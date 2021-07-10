РУС
Минские соглашения - не нарушенный Россией Договор о дружбе с Украиной, никакого фактора обязательства эти документы не несут, - Резников

Минские соглашения - не нарушенный Россией Договор о дружбе с Украиной, никакого фактора обязательства эти документы не несут, - Резников

Минские соглашения по Донбассу могут быть изменены, поскольку они не носят характер международного договора и не являются обязательными к выполнению.

Об этом рассказал в эфире "Украина 24" вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"С первого дня пребывания в Кабмине я говорил, что Минские соглашения подлежат модернизации. Это нормально, тут нет никакого страха, никакого шока. Мы признаем: да, они есть, надо на них опираться, потому что это политико-дипломатические договоренности, они не носят характер международного договора или юридического документа. И некая ошибочная трактовка, что они якобы обязательные, потому что Совбез ООН резолюцию по ним вынес - он их одобрил, но никакого фактора обязательства эти документы не несут. Это, например, не Будапештский меморандум, не Договор о дружбе Украины с Россией, который наши соседи обязаны были выполнять и нарушили брутально", - объяснил Резников.

Как подчеркнул вице-премьер, Минские соглашения можно "спокойно обсудить".

"Сесть честно за столом, обсудить, что не сработает никогда, что ошибочно было сформулировано или неверно истолковано, и договориться дать им новую редакцию. История знает примеры - Дейтонское соглашение по Югославии имело 15 поправок", - отметил он.

Автор: 

+22
щас Захарова родит йожика!.. вы острожнее там перед выходными..
10.07.2021 21:03 Ответить
+12
Русские гниды! (простите за тавтологию!)
А чей, по "Минску", Дебальцево?
Разбомбив и захватив этот мирный город, вы, власовские подонки, превратили "Минск" в никчемную бумажку, мразь нацистская...
10.07.2021 21:14 Ответить
+11
нет соглашений - нет санкций. Выбор за зебилами.
10.07.2021 21:09 Ответить
щас Захарова родит йожика!.. вы острожнее там перед выходными..
10.07.2021 21:03 Ответить
https://censor.net/ru/news/3165147/ya_ne_znayu_pri_kakih_usloviyah_podpisyvalsya_imenno_takoyi_variant_minska_zelenskiyi_uveryaet_chto Читайте также Коментарии к этой статье.
11.07.2021 11:41 Ответить
Для начала нужно заставить РФ выполнить пункт-1 этих соглашений. А кремлёвцы вообще считают что они ни при чём, и что МС-2 должна выполнять только Украина. Я не знаю что там можно модернизировать, если РФ отказывается считать себя стороной в этой войне.
показать весь комментарий
10.07.2021 21:03 Ответить
А может заставить выполнять международные обязательства ну там договор о дружбе и сотруднечистве, о границах. будапештский меморандум и тд, а не черти что черти кем подписанное?
10.07.2021 21:25 Ответить
Заставить мешает ядерное оружие которым угрожает *****. На МС-2 завязаны санкции, которые мешают Мордору развиваться.
Многие на Западе хотят состряпать новый Мюнхенский сговор, забывая чем всё закончилось в прошлый раз.
10.07.2021 21:40 Ответить
Прикольно что удаляют неудобные комментарии. Но правды не скрыть. На бис: из за угоз )(уйла ядерным оружием теперь все его пожелания будут выполняться? И санкции накладывались; что бы Украина нарушала собственные законы или из за агресии росийи или оккупации украинских территорий, как вы считаете? И минская капитуляция уже произошла, так что сговор уже состряпан что ждет в будущем уже ясно.
10.07.2021 22:08 Ответить
Правды не скрыть? Вы меня снисходительно обвинили в фантазиях, а сами считаете свои фантазии "правдой"? При чём тут "все пожелания *****? С ним будут разговаривать, а не выполнять его пожелания. Про санкции вообще не понял. Санкции накладываются на РФ за невыполнение МС-2. Чего здесь не понятно, и что тут можно ещё нафантазировать? Не было никакой "минской капитуляции" - это кацапский фейк. РФ не собиралась и не собирается ничего выполнять. У Вас есть возможность исправить это? Действуйте.
10.07.2021 22:33 Ответить
О чем с ним разговаривать будут? О том что ему плевать на международные обязательства? И как вы сами подтверждаете выполнять их он не будет и никто его не заставит из за угроз яо. Так что за разговор: "чего изволите". Те вы считаете что агрессия против Украины к санкциям не имеет отношения, а вот то что Украина по минской капитуляции должна по факту провести федерализацию, как и хотелось )(уйлу и закрепить контроль за оккупированными территориями за росией это и преследуется этими санкциями (читайте закон об особом статусе ордло)? Ну а про торможеность развития росийи санкциями каким образом это освободило хоть часть оккупированных территорий и в чем тормоз развития, в сп2? Ну а то что в минске была победа и в ближайшее время победный парад в москве будет этот предвыборный фейк на чем основывается? Ведь сначала эта капитуляция обосновывалась тем что нужна передышка, а потом перевооружившись выкинем врага со своей территории. Потом оказалось что оружия не будет от анти)(уйловской коалиции (да и сама коалиция оказалась только в воображении некоторых а коалицианты заявили что они просто посредники), а сами вооружаться не будем, а будем только дипломатическим путем и созданием распрекрасных условий жизни в стране побеждать врага ну и ещё там куча всякого бреда. Но вот только выполнения законов никогда и ни как не предусматривалось и не предусматривается. Так что если выполнять законы вполне все исправится.
показать весь комментарий
***** - президент огромной страны, с ним будут разговаривать, так в современном мире принято.
"Те вы считаете что агрессия против Украины к санкциям не имеет отношения" - вот тут не понял.
Где Вы увидели федерализацию, если в МС-2 говорится о временном порядке местного самоуправления в отдельный районах Донецкой и Луганской областей? Федерализация районов?!
Кто говорит о "минской победе"? Ещё раз: за невыполнение МС-2 на РФ накладывают санкции.
МС-2 выполнить невозможно, потому что невозможно провести выборы по украинским законам на территории неконтролируемой Украиной.
Капитуляция произошла в 2008 году и в конце февраля 2014 - Запад капитулировал перед агрессией РФ и занялся умиротворением агрессора.
Ещё капитуляция - это отвод клоунами украинских войск с украинских территорий без боя.
10.07.2021 23:15 Ответить
О чем и речь что с ним не просто будут разговаривать, а выполнять его забаганки. Или то что заставить его выполнят международные соглашения нельзя так как: "Заставить мешает ядерное оружие которым угрожает *****.". Или это не ваша цитата а кто то под вашим ником написал?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18#Text ну прочтите этот закон и увидите. А о каких регионах вы речь ведете? Ну а про временное не смешите у нас нет ничего постоянее временного.

Еще раз не за агрессию против Украины и оккупацию ее территорий а именно из за не выполненией Украиной своих законов накладывают санкции на росию, так же по вашему? О Крыме ни слова ведь в этих соглашениях.
Ну а остальные ваши фантазии вообще с реальностью ни как не пересекаются, как можно понять запад капитулировал, ни разу не воюя росией, а вот у нас воюя с ней в минске победа.
показать весь комментарий
Что вам непонятно в словах "будут разговаривать"? Каким боком это не вписывается в мои слова - "Заставить мешает ядерное оружие которым угрожает *****"? Ваши фантазии мешают?
Мои "фантазии" состоят в том, что - "МС-2 выполнить невозможно, потому что невозможно провести выборы по украинским законам на территории неконтролируемой Украиной"?
Снова не понял про - "не за агрессию против Украины и оккупацию ее территорий а именно из за не выполненией Украиной своих законов накладывают санкции на росию". Вы как-то альтернативно выражаете свои альтернативные мысли.
Крым записан в Конституции РФ. Каким образом он мог оказаться в МС?
Как запад не воюя с Германией капитулировал перед ней Мюнхенским сговором?
Вообще я не специалист по пониманию альтернативных теорий, возникающих от беспорядочности нейронных связей в мозгу.
11.07.2021 00:16 Ответить
Как пересекается "будут разговаривать" и действия? То что вы начали увиливать в эти "будут разговаривать" которые в конце выльются в выполнение условий )(уйла, как вы сами понимаете ни о каких выполнениях международных международных обязательств им речи нет потому что:"Заставить мешает ядерное оружие которым угрожает *****". так что что там обсуждать в этом "будут разговаривать"? Ваши фантазии?
Ну и что что вы считаете что выполнить не возможно? По факту это капитуляция, и она частично выполняется(мы кормим там очень многих, а не оккупант). И вполне возможно что и выполнят. Ну а по украинским законам о каких выборах на оккупированных территориях может идти речь если в случаи оккупации или даже угрозы ее закон об обороне должен действовать.
Ну а то что вы сами не понимаете то что вы намололи очень показательно. Так санкции вводились за оккупацию крыма или нет? Если у вас санкции привязаны к минским соглашениям? Так что ваша альтернативная альтернотивность только в вашей голове.
показать весь комментарий
Тут таких персонажей, которые на вопрос: - "Крым записан в Конституции РФ. Каким образом он мог оказаться в МС?", отвечают: - "Ну а то что вы сами не понимаете то что вы намололи очень показательно. Так санкции вводились за оккупацию крыма или нет? Если у вас санкции привязаны к минским соглашениям?" - высаживаются целые десанты.
Как оно у Вас в голове работает мне не интересно. Совсем необязательно прикручивать свою альтернативную логику к чужим словам. Санкции за Крым были введены задолго до первых МС. Неужели это так трудно сообразить? И зачем санкции за Крым в МС-2? Может не стоит в собственной глупости обвинять других?
11.07.2021 01:03 Ответить
Ну это уже вообще за гранью разумного? Санкции за Крым вводились просто как "санкции за Крым" без привязки к реальным событиям? И вы можете определиться все таки за что вводятся санкции за выполнение мс как вы настаиваете (как тогда ввели санкции за Крым, если это было за долго до мс?), Или все таки в связи с какими-то событиями.
показать весь комментарий
_Они не "считают" что они ни при чём - потому что уж они-то лучше кого бы-то ни было знают насколько они при чём! - они говорят что ни при чём. Улавливаете разницу?
показать весь комментарий
Я не журналист, чтобы писать настолько просто и подробно разжёвывать, чтобы текст однозначно воспринимали даже самые тупые читатели.
Разницу улавливаю, но "умом расею не понять". Не каждый избиратель Зеленского считает что он лох которого использовали олигархи, и не каждый альтернативно одарённый кремлёвец не верит в то что "РФ ни при чём".
10.07.2021 22:02 Ответить
это странно...человек непонятной национальности(как и весь офис) пытается всё осознать правильно...
10.07.2021 21:07 Ответить
почему непонятной.. чувак конкретный посетитель кошерной столовой на Шота Руставели.
10.07.2021 21:21 Ответить
нет соглашений - нет санкций. Выбор за зебилами.
показать весь комментарий
10.07.2021 21:09 Ответить
мож сначала правильно спросить жыдоугрофиннобурятов за будапештский меморандум?
10.07.2021 21:12 Ответить
А нельзя купить территориальную целостность Родины за плюшки и санкции. Ну или можно, пару областей туда-сюда, делов-то. Кемська волость.
10.07.2021 21:21 Ответить
обгрунтуй.
10.07.2021 22:11 Ответить
Астанавите!.. Вите нужно срочно выйти!
просто у Вити деменция и старческий анурез..
10.07.2021 22:19 Ответить
Жара мозги иссушила?
10.07.2021 22:15 Ответить
А їх в нього і не було.
10.07.2021 22:17 Ответить
Семь лет! Семь!
Ни о чём.
А брати гинуть(((
10.07.2021 21:13 Ответить
А о ЧЕМ вы хотите договорится с рашиками? Вернее не так... Рашики готовы договариваться о чем либо, кроме капитуляции Украины?)
10.07.2021 21:48 Ответить
Как хвалился Зе , что отвели войска в Золотое.
А сегодня кацапский снайпер убил украинца - а ведь это экспериментальный « мирный» отвод войск
10.07.2021 23:50 Ответить
Русские гниды! (простите за тавтологию!)
А чей, по "Минску", Дебальцево?
Разбомбив и захватив этот мирный город, вы, власовские подонки, превратили "Минск" в никчемную бумажку, мразь нацистская...
10.07.2021 21:14 Ответить
нема никаких рузких...русичи то народы Украины...нерусь обзывает себя русаками,бо педрота так запрограмована...
10.07.2021 21:19 Ответить
Та чому?..
Руські - то ми. А вся та гидота московитська - "русскіє", яких немає і ніколи не було.
10.07.2021 21:22 Ответить
так отож..
10.07.2021 21:32 Ответить
Величайте их рашиками, россиянами, вас всегда поймут и не будут задавать лишних вопросов) И главное, что тут вы точно не ошибетесь))) Исправлять не буду, но со словом "величайте", я что то перемудрил)
10.07.2021 21:51 Ответить
а гнидами ордынскими можна?
10.07.2021 22:13 Ответить
Естественно))) Хоть снежнонигерийцами))) Главное чтобы все сразу поняли о ком речь)))
10.07.2021 22:55 Ответить
А чем вам не нравится кацапами или москалями?
11.07.2021 21:31 Ответить
Минские соглашения - прямой криминал и нарушение Конституции. (Поэтому ни один действующий президент их не подписывал). Но всем пофиг. Вот Конституция США - это да. это нарушать нельзя. А для банановых республик... а чо такого. Дикари-с.
10.07.2021 21:19 Ответить
Будь які домовленості з рашкою не мають сенсу. Вони завжди будуть агресором.
10.07.2021 21:19 Ответить
думаешь бубаноид теперь уснёт?чы мама римма почнэ косоворотку власноручно дытыни вышываты чэрвонымы и чорнымы ныткамы?
10.07.2021 21:31 Ответить
Мавзолейное быдло соглашения называют Буквой Закона... тогда 10 летний братский Договор от 28 сентября 1939 года подписанный не Берлине,а в Москве типа Молотов-Риббентроп дейсивует до сих пор...ибо имеет СИЛУ Закона...,бараны конченные...
10.07.2021 21:20 Ответить
Андрей Зубов,известный историк и думающий дядька каже чтто США отдали Афганистан президенту Турции вместе с вооружениями и всяким барахлом...,а Эрдоган па любасу разобьет и Талибан и Афган... но это паБЕДА РАБссии... скажет крыса Ольга *********...
10.07.2021 21:23 Ответить
Мінські угоди - не порушений Росією Договір про дружбу з Україною, жодного фактора зобов'язання ці документи не несуть, - Резніков - Цензор.НЕТ 1393
10.07.2021 21:26 Ответить
Вот ты утырок! СССР не победил талибан, США не победили с союзниками, а Эрдоган победит - в твоей башке столько трухи, что адекватно уже ничего не воспринимает.
10.07.2021 21:48 Ответить
))) Откуда же вы такие беретесь?))) А Наполеон сколько раз воевал с талибаном?)))) А в войне СССР с Александром Македонским КТО победил?)))
10.07.2021 21:56 Ответить
Минские соглашения по Донбассу могут быть изменены, поскольку они не носят характер международного договора и не являются обязательными к выполнению. Источник: https://censor.net/ru/n3276334

П*Д*Р*СИ ХОЧУТЬ ЗНОВУ АМНІСТУВАТИ КАЦАПСЬКУ АГРЕСІЮ В УКРАЇНІ
10.07.2021 21:48 Ответить
Ну если это необязательный документ, так взяли бы да отказались под предлогом это не договор.
10.07.2021 21:51 Ответить
Такая же шняга, что и Будапештский меморандум😁😁😁
10.07.2021 21:53 Ответить
Уже тысячу раз на всех уровнях сказано ,что ничего нельзя изменить без согласия
на то россии ,как стороне конфликта.
Эту унылую ,затянувшуюся тягомотину можно только прекратить ,как уже сыгравшую
до конца свою роль и заменить на Будапештский формат.
А для этого украинской власти надо добиваться ,убеждать ,РАБОТАТЬ.
10.07.2021 22:10 Ответить
А хто це такі?
10.07.2021 22:21 Ответить
Та якесь стадо наркоманів та алкашів.
10.07.2021 22:25 Ответить
ДНР и ЛНР легально не существуют ,их там и не надо .
А россию заставить принять участие и для этого все рычаги у Запада есть .
10.07.2021 22:24 Ответить
Было бы желание ,варианты есть.
10.07.2021 22:27 Ответить
Отключить от SWIFT .
10.07.2021 22:33 Ответить
США, для досягнення успіху в черговому заглядиванію ЗЄ в очко *****, нададуть спєц тепловізор.
10.07.2021 22:25 Ответить
Але чомусь інші підписанти його виконують, окрім унітазії.
10.07.2021 22:20 Ответить
Ти читав Меморандум? Це договір підписантів про ненапад на Україну. Хто з них застосував свою зброю проти України? Лише кацапія. І це факт.
10.07.2021 22:29 Ответить
Хех! Лапоть хутко зник і не швидко вернеться.
10.07.2021 22:39 Ответить
Меморандум, це "те, про що слід пам'ятати" - каже https://leksika.com.ua/16010717/legal/memorandum юридична енциклопедія , а https://leksika.com.ua/10470812/ure/memorandum радянська пише ще, що меморандум у торгівлі це - нагадувальні листи з різних питань.
11.07.2021 09:47 Ответить
Минские соглашение это сопли на бумаге, без абсолютно никаких обязательств сторон. Собственно и стороны там непонятные. Вы подпишете договор с убийцей. Так Пукиняка, гола срака и есть убийца. Какой может быть договор с уродом.
Более того, ОНО...даже не наша форма жизни. Оно - восстановленные сопли с ванной, спресованные на кольце. Это не смешно, он действительно такой, и с презрением относится к рождаемым. Мы для него, низшая форма жизни, не вызывающая сожаления.
Поэтому знаете, что с такими уродами надо делать - мочить прямо в сортире. Да, да именно в том сортире, который он возит з собой. Он с него восстанавливается.
10.07.2021 22:26 Ответить
путіна хочуть вивести з-під санкцій.каламойша наказав.
10.07.2021 22:28 Ответить
жена цимбалюка гребучая сталинистка, а вы дальше ведитесь на его видосики, думая, что человеку просто так позволят "немножко поносить" раисю прямо из мацковииМінські угоди - не порушений Росією Договір про дружбу з Україною, жодного фактора зобов'язання ці документи не несуть, - Резніков - Цензор.НЕТ 2582
10.07.2021 22:33 Ответить
А кто такой цимбалюк ?
10.07.2021 23:55 Ответить
главний масковскій кореспондент від бєніного УНІАНа
10.07.2021 23:57 Ответить
Как то уже писала , что Беня держит всех своих сотрудников , против которых идут суды , в Братиславе ( бо в Вене дорого) .
11.07.2021 00:14 Ответить
слушай товарищ!.. ты запостил жену Армена Джигарханяна - Виталина Цымбалюк-Романовская.. к журналисту Цимбалюку она не имеет никакого отношения..
их фамилии - это совпадение.. и проверяй инфу, когда что-то постишь..
Мінські угоди - не порушений Росією Договір про дружбу з Україною, жодного фактора зобов'язання ці документи не несуть, - Резніков - Цензор.НЕТ 9800
11.07.2021 19:16 Ответить
«Сесть честно за столом»

И в глаза заглянуть ????

Резникову надо подарить кондиционер - он явно перегрелся от жары😀😀😀
10.07.2021 23:43 Ответить
А шо ш там тогда з такою гиднистю мыздобулы - Минцкий варианд Будапештцого миморандума?
11.07.2021 01:04 Ответить
Резников троллит скрепоносцев по-чёрному.
11.07.2021 03:25 Ответить
Будапештский меморандум и то более обязателен чем минские " переговоры".. Не говоря уж о Большом договоре между Украиной и РФ и договора об аренде ВМБ в Севастополе ВМФ РФ. Но как говорится " Договоры подписанные Россией не стоят даже той бумаги на которой они написаны" Отто фон Бисмарк ( канцлер Германии)
11.07.2021 08:26 Ответить
 
 