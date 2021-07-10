Тихановская: Мы готовы вести диалог с представителями режима Лукашенко при посредничестве других стран
В Беларуси оппозиция готова к диалогу с представителями захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко при посредничестве других стран.
Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" рассказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, информирует Цензор.НЕТ.
Она отметила, что самопровозглашенная власть лишает Беларусь будущего, поэтому белорусская оппозиция готова к переговорам.
На вопрос, готова ли оппозиция договариваться с Лукашенко ради освобождения политических заключенных, Тихановская ответила: "Мы готовы вести диалог с представителями режима. Вряд ли это будет он сам. Но в его окружении, возможно, не в ближайшем, есть люди адекватные, которые понимают, что с Лукашенко Беларусь летит в пропасть, и мы предлагаем альтернативу. Альтернативу новой Беларуси, где и для бизнеса будут созданы новые условия работы, и люди будут жить в безопасности, свободно, спокойно. Поэтому тот диалог, о котором мы говорим, там должны быть представители режима, а также медиаторы из других стран. Возможно, это будет формат соседей, возможно, другие страны, но представители режима там должны быть, конечно".
и не сравнивай себя со свободолюбивыми украинцами, которые смогли свергнуть своего диктатора и 8-й год сдерживают Мордор
Так, ця Тіхановська , з неї приблизно такий президент як і з нашого криворізького косоворотника, але саме її обраним президентом визнав
світ.
только общие лозунговые фразы и не более того.
О чем вы с ними собрались разговаривать...?.......новые рецепты драников???
Пока беззубая Тихановская у Литвы на довольствии кудахтает Лука в БССР сажает и убивает всех, кого он считает для себя опасными.
Насчет олигархов. Есть разные кланы глобализаторов. Иллюминаты, Бнай-Брит, Ватикан с Мальтийскими и прочими орденами, разные масонские группировки, и прочие исламские государства и Афонские братсва. Они не всегда и не со всеми находятся в полной конфронтации. Чаще они заключают союзы и стараются встроить чужую логику в свою, запрячь чужие энергии в свои цели. Ахметов это Лондон и Ротшильды, Новинский - Афонское братство, Пинчук это иллюминаты, Коломойский это Бнай-Брит, Фирташ непонятно, к какой группировке принадлежит, то ли соросо-иллюминатской, то ли Мальтийскому ордену. Кремль это три основные башни Хабад, Третий рим, и либералы под иллюминатами. В Украине рулят хабадники и соросятина. Гоминтерн это нижний ярус соросовских иллюминатов, который местами сросся с Мальтийским орденом. Если хабадники (Киссинджер, Бнай-Брит) рулят и в России и в Украине, это не значит, что они за мир. Наоборот, они встроили войну в свой сценарий.
распиласокращения украинской армии, этиологией замены реальности фотохотелками.