против 3,1 тыс.).
Германия приступила к всеобщей вакцинации в конце года. умерших к этому времени набралось 34,1 тыс. человек.
за два последующих "прививочных" месяца (январь, февраль 2021) число погибших достигло 70,7 тыс. человек. вдвое!
Англия. начала вакцинацию 8.12.2020. до этого дня от ковида умерло 62 тыс. англичан.
к 4 марта 2021 года в Англии от ковида погибло уже 124 тыс.
то есть, за неполные 3 месяца вакцинации умерло столько же англичан, сколько за весь 2020 год до вакцинации.
штаты начали всеобщую вакцинацию 14.12.2020. на эту дату умерших от ковида было 307,5 тыс.
к 18.01.21 число погибших выросло более чем на 100 тыс. (стало 408,1 тыс.)
до вакцинации 100-тысячный рост шел 2 месяца 20 дней (207,2 тыс. умерших было на 24.09.20). то есть, скорость умерщвления выросла почти в 3 раза.
в России в марте, апреле, мае 2021, среднесуточная смертность была в районе 378 смертей в сутки. принудительная вакцинация объявлена 16.06.21. после этого, по состоянию на 4.07.21, среднесуточная смертность выросла до 575 смертей в сутки. рост более чем в полтора раза. (с)
страны, режимы, вакцины, разные. а результат один: за 2-3 месяца вакцинации правительства поубивали столько же своих граждан, сколько ковид сгубил до этого за год. (с)
