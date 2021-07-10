У 16 тысяч домохозяйств в Херсонской области нет доступа к украинским телеканалам, - глава ОГА Козырь

В восьми населенных пунктах неподалеку от административной границы с оккупированным Крымом нет сигнала украинского телевидения. Власти рассматривают два варианта решения проблемы.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас восемь населенных пунктов не имеют доступа к украинским каналам, так как с той стороны стоят более мощные передатчики и из-за географического рельефа там более высокие и мощные вышки, которые глушат украинский сигнал", - пояснил он.

Президент Владимир Зеленский в апреле во время визита в регион поставил задачу до конца года обеспечить доступ к украинским каналам.

"Мы проговорили эту проблему, и сейчас ее решение, в принципе, вышло на финальную стадию… Планируют сейчас установить более мощные передатчики, и они планируют закрыть 95% всех белых пятен по нашей области, в том числе, закрыть вещание оккупантов", - рассказал Козырь.

Второй вариант - завести оптоволокно в каждый дом в этих восьми населенных пунктах. Эта задача решается совместно с Минреинтеграции.

"Просто завести оптоволокно в каждый дом в этих населенных пунктах, а там 16 тысяч домохозяйств. А "оптику" ничем не заглушишь. Также благодаря этому люди откажутся от спутникового телевидения, так как будет бесплатная альтернатива", - отметил Козырь.

На этот проект, по предварительным подсчетам, необходимо чуть более 20 млн грн.

"Сейчас мы прорабатываем технические возможности - как это оптоволокно проложить", - добавил он.