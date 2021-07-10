С 1 июля минимальная пенсия у военных повышается до 3854 грн, - ОП

По инициативе Владимира Зеленского Министерство социальной политики разработало решение об индексации выплат военнослужащим, вышедшим на пенсию до 2018 года.

Соответствующее постановление Кабинет министров примет на очередном заседании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Из-за несовершенных изменений в закон об индексации доходов украинцев, которые были приняты еще в 2017 году, не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных. В результате образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что с 1 июля текущего года будет установлена доплата в размере 2000 гривен для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 гривны.

Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен.

По словам Зеленского, "благодаря борьбе со схемами и эффективной работе по наполнению бюджета фиксируется перевыполнение госбюджета по доходам", появившийся ресурс будет направлен, в частности, на выплаты военным пенсионерам.