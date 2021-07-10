У 16 тысяч домохозяйств в Херсонской области нет доступа к украинским телеканалам, - глава ОГА Козырь
В восьми населенных пунктах неподалеку от административной границы с оккупированным Крымом нет сигнала украинского телевидения. Власти рассматривают два варианта решения проблемы.
Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас восемь населенных пунктов не имеют доступа к украинским каналам, так как с той стороны стоят более мощные передатчики и из-за географического рельефа там более высокие и мощные вышки, которые глушат украинский сигнал", - пояснил он.
Президент Владимир Зеленский в апреле во время визита в регион поставил задачу до конца года обеспечить доступ к украинским каналам.
"Мы проговорили эту проблему, и сейчас ее решение, в принципе, вышло на финальную стадию… Планируют сейчас установить более мощные передатчики, и они планируют закрыть 95% всех белых пятен по нашей области, в том числе, закрыть вещание оккупантов", - рассказал Козырь.
Второй вариант - завести оптоволокно в каждый дом в этих восьми населенных пунктах. Эта задача решается совместно с Минреинтеграции.
"Просто завести оптоволокно в каждый дом в этих населенных пунктах, а там 16 тысяч домохозяйств. А "оптику" ничем не заглушишь. Также благодаря этому люди откажутся от спутникового телевидения, так как будет бесплатная альтернатива", - отметил Козырь.
На этот проект, по предварительным подсчетам, необходимо чуть более 20 млн грн.
"Сейчас мы прорабатываем технические возможности - как это оптоволокно проложить", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://mobile.twitter.com/yar13zp Jaroslaw Teriannik @yar13zp
https://mobile.twitter.com/yar13zp https://mobile.twitter.com/yar13zp
Політика всюди, хто би що не казав. Беремо радіо.
Є у нас на роботі любителі "радіо Шансон". Інколи ми змінюємо хвилю, але вата вперто крутить назад. Ведучі на шансоні, та і сама програма хвилі, заточені так, ніби України не існує взагалі. Ставлять інколи українські пісні, але риготні, тупі, або стару класику щоб до 90х років, в обробці, або всяких підмоскалених співаків що лизали сраку регіонам. Ведучі також починають українською, але в ефірах зі слухачами лише парускі, ще й з акцентом, і конкурси у них лише про СССР, російських акторів і співаків. Все.
Українського ментального поля в ********* вимірі на шансоні не існує. Зато щодня шоу віті, де голосом Яника ведучі щось жартують. Ну щоб ми не забували цього підора, ще й сміялися. І все пронизано невміло прихованою пропагандою. Надрачування на СССР нонстоп. Відповідно і росія і новини про них і всяка цікава інфа про них, не то щоб прямо постійно, але регулярно. Про українські досягнення, про війну, про культуру, про історію - нуль.
А сьогодні я вже не втримався і завів коротку дискусію з ватними колегами бо підгоріло вкрай. "В етат дєнь в 1709 рускімі (!) вайсками Пєтра билі разбіти швєди і Мазєпа, каторий прєдал царя. Хаха ну воврємя прєдать ета нє прєдать, хаха..." Блдь! Мазєпа - прорізало слух, саме літера Є. Мазєпа. І - прєдал...
Ну блд кажу, що значить прєдал? Кого це він прєдал? - кого кого, Петра. Што єму швєди пообєщалі інтересно. - Та не прєдал, - кажу, - а нахєр послав. Яке ж це предатєльство? Послати нахєр мудака! - вот і прєдал значить - Вот і нєт, послати нахєр було треба давно за їхні справи!
Далі виникла коротка пауза і пішли робочі розмови. Але бляха це неможливо, сцук, як те кончене радіо би прикрити ... Я вже про зеківський репертуар не кажу, тюрма, купола і тд. Чисто політичне радіо, під прикриттям музики.
Приблизно така ж кількість і набір,як і через тюнер Т2.
Виходьте з печер.
Результат - по тв смотреть нечего . Если эти тв барыги хотели денег с украинцев получить , которых у украинцев нет ( а голосовать будут ) , то результат такой- народ смотрит российские каналы , т к украинские зашифрованы . Явно работа фсб
В Словакии свободно показывали все матчи
Попыталась через интернет - все сайты писали тесты матча . А несколько сайтов держали морды ведущих, которые глядя на поле ( которое зрителям не показывали) комментировали.
40 млн граждан !!! У всех с психикой нормально, если такой цирк терпят ????
Раньше на всех украинских каналах шли зарубежные фильмы С КЛАССНЫМ УКРАИНСКИМ ПЕРЕВОДОМ
Где это сейчас ? СБУ не работает просто по защите Украины от вражьего влияния
Вышивата тернопольская и интелектуалы (к стати, голосовавшие за притырка ЗЕ) может сколько угодно иронизировать на тему того что ТВ оболванивает, но я вам скажу что совков в возрасте уже не перевоспитаешь- они в основной массе и умрут с телевизором. Поэтому чтоб не отдавать этот электорат Скабеевым, стоит таки напрячься и дать им доступ до нормального украинского контента, неважно каким путем- это уже детали технической реализации.
ЦЕ ШО ВИХОДИТЬ, ЛЮДИ НЕ БАЧАТЬ ЦЬОГО ГУНДОСОГО УТИРКА ?
НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЧОМУ МИ ОДНІ ПОВИННІ СТРАДАТИ
Истерически визжащие ведущие и говорящие головы?
Причём ВСЁ, что они скажут - известно заранее из собственника канала.
Единственно что можно смотреть - детективный сериальчик по айситиви (НЕ "пёс"!) и по НТН "Мисце злочину - Майами"....