Вакциной Pfizer можно по желанию привиться в пунктах массовой вакцинации в Чернигове, - руководитель горбольницы Кухар
Чернигов 10 июля стал первым городом в Украине, где можно по желанию сделать прививку препаратом компании Pfizer.
Об этом заявил руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вот и прошел первый день вакцинации вакциной Pfizer, сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, в котором проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации. На сегодняшний день имеем следующие цифры: 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood, 420 также вакциной Pfizer в ЦУМ Чернигова, и всего 194 человека пришло вакцинироваться вакциной CoronaVac в Деснянскую райраду", - сообщил врач.
По его мнению, это означает, что жители города предпочитают вакцину Pfizer.
При этом в минувшие выходные пункт массовой вакцинации делал около 400 прививок в день вакциной CoronaVac.
Кухар напомнил, что в воскресенье, 11 июля, в торговых центрах Чернигова ЦУМ и Hollywood с 10:00 до 16:00 будут работать пункты вакцинации, где все желающие смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це іще з позавчора
пфайзер для них даже не физраствор...
https://www.facebook.com/jdemontreal# 21 hrs ·
****** residents may need to get a 3th dose of the vaccine next fall, according to the evolution of variants.
Тут місцеві ковідо-фашисти примусово пропихають вакцинки і вищать про введення ковід-паспорта з 1-го вересня. То двічі штрикнутим і тим, хто на ура сприймає цю "ініціативу", думаючі люди відповідають: тепер вас примусять штрикнутися втретє, щоб отримати заповітний "паспорт", а потім - вчетверте і т.д. Або мінятимуть вакцинки - там нові на підході, треба протестувати їх на тупих баранах.
Суммарно статистика выглядит так:
AstraZeneca (Covishield, SKBio) - 1,3 млн доз;
Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 1,1 млн доз;
CoronaVac/Sinovac Biotech - 1 млн доз.
Всего с начала вакцинации от COVID в Украине сделали 3 420 668 прививок.
Одну дозу получили 2 277 226, полностью вакцинированы - 1 143 442 человека.(с)
И будут ли у них дети.
И не будут ли эти дети инвалидами.