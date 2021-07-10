РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8990 посетителей онлайн
Новости
6 456 86

Пенсионеры старше 75 лет с октября будут получать не менее 2500 грн, - Лазебная

Пенсионеры старше 75 лет с октября будут получать не менее 2500 грн, - Лазебная

С октября пенсионеры старше 75 лет будут получать надбавку в 400 грн. Также им установят минимальную выплату 2500 грн, чего ранее не было.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос о переносе надбавок к пенсиям с июля на октябрь, Лазебная ответила: "Программа "75 плюс", суть которой - по 400 грн давать всем людям к пенсии, и там есть минимальная гарантия в 2500 грн - она ​​новая, ее в Украине никогда не было. И информация о том, что эта норма вводится в октябре, появилась еще в феврале этого года. Начали говорить, что предлагалось с июля… и были разные варианты. Но когда мы точно знали, что нужно в марте сделать индексацию… Индексация - это максимальный охват людей. И сегодня я вижу цифры - впервые 10,5 млн пенсионеров попали под различные программы повышения, половина из них - еще и с разной надбавкой: если это 70-летние, то по 500 грн, 75-летние - по 400 грн".

Как отметила министр, "еще в феврале мы определились, что эта программа будет в октябре".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 июля минимальная пенсия у военных повышается до 3854 грн, - ОП

"Нет риска, что в октябре она не будет выполнена. Мы готовимся, у нас точно эта программа будет выполнена в октябре", - заверила она.

Автор: 

пенсия (2163) Лазебная Марина (141)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
перша перемога буби...я би 175-річним по лярду обіцяв...
показать весь комментарий
10.07.2021 23:26 Ответить
+17
Щоб ця влада на такі гроші до кінця ссвого життя жила.. Хоча, не проживе, раніш здохнуть - кожного утирка карма покарає
показать весь комментарий
10.07.2021 23:30 Ответить
+16
на эти деньги легко платится комуналка и еше остается на обмылок хозяйственного мыла и обрывок веревки. О заживут!!!
показать весь комментарий
10.07.2021 23:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
перша перемога буби...я би 175-річним по лярду обіцяв...
показать весь комментарий
10.07.2021 23:26 Ответить
баксами...
показать весь комментарий
10.07.2021 23:26 Ответить
Йде війна, олігархи крадуть, МВФ не фінансує, дороги тягнуть з бюджету по 100 млрд грн на рік, олігархи виводять по 200 млрд. грн відшкодування ПДВ на рік. Звідки гроші на нормальні пенсії?
показать весь комментарий
11.07.2021 17:44 Ответить
на эти деньги легко платится комуналка и еше остается на обмылок хозяйственного мыла и обрывок веревки. О заживут!!!
показать весь комментарий
10.07.2021 23:42 Ответить
ага,пыхнут на славу...чы то нюхнут?дарогу длинную...
показать весь комментарий
10.07.2021 23:45 Ответить
Любят по ушам ездить. Одни обещания
показать весь комментарий
11.07.2021 10:06 Ответить
прикалываетесь, 75 лет это еденицы, могли и на больше раскошелится
показать весь комментарий
10.07.2021 23:26 Ответить
А кому 85 лет,свободно могут давать пенсию - 25000 тысяч, на столько пенсионеров в Украине, казна не уменьшится.
показать весь комментарий
11.07.2021 00:32 Ответить
в сёлах не мало под 90 бабушек
показать весь комментарий
11.07.2021 10:17 Ответить
Такі пенсіонери мають отримувати соціального працівника і медсестру які будуть ними опікуватись
показать весь комментарий
10.07.2021 23:28 Ответить
Слушай, у меня есть знакомый 80-летний дедушка, которому не назначают субсидию из-за того, что прописанный в его квартире внук куда-то уехал и сгинул. Пенсия 2 тыс, коммуналка зимой 3 тыс. И долг уже десятки гривень.
Не подскажешь, как ему жить? "Мають отимувати". Они много чего мають отримувати. В отделе субсидий разводят руками, мол, ты еще не сдох?
показать весь комментарий
11.07.2021 11:50 Ответить
Щоб ця влада на такі гроші до кінця ссвого життя жила.. Хоча, не проживе, раніш здохнуть - кожного утирка карма покарає
показать весь комментарий
10.07.2021 23:30 Ответить
2500 пенсия и за отопление платежки больше, чем пенсия, а еще свет, вода, газ, еда, и т.д. Это геноцид! Лучшая оценка власти - это жизнь в стране.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:31 Ответить
Акция от власти! Ты еще выжил в Украине и дожил до 75? тебе премия, аж на раз сходить в супермаркет!
Ну как еще назвать этот дебилизм?
показать весь комментарий
10.07.2021 23:33 Ответить
Ну всьо, пропали Канари, Мальдіви та інші занзібари. Обнесуть до нитки.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:35 Ответить
Бл. А сейчас они сколько получают?????👹👹👹👹👹
показать весь комментарий
10.07.2021 23:37 Ответить
моей матери 79 лет, пенсия 2 033, 32 грн...........
показать весь комментарий
11.07.2021 06:29 Ответить
По пенсіях можна взнати,яка країна.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:39 Ответить
А новая платёжка за тепло будет на какую сумму ?
показать весь комментарий
10.07.2021 23:40 Ответить
эта бикса была назначена овощём председателем государственной службы занятости Украины...всё шо надо знать о слугах..
показать весь комментарий
10.07.2021 23:42 Ответить
Давышоооо???!!! Шикардос какой. И нивчем себе не отказывайте. Вот ето заслужили. Ровно в 5 раз меньше чем бомжи получают пособие в Европе. Зато тарифы и цены за год вдвое повысились
показать весь комментарий
10.07.2021 23:46 Ответить
Все эти градации по возрасту конкретному, субсидии---жалкая попытка обмануть общество. Но конкретно текущую власть не стоит винить во всём этом. Мы пошли не той дорогой изначально, и даже эту дорогу не прошли. Ну вот как быть тем кому сегодня 73-74 года? Они дураки или терпилы? А ведь таких запросто 3 миллиона! Да больше конечно. И давно пора выложить в сеть эти данные по возрасту, сколько от 60 до 70 и потом с 5-летним интервалом пусть до 90 лет. Эти данные есть в пенс-фонде. Это же даст реальную картину. И пенсов военных данные выложить с указанием пенсий, и с какого возраста там выходили. По всем силовикам. Надо ведь не забывать базовое право налогоплательщика---сколько они кормят тех кто не имел отношение к материальной сфере производства! То мы забыли кто кого кормит на самом деле!
показать весь комментарий
10.07.2021 23:48 Ответить
может тебе ещё и перепись населения сделать?
страна, в которой газовые монополисты возят взятки в кабмин, чтобы не ставить индивидуальные приборы учета каждому потребителю, обречена на вечную коррупцию и щахер-махеры
показать весь комментарий
10.07.2021 23:55 Ответить
Пенсіонери старше 75 років із жовтня отримуватимуть не менше 2500 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 4602
показать весь комментарий
10.07.2021 23:50 Ответить
Отрезать ему член и наступить на яйца. Пускай жертвует и терпит
показать весь комментарий
10.07.2021 23:54 Ответить
он обдолбился ?
показать весь комментарий
11.07.2021 03:08 Ответить
Це ж пісня))))
показать весь комментарий
11.07.2021 07:35 Ответить
Это не прикол? Неужели на самом деле это чмо это написало?
показать весь комментарий
11.07.2021 09:31 Ответить
у них вся жизнь по-приколу...
показать весь комментарий
11.07.2021 10:18 Ответить
и на платёжной карточке не забудьте нацарапать - "ни в чём себе не отказывайте"...и офуеннный знак оклыку зелёного цвета...
показать весь комментарий
10.07.2021 23:51 Ответить
Вдуматься только, правительство кидает пенсионерам подачки которых хватит только на чай без сахара, зато комуналку и цены повышает в разы, заявляя что должно быть как в Европе. Еще и МВФ пасть разевает чтобы субсидии убрали со страриков и малоимущих. А то что ето и есть геноцид и голодомор украинского народа Европа ничего не хочет сказать? Или они только беспокоятся чтобы заднеприводным не мешали без трусов по улицах ходить
показать весь комментарий
10.07.2021 23:52 Ответить
Извиняюсь. Пачка чая стоит 70 грн. Так что сено жуйте дорогие пенсионеры.
показать весь комментарий
11.07.2021 00:02 Ответить
Пардон, чтобы жевать сено нужны зубы. А один только зуб вставить стоит 20000грн. Так что просто сосите *****
показать весь комментарий
11.07.2021 00:12 Ответить
Це іплант. А зйомний протез - пару тисяч.
показать весь комментарий
11.07.2021 07:24 Ответить
вы тоже пенсионер можете не сомниватся просто чуть подождите
показать весь комментарий
11.07.2021 06:49 Ответить
2 500 цe 80 євро
показать весь комментарий
11.07.2021 00:55 Ответить
78 €
показать весь комментарий
11.07.2021 01:25 Ответить
Ну правильно. А бомжи 400-600Евро получают в Германии пособия.
показать весь комментарий
11.07.2021 01:54 Ответить
Від МВФ не було жодних вимог щодо виплат субсидій , це все придумали слуги уроди !
показать весь комментарий
11.07.2021 01:31 Ответить
Пральна, и так зажились!
Тут судей, прокуроров, слуг, не говоря уже про ...ОПу, - кормить нечем, а они, ***, никак не повыздыхают, всё что-то требуют!! Голобородька насмотрелись?!
показать весь комментарий
10.07.2021 23:55 Ответить
потенційно багата але фактично розграбована купкою пройдисвітів країна...
показать весь комментарий
11.07.2021 00:05 Ответить
если овцы позволяют себя стричь - чего бы пройдисвітам не подсуетиться ?
показать весь комментарий
11.07.2021 08:34 Ответить
мабуть таки будуть вибори......
показать весь комментарий
11.07.2021 00:16 Ответить
73 процента уже ждут
показать весь комментарий
11.07.2021 07:01 Ответить
нет никаких 73% и не было)а теперь вообще наберут процентов 10 из сорока
показать весь комментарий
11.07.2021 07:38 Ответить
- Пенсіонери старше 75 років із жовтня отримуватимуть не менше 2500 грн!
- Шо, оба?!
показать весь комментарий
11.07.2021 00:43 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2021 08:56 Ответить
Да.. получать то будут 2.500грв. а вот отдавать за комуналку - 5.000грв.!? ********** !!!
показать весь комментарий
11.07.2021 01:01 Ответить
Пенсіонери старше 75 років із жовтня отримуватимуть не менше 2500 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 5916
показать весь комментарий
11.07.2021 01:23 Ответить
Все кто пльохо строил дохлое советское дерьмо которое сдохло в 1991 году,должны получать 1 доллар...
показать весь комментарий
11.07.2021 01:24 Ответить
Минимальная зарплата в Украине выше чем на РАБссии,...тут важно что на первый взгляд,украинцы всегда жили зажиточно,в отдличие от РАБссиянцев,по факту лодырей пьяниц и конченных Боярышников,типа никогда не пьющих Шампанское из Шампани... Бояршанское это фишка концлагеря ФСБшного...
показать весь комментарий
11.07.2021 01:28 Ответить
Хороша така "боротьба з контрабандою"... ПРИБУТКОВА для контрабандистів і ЗЕленого ублюдка
2 квітня 2021 року, Зеленський оголосив хресний хід проти контрабандистів. 😀
На думку Президента, яку я поділяю, через контрабанду держава втрачає від 300 млрд грн щороку.
Пройшов квартал, і за ці три місяці в Державний бюджет мали додатково надійти мінімум 75 млрд грн.
Усереднено, митниця забезпечує регулярні щомісячні надходження у 25-30 млрд грн.
Себто, щомісячні надходження мали бути подвоєні, їх ріст мав скласти 100% мінімум.
Що ми маємо у підсумку?
Незважаючи на тимчасовий спад пандемії і вищу економічну активність у другому кварталі, Зеленський свою обіцянку виконати не зміг.
З гучною помпою відсторонені митники, повернулися на свої місця (що було логічно, бо відсторонювали не учасників схем, а просто стрілочників).
А топ-контрабандисти, які потрапили під санкції РНБО, успішно продовжують займатися своєю «роботою» під дахом СБУ (усі експерти одноголосно стверджують, що ця «боротьба» і затівалася з єдиною метою - перевести усі контрабандні потоки під дах СБУ, яку очолює вірний друг Зеленського - Баканов).
А показники надходжень від митниці продовжують коливатися в рамках статистичної погрішності: провал у квітні, ріст на декілька відсотків у травні і наче подальший ріст на 11% у червні.
Водночас, виникає запитання: імпорт зріст на 36%, а митні збори - лише на 11%.
Мабуть, з цього питання найкраще проконсультуватися у Тищенка, як і з приводу митних кадрових призначень…

Резюме:
митні контрабандні схеми нікуди не поділися, вони далі патронуються владою, за останні три місяці бюджет недоотримав близько 3 млрд дол.
Зате Зеленський отримав у кишеню 1-1,5 млрд дол., і решта 1,5-2 млрд дол - отримала зграя Зеленського і контрабандисти.
Про «боротьбу з олігархами» навіть писати не буду: всі все бачать, щастю олігархів ніщо не загрожує…
В.Омелян
показать весь комментарий
11.07.2021 01:37 Ответить
Кучмисты продали ядерное оружие РАБссии в 1994 году контрабандным путем под видом борьбы с распространением ядерного дерьма по планете...,на самом деле Данилычу дали бабла чтоб молчал,а Ельцинские Хмыри скачали с США очень большие бабки...,Блин Клинтон был щедрым чуваком тогда...Пенсіонери старше 75 років із жовтня отримуватимуть не менше 2500 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 1340
показать весь комментарий
11.07.2021 01:54 Ответить
Это 2500 по слугам ахмета-каламойского, где-то около 1250 обычных.
показать весь комментарий
11.07.2021 02:24 Ответить
интересно, как с этой пенсии оплатить комуналку ?
в плане анонсированных покращень этого за однушку не хватит,
мрази
показать весь комментарий
11.07.2021 03:12 Ответить
"Эх как бы дожить бы....."!
показать весь комментарий
11.07.2021 03:26 Ответить
2500 евро сделайте! Чтобы человеку на внуков и на кругосветное путешествие хватило!
показать весь комментарий
11.07.2021 06:40 Ответить
Если говорить честно, то мне совсем НЕ жалко наших пенсов у которых месячное пособие - один раз сходить в ашан. Посудите сами: в 1991-м, все они были в возрасте 30+, когда мозги уже должны быть на месте. Все эти годы они голосовали за совковых дегенератов (кравчука, чучму), потом за зека и теперь за клоуна. Никогда нынешние пенсы не хотели строить успешную и демократическую страну, как это делали тогда чехи или эстонцы. Так какого хера, эти убогие старики должны получать по €500+ если они за 30 лет нифига не сделали для этого?!!!
Единственное, мне искренне жаль советских дессидентов и просто небайдужих граждан, которые при совке боролись за независимость Украины, мне искренне жаль тех, кто 30 лет боролся и борется за лучшую жизнь в нашей стране и при этом в старости они вынуждены существовать на копейки...
Но еще раз повторюсь, что быдло, которое три десятилетия ходило на выборы по-приколу мне жаль, совсем!
показать весь комментарий
11.07.2021 07:19 Ответить
Спрашиваю свою маму за кого ты голосовала?Она говорит за коммунистов ,я а зачем ?она -Я хочу чтобы мы жили как раньше , хорошо же было(наверное молодость вспоминает).
показать весь комментарий
11.07.2021 07:53 Ответить
різним людям було по-різному. Один відставник, згадуючи совкові часи, коли він був ще школярем, повторював заїзжену пластинку про "при саюзє в магазінах нічєво нє било, а в людей повний холодильник". А я йому: а в нас холодильник зьявився вже десь у сімдесят третьому. Бо був страшний дефіцит на такі речі і нам привіз його з Києва (світла йому память) чоловік, що возив від Полтаварибгоспу на Київ рибу. І тут мене підтримують родичі дружини: їм холодильник прислала тітка із західної (бухгалтер в місцевому комунгоспі).
А коли вияснилося, що у відставника мама працювала головбухом тресту, то все стало на свої місця. Чувак навіть не підозрював, що поряд живуть люди в значно гіршому забезпеченні ніж він
показать весь комментарий
11.07.2021 08:32 Ответить
Вивчи математику,а потім базікай про політику.
показать весь комментарий
11.07.2021 08:18 Ответить
не все так просто. Досвідчені кегебісти (а кравчук і кучма не могли бути не під контолем кгб) розставили позиції так, що або голосуєш за нового комуніста сіманєнка, або за старого комуніста кучму. Бо за Чорновола (а типу антикомуністів із західної було багатенько і вони гризлися між собою ще й як) проголосують менше і я боявся, що виберуть явно проросійського сіманєнка. От і прийшлося голосувати за кучму.
На превеликий жаль більшість українців (таких же порядних як я ) не йшли у політику, а йшли у бізнес. Чомусь надіялись, що хтось замість них буде наводити лад в країні.
показать весь комментарий
11.07.2021 08:22 Ответить
Пенсіонери старше 75 років із жовтня отримуватимуть не менше 2500 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 3838
показать весь комментарий
11.07.2021 08:38 Ответить
Ти мабуть хворий, синку? Чи просто дебіл?
показать весь комментарий
11.07.2021 08:59 Ответить
На превеликий ваш жаль, я повністю здоровий, як тілом так і душею. Тому у мене абсолютно відсутні ілюзії, щодо нинішніх пенсіонерів, бо існує причинно-наслідковий зв'язок між тим за що ви голосували тоді і що ви маєте тепер.
показать весь комментарий
11.07.2021 10:17 Ответить
если тем, кто голосовал за сахар и гречку все эти годы - сейчас раздать оливье без посуды (как в Севастополе) - передерутся за халяву и будут жрать с рук аж за ушами потрескается. Скотство не перевоспитать
Пенсіонери старше 75 років із жовтня отримуватимуть не менше 2500 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 5515
показать весь комментарий
11.07.2021 10:33 Ответить
А теперь дети этих тупых пенсионеров выбрали еще большее дерьмо чем выбирали их родители! И теперь конфликт отцы-и-дети : сам дурак! Яблоко то от яблони....
показать весь комментарий
11.07.2021 16:28 Ответить
Перевзута зелена шобла. Москальська звичка судити - в крові. Жалкую що повівсяя на москаля.
показать весь комментарий
11.07.2021 16:20 Ответить
В Китае вощбще пенсии нету и ниче мы ж в Китай идем, будем все ************...ну может не все, но процентов 70 точно!
показать весь комментарий
11.07.2021 09:52 Ответить
а тем кому 65+ сосите бибу...уроды
показать весь комментарий
11.07.2021 10:24 Ответить
Ничего хорошего в этом нет! Такими "подачками" нивелируется пенсия тех людей, которые работали! Зеленский, ты унижаешь их!!! Позор власти!
показать весь комментарий
11.07.2021 10:25 Ответить
Их унижали 28 лет до Зеленского, шоколадный!
показать весь комментарий
11.07.2021 12:49 Ответить
Це просто манна якась
показать весь комментарий
11.07.2021 11:04 Ответить
"Получу пенсию и заправлю полный бак. При Порошенко и на пол бака не хватало!"
Пенсіонери старше 75 років із жовтня отримуватимуть не менше 2500 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 844
показать весь комментарий
11.07.2021 11:06 Ответить
"Слава Зеленскому!"
Пенсіонери старше 75 років із жовтня отримуватимуть не менше 2500 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2611
показать весь комментарий
11.07.2021 11:08 Ответить
Тьфу пля.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:32 Ответить
Вакцина пенсіонерам передбачена тільки малоефективна китайська - але для них обіцяють кислородні ковідні ліжка і достойну пенсію. для лікування.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:36 Ответить
І сміх ,і горе від Зеленського: за 15 років понаднормативного стажу добавив аж 11грн 05 копійок!А при Порошенко пенсії всім зросли вдвоє!!!Це факт.Горе нам від воровського 95-го кварталу!
показать весь комментарий
11.07.2021 16:01 Ответить
А много ли их, после 75? Благодаря неустанной заботе президента и правительства они скоро станут такой же экзотикой, как динозавры - вообще до пенсий доживали бы!
показать весь комментарий
11.07.2021 16:26 Ответить
Печально, что младшие думают, что убогость нынешней пенсии это только проблема жадности нынешней власти! Всё на самом деле глубже, трагичнее, преступнее! Нынешние пенсионеры - носители информации про наши ошибки, после того, как Украина сбросила диктатуру КПСС; носители планов, как на хорошем, доставшемся от 60-80 годов, строить лучшее будущее; как украинцев "обвели вокруг пальца", нацепив диктатуру США и Европы; как была создана олигархическая система и Украина была лишена будущего! Они свидетели того, как быстро Украину можно было вывести из послевоенной разрухи! Часть их - старики, но ещё живы те, кого называют пожилыми! Без их участия в информационной жизни Украины у вас , энергичные, но немудрые, ничего хорошего не получится! Поэтому, чтобы владеть Украиной, как колонией, пожилых нищенским содержанием вывели из процесса организации жизни в Украине! Мешают они! А ещё внедрена программа воспитания ненависти к старикам! Задавливая носителей (и создателей) прошлого, успешно лишают украинцев будущего! Стыдно мне за вас, нынешние "зрелые"! Признаком, что появилась честная про-украинская политическая сила будет то, что она начнёт привлекать пожилых к политической жизни Украины!
показать весь комментарий
11.07.2021 17:24 Ответить
Европа для пенсионеров стала на 50 метров ближе!!!
показать весь комментарий
11.07.2021 20:33 Ответить
 
 