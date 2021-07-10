РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8990 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 788 20

Вакциной Pfizer можно по желанию привиться в пунктах массовой вакцинации в Чернигове, - руководитель горбольницы Кухар

Вакциной Pfizer можно по желанию привиться в пунктах массовой вакцинации в Чернигове, - руководитель горбольницы Кухар

Чернигов 10 июля стал первым городом в Украине, где можно по желанию сделать прививку препаратом компании Pfizer.

Об этом заявил руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вот и прошел первый день вакцинации вакциной Pfizer, сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, в котором проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации. На сегодняшний день имеем следующие цифры: 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood, 420 также вакциной Pfizer в ЦУМ Чернигова, и всего 194 человека пришло вакцинироваться вакциной CoronaVac в Деснянскую райраду", - сообщил врач.

По его мнению, это означает, что жители города предпочитают вакцину Pfizer.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ о случаях миокардита и перикардита после прививки от COVID-19: Польза вакцины превышает возможный риск осложнений

При этом в минувшие выходные пункт массовой вакцинации делал около 400 прививок в день вакциной CoronaVac.

Кухар напомнил, что в воскресенье, 11 июля, в торговых центрах Чернигова ЦУМ и Hollywood с 10:00 до 16:00 будут работать пункты вакцинации, где все желающие смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer.

Вакциной Pfizer можно по желанию привиться в пунктах массовой вакцинации в Чернигове, - руководитель горбольницы Кухар 01

Также читайте: На 10 июля в стране сделано 3 млн 420 тыс. прививок от коронавируса, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Чернигов (903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Респект Чернигову.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:49 Ответить
+3
Идите вы в опу со своими вакцинациями. По ходу, ни одна вакцина от Дельты не защищает.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:38 Ответить
+3
Народ, гайда до Чернігова.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
привавки 95-го квартала...черниговский дохтор первый за орденами?
показать весь комментарий
10.07.2021 23:13 Ответить
бо через Чернігів іде заробітчанський трафік з касабщини...

це іще з позавчора

Вакциной Pfizer можно по желанию привиться в пунктах массовой вакцинации в Чернигове, - руководитель горбольницы Кухар - Цензор.НЕТ 7439
показать весь комментарий
10.07.2021 23:14 Ответить
можливо...але чи сприймають жидоугробуряти пфайзер?
показать весь комментарий
10.07.2021 23:21 Ответить
Все страны унии европейской принимают.Я за четыре дня проехал Венгрию,Словакию,Болгарию,и Чехию-нет проблем с сертификатом .
показать весь комментарий
10.07.2021 23:26 Ответить
Имею сертификат щепленки Файзер.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:27 Ответить
блин,жыдоугрофиннобуряты даже вино шампанское не признают...
пфайзер для них даже не физраствор...
показать весь комментарий
10.07.2021 23:31 Ответить
Да как-то пофиг на угрофиннобурятов. Пусть хоть колются d-тубокурарином, в дозах от 5 грамм и выше. Главное, пусть к нам не прутся и не везут заразу. Ну а те хохлы, что едут к угрофиннобурятам (именно хохлы, те, кто едет в Роиссю, не может быть кем-то другим), сами себе злобные буратины. Пофиг на хохлов, прущих в Роиссю.
показать весь комментарий
11.07.2021 01:07 Ответить
феерический курва-сказочник,как ты мог оказатся в болгарии не проехав через румынию или страны балкан?
показать весь комментарий
11.07.2021 06:10 Ответить
А можно и нет!
показать весь комментарий
10.07.2021 23:22 Ответить
Идите вы в опу со своими вакцинациями. По ходу, ни одна вакцина от Дельты не защищает.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:38 Ответить
Нидерланды закрывают ночные клубы и отменяют фестивали после семикратного роста случаев COVID-19 и это при том, что около 80% взрослых нидерландцев в настоящее время вакцинированы хотя бы одной дозой, а 50% вакцинированы полностью.
показать весь комментарий
11.07.2021 00:42 Ответить
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZWwnWuvLP_P7sod_zi1rU6r4rt2BNTmHg76ph0A2KQivg570X42kUKMcHib3KAw4Dpq8Woxklk_5fn1JIWfVskJ1empbhqbOQmVDriWZmth3wWlP5E-d9efHSMsu5LeQyxE0VPZ6VUPHkbMVG7VyNse&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.facebook.com/jdemontreal# 21 hrs ·

****** residents may need to get a 3th dose of the vaccine next fall, according to the evolution of variants.

Тут місцеві ковідо-фашисти примусово пропихають вакцинки і вищать про введення ковід-паспорта з 1-го вересня. То двічі штрикнутим і тим, хто на ура сприймає цю "ініціативу", думаючі люди відповідають: тепер вас примусять штрикнутися втретє, щоб отримати заповітний "паспорт", а потім - вчетверте і т.д. Або мінятимуть вакцинки - там нові на підході, треба протестувати їх на тупих баранах.
показать весь комментарий
11.07.2021 01:17 Ответить
Народ, гайда до Чернігова.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:44 Ответить
Підозрюю, це тому, що Черніівсяюька область - одна з найменших за кількістю жителів. Нє?
показать весь комментарий
10.07.2021 23:48 Ответить
потому что в чернигове мер настоящий))) киев , днепр , харьков далеко позади
показать весь комментарий
11.07.2021 13:36 Ответить
Респект Чернигову.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:49 Ответить
Министр Здравоохранения Ляшко озвучил статистику, какой вакциной привили больше всего украинцев . Большинство украинцев привиты «стремными» вакцинами. Их качество - сомнительно, и, соответственно их не пустят к себе многие страны Европы…(с)

Суммарно статистика выглядит так:
AstraZeneca (Covishield, SKBio) - 1,3 млн доз;
Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 1,1 млн доз;
CoronaVac/Sinovac Biotech - 1 млн доз.
Всего с начала вакцинации от COVID в Украине сделали 3 420 668 прививок.
Одну дозу получили 2 277 226, полностью вакцинированы - 1 143 442 человека.(с)
показать весь комментарий
11.07.2021 00:18 Ответить
Посмотрим сколько обколотые проживут.
И будут ли у них дети.
И не будут ли эти дети инвалидами.
показать весь комментарий
11.07.2021 01:58 Ответить
Дурак ты вася, ой дурак.
показать весь комментарий
11.07.2021 05:45 Ответить
да..да и посмотрим что будет через поколение ... если все таки будут у них дети как это отразиться на внуках.... да ты оптимист....тебе жидким холодцом надо прививку делать
показать весь комментарий
11.07.2021 07:59 Ответить
 
 