Тихановская: Мы готовы вести диалог с представителями режима Лукашенко при посредничестве других стран

В Беларуси оппозиция готова к диалогу с представителями захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко при посредничестве других стран.

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" рассказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что самопровозглашенная власть лишает Беларусь будущего, поэтому белорусская оппозиция готова к переговорам.

На вопрос, готова ли оппозиция договариваться с Лукашенко ради освобождения политических заключенных, Тихановская ответила: "Мы готовы вести диалог с представителями режима. Вряд ли это будет он сам. Но в его окружении, возможно, не в ближайшем, есть люди адекватные, которые понимают, что с Лукашенко Беларусь летит в пропасть, и мы предлагаем альтернативу. Альтернативу новой Беларуси, где и для бизнеса будут созданы новые условия работы, и люди будут жить в безопасности, свободно, спокойно. Поэтому тот диалог, о котором мы говорим, там должны быть представители режима, а также медиаторы из других стран. Возможно, это будет формат соседей, возможно, другие страны, но представители режима там должны быть, конечно".

