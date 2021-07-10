Пенсионеры старше 75 лет с октября будут получать не менее 2500 грн, - Лазебная

С октября пенсионеры старше 75 лет будут получать надбавку в 400 грн. Также им установят минимальную выплату 2500 грн, чего ранее не было.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос о переносе надбавок к пенсиям с июля на октябрь, Лазебная ответила: "Программа "75 плюс", суть которой - по 400 грн давать всем людям к пенсии, и там есть минимальная гарантия в 2500 грн - она ​​новая, ее в Украине никогда не было. И информация о том, что эта норма вводится в октябре, появилась еще в феврале этого года. Начали говорить, что предлагалось с июля… и были разные варианты. Но когда мы точно знали, что нужно в марте сделать индексацию… Индексация - это максимальный охват людей. И сегодня я вижу цифры - впервые 10,5 млн пенсионеров попали под различные программы повышения, половина из них - еще и с разной надбавкой: если это 70-летние, то по 500 грн, 75-летние - по 400 грн".

Как отметила министр, "еще в феврале мы определились, что эта программа будет в октябре".

"Нет риска, что в октябре она не будет выполнена. Мы готовимся, у нас точно эта программа будет выполнена в октябре", - заверила она.