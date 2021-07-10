ВОЗ о случаях миокардита и перикардита после прививки от COVID-19: Польза вакцины превышает возможный риск осложнений

Эксперты Всемирной Организации здравоохранения изучили данные о случаях миокардита и перикардита после введения вакцин против COVID-19, действующих на основе информационной РНК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Отмечается, что миокардит - воспаление сердечной мышцы, перикардит - поражение серозной оболочки сердца. Согласно поступающим сообщениям, эти осложнения возникают в течение нескольких дней после введения вакцин, созданных с использованием информационной рибонуклеиновой кислоты (иРНК), включая препараты производства компаний Pfizer и Moderna.

По данным правительства США, где широко используются эти вакцины, на миллион мужчин в возрасте от 12 до 29 лет, получивших две дозы препарата, пришлось 40,6 случая миокардита, среди женщин той же возрастной группы этот показатель составил лишь 4,2 случая на миллион. Среди людей старше 30 лет это осложнение встречается гораздо реже: 2,4 случая на миллион для мужчин, и 1 на миллион для женщин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 10 июля в стране сделано 3 млн 420 тыс. прививок от коронавируса, - Ляшко

Согласно поступающим данным, описанные случаи в основном умеренной тяжести и поддаются лечению консервативными методами (постельный режим, нестероидные противовоспалительные средства и др.). Дальнейшее наблюдение позволит определить долгосрочный исход подобных осложнений на сердце.

Эксперты ВОЗ считают, что польза вакцин указанной группы превышает возможный риск и рекомендуют продолжать вакцинацию населения с целью предотвращения заражения и тяжелого течения COVID-19.

Тем не менее, они предлагают просвещать вакцинируемых и предлагать им обратиться за помощью в случае появления боли в груди, дыхательной недостаточности или пальпитации сердца. Врачам рекомендуется при осмотре таких пациентов исключать другие причины данных симптомов, в том числе коронавирусную и другие инфекции, которые также могут приводить к подобным состояниям.

Напомним, Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) пришел к выводу, что связь между вакцинацией от коронавирусной инфекции препаратами Pfizer (Comirnaty) и Moderna (Spikevax) и случаями воспаления сердечной мышцы возможна.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 507 новых случаев заражения, 809 человек выздоровели