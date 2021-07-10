Вакциной Pfizer можно по желанию привиться в пунктах массовой вакцинации в Чернигове, - руководитель горбольницы Кухар

Чернигов 10 июля стал первым городом в Украине, где можно по желанию сделать прививку препаратом компании Pfizer.

Об этом заявил руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вот и прошел первый день вакцинации вакциной Pfizer, сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, в котором проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации. На сегодняшний день имеем следующие цифры: 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood, 420 также вакциной Pfizer в ЦУМ Чернигова, и всего 194 человека пришло вакцинироваться вакциной CoronaVac в Деснянскую райраду", - сообщил врач.

По его мнению, это означает, что жители города предпочитают вакцину Pfizer.

При этом в минувшие выходные пункт массовой вакцинации делал около 400 прививок в день вакциной CoronaVac.

Кухар напомнил, что в воскресенье, 11 июля, в торговых центрах Чернигова ЦУМ и Hollywood с 10:00 до 16:00 будут работать пункты вакцинации, где все желающие смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer.

