Минские соглашения - не нарушенный Россией Договор о дружбе с Украиной, никакого фактора обязательства эти документы не несут, - Резников

Минские соглашения по Донбассу могут быть изменены, поскольку они не носят характер международного договора и не являются обязательными к выполнению.

Об этом рассказал в эфире "Украина 24" вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"С первого дня пребывания в Кабмине я говорил, что Минские соглашения подлежат модернизации. Это нормально, тут нет никакого страха, никакого шока. Мы признаем: да, они есть, надо на них опираться, потому что это политико-дипломатические договоренности, они не носят характер международного договора или юридического документа. И некая ошибочная трактовка, что они якобы обязательные, потому что Совбез ООН резолюцию по ним вынес - он их одобрил, но никакого фактора обязательства эти документы не несут. Это, например, не Будапештский меморандум, не Договор о дружбе Украины с Россией, который наши соседи обязаны были выполнять и нарушили брутально", - объяснил Резников.

Как подчеркнул вице-премьер, Минские соглашения можно "спокойно обсудить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Зеленский встретятся 12 июля. Темы для переговоров - минские договоренности, реформы и отношения с РФ, - правительство ФРГ

"Сесть честно за столом, обсудить, что не сработает никогда, что ошибочно было сформулировано или неверно истолковано, и договориться дать им новую редакцию. История знает примеры - Дейтонское соглашение по Югославии имело 15 поправок", - отметил он.