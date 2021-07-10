РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9855 посетителей онлайн
Новости
8 128 76

С 1 июля минимальная пенсия у военных повышается до 3854 грн, - ОП

С 1 июля минимальная пенсия у военных повышается до 3854 грн, - ОП

По инициативе Владимира Зеленского Министерство социальной политики разработало решение об индексации выплат военнослужащим, вышедшим на пенсию до 2018 года.

Соответствующее постановление Кабинет министров примет на очередном заседании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Из-за несовершенных изменений в закон об индексации доходов украинцев, которые были приняты еще в 2017 году, не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных. В результате образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что с 1 июля текущего года будет установлена доплата в размере 2000 гривен для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 гривны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год средняя пенсия в Украине выросла на 17%, - министр соцполитики Лазебная

Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен.

По словам Зеленского, "благодаря борьбе со схемами и эффективной работе по наполнению бюджета фиксируется перевыполнение госбюджета по доходам", появившийся ресурс будет направлен, в частности, на выплаты военным пенсионерам. 

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) пенсионеры (839) пенсия (2163) военнослужащие (6254)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Вы, ляди ЗЕленые, бойцам ВСУ задолженность по зарплате уже выплатили?

Повышатели сраные...
показать весь комментарий
10.07.2021 20:33 Ответить
+7
Шоб ты не сомневался, что у них липовая корочка УБД лежит на всякий случай, как у боевой Люси Арестовича.
показать весь комментарий
10.07.2021 20:34 Ответить
+5
такая, что от переедания не обосрешься
показать весь комментарий
10.07.2021 20:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
теперь рабинович с бойком стопудово в добробаты подадутся...
показать весь комментарий
10.07.2021 20:32 Ответить
Шоб ты не сомневался, что у них липовая корочка УБД лежит на всякий случай, как у боевой Люси Арестовича.
показать весь комментарий
10.07.2021 20:34 Ответить
блин,я за триста лет стал похож на недоразвитого?
у меня баек вагон с тележкой...
показать весь комментарий
10.07.2021 20:42 Ответить
то про необходимость убеждать меня в чём-либо..
показать весь комментарий
10.07.2021 20:45 Ответить
Да у нас целая дивизия боевых **********, от Ляшка, который на киностудии снимал "обстрел" до зелёных ************ типа Арестовича Юрченка Найема
показать весь комментарий
10.07.2021 22:30 Ответить
Вы, ляди ЗЕленые, бойцам ВСУ задолженность по зарплате уже выплатили?

Повышатели сраные...
показать весь комментарий
10.07.2021 20:33 Ответить
по зарплате задолженностей нет. Долги по отпускным и командировачным
показать весь комментарий
12.07.2021 10:40 Ответить
а шо эти 3000 ,только на питание хватает
показать весь комментарий
10.07.2021 20:34 Ответить
А какая сейчас минимальная пенсия у военных ?
показать весь комментарий
10.07.2021 20:38 Ответить
такая, что от переедания не обосрешься
показать весь комментарий
10.07.2021 20:39 Ответить
у меня 4200, командир батальона, начислена в 2009 году. Пенсионное законодательство для военнослужащих нарушается с 2003 года
показать весь комментарий
10.07.2021 21:21 Ответить
Пздц! слов нет...
показать весь комментарий
10.07.2021 22:07 Ответить
Какое подразделение?
Хочу сравнить.
показать весь комментарий
10.07.2021 22:30 Ответить
Вопрос не корректный. 4200 это после перерасчёта в 2017 году. Вышел на пенсию в 2009м
показать весь комментарий
12.07.2021 10:41 Ответить
Дааааа.
Откровенно жесть...
показать весь комментарий
12.07.2021 11:29 Ответить
Удивительно, муж ушел на пенсию в 2000г. , прапорщик, 25 лет выслуги . пенсия 4085грн. Вот как они начисляют?
показать весь комментарий
11.07.2021 19:16 Ответить
Тим, хто пішов на пенсію до 2018 р., зараз нараховують не за Законом, а за незаконною постановою КМУ.
Схема така: оклади (станом на зараз) за посадою і званням додаються, на них нараховується надбавка за вислугу років і додається до першої суми, усе це ділиться на 2 і до цього додається по 3% (від вищевказаної суми трьох доданків) за кожен рік вислуги понад 20 років.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:11 Ответить
есть еще один нюанс, про который мало кто знает. Всем пенсионерам перерасчет пенсии делается на сетку ниже от действующих.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:44 Ответить
Женщина-военнослужащая ВСУ, старший солдат, 25 лет выслуги- пенсия 2 200 грн.
показать весь комментарий
10.07.2021 22:08 Ответить
зато сейчас таким же при выходе на пенсию начисляют 6-7 т. уроды комнатные
показать весь комментарий
11.07.2021 11:15 Ответить
Товариш: у 2010 р. звільнений з посади нач управління ГШ, 22 роки вислуги.
9300грн із надбавками за УБД і орден.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:15 Ответить
Это всё оттого, что в армии нет профсоюза. А спилка офицеров возглавляется генералами, приближенными к МО и КМУ и им похер все законы и пенсии.
В армии работает принцип: я знаю про беспредел с пенсиями, но меня это сейчас не волнует. А потом будем разбираться.
===============
В пенсионном законе нужно убрать всего одну строчку: перерасчет пенсий делается по решению КМУ.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:47 Ответить
Норму Закону "Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45-2008-%D0%BF#n16 порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України." Кабмін розуміє по-своєму, тобто, із вигодою для бюджету. А суд розуміє так, як норма прописувалась, і приймає рішення на користь пенсів. Інша справа, що суд також годується із бюджету, а тому розглядає типову справу рік.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:08 Ответить
С 1 июля минимальная пенсия у военных повышается до 3854 грн, - ОП - Цензор.НЕТ 9653
показать весь комментарий
10.07.2021 20:39 Ответить
Цікаво з чий рахунок банкет ???)))
показать весь комментарий
10.07.2021 20:45 Ответить
В житті все підпорядковується законам фізики,тому якщо десь додається ,то в іншому місці обов"язково зменьшиться !!!)))
показать весь комментарий
10.07.2021 20:53 Ответить
сейчас каждая вторая гривна в бюджете заёмная.
показать весь комментарий
10.07.2021 21:16 Ответить
ни за чей. Через три месяца цены на всё взлетят выше космоса, если не раньше. Наркоман захватил власть, считает себя царем. С 1 июля он поднял налоги на всё что можно.
показать весь комментарий
10.07.2021 21:25 Ответить
"Мудрий нарід" має усвідомити ,що "царь хороший ,а вот бояре" !!!)))
показать весь комментарий
10.07.2021 20:47 Ответить
Інші пенсіонери не достойні?
показать весь комментарий
10.07.2021 20:47 Ответить
"Рилом не вишли" !!!)))
показать весь комментарий
10.07.2021 20:48 Ответить
іншим пенсіонерам декілька разів збільшували пенсію за останні чотире роки
показать весь комментарий
10.07.2021 21:15 Ответить
Жирують упирі на мінімалці !!!)))
показать весь комментарий
10.07.2021 21:20 Ответить
совершенно верно. Некуй было за русских голосовать всю жизнь и за зелёных коммунистов.
показать весь комментарий
10.07.2021 21:27 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
показать весь комментарий
10.07.2021 20:48 Ответить
8
С 1 июля минимальная пенсия у военных повышается до 3854 грн, а другие военные пенсии останутся прежними, ну может подымут на 139 грн. скорее так будет
показать весь комментарий
10.07.2021 20:48 Ответить
нічого ще не підняли по-факту
показать весь комментарий
10.07.2021 21:20 Ответить
это незаконное повышение пенсии военным, если ты не в курсе. Царская подачка или попытка за казённый счет откупиться от своей никчемности
показать весь комментарий
10.07.2021 21:29 Ответить
незаконно они сейчас делают...пенсии военным не индексируются лет так 10..не меньше...
показать весь комментарий
11.07.2021 11:17 Ответить
та и пенсию в 2017 году пересчитали незаконно. Не так так прописано в законе, а как захотелось КМУ
показать весь комментарий
11.07.2021 17:12 Ответить
та вчера уже писали об этом или другая смена не вкурсе ...
но не об этом (жирафах)
пенсия 2900 грн так что нефиг свистеть
показать весь комментарий
10.07.2021 20:49 Ответить
В скільки років військові виходять на пенсію?
показать весь комментарий
10.07.2021 20:51 Ответить
Мой сосед вышел на пенсию в 45 лет ,28 лет в армии с 2014 г по 2021 год в АТО ,дважды раненый. нервы на пределе
показать весь комментарий
10.07.2021 21:02 Ответить
Могут и детям до 18 лет назначить.
показать весь комментарий
10.07.2021 21:11 Ответить
25 календарей стаж.
показать весь комментарий
10.07.2021 21:29 Ответить
Не в скільки років, а зараз після того як прослужив 25 каліндарних років. Бувають випадки коли виходять достроково за станом здоров'я. Раніше в зв'язку з скороченням було достатньо 20 років вислуги, але вони не є ветеранами, а просто пенсіонерами за вислугою років збройних сил.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:32 Ответить
Теоретично при відсутності інівалідності заоаз мінімальний вік виходу на в/пенсію 41 рік: якщо в 16 років вступив до військового училища + 25 календарів служби.
За інвалідністю теоретично можна і в 17 років стати військовим пенсом.
До 2010 р. для в/пенсії треба було 20 років загальної вислуги, куди входили і БД 1:3, і особливі умови служби (1:3, 1:2, 1:1,5; 30 днів за 40), і цивільний внз 2:1.
Знаю хлопця, який в 1998 році у 33 роки вийшов на в/пенсію ("афганські" плюс "оперські").
показать весь комментарий
12.07.2021 10:25 Ответить
26 лет в армии
показать весь комментарий
10.07.2021 21:03 Ответить
подачку кинули. Фактически как блины с лопаты
показать весь комментарий
10.07.2021 21:13 Ответить
нічого не кинули. Мені нічого не добавили, пенсію п'ятого отримав в попередньому розмірі
показать весь комментарий
10.07.2021 21:18 Ответить
Пересчитаю кому-то. Но это не точно.
показать весь комментарий
10.07.2021 21:30 Ответить
я тоже. Ты сам должен понимать, что это не законное повышение, а подачка от зеленского типа: ЦАРЬ МОЖЕТ ВСЁ, ОН СВЯТОЙ
показать весь комментарий
10.07.2021 21:31 Ответить
Никуя себе. У меня 4200 комбат
показать весь комментарий
10.07.2021 21:32 Ответить
У него с боевыми наверное
показать весь комментарий
10.07.2021 21:45 Ответить
Это ему насчитали самый максимум, по самой верхней планке.
Хотя, я в этом очень сильно сомневаюсь про 20515. Даже, если в ДШВ.
Зам. командующего ДШВ с выслугой за 35, имел максимальный насчёт 21951, 35.
На руки, понятное дело совсем другая сумма идёт.
показать весь комментарий
10.07.2021 22:36 Ответить
Тим, хто зараз звільняються, нараховують за Законом (виходячи із усіх видів грошового), а у Вас, очевидно, за незаконною ПКМУ (посада, звання, вислуга).
показать весь комментарий
12.07.2021 10:31 Ответить
совершенно верно
показать весь комментарий
12.07.2021 10:32 Ответить
Это ты на какой р/ст служил, что зарплата 27000 грн было? На Марсе?
показать весь комментарий
10.07.2021 21:34 Ответить
физдит
показать весь комментарий
10.07.2021 22:36 Ответить
Жесть. 40к раненных получит как один Зее(судьи, депы и.т.п.власть) за час.
Это на неделю поесть одному. 700 грн - вы серьёзно?
показать весь комментарий
10.07.2021 21:20 Ответить
..Так *совдеповському * полкашу 2.тис.гривасов , а.воїну -українцю -700!? ..І те падло чахле ще за комуністів голосує та на парад 9 травня шкандибає .
показать весь комментарий
10.07.2021 21:40 Ответить
не бро ..там кто в 2018 году году у них ренсии от 6500 у рядовых ..а те кто от совка и такие как я до 2018 , с инвалидностью , по 2900 грн пенсию получают ..раз видел собирались пенсы совковые на К...столицу (если чесно букву Х хочется но забанит молдаван) идти потому как у совковых ну мизер и чего скажем тот кто нес службу среднее звено взяток не брал 2900 грн получи от Ощадбанка ..как то так
показать весь комментарий
10.07.2021 21:46 Ответить
чеб у рядового 6500 , такого пока не слыхал
показать весь комментарий
10.07.2021 22:09 Ответить
не там слушаешь значит..
показать весь комментарий
11.07.2021 11:18 Ответить
То кабмин "планировал", это клоун
показать весь комментарий
10.07.2021 21:48 Ответить
ссыканула зеленая власть... ну, а что... если бы 500 тысяч военных пенсионеров взялись за голову и... если бы парни всей Земли в кучу собрались и пукнуть могли - вот было в радостно тогда, вот был бы смех...
показать весь комментарий
10.07.2021 21:50 Ответить
"ссыканула зеленая власть... ну, а что... если бы 500 тысяч военных пенсионеров" - ахаха!
показать весь комментарий
10.07.2021 22:14 Ответить
Почитайте, наскільки зросли пенсії суддів
показать весь комментарий
10.07.2021 21:54 Ответить
А прокурворів...
показать весь комментарий
12.07.2021 10:33 Ответить
3854 грн - один раз сходить в ашан. ****, чтобы вы зеленые пляди всю жизнь жили на такую пенсию
показать весь комментарий
10.07.2021 22:31 Ответить
Биля, у Черновецкого начали брать консультации? Про гречку забыли, ***..и
показать весь комментарий
10.07.2021 22:51 Ответить
\Почкму бы и нет. Тунеядцы, всю жизнь горобцям дулі давали, жили на довольствії, не воювали, як теперішні, пополучали квартири, і ще пенсії підвищити. Зає...ь! А лікарям і вчмтелям, срака.
показать весь комментарий
11.07.2021 01:25 Ответить
Столичні штабні, може, й так.
Я, випадково не вступивши у ввнз, подався в армію на строкову. Після РА дислокували нас в Каракумах недалеко від Кушки, уже перед дембелем на третьому році служби. Заходимо із хлопцями в ДОСі до квартири якогось капітана (не пам'ятаю уже ні прізвища ні посади. Ротний іншого батальйону, здається). А у нього із меблів - солдатське ліжко і пластиковий корпус від "італійки"). Тоді ще раз переконався, що Боженька таки правильно відвів мене від училища).
показать весь комментарий
12.07.2021 10:43 Ответить
 
 