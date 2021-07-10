С 1 июля минимальная пенсия у военных повышается до 3854 грн, - ОП
По инициативе Владимира Зеленского Министерство социальной политики разработало решение об индексации выплат военнослужащим, вышедшим на пенсию до 2018 года.
Соответствующее постановление Кабинет министров примет на очередном заседании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
"Из-за несовершенных изменений в закон об индексации доходов украинцев, которые были приняты еще в 2017 году, не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных. В результате образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами", - отмечается в сообщении.
Предполагается, что с 1 июля текущего года будет установлена доплата в размере 2000 гривен для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 гривны.
Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен.
По словам Зеленского, "благодаря борьбе со схемами и эффективной работе по наполнению бюджета фиксируется перевыполнение госбюджета по доходам", появившийся ресурс будет направлен, в частности, на выплаты военным пенсионерам.
у меня баек вагон с тележкой...
Повышатели сраные...
Хочу сравнить.
Откровенно жесть...
Схема така: оклади (станом на зараз) за посадою і званням додаються, на них нараховується надбавка за вислугу років і додається до першої суми, усе це ділиться на 2 і до цього додається по 3% (від вищевказаної суми трьох доданків) за кожен рік вислуги понад 20 років.
9300грн із надбавками за УБД і орден.
В армии работает принцип: я знаю про беспредел с пенсиями, но меня это сейчас не волнует. А потом будем разбираться.
===============
В пенсионном законе нужно убрать всего одну строчку: перерасчет пенсий делается по решению КМУ.
С 1 июля минимальная пенсия у военных повышается до 3854 грн, а другие военные пенсии останутся прежними, ну может подымут на 139 грн. скорее так будет
но не об этом (жирафах)
пенсия 2900 грн так что нефиг свистеть
За інвалідністю теоретично можна і в 17 років стати військовим пенсом.
До 2010 р. для в/пенсії треба було 20 років загальної вислуги, куди входили і БД 1:3, і особливі умови служби (1:3, 1:2, 1:1,5; 30 днів за 40), і цивільний внз 2:1.
Знаю хлопця, який в 1998 році у 33 роки вийшов на в/пенсію ("афганські" плюс "оперські").
Хотя, я в этом очень сильно сомневаюсь про 20515. Даже, если в ДШВ.
Зам. командующего ДШВ с выслугой за 35, имел максимальный насчёт 21951, 35.
На руки, понятное дело совсем другая сумма идёт.
Это на неделю поесть одному. 700 грн - вы серьёзно?
Я, випадково не вступивши у ввнз, подався в армію на строкову. Після РА дислокували нас в Каракумах недалеко від Кушки, уже перед дембелем на третьому році служби. Заходимо із хлопцями в ДОСі до квартири якогось капітана (не пам'ятаю уже ні прізвища ні посади. Ротний іншого батальйону, здається). А у нього із меблів - солдатське ліжко і пластиковий корпус від "італійки"). Тоді ще раз переконався, що Боженька таки правильно відвів мене від училища).