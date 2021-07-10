РУС
У 16 тысяч домохозяйств в Херсонской области нет доступа к украинским телеканалам, - глава ОГА Козырь

В восьми населенных пунктах неподалеку от административной границы с оккупированным Крымом нет сигнала украинского телевидения. Власти рассматривают два варианта решения проблемы.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас восемь населенных пунктов не имеют доступа к украинским каналам, так как с той стороны стоят более мощные передатчики и из-за географического рельефа там более высокие и мощные вышки, которые глушат украинский сигнал", - пояснил он.

Президент Владимир Зеленский в апреле во время визита в регион поставил задачу до конца года обеспечить доступ к украинским каналам.

"Мы проговорили эту проблему, и сейчас ее решение, в принципе, вышло на финальную стадию… Планируют сейчас установить более мощные передатчики, и они планируют закрыть 95% всех белых пятен по нашей области, в том числе, закрыть вещание оккупантов", - рассказал Козырь.

Второй вариант - завести оптоволокно в каждый дом в этих восьми населенных пунктах. Эта задача решается совместно с Минреинтеграции.

"Просто завести оптоволокно в каждый дом в этих населенных пунктах, а там 16 тысяч домохозяйств. А "оптику" ничем не заглушишь. Также благодаря этому люди откажутся от спутникового телевидения, так как будет бесплатная альтернатива", - отметил Козырь.

На этот проект, по предварительным подсчетам, необходимо чуть более 20 млн грн.

"Сейчас мы прорабатываем технические возможности - как это оптоволокно проложить", - добавил он.

+10
https://mobile.twitter.com/yar13zp

https://mobile.twitter.com/yar13zp Jaroslaw Teriannik @yar13zp

https://mobile.twitter.com/yar13zp https://mobile.twitter.com/yar13zp



Політика всюди, хто би що не казав. Беремо радіо.
Є у нас на роботі любителі "радіо Шансон". Інколи ми змінюємо хвилю, але вата вперто крутить назад. Ведучі на шансоні, та і сама програма хвилі, заточені так, ніби України не існує взагалі. Ставлять інколи українські пісні, але риготні, тупі, або стару класику щоб до 90х років, в обробці, або всяких підмоскалених співаків що лизали сраку регіонам. Ведучі також починають українською, але в ефірах зі слухачами лише парускі, ще й з акцентом, і конкурси у них лише про СССР, російських акторів і співаків. Все.
Українського ментального поля в ********* вимірі на шансоні не існує. Зато щодня шоу віті, де голосом Яника ведучі щось жартують. Ну щоб ми не забували цього підора, ще й сміялися. І все пронизано невміло прихованою пропагандою. Надрачування на СССР нонстоп. Відповідно і росія і новини про них і всяка цікава інфа про них, не то щоб прямо постійно, але регулярно. Про українські досягнення, про війну, про культуру, про історію - нуль.

А сьогодні я вже не втримався і завів коротку дискусію з ватними колегами бо підгоріло вкрай. "В етат дєнь в 1709 рускімі (!) вайсками Пєтра билі разбіти швєди і Мазєпа, каторий прєдал царя. Хаха ну воврємя прєдать ета нє прєдать, хаха..." Блдь! Мазєпа - прорізало слух, саме літера Є. Мазєпа. І - прєдал...
Ну блд кажу, що значить прєдал? Кого це він прєдал? - кого кого, Петра. Што єму швєди пообєщалі інтересно. - Та не прєдал, - кажу, - а нахєр послав. Яке ж це предатєльство? Послати нахєр мудака! - вот і прєдал значить - Вот і нєт, послати нахєр було треба давно за їхні справи!
Далі виникла коротка пауза і пішли робочі розмови. Але бляха це неможливо, сцук, як те кончене радіо би прикрити ... Я вже про зеківський репертуар не кажу, тюрма, купола і тд. Чисто політичне радіо, під прикриттям музики.
10.07.2021 23:11 Ответить
+6
Телебачення дебілєзує.Та й по українських каналах нічого нормального взагалі немає.
10.07.2021 23:05 Ответить
+6
Может кто-то вернётся к вопросу , как сговор 4 медиаолигархов отрезал вообще украинцев от национального тв ? И кто же это такую идею им подбросил - может фсб ?

Результат - по тв смотреть нечего . Если эти тв барыги хотели денег с украинцев получить , которых у украинцев нет ( а голосовать будут ) , то результат такой- народ смотрит российские каналы , т к украинские зашифрованы . Явно работа фсб
10.07.2021 23:30 Ответить
то оно так у нас денюх просит?
10.07.2021 23:02 Ответить
кабель - це не безкоштовна альтернатива. Хіба що: доплачуватиметься з держбюджету, або місцевого
10.07.2021 23:03 Ответить
Сам кабель копеешная стоимость. А вот обрудование, адаптеры, роутеры, свитчи, сплиттера, усилитель оптический это стоит денег. Но думаю ради того, что бы иметь в доме качественное ТВ хозяева не против будут са свой счет купить абонентский терминал.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:11 Ответить
я систему і мав на увазі
10.07.2021 23:41 Ответить
так у них уже ест тв, тоьько не охметовское
показать весь комментарий
Та слава Богу шо хоть охмєтовскоє єсть в Україні. А то зараз би по глухим селам тільки тарілка з якої можна відкрито дивитись не дуже популярні телеканали, або за гроші від Viasat провайдера. А на шару ги+ги тепер подивитись можна тільки у охмєтки, дійсно
показать весь комментарий
11.07.2021 09:00 Ответить
Телебачення дебілєзує.Та й по українських каналах нічого нормального взагалі немає.
показать весь комментарий
тоді, з огляду на їх вибір, якими ж каналами до цих жителів була донесена вся інтрига серіала слуга народу?
показать весь комментарий
Всі українські канали лайно.Якщо у вас немає інтернету.то переїжджайте з тієї діри.Для молодих в такому місці,немає чого робити.
показать весь комментарий
це не схоже на відповідь на запитання
показать весь комментарий
А що ви хочете почути?
показать весь комментарий
якщо не зрозуміло, то пояснювати не варто
показать весь комментарий
Ви якусь фігню пишете.То що українські канали норм? Це ж лайно.
показать весь комментарий
очевидно, вам переїзд не допоміг
показать весь комментарий
Я нікуди не переїжджав.І живу на заході країни.І вважаю що українське телебачення лайно.От що там дивитися? Політичні шоу,свати,екстрасенси,тупі серіали? Що саме? Всі канали лайно,без виключення,навіть ті,хто називає себе проукраїнським каналом.
показать весь комментарий
Если не секрет, а что вы смотрите в интернете?))) Просто очень интересно, что так на вас повлияло, что вы не понимаете простейшего вопроса, который вам задали?)))
показать весь комментарий
Я все зрозумів.Незрозуміло,що він від мене хотів почути.
показать весь комментарий
Ну если честно, то и я не знаю ответа на его вопрос))) Но вы так закрутили с ответами, что как минимум двух человек ввели в заблуждение)))
показать весь комментарий
Я вважаю,що наше телебачення це лайно.Там не має що дивитися.Ну просто немає.
показать весь комментарий
Честно, не знаю))) Уже и забыл сколько лет назад его смотрел)))
показать весь комментарий
А яке не лайно? Угорське чи сербське?
показать весь комментарий
Мені все одно,що десь там також лайно.
показать весь комментарий
заманчиво реинтегрировать Украину в Украину за бюджетные тугрики...даже очень...
показать весь комментарий
а флаги у них хоть какие висят через 7 лет такого оболванивания...., небось думают уже над своей республикой... и название хорошее - ХерНР
показать весь комментарий
Одесское радио такой же цирк вытворяет ,
показать весь комментарий
Так может он напряжет свое очко и сделает что то чтобы они там появились эти каналы??
показать весь комментарий
про то мова. читай а нe ляпай
показать весь комментарий
Видно,в печерах живуть.Ні супутникового,ні інтернету немає...
показать весь комментарий
По спутнику есть украинские каналы?)) И какой пещере вы живете уже несколько лет?)))
показать весь комментарий
Так,є.1+1 International,ICTV,Перший,Еспресо,24-й,Україна 24,5-й...,
Приблизно така ж кількість і набір,як і через тюнер Т2.
Виходьте з печер.
показать весь комментарий
Может кто-то вернётся к вопросу , как сговор 4 медиаолигархов отрезал вообще украинцев от национального тв ? И кто же это такую идею им подбросил - может фсб ?

Результат - по тв смотреть нечего . Если эти тв барыги хотели денег с украинцев получить , которых у украинцев нет ( а голосовать будут ) , то результат такой- народ смотрит российские каналы , т к украинские зашифрованы . Явно работа фсб
И очень интресный вопрос - почему футбол нельзя было посмотреть по спутнику и обычному тв?

В Словакии свободно показывали все матчи
Попыталась через интернет - все сайты писали тесты матча . А несколько сайтов держали морды ведущих, которые глядя на поле ( которое зрителям не показывали) комментировали.

40 млн граждан !!! У всех с психикой нормально, если такой цирк терпят ????
показать весь комментарий
https://www.allsports-tv.ru/2021/139/football-2-ua.html
показать весь комментарий
краще вибрати БЕЛАРУСЬ5
показать весь комментарий
Да, спортивный канал. Периодически комментируют беларускай моваю. Но это - не проблема для украинцев.
показать весь комментарий
Часто смотрю... Даже белорусских слов нахватался.. Гульня к примеру=))
показать весь комментарий
И шо Вы там смотрите ? Кацапские фильмы ?

Раньше на всех украинских каналах шли зарубежные фильмы С КЛАССНЫМ УКРАИНСКИМ ПЕРЕВОДОМ
Где это сейчас ? СБУ не работает просто по защите Украины от вражьего влияния
показать весь комментарий
Я смотрю: не все понимают значение слов спортивный канал. Ну, бывает)
показать весь комментарий
Так и есть. В Чернигове! та же хрень. Спрашивал людей зачем они смотрят беларуское тв- ответили что по украинским каналам одна политика и смотреть нечего, а интересные украинские каналы закодировали!
Вышивата тернопольская и интелектуалы (к стати, голосовавшие за притырка ЗЕ) может сколько угодно иронизировать на тему того что ТВ оболванивает, но я вам скажу что совков в возрасте уже не перевоспитаешь- они в основной массе и умрут с телевизором. Поэтому чтоб не отдавать этот электорат Скабеевым, стоит таки напрячься и дать им доступ до нормального украинского контента, неважно каким путем- это уже детали технической реализации.
показать весь комментарий
Вообще мое мнение , что эта зашифровка - спецпроект ФСБ . И СБУ могло бы хоть поинтересоваться , что происходит в Украине с телевидением
показать весь комментарий
Ребята. А ни чего, что 7 лет назад вышки нужно было поставить? То есть, с 2014 эти люди прекрасно смотрят Соловьева и Скабееву? Когда нормальному человеку их 10 минут невозможно вынести - тот бред , что они несут !
показать весь комментарий
Я понял шо украинской власти там уже 30 лет нету, тогда какие власти там рассматривают два ваиианта, крымские или днр? Пипец? К стенке нах..з
показать весь комментарий
И шо, не могут Сватов посмотреть и 95-й квартал? Непорядок!!!!
показать весь комментарий
Запоребрик решит этот вопрос очень быстро, не считаясь с затратами.
показать весь комментарий
В восьми населенных пунктах неподалеку от административной границы с оккупированным Крымом нет сигнала украинского телевидения. Источник: https://censor.net/ru/n3276338

ЦЕ ШО ВИХОДИТЬ, ЛЮДИ НЕ БАЧАТЬ ЦЬОГО ГУНДОСОГО УТИРКА ?
НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЧОМУ МИ ОДНІ ПОВИННІ СТРАДАТИ
показать весь комментарий
Спутник тарелка дорого стоит в наше время... а тюнер еще дороже...
показать весь комментарий
тюнер недорогой.. не трынди
показать весь комментарий
Мой покойный отец выбросил ящик на мусорник 24 августа 1991 года....,СССр сдох говорил,смотреть теперь нечего...,совдеповские сраные серьялы Варькина земля,Юркины рассветы и прочую Поднятую целину или дерьмо типа Малдьчих-Кибальчиш и даже про подвиги Неуловимых дерьмо-мстителей не посмотришь от слова СОВСЕМ...
показать весь комментарий
Т. Е. Зебильное правительство, с начало зделали платные спутниковые каналы, и теперь решают суки проблемы, вот жеж мудачье!
показать весь комментарий
Смешно читать.. Кто все платным сделал.. Ну, а наш туранчокс только руками разводит.. То всьо - папєрєднікі=))
показать весь комментарий
Судя по доступным каналам в Украине перестали строить,делать открытия,петь,танцевать,познавать и т.д.Новости с здоровой психикой смотреть нельзя,зарезали,убили,ограбили...........
показать весь комментарий
Как человек, когда-то работавший в сми, скажу тебе по-секрету, что новости из серии "у нас все хорошо", на постсовковом пространстве особо никому не интересны. А чем меньше просмотров - тем меньше денег от рекламы.
показать весь комментарий
То, что показывают БОЛЬШИНСТВО так называемых украинских телеАналов в Черниговской области, в пуле Т2, с патриотической точки зрения, трудно даже называть украинским контентом. Говорить они, вроде бы, научились при Порохе, но вот с менталитетом у ведучих, пропагандистов, большая беда: вата беспросветная (на аналах, где болтает(ся) ахметовская зараза и медведчуковское дерьмо), и, сейчас, словно получив отмашку, везде, принялись перегонять по миллионному разу все кацапо-советское говно по всем эфирным трубам (на советском наречии, с флажками сэсэсэру и прочими атрибутами). Создавать своего зрителя уже поздно, это надо было еще при кравчучке делать, - но тогда, решили, "не до этого"; занялись политиканством, доверяя новостям прямо с останкинской иглы. Пока эфир научились заполнять проросийским дерьмом, которое и сотворило при кучмопитеке весь этот, политический, тухлый бомонд, и под него, заточило современного "пересичного мешканця", - мудрий нарід ( из того затурканого пропагандой и местными сексотами-провокаторами, гомосоветикуса-хохлопитека, выродившегося после искусственных голодоморов и русификаций по-советски). Недаром, так тщательно выбрали из местной бронебойной ваты, за ее заслуги перед кремлевскими кураторами, и в целях поощрения, снабдив это чучело по быстрому склепанной диссертацией: целого міністра освіти Сергія Шкарлета (если кто забыл о скандальном назначении этого типа). Проявив т.о. уважение ко всем манкуртам, россиянам населяющим эту область. как-то уже это проходили с неким табачником. Нынешняя сексотско-провокаторская братия, вынуждена действовать под личиной и не столь откровенно, как при януковиче. Но это пройдет. Это поколение сексотов в теле "зеленых выползней" быстро учится современным технологиям предательства и разложения политических оппонентов изнутри. Они влазят разными вирастюками в тело и начинают разлагать разными бужинскими, как бациллами.
показать весь комментарий
Отлично сказано!
показать весь комментарий
В Ривному 32 нет.. зик и 112 отключили.. осталось 30.. Хорошо, что есть тырнет, смотри что хочешь
показать весь комментарий
Теперь понятно почему на херсонщине такая низкая поддержка у бубочки. Люди смотрят на ценники в магазинах и платежках, а не на видосики клоуна.
показать весь комментарий
Моё домохозяйство лет 40-50 не имеет доступа ни к советским ни к украинским телеканалам.
показать весь комментарий
Украинские каналы?
Истерически визжащие ведущие и говорящие головы?
Причём ВСЁ, что они скажут - известно заранее из собственника канала.
Единственно что можно смотреть - детективный сериальчик по айситиви (НЕ "пёс"!) и по НТН "Мисце злочину - Майами"....
показать весь комментарий
Поэтому местное население с успехом смотрит российские телеканалы со Скабеевой и Поповым, настраивается на антиукраинскую волну. И виновата в этом власть! Куда смотрит ВР, СБУ, президент???
показать весь комментарий
Так, цю проблему потрібно вирішувати не тільки в Херсонській обл. Населені пункти Донецької та Луганської областей, які на відстані до 10-15 км від лінії розмежування з орділо скрізь не одержують українського ефірного сигналу. Це повинно бути в пріорітеті влади.
показать весь комментарий
