Пенсионеры старше 75 лет с октября будут получать не менее 2500 грн, - Лазебная
С октября пенсионеры старше 75 лет будут получать надбавку в 400 грн. Также им установят минимальную выплату 2500 грн, чего ранее не было.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос о переносе надбавок к пенсиям с июля на октябрь, Лазебная ответила: "Программа "75 плюс", суть которой - по 400 грн давать всем людям к пенсии, и там есть минимальная гарантия в 2500 грн - она новая, ее в Украине никогда не было. И информация о том, что эта норма вводится в октябре, появилась еще в феврале этого года. Начали говорить, что предлагалось с июля… и были разные варианты. Но когда мы точно знали, что нужно в марте сделать индексацию… Индексация - это максимальный охват людей. И сегодня я вижу цифры - впервые 10,5 млн пенсионеров попали под различные программы повышения, половина из них - еще и с разной надбавкой: если это 70-летние, то по 500 грн, 75-летние - по 400 грн".
Как отметила министр, "еще в феврале мы определились, что эта программа будет в октябре".
"Нет риска, что в октябре она не будет выполнена. Мы готовимся, у нас точно эта программа будет выполнена в октябре", - заверила она.
Не подскажешь, как ему жить? "Мають отимувати". Они много чего мають отримувати. В отделе субсидий разводят руками, мол, ты еще не сдох?
Ну как еще назвать этот дебилизм?
страна, в которой газовые монополисты возят взятки в кабмин, чтобы не ставить индивидуальные приборы учета каждому потребителю, обречена на вечную коррупцию и щахер-махеры
Тут судей, прокуроров, слуг, не говоря уже про ...ОПу, - кормить нечем, а они, ***, никак не повыздыхают, всё что-то требуют!! Голобородька насмотрелись?!
- Шо, оба?!
2 квітня 2021 року, Зеленський оголосив хресний хід проти контрабандистів. 😀
На думку Президента, яку я поділяю, через контрабанду держава втрачає від 300 млрд грн щороку.
Пройшов квартал, і за ці три місяці в Державний бюджет мали додатково надійти мінімум 75 млрд грн.
Усереднено, митниця забезпечує регулярні щомісячні надходження у 25-30 млрд грн.
Себто, щомісячні надходження мали бути подвоєні, їх ріст мав скласти 100% мінімум.
Що ми маємо у підсумку?
Незважаючи на тимчасовий спад пандемії і вищу економічну активність у другому кварталі, Зеленський свою обіцянку виконати не зміг.
З гучною помпою відсторонені митники, повернулися на свої місця (що було логічно, бо відсторонювали не учасників схем, а просто стрілочників).
А топ-контрабандисти, які потрапили під санкції РНБО, успішно продовжують займатися своєю «роботою» під дахом СБУ (усі експерти одноголосно стверджують, що ця «боротьба» і затівалася з єдиною метою - перевести усі контрабандні потоки під дах СБУ, яку очолює вірний друг Зеленського - Баканов).
А показники надходжень від митниці продовжують коливатися в рамках статистичної погрішності: провал у квітні, ріст на декілька відсотків у травні і наче подальший ріст на 11% у червні.
Водночас, виникає запитання: імпорт зріст на 36%, а митні збори - лише на 11%.
Мабуть, з цього питання найкраще проконсультуватися у Тищенка, як і з приводу митних кадрових призначень…
Резюме:
митні контрабандні схеми нікуди не поділися, вони далі патронуються владою, за останні три місяці бюджет недоотримав близько 3 млрд дол.
Зате Зеленський отримав у кишеню 1-1,5 млрд дол., і решта 1,5-2 млрд дол - отримала зграя Зеленського і контрабандисти.
Про «боротьбу з олігархами» навіть писати не буду: всі все бачать, щастю олігархів ніщо не загрожує…
В.Омелян
в плане анонсированных покращень этого за однушку не хватит,
мрази
Единственное, мне искренне жаль советских дессидентов и просто небайдужих граждан, которые при совке боролись за независимость Украины, мне искренне жаль тех, кто 30 лет боролся и борется за лучшую жизнь в нашей стране и при этом в старости они вынуждены существовать на копейки...
Но еще раз повторюсь, что быдло, которое три десятилетия ходило на выборы по-приколу мне жаль, совсем!
А коли вияснилося, що у відставника мама працювала головбухом тресту, то все стало на свої місця. Чувак навіть не підозрював, що поряд живуть люди в значно гіршому забезпеченні ніж він
На превеликий жаль більшість українців (таких же порядних як я ) не йшли у політику, а йшли у бізнес. Чомусь надіялись, що хтось замість них буде наводити лад в країні.