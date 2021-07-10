РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 908 85

ВОЗ о случаях миокардита и перикардита после прививки от COVID-19: Польза вакцины превышает возможный риск осложнений

ВОЗ о случаях миокардита и перикардита после прививки от COVID-19: Польза вакцины превышает возможный риск осложнений

Эксперты Всемирной Организации здравоохранения изучили данные о случаях миокардита и перикардита после введения вакцин против COVID-19, действующих на основе информационной РНК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Отмечается, что миокардит - воспаление сердечной мышцы, перикардит - поражение серозной оболочки сердца. Согласно поступающим сообщениям, эти осложнения возникают в течение нескольких дней после введения вакцин, созданных с использованием информационной рибонуклеиновой кислоты (иРНК), включая препараты производства компаний Pfizer и Moderna.

По данным правительства США, где широко используются эти вакцины, на миллион мужчин в возрасте от 12 до 29 лет, получивших две дозы препарата, пришлось 40,6 случая миокардита, среди женщин той же возрастной группы этот показатель составил лишь 4,2 случая на миллион. Среди людей старше 30 лет это осложнение встречается гораздо реже: 2,4 случая на миллион для мужчин, и 1 на миллион для женщин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 10 июля в стране сделано 3 млн 420 тыс. прививок от коронавируса, - Ляшко

Согласно поступающим данным, описанные случаи в основном умеренной тяжести и поддаются лечению консервативными методами (постельный режим, нестероидные противовоспалительные средства и др.). Дальнейшее наблюдение позволит определить долгосрочный исход подобных осложнений на сердце.

Эксперты ВОЗ считают, что польза вакцин указанной группы превышает возможный риск и рекомендуют продолжать вакцинацию населения с целью предотвращения заражения и тяжелого течения COVID-19.

Тем не менее, они предлагают просвещать вакцинируемых и предлагать им обратиться за помощью в случае появления боли в груди, дыхательной недостаточности или пальпитации сердца. Врачам рекомендуется при осмотре таких пациентов исключать другие причины данных симптомов, в том числе коронавирусную и другие инфекции, которые также могут приводить к подобным состояниям.

Напомним, Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) пришел к выводу, что связь между вакцинацией от коронавирусной инфекции препаратами Pfizer (Comirnaty) и Moderna (Spikevax) и случаями воспаления сердечной мышцы возможна.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 507 новых случаев заражения, 809 человек выздоровели

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (781) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180) Moderna (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Воз считает что помереть после вакцины это лучше чем выжить после того как заболел ковидом??
Гестапо нервно курит в сторонке...
показать весь комментарий
10.07.2021 19:54 Ответить
+10
Сколько умерло от прививок никому не ведомо....потому как умирают не сразу..а через некоторое время...и никто разумеется эти смерти с прививками не связывает...не выгодно..
показать весь комментарий
10.07.2021 20:34 Ответить
+9
Соседка которая убеждала меня что прививка это безопасно и хорошо померла через пять дней после прививки..
Инсульт...и разумеется вакцина тут не причем...да???
показать весь комментарий
10.07.2021 20:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Cьогодні в США лікарі американської лікарняної асоціації і батьки щеплених дітей, у яких є хвороби і смерті після вакцинації подали в суд на міністерство охорони здоров,я, на соціальні органи, владу, фармкомпанії і т.д. В заяві написано, що за останні 4 міс. після щеплення померло 4 тис. людей, це більше ніж за попередні 10 років померло від усіх вакцин разом.
показать весь комментарий
10.07.2021 19:51 Ответить
Если они выиграют суд, за всё заплатит государство США. Производители вакцин будут считать гешефт. Таковы законы США.
показать весь комментарий
10.07.2021 21:03 Ответить
а китаёзы не при чем....
показать весь комментарий
10.07.2021 22:11 Ответить
...при условии шо вы уже в офис уверовали...
показать весь комментарий
10.07.2021 19:54 Ответить
Воз считает что помереть после вакцины это лучше чем выжить после того как заболел ковидом??
Гестапо нервно курит в сторонке...
показать весь комментарий
10.07.2021 19:54 Ответить
Ковидом переболело 2,24 млн украинцев, умерло от него 52,6 тыс.
В Украине введено больше 3 млн доз вакцин и умер от этого 1 человек от тромбоза (хотя и должна была знать о своих проблемах со свертываемостью крови).
Так что Вы там сочиняли про гестапо?
показать весь комментарий
10.07.2021 20:21 Ответить
Сколько умерло от прививок никому не ведомо....потому как умирают не сразу..а через некоторое время...и никто разумеется эти смерти с прививками не связывает...не выгодно..
показать весь комментарий
10.07.2021 20:34 Ответить
Так як і в АТО одного-двох а що маємо в сумі-тисячі!
показать весь комментарий
10.07.2021 20:40 Ответить
православные жыдоугрофиннобуряты не верят в китайский вирус...
они и в кремлёвкий-то не уверуют..токо в китайско-кремлёвский утверждённый шойгами и ****** с гундяевым...
показать весь комментарий
10.07.2021 21:01 Ответить
Расследуются все смертельные случаи в течение 30 суток со дня прививки.
показать весь комментарий
10.07.2021 21:33 Ответить
Вот и почитай про официальные расследования в США и Израиле .
показать весь комментарий
10.07.2021 22:15 Ответить
А Вы что, их не читали?
показать весь комментарий
10.07.2021 23:18 Ответить
Претендуете на остроумие ? Читала.
показать весь комментарий
11.07.2021 00:42 Ответить
Это хорошо.
показать весь комментарий
11.07.2021 00:58 Ответить
сколько умерло от последствий ковида уже после больнички тоже не ведомо
показать весь комментарий
13.07.2021 22:06 Ответить
Русская рулетка...., но вы прививайтесь, пожалуйста.
показать весь комментарий
10.07.2021 19:57 Ответить
Вчора "ширнули" Pfizer. Відразу почалось головокружіння, котре пройшло через півгодини. Поміряли тиск - тиск 130/80, що є нормою для мого віку. А з опівночі почалась різка біль в точці вакцинації. Станом на зараз легка біль в плечі, якщо ним на щось оператися чи на нього лягти.
показать весь комментарий
10.07.2021 20:04 Ответить
Майже всі так реагують
показать весь комментарий
10.07.2021 20:48 Ответить
Побочка от генетической модификации организма от Pfizer вообще не изучена. ВООБЩЕ. Чем это закончится для тебя в период пяти лет - хто зна?
показать весь комментарий
10.07.2021 21:06 Ответить
Ізраїльські та європейські експерти: вакцинація від COVID-19 може викликати штами
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-suspilstva/izrayilski-ta-yevropeyski-eksperty-vakcynaciya-vid-covid-19-mozhe-vyklykaty-shtamy-137416
показать весь комментарий
11.07.2021 00:50 Ответить
Ніхто не несе відповідальності за побічні ефекти цих ковід вакцин.
показать весь комментарий
10.07.2021 20:05 Ответить
Соседка которая убеждала меня что прививка это безопасно и хорошо померла через пять дней после прививки..
Инсульт...и разумеется вакцина тут не причем...да???
показать весь комментарий
10.07.2021 20:08 Ответить
я бы соседке такой салют организовал...за кошты соседей...
показать весь комментарий
10.07.2021 20:14 Ответить
Разумеется, что надо смотреть что обнаружит патологоанатом.
показать весь комментарий
10.07.2021 20:23 Ответить
Патологоанатом обнаружил инсульт...а причина инсульта никому не интересна...
показать весь комментарий
10.07.2021 20:35 Ответить
А Вы еще и баба Ванга по совместительству...
показать весь комментарий
10.07.2021 21:31 Ответить
те же данные дает израиль. Пик смертей у привитых от инфаркта/инсульта в старшей возр. группе
показать весь комментарий
10.07.2021 20:25 Ответить
А до вакцинации пик смертей от инфаркта/инсульта в какой возрастной группе был?
показать весь комментарий
10.07.2021 20:32 Ответить
Дякувати Богові, шо не від ковідли.
показать весь комментарий
10.07.2021 20:42 Ответить
аби без бандер (с)
показать весь комментарий
10.07.2021 20:54 Ответить
Ну если вам известно, кто такой Евгений Нойштетик, то могу сказать. что его последний вывод про вакцинацию - потенциальный вред от вакцин практически сравнялся со смертностью от тяжелого течения ковида
показать весь комментарий
10.07.2021 22:29 Ответить
А скільки років Вашій сусідці ?
Заради цікавості.
показать весь комментарий
11.07.2021 00:58 Ответить
Бухнуть опосля ширки,мона?)
показать весь комментарий
10.07.2021 20:12 Ответить
вопрос не в том, что находят, а в том, что ни у кого ни одной идеи о патогенезе. Почему именно у мужчин до 30 лет, а не женщин? почему до 30 лет, а в 31 - уже нет?? Почему именно миокардит, а не артрит например?

тот же бред с данными о росте мол. желез у женщин за счет лимфоузлов....почему они растут именно в области мол.железы? и почему не увеличиваются в других областях? почему именно у женщин, а не у мужчин??

очень тревожные вопросы и без попытки даже гипотетич. ответа.

Производители не в курсе.

О чем еще они не в курсе???
показать весь комментарий
10.07.2021 20:30 Ответить
Такуж и ни у кого...
Когда человек болеет гриппом или ковидом (или только что выздоровел) у него сильно повышен уровень антител. Если в это время дать приличную физ нагрузку, то антитела будут атаковать тот орган, который немного поврежден в рез. тренировки (сухожилия, скелетные мышцы или сердечную мышцу). И как результат - ревматизм, миокардит, перикардит, аритмии, тахикардии и тп. При прививках антител несколько меньше, чем во время болезни, но при сильных нагрузках, и там можно миокардит или перикардит схватить (поэтому такое у молодых мужчин чаще встречается). Забить на болезнь или прививку и на след. день после негативного ПЦР теста после болезни или после прививки пойти в тренажерный зал или на пробежку - это весьма похоже на поведение молодых мужчин, у которых эта побочка чаще и проявляется. У большинства из них она излечивается курсом лечения противовоспалительными препаратами.
показать весь комментарий
10.07.2021 20:34 Ответить
😀 то бишь ты считаешь что и на работу после прививки люли не должны ходить?? Грузчики там...шахтеры..и прочие у кого работа связана с физнагрузками?? А им что больничный лист открывают после прививки?? Или им прогуливать надо??
показать весь комментарий
10.07.2021 20:41 Ответить
и главное - не должны ходить люди именно до 30 лет, и именно мужчины
и все - из-за физ. нагрузки)) а в 31 год - уже можно идти))
показать весь комментарий
10.07.2021 20:53 Ответить
Женя, у Вас таланливо получается косить под идиота. Или Вы не косите?
показать весь комментарий
10.07.2021 21:30 Ответить
Да тебя в этом вопросе не превзойти))))
показать весь комментарий
10.07.2021 22:32 Ответить
А у тебя легко это получилось...
показать весь комментарий
10.07.2021 22:35 Ответить
я просто умнее
показать весь комментарий
10.07.2021 22:44 Ответить
Ну, еще раз подтверждать мой вывод было уже лишним...
показать весь комментарий
10.07.2021 22:47 Ответить
Не льсти себе, бездарность)
показать весь комментарий
10.07.2021 23:21 Ответить
Не пыжсья, все уже и так ясно.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:26 Ответить
Это твоя авторская методика перед зеркалом))) я не против, продолжай)))
показать весь комментарий
10.07.2021 23:47 Ответить
Я считаю, им надо либо давать больничный, либо обеспечить временный перевод на работы с низкой физ. нагрузкой.
показать весь комментарий
10.07.2021 21:28 Ответить
думаю самое лучшее- на работу с низкой умственной нагрузкой. ну как у тебя) пиши х...ню и будет счастье)
показать весь комментарий
10.07.2021 23:49 Ответить
Не пыжсья. Мне советы антиваксеров до лампочки.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:52 Ответить
Не повторяйся, ничтожество))) или у тебя короткий список заготовок?) лампочку изобрели без обязательных прививок - не упоминай её в своих тупых проповедях)))
показать весь комментарий
11.07.2021 00:02 Ответить
Не пыжсья. Мне советы антиваксеров до лампочки.
показать весь комментарий
11.07.2021 00:13 Ответить
CtrlC+CtrlV?)))) Антипушка, ты просто сдох)))
показать весь комментарий
11.07.2021 00:36 Ответить
Я просто на примере показал, что мне советы антиваксеров до лампочки. Как это такой гений современности, как ты, этого не смог понять?
показать весь комментарий
11.07.2021 00:39 Ответить
На примере собственной тупости, повторив свой коммент?))) Просто капец неповторимый мыслитель)))))
показать весь комментарий
11.07.2021 00:48 Ответить
вы шурочка, кажется, в бухгалтерии работаете? ну так и идите - ..... в бухгалтерию (с)
Постарайтесь внимательно читать, что пишут люди и не комментировать по теме, к которой ваша специальность не имеет ни малейшего отношения.
показать весь комментарий
10.07.2021 20:52 Ответить
Вам женечка, когда кажется, креститься надо!
показать весь комментарий
10.07.2021 21:25 Ответить
Коэфициент смертности обобщённый по всему миру:
2011 - 8.7
2017 - 7.99
2021 - 7.7
По странам плюс минус но никаких резких перепадов нет.
Этот коэфициент считается на середину года.
Так где тут пандемия?
И о какой и кому пользе идёт речь?
показать весь комментарий
10.07.2021 20:35 Ответить
что интересно, даже в пандемию израиль давал общую смертность, один в один, как без пандемии...
показать весь комментарий
10.07.2021 20:56 Ответить
Брехать - не мешки ворочать, правда, Женя?
Excess mortality during the COVID-19 pandemic in Israel, March-November 2020: when, where, and for whom?

https://ijhpr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13584-021-00450-4 Total mortality rates for March-November were significantly higher by 6% in 2020, than the average of 2017-2019, 14% higher among the Arab population and 5% among Jews and Others. Significantly higher monthly mortality rates were found in August, September and October by 11%, 13% and 19%, respectively, among Jews and Others, and by 19%, 64% and 40% in the Arab population. Excess mortality was significant only at older ages, 7% higher rates at ages 65-74 and 75-84 and 8% at ages 85 and above, and greater for males than females in all ages and population groups. Interestingly, mortality rates decreased significantly among the younger population aged under 25. The cities with most significant excess mortality were Ramla (25% higher), Bene Beraq (24%), Bat Yam (15%) and Jerusalem (8%).
показать весь комментарий
10.07.2021 21:51 Ответить
Брехать - не мешки ворочать, правда, антип 61?

https://knoema.ru/atlas/%d0%98%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c/%d0%9a%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8
Дата Значение Изменение, %

2020 5,3 -0,15%

2019 5,3 -0,21%

2018 5,3 -0,26%

2017 5,3 -0,32%

2016 5,4 -0,33%

2015 5,4-0,33%
показать весь комментарий
11.07.2021 00:47 Ответить
Вы манипулятивно используете слишком грубый критерий.
Как указано на том же сайте "https://knoema.ru/atlas/%d0%98%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c/%d0%9a%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8 Общий коэффициент смертности показывает число смертей, происходящих в течение года, в расчете на 1000 населения по оценкам на середину года. "
То есть те 5,3 для 2020 - это среднее по второй половине 2019 и первой половине 2020. Как видно на графике "Number of deaths in 2020 compared to average in 2017-2019. a Total population. b Jews and Others. c Arabs" внизу (из статьи https://ijhpr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13584-021-00450-4 Excess mortality during the COVID-19 pandemic in Israel, March-November 2020: when, where, and for whom? что я ниводил выше) вначале 2020 смертность была ниже средней. При усреднении половин 2019 и 2020 это скомпенсировало не слишком высокую избыточную смертность с марта по июнь 2020. Основной всплеск избыточной смертонсти в израиле был во второй половине 2020, которая в Вашей таблице будет отражена в данных за 2021 год (усредненная с низкой смертностью в первой половине 2021 года)
ВООЗ про випадки міокардиту та перикардиту після щеплення проти COVID-19: Користь вакцини перевищує можливий ризик ускладнень - Цензор.НЕТ 2811
показать весь комментарий
11.07.2021 10:37 Ответить
Думающим людям понятно, что это лохотрон планетарного масштаба. Мир готов к приходу антихриста.
показать весь комментарий
10.07.2021 21:08 Ответить
все вірно ...- це аналогічно як і що до вимоги носіння всіх тих "простих" -намордників масок до яких зобовязують ...- а як що взяти розмір самого "ковіда" , порядка 15 мікрометрів, - примітивно пояснимо так , то у ту "дірку" яка е у масці- крізь яку ми дихаемо - отримуемо Кисень....- то через неї " пролетить і не "зачепившись" мільйони отих "ковідів"....- то нафіга ті "маски" ....- а ще при тому , що дихаючи вони "зволожуються". що при цьому працюе ще як "магніт"....
про це хоть ОДИН доктор розказав НАЦІЇЇ...

а от іще - відповідно до написаного ...

Факт 43. Якщо вже ми почали розвінчувати міфи, ось ще один: хірургічні маски НЕ захищають від коронавірусу. Його часточки настільки малі, що легко проходять крізь пори.
Факт 44. Щоб ви уявили собі розмір вірусу: на вістрі голки можна легко розмістити близько 100 млн його копій.
..як нас розводять ...
показать весь комментарий
10.07.2021 21:12 Ответить
Яка свіжа новина... Кажіть вже всю страшну правду
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52123754 Факт 33. Експерти попереджають: необхідно заздалегідь психологічно підготувати себе до того, що кількість заражених може обчислюватися десятками мільйонів, а загиблих - можливо, сотнями тисяч.

А то не встигнуть підготуватися до цього
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Coronavirus Cases:
https://www.worldometers.info/coronavirus/ 187,111,019
https://www.worldometers.info/coronavirus/ view by country
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Deaths: 4,039,498
показать весь комментарий
10.07.2021 22:23 Ответить
аж невіриться що смерні ....
показать весь комментарий
18.07.2021 14:04 Ответить
А где тут данные за 2020 год? И где ссылка на источник?
показать весь комментарий
10.07.2021 21:52 Ответить
Скопіюю коменти з іншої гілки:
Я натрапила на цей комент на ехо мацкви. Зберегла. Перш, ніж поставити, пішла перевірити "чемпіонів світу переможців".
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
Дивіться Total Deaths
Я брала станом на 2020-12-20 - 3 099 і до 2021-07-03 - 6 432
6432 - 3 099= 3 333
Таким чином, за півроку і 2 тижні (2020-12-20 - 2021-07-03) померло більше, ніж за 10 місяців попереднього року 2020-02-15 - 2020-12-20.
В оригінальному коменті =погибшие=, москальський наратив, який широко розповсюджували і в Україні, зокрема, і на даному ресурсі.
показать весь комментарий
10.07.2021 22:41 Ответить
"образцовый" Израиль. до начала всеобщей вакцинации (19.12.2020) умерло от ковида 3,1 тыс. израильтян.
за 2,5 же месяца вакцинации в Израиле погибло не намного меньше, чем за весь 2020 год (2,5 тыс. против 3,1 тыс.).
Германия приступила к всеобщей вакцинации в конце года. умерших к этому времени набралось 34,1 тыс. человек.
за два последующих "прививочных" месяца (январь, февраль 2021) число погибших достигло 70,7 тыс. человек. вдвое!
Англия. начала вакцинацию 8.12.2020. до этого дня от ковида умерло 62 тыс. англичан.
к 4 марта 2021 года в Англии от ковида погибло уже 124 тыс.
то есть, за неполные 3 месяца вакцинации умерло столько же англичан, сколько за весь 2020 год до вакцинации.
штаты начали всеобщую вакцинацию 14.12.2020. на эту дату умерших от ковида было 307,5 тыс.
к 18.01.21 число погибших выросло более чем на 100 тыс. (стало 408,1 тыс.)
до вакцинации 100-тысячный рост шел 2 месяца 20 дней (207,2 тыс. умерших было на 24.09.20). то есть, скорость умерщвления выросла почти в 3 раза.
в России в марте, апреле, мае 2021, среднесуточная смертность была в районе 378 смертей в сутки. принудительная вакцинация объявлена 16.06.21. после этого, по состоянию на 4.07.21, среднесуточная смертность выросла до 575 смертей в сутки. рост более чем в полтора раза. (с)

страны, режимы, вакцины, разные. а результат один: за 2-3 месяца вакцинации правительства поубивали столько же своих граждан, сколько ковид сгубил до этого за год. (с)
показать весь комментарий
10.07.2021 22:41 Ответить
Гарна робота.
показать весь комментарий
10.07.2021 22:56 Ответить
Я не спілкуюся з особою, яка відписала нижче (абсолютно доступно пояснила вчора, але ...).
То відповім тут, бо тому, чий комент я навела з того еха мацкви, теж подібні =аргументи= наводили.
Ті, хто померли за 10 місяців - 3 099, теж нещеплені.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:30 Ответить
А як тільки 19 грудня в Ізраїлі 60 людей одержали першу дозувакцини Пфайзер, то по всьому Ізраїлю почали помирати виключно щеплені... Причому двома дозами...
Про це в коменті на сайті Уха Москви не написали?
показать весь комментарий
10.07.2021 23:58 Ответить
Прививочная кампания в Израиле началась 19 декабря. Первые 6 тыс. израильтян получили вторую дозу вакцины Пфайзер только 10 января 2021 года, а иммунитет против ковида сформировался у этих 6 тыс. только 17 января. А вот такие "исследователи" уже почти полный месяц вовсю записывают смерти от ковида на "прививочный" месяц...
И такой же хитрый прием по всем остальным странам...
показать весь комментарий
10.07.2021 23:15 Ответить
Польза не доказана, а вот осложнения - уже реальный факт.
показать весь комментарий
10.07.2021 22:53 Ответить
От, за півроку мусили під тиском визнати.
Думаю, що цифри насправді значно більші, інакше б фіг вони =рекомендували=..
А скільки інших ускладнень вже є і ще буде.
показать весь комментарий
10.07.2021 22:57 Ответить
ВООЗ про випадки міокардиту та перикардиту після щеплення проти COVID-19: Користь вакцини перевищує можливий ризик ускладнень - Цензор.НЕТ 9610
показать весь комментарий
10.07.2021 23:20 Ответить
скотину прививают. И деревья
показать весь комментарий
10.07.2021 23:56 Ответить
С вероятностью 100% твои папа и мама были привиты, как минимум от оспы. Ты их к какой из перечисленных тобой категорий относишь?
показать весь комментарий
11.07.2021 00:37 Ответить
пздц !!! ВОЗ уже открытым текстом говорит что вакцина не изучена, и последствия поголовной вакцинации - это чудовищный опыт над людьми !!! .. а это быдло - хАчу укАлоться вакциной !!!
показать весь комментарий
11.07.2021 00:10 Ответить
вооз это всегда говорило.
Зайдите на сайт - там это прямо написано
показать весь комментарий
11.07.2021 00:55 Ответить
Какая прелесть.На кого бы переложить ответсвенность за свою же шкуру? Да ,никто не знает всех последствий. Одни решают что-то делать и не обязательно они выиграют. Но те, кто ничего не делает,не выиграют 100 процентов. Часто вижу такую позицию: я, на самом деле,не знаю что делать, но вы,козлы меня убедите,а я подумаю - согласиться ли на вакцину или нет. Увы.Там,где человек привык сам заботиться о своей шкуре - там вопросов меньше - Израиль,Штаты и т. д. В россии,кстати,царь возьмет топнет ножкой и пойдут толпами - есть кому отвечать за это. Не ребята -каждый сам решает,что делать или с медициной или самый мудрый,но тогда не ползи потом в больницу и не требуй помощи от окружающих.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:00 Ответить
О помощи будут молить как раз обколотые.
Именно для этого вакцинацию и навязывают - не о здоровье же они пекутся.
В Африке Билл Гейтс уже приложился, сделав бесплодными тысячи людей.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:08 Ответить
Что-то не заметно.
Естественный прирост по странам мира 2017

ВООЗ про випадки міокардиту та перикардиту після щеплення проти COVID-19: Користь вакцини перевищує можливий ризик ускладнень - Цензор.НЕТ 9321
показать весь комментарий
14.07.2021 07:31 Ответить
Выживание - дело добровольное.Каждый имеет право верить в любую чушь.Спорить бесполезно,ваши мысли сразу прочитает злобный Билли и выключит стояк через 5г.
показать весь комментарий
11.07.2021 14:56 Ответить
 
 