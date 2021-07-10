Минские соглашения - не нарушенный Россией Договор о дружбе с Украиной, никакого фактора обязательства эти документы не несут, - Резников
Минские соглашения по Донбассу могут быть изменены, поскольку они не носят характер международного договора и не являются обязательными к выполнению.
Об этом рассказал в эфире "Украина 24" вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.
"С первого дня пребывания в Кабмине я говорил, что Минские соглашения подлежат модернизации. Это нормально, тут нет никакого страха, никакого шока. Мы признаем: да, они есть, надо на них опираться, потому что это политико-дипломатические договоренности, они не носят характер международного договора или юридического документа. И некая ошибочная трактовка, что они якобы обязательные, потому что Совбез ООН резолюцию по ним вынес - он их одобрил, но никакого фактора обязательства эти документы не несут. Это, например, не Будапештский меморандум, не Договор о дружбе Украины с Россией, который наши соседи обязаны были выполнять и нарушили брутально", - объяснил Резников.
Как подчеркнул вице-премьер, Минские соглашения можно "спокойно обсудить".
"Сесть честно за столом, обсудить, что не сработает никогда, что ошибочно было сформулировано или неверно истолковано, и договориться дать им новую редакцию. История знает примеры - Дейтонское соглашение по Югославии имело 15 поправок", - отметил он.
Многие на Западе хотят состряпать новый Мюнхенский сговор, забывая чем всё закончилось в прошлый раз.
"Те вы считаете что агрессия против Украины к санкциям не имеет отношения" - вот тут не понял.
Где Вы увидели федерализацию, если в МС-2 говорится о временном порядке местного самоуправления в отдельный районах Донецкой и Луганской областей? Федерализация районов?!
Кто говорит о "минской победе"? Ещё раз: за невыполнение МС-2 на РФ накладывают санкции.
МС-2 выполнить невозможно, потому что невозможно провести выборы по украинским законам на территории неконтролируемой Украиной.
Капитуляция произошла в 2008 году и в конце февраля 2014 - Запад капитулировал перед агрессией РФ и занялся умиротворением агрессора.
Ещё капитуляция - это отвод клоунами украинских войск с украинских территорий без боя.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18#Text ну прочтите этот закон и увидите. А о каких регионах вы речь ведете? Ну а про временное не смешите у нас нет ничего постоянее временного.
Еще раз не за агрессию против Украины и оккупацию ее территорий а именно из за не выполненией Украиной своих законов накладывают санкции на росию, так же по вашему? О Крыме ни слова ведь в этих соглашениях.
Ну а остальные ваши фантазии вообще с реальностью ни как не пересекаются, как можно понять запад капитулировал, ни разу не воюя росией, а вот у нас воюя с ней в минске победа.
Мои "фантазии" состоят в том, что - "МС-2 выполнить невозможно, потому что невозможно провести выборы по украинским законам на территории неконтролируемой Украиной"?
Снова не понял про - "не за агрессию против Украины и оккупацию ее территорий а именно из за не выполненией Украиной своих законов накладывают санкции на росию". Вы как-то альтернативно выражаете свои альтернативные мысли.
Крым записан в Конституции РФ. Каким образом он мог оказаться в МС?
Как запад не воюя с Германией капитулировал перед ней Мюнхенским сговором?
Вообще я не специалист по пониманию альтернативных теорий, возникающих от беспорядочности нейронных связей в мозгу.
Ну и что что вы считаете что выполнить не возможно? По факту это капитуляция, и она частично выполняется(мы кормим там очень многих, а не оккупант). И вполне возможно что и выполнят. Ну а по украинским законам о каких выборах на оккупированных территориях может идти речь если в случаи оккупации или даже угрозы ее закон об обороне должен действовать.
Ну а то что вы сами не понимаете то что вы намололи очень показательно. Так санкции вводились за оккупацию крыма или нет? Если у вас санкции привязаны к минским соглашениям? Так что ваша альтернативная альтернотивность только в вашей голове.
Как оно у Вас в голове работает мне не интересно. Совсем необязательно прикручивать свою альтернативную логику к чужим словам. Санкции за Крым были введены задолго до первых МС. Неужели это так трудно сообразить? И зачем санкции за Крым в МС-2? Может не стоит в собственной глупости обвинять других?
Разницу улавливаю, но "умом расею не понять". Не каждый избиратель Зеленского считает что он лох которого использовали олигархи, и не каждый альтернативно одарённый кремлёвец не верит в то что "РФ ни при чём".
просто у Вити деменция и старческий анурез..
Ни о чём.
А брати гинуть(((
А сегодня кацапский снайпер убил украинца - а ведь это экспериментальный « мирный» отвод войск
А чей, по "Минску", Дебальцево?
Разбомбив и захватив этот мирный город, вы, власовские подонки, превратили "Минск" в никчемную бумажку, мразь нацистская...
Руські - то ми. А вся та гидота московитська - "русскіє", яких немає і ніколи не було.
П*Д*Р*СИ ХОЧУТЬ ЗНОВУ АМНІСТУВАТИ КАЦАПСЬКУ АГРЕСІЮ В УКРАЇНІ
на то россии ,как стороне конфликта.
Эту унылую ,затянувшуюся тягомотину можно только прекратить ,как уже сыгравшую
до конца свою роль и заменить на Будапештский формат.
А для этого украинской власти надо добиваться ,убеждать ,РАБОТАТЬ.
А россию заставить принять участие и для этого все рычаги у Запада есть .
Более того, ОНО...даже не наша форма жизни. Оно - восстановленные сопли с ванной, спресованные на кольце. Это не смешно, он действительно такой, и с презрением относится к рождаемым. Мы для него, низшая форма жизни, не вызывающая сожаления.
Поэтому знаете, что с такими уродами надо делать - мочить прямо в сортире. Да, да именно в том сортире, который он возит з собой. Он с него восстанавливается.
их фамилии - это совпадение.. и проверяй инфу, когда что-то постишь..
И в глаза заглянуть ????
Резникову надо подарить кондиционер - он явно перегрелся от жары😀😀😀