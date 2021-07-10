РУС
Тихановская: Мы готовы вести диалог с представителями режима Лукашенко при посредничестве других стран

В Беларуси оппозиция готова к диалогу с представителями захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко при посредничестве других стран.

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" рассказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что самопровозглашенная власть лишает Беларусь будущего, поэтому белорусская оппозиция готова к переговорам.

На вопрос, готова ли оппозиция договариваться с Лукашенко ради освобождения политических заключенных, Тихановская ответила: "Мы готовы вести диалог с представителями режима. Вряд ли это будет он сам. Но в его окружении, возможно, не в ближайшем, есть люди адекватные, которые понимают, что с Лукашенко Беларусь летит в пропасть, и мы предлагаем альтернативу. Альтернативу новой Беларуси, где и для бизнеса будут созданы новые условия работы, и люди будут жить в безопасности, свободно, спокойно. Поэтому тот диалог, о котором мы говорим, там должны быть представители режима, а также медиаторы из других стран. Возможно, это будет формат соседей, возможно, другие страны, но представители режима там должны быть, конечно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская заявила, что неофициально "пересекалась" с Зеленским на мероприятии в Литве

Автор: 

Беларусь (7970) Лукашенко Александр (3639) Тихановская Светлана (390)
+10
Та й на який чорт вона здалася Лукашенку, щоб з нею вести якийсь там діалог? Що вона може йому реально запропонувати? Що в неї є, який у неї реально вплив хоч на щось? Королева без королівства.
10.07.2021 21:48 Ответить
+6
просто забудьте про дэушку...нема бажання обижать...
10.07.2021 21:35 Ответить
+4
Які квіти дарувати ОМОНу.
10.07.2021 21:42 Ответить
просто забудьте про дэушку...нема бажання обижать...
10.07.2021 21:35 Ответить
не нам судить...этим мы и отличаемся от жыдоугрофиннобурятов...
10.07.2021 22:20 Ответить
Про що розмова буде???
10.07.2021 21:37 Ответить
Він же з досвідкою і діагнозом - мозаїчна психопатія.
10.07.2021 21:40 Ответить
Так...і мозаїка у кольорах російського прапору...
10.07.2021 21:52 Ответить
Які квіти дарувати ОМОНу.
10.07.2021 21:42 Ответить
Одна девочка подарила цветы.....а такие как ты под балалайку басты и киркоровых отплясывают как мишки..) И это во время войны с лаптями....вот где ЦВЕТЫ ОМОНу(
10.07.2021 21:52 Ответить
далеко не одна, не лги, чудик с тряпкой БССР на аве
и не сравнивай себя со свободолюбивыми украинцами, которые смогли свергнуть своего диктатора и 8-й год сдерживают Мордор
11.07.2021 02:30 Ответить
Хорошо.... две девочки -два цветочка.....и ещё одна на скамейке в носочках.) Первое,тряпка не тряпка но часть совковой (заметь ОБЩЕЙ с Украиной нашей истории) - не так позорно как власовские триколоры себе в жопу пихать в Крыму,лугандониях,славянсках..:.Родину предавать миллионами.!!!! Второе...кого ты можешь свергнуть,ЗЕбил продажный...Янук СПОКОЙНО собрал всю «партийную кассу страны»....и лапти его также СПОКОЙНО вывезли в роскошное Подмосковье.Кстати,ты бы лучше узнал сколько он ВЫВЕЗ из Украины,цветочник омоновский....И последнее....не прикрывайся Майданом...если бы Небесная Сотня увидела кого Ты выбрал в 2019.... она бы тебя зебила продажного удавила. П.С. И не обижайся на правду-это глупо.
11.07.2021 08:01 Ответить
Цікава річ... Ті, хто паплюжили Пороха, ті й паплюжать Луку. Чому -- бо державники. А декому дуже не подобаються успішні і незалежні від раші республіки Білорусь і Україна.
11.07.2021 08:46 Ответить
Оксана,поверьте....у нас сейчас найти любителя Лукашенко это большая удача.Его даже бабки клянут в магазинах.Но все ЗДРАВЫЕ понимают,что все эти кандидаты-консервы -это прямой путь в лаптестан...засланные казачки.Его можно обзывать,ненавидеть......но главное сегодня НЕ ПРОСРАТЬ страну....а он точно не предатель.И не для того 26 лет Беларусь под себя прибивал,чтобы с кремлядями делиться.А он предсказуем....своё съем сам ,а русскую корову будем доить вместе...на пустых обещаниях плечом к плечу и последний режим от НАТО.(
11.07.2021 09:04 Ответить
Африканские людоеды - тоже глубоко патриотичны!
11.07.2021 09:37 Ответить
А более 14 000 украинцев погибших от рук куйло это не людоедство....вам Африка важнее.Там о нас не думают.
11.07.2021 10:16 Ответить
?
11.07.2021 10:42 Ответить
Учись думать сам или в школе спроси ..я тебе точно не папа.
11.07.2021 11:01 Ответить
Ты что-то хотел сказать?
11.07.2021 12:57 Ответить
а сейчас девочка,я выслушаю твоё мнение-смазывать мне бутыль от шампанского вазэлином либо же растительным маслом
10.07.2021 21:39 Ответить
Тихановская: Мы готовы вести диалог с представителями режима Лукашенко при посредничестве других стран - Цензор.НЕТ 7148
10.07.2021 21:42 Ответить
Девушку профинансировали с России,вот она и ,типа, оппозиционер.
10.07.2021 21:45 Ответить
та то навряд...просто самка думает о своём ватном самце...
10.07.2021 21:58 Ответить
Марк Рабкін писав, що "Спочатку все було підготовлено з Москви, Бабарико, Цепкало і Тіхановські або приїхали з Москви, або були тісно пов'язані з нею, щоб ослабити Луку, щоб не упирався з інтеграцією. Ця московська фаза тривала три дні із сутичками і потім був даний різкий відбій -- ціль була досягнута. Але тут протести підхопили західні структури і орієнтована на Захід, частина білоруського суспільства. И пошла другая пьянка...
11.07.2021 07:38 Ответить
Та й на який чорт вона здалася Лукашенку, щоб з нею вести якийсь там діалог? Що вона може йому реально запропонувати? Що в неї є, який у неї реально вплив хоч на щось? Королева без королівства.
10.07.2021 21:48 Ответить
Воно так. Але для всього цивілізованого світу обраним законним Президентом Білорусі є вона , а не Лукашенко. І вести переговори з лукою вона буде саме з цієї точки зору.
Так, ця Тіхановська , з неї приблизно такий президент як і з нашого криворізького косоворотника, але саме її обраним президентом визнав
світ.
11.07.2021 05:25 Ответить
А звідки відомо Заходу, що перемогла на виборах вона? Це якби ЦВК обнародував, що результат виборів на її користь, а Лука зайняв владу -- тоді він був би "узурпатор". Більшість білорусів за Бацька.
11.07.2021 07:43 Ответить
Как эти придурки уже достали, на кой хрен о них вообще писать!?
10.07.2021 21:50 Ответить
Готовь лучше сухари!
10.07.2021 21:50 Ответить
Nebudet fasist lukosenka ne skem govorit krome svojego xoziajna putlera
10.07.2021 21:51 Ответить
любовник...не хозяин...
10.07.2021 22:02 Ответить
мсье,я вас не трогал...вам померещилось..
10.07.2021 22:39 Ответить
Это типа как Украина вела бы переговоры с лэдэнэрэ
10.07.2021 21:57 Ответить
Какая ещё альтернатива и кто о ней что-либо слышал ? От Тихановской звучат
только общие лозунговые фразы и не более того.
10.07.2021 22:01 Ответить
А Тихановская может назвать причину по которой Лукашенко будет вести с ней диалог!? Она не захотела майдана и проиграла! Она даже предала тех которые были за неё! Короче Лукашенко победил и теперь Тихановская ему неопасна и нет ниодной причины у Лукашенко вести с ней диалог!
10.07.2021 22:04 Ответить
... це вже не смішно
10.07.2021 22:06 Ответить
Пусть она захватит власть.......
10.07.2021 22:08 Ответить
Який діалог? Білорусь просрали.
10.07.2021 22:16 Ответить
Україну просралі, а Білорусь ще тримається.
11.07.2021 08:51 Ответить
11.07.2021 09:15 Ответить
та кому ты вообще надо, клуша? Котлеты закончились, ешь сухари, кухарка
10.07.2021 22:17 Ответить
.?????.......а зачем вам это? Ваш Лукашенко должен сидеть в тюрьме, как убийца своего народа, и ....представители его трусливого режима тоже.
О чем вы с ними собрались разговаривать...?.......новые рецепты драников???
10.07.2021 22:18 Ответить
Вам треба терміново похмелитися.
11.07.2021 08:52 Ответить
Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 7910
10.07.2021 22:19 Ответить
Митенька заспокойся ваші перемогли в Беларусі а в Україні ми спробуемо ваших зупинити!
10.07.2021 22:26 Ответить
Ну да, диалог, это ж не её по кругу в очко мусора драли. В это время она спала в тёплой постели у прибалтов. Мразь как и бульбаш.
10.07.2021 22:24 Ответить
А Луке тот диалог нафиг не нужен.

Пока беззубая Тихановская у Литвы на довольствии кудахтает Лука в БССР сажает и убивает всех, кого он считает для себя опасными.
10.07.2021 22:25 Ответить
Dialog mozet emu i nuzen stob sniali sankciji ES.Vet plakal nedavno pro,sankciji .Poxoze nado ecio ziosce sankciji emu vesti teper za nelegalov
10.07.2021 22:32 Ответить
та ми пам'ятаємо, путєн памагі.
10.07.2021 22:27 Ответить
В принципі можна попробувати при умові, що ********* до цих перемовин допущені не будуть взагалі.
10.07.2021 22:32 Ответить
Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 9615Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 502
10.07.2021 22:33 Ответить
Светлана, объеденяйся с Гуайдо, и единым фронтом!!!
10.07.2021 22:36 Ответить
Лукашенко ж своей смертью не умрет. Как и зленский!
10.07.2021 23:12 Ответить
Беларусь летит в пропасть. Заводы не распилены, фермы не развалены, тарифы меньше зарплаты! Ужас! Медицина доступная, земля не продана западноближневосточным, и олигархов нет, и легалайза нет. Спасите, помогите, МВФ дай кредит на проведение гей-парада.
10.07.2021 23:20 Ответить
Ага! А что у тебя дома из Беларуси? Кстати пробівал их сгущенку гадость редкая да и картофель в прошлом году Лукашенко закупал в Украине!
10.07.2021 23:29 Ответить
У меня и нашего производства только еда. Но ВВП на душу там в два раза больше, при количестве природных ресурсов в 10 раз меньше.
10.07.2021 23:42 Ответить
Дайош беларуський социализм!
10.07.2021 23:59 Ответить
Статистика упорно утверждает, что даже беларуский социализм лучше соросовско-хабадного вампиризма.
11.07.2021 00:12 Ответить
Статистика Польши, Чехии и Прибалтики утверждает обратное. Оказывается - Ахметов с русскомирцем Новинским, Пинчук, Коломойский, Фирташ - подельник Путина по "РосУкрЭнерго" - это соросята-хабадники? Ты или не в Украине живёшь, или просто не можешь думать своей головой, т.е. вата, которая питается кремлёвскими СМИ.
11.07.2021 17:51 Ответить
В прибалтике остались одни пенсионеры на евродотациях. У Польши и Чехии сильные национальные элиты и государственные традиции. В Беларуси государственные элита и традиции связаны с социализмом. Если это разрушить, останется пальма.
Насчет олигархов. Есть разные кланы глобализаторов. Иллюминаты, Бнай-Брит, Ватикан с Мальтийскими и прочими орденами, разные масонские группировки, и прочие исламские государства и Афонские братсва. Они не всегда и не со всеми находятся в полной конфронтации. Чаще они заключают союзы и стараются встроить чужую логику в свою, запрячь чужие энергии в свои цели. Ахметов это Лондон и Ротшильды, Новинский - Афонское братство, Пинчук это иллюминаты, Коломойский это Бнай-Брит, Фирташ непонятно, к какой группировке принадлежит, то ли соросо-иллюминатской, то ли Мальтийскому ордену. Кремль это три основные башни Хабад, Третий рим, и либералы под иллюминатами. В Украине рулят хабадники и соросятина. Гоминтерн это нижний ярус соросовских иллюминатов, который местами сросся с Мальтийским орденом. Если хабадники (Киссинджер, Бнай-Брит) рулят и в России и в Украине, это не значит, что они за мир. Наоборот, они встроили войну в свой сценарий.
12.07.2021 12:47 Ответить
На сколько там Путлер каждый год финансирует Бульбастан, ась?
11.07.2021 02:33 Ответить
На столько, сколько Сорос будет высасывать через даду-да.
11.07.2021 03:11 Ответить
2015 р, Білорусь ввп на одну особу 6 739 доларів США. Україна ввп на одну особу 3 387 доларів США. А ви таракан...
25.09.2021 10:47 Ответить
Даеш иудолиберальный концлагерь в Беларуси, как в Украине. Смерть беларуским расистам. Все на баррикады в борьбе за право католиков-трансгендеров венчаться в синагоге по буддисткому обряду.
10.07.2021 23:31 Ответить
Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 8347
11.07.2021 00:19 Ответить
Ну да, соросовская курица это птица счастья.
11.07.2021 00:30 Ответить
Не сцы
Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 4547
11.07.2021 01:34 Ответить
Да, соросовский вампиризм маскируется несбывающимися надеждами.
11.07.2021 03:04 Ответить
Сорос был меценатом распила сокращения украинской армии, этиологией замены реальности фотохотелками.
11.07.2021 03:45 Ответить
И даже на фоне войны, спровоцированной им слабостью одной из сторон, он внедряет своих петухов в Укроборонпром.
11.07.2021 03:58 Ответить
Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 326
11.07.2021 09:48 Ответить
Трансгендеры-автосемиты Вачовски в фильме "Ascending Jupiter" на роль королевы рептилоидного измерения назначали еврейку Кунис.
11.07.2021 10:42 Ответить
Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 7112
11.07.2021 15:34 Ответить
Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн - Цензор.НЕТ 4334
11.07.2021 16:22 Ответить
Ничё так, только зонтик поменяй, он сливается с бейсболкой
11.07.2021 16:29 Ответить
Да-да, расскажи еще про санитаров.
11.07.2021 16:39 Ответить
Тут я промолчу, не буду спорить со специалистом
11.07.2021 18:27 Ответить
Ты палишься, кацап.
11.07.2021 02:34 Ответить
Мойша, не переводи стрелки.
11.07.2021 02:52 Ответить
Сколько она еще протянет так? Ведь стали забывать....
11.07.2021 00:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dsODRfCMRoM
11.07.2021 01:20 Ответить
Режим Лукашенко-не тот режим, с которым можно вести диалог.
11.07.2021 08:02 Ответить
Смешная... Один ( тот что с самолета с невестой) уже "ведут переговоры" и говорят что все "супер, и жизнь прекрасна, а Лука " крепкий орешек" и вообще "отличный мужик". В общем это те которые уже " там". А те кто еще "не там" то нужно изображать из себя что то. ( при чем на пустом месте)., ну по крайней мере для того что бы обеспокоенная общественность запада обеспечивала безбедную жизнь в эмиграции. Если такая смелая, то не нужно было уезжать из Беларуси, хотя есть вариант на все наплевать и явиться туда ( по примеру Навального, как бы к нему не относиться) и продолжать борьбу из за застенков, ну или по примеру " снятого с самолета". В общем пустышка., как и все всплывшие "руководители" народного возмущения, включая представителя " Газпрома" получившего 14 лет. ( скорее всего его и готовит РФ как когда то Надюху минометчицу в виде " жертвы режима" на высший пост в стране ( в час " Х") В таких тоталитарных странах как РФ, Беларусь и т.д. настоящих лидеров оппозиции просто устраняют.. а остальным разрешают дышать " через раз" Пример РФ- убили Немцова, а разные там Явлинские, Касьяновы и т.д. здравствуют и поныне.
11.07.2021 08:05 Ответить
Предала людей, кинула их. Сама уехала и из-за бугра "командует". Кому сдалась эта плюшевая "опозиционерка" ? Может еще и гарнты хочет попилить?
11.07.2021 10:41 Ответить
Хотела как ленин, да ума не хватает
11.07.2021 10:48 Ответить
Вона хотела мужа витягти з тюрми, і обіцяла через півроку піти у відставку та призначити другі вибори, мабуть, щоб він став президентом і Білорусь з'єднав з рашою. Якби переміг Цепкало або Бабарика, був би той же результат. Мета у цих трьох була одна -- союз з Росією.
25.09.2021 10:59 Ответить
 
 