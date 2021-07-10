Этический совет за три месяца должен оценить претендентов в Высший совет правосудия, - Вениславский

Перезапуск Высшего совета правосудия (ВСП) - одна из главных составляющих судебной реформы в Украины. Чтобы остаться в системе, действующие члены ВСП должны пройти проверку на морально-этические и профессиональные качества.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Украины (КСУ) Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект № 5068, которым определяется новый порядок назначения на должности членов Высшего совета правосудия и деятельность дисциплинарных инспекторов. Документ уже получил одобрение профильного Комитета Верховной Рады по правовой политике.

Вениславский сообщил, что согласно законопроекту, нынешние члены ВСП должны пройти проверку этического совета. А те, кто пройдет ее, должны будут назначить членов Высшей квалификационной комиссии судей.

"В нем предусмотрено, что этический совет должен оценить морально-этические и профессиональные качества и кандидатов на вакантные должности членов Высшего совета правосудия и действующих членов ВСП. И на это законом отводится три месяца", - сказал он.

Вениславский подчеркнул, что деятельность Высшего совета правосудия является главной в судебной реформе, поскольку именно ВСП может привлечь к ответственности недобросовестных судей.

"Судьи, которые выносят очевидно неправосудные, "заказные" решения, должны быть очень быстро привлечены к ответственности, вплоть до запрета осуществлять правосудие и увольнения из состава судей. И тогда это будет очень мощным сдерживающим фактором для иных судей", - отметил он.

Представитель президента Украины в КСУ предполагает, что перезагрузить украинскую судебную систему и восстановить доверие к ней удастся уже к концу 2022 года. Для этого в первую очередь нужно принять законопроекты о Высшей квалификационной комиссии судей и о Высшем совете правосудия.

"Думаю, что, когда мы примем вот эти два закона плюс изменим процессуальное законодательство, когда эти все законы заработают, в течение года - к концу следующего года, я думаю, мы должны увидеть уже положительные тенденции о доверии к судебной власти", - резюмировал Вениславский.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) - это тот орган, который призван отбирать судей в судебную систему Украины на основании конкурсного отбора. Компетенция Высшего совета правосудия (ВПС) - контролировать деятельность судей и привлекать к ответственности тех, кто выносит неправосудные решения.

Верховная Рада 29 июня приняла законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 5 июля. Спикер Верховной Рады ожидал, что Владимир Зеленский применит право вето к данному закону из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.

Президент Украины действительно наложил на документ вето.

