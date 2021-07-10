РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9868 посетителей онлайн
Новости
1 800 28

Этический совет за три месяца должен оценить претендентов в Высший совет правосудия, - Вениславский

Этический совет за три месяца должен оценить претендентов в Высший совет правосудия, - Вениславский

Перезапуск Высшего совета правосудия (ВСП) - одна из главных составляющих судебной реформы в Украины. Чтобы остаться в системе, действующие члены ВСП должны пройти проверку на морально-этические и профессиональные качества.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Украины (КСУ) Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект № 5068, которым определяется новый порядок назначения на должности членов Высшего совета правосудия и деятельность дисциплинарных инспекторов. Документ уже получил одобрение профильного Комитета Верховной Рады по правовой политике.

Вениславский сообщил, что согласно законопроекту, нынешние члены ВСП должны пройти проверку этического совета. А те, кто пройдет ее, должны будут назначить членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей пленарной неделе ВР может рассмотреть предложения Зеленского по закону о возобновлении работы ВККС, - Вениславский

"В нем предусмотрено, что этический совет должен оценить морально-этические и профессиональные качества и кандидатов на вакантные должности членов Высшего совета правосудия и действующих членов ВСП. И на это законом отводится три месяца", - сказал он.

Вениславский подчеркнул, что деятельность Высшего совета правосудия является главной в судебной реформе, поскольку именно ВСП может привлечь к ответственности недобросовестных судей.

"Судьи, которые выносят очевидно неправосудные, "заказные" решения, должны быть очень быстро привлечены к ответственности, вплоть до запрета осуществлять правосудие и увольнения из состава судей. И тогда это будет очень мощным сдерживающим фактором для иных судей", - отметил он.

Представитель президента Украины в КСУ предполагает, что перезагрузить украинскую судебную систему и восстановить доверие к ней удастся уже к концу 2022 года. Для этого в первую очередь нужно принять законопроекты о Высшей квалификационной комиссии судей и о Высшем совете правосудия.

Также читайте: Украина на финише принятия законов по ключевым реформам, - Зеленский

"Думаю, что, когда мы примем вот эти два закона плюс изменим процессуальное законодательство, когда эти все законы заработают, в течение года - к концу следующего года, я думаю, мы должны увидеть уже положительные тенденции о доверии к судебной власти", - резюмировал Вениславский.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) - это тот орган, который призван отбирать судей в судебную систему Украины на основании конкурсного отбора. Компетенция Высшего совета правосудия (ВПС) - контролировать деятельность судей и привлекать к ответственности тех, кто выносит неправосудные решения.

Верховная Рада 29 июня приняла законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 5 июля. Спикер Верховной Рады ожидал, что Владимир Зеленский применит право вето к данному закону из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.

Президент Украины действительно наложил на документ вето.

Читайте также: Реформу ВСП проведут после формирования ВККСУ, несмотря на требования Венецианской комиссии, для экономии времени, - "Слуга народа"

Автор: 

законопроект (3272) Высший совет правосудия (571) Вениславский Федор (279)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
кто-то верит что продажный шут Каломойскавага месье Зеленский и его партнер Ермак сделают что-то честное для Украины?!..
криворожская совесть это честные глаза наркомана.. .. ..
показать весь комментарий
10.07.2021 23:56 Ответить
+4
похоже на этнический совет...лехаим с бубой на коне...
показать весь комментарий
11.07.2021 00:05 Ответить
+4
Схоже саме тут і зарита міна. Призначати нову ВККС будуть СТАРІ члени ВРП, яких "перевірить " ця з понтом "етична " комісія. Можна уявити , ЯК зараз "готують " бомаги на ПОТРІБНИХ шакалів!!!! Януковщина в дії. А потім Зеленський розведе руками - я до суду не маю відношення. Зате має його фаворит Татаров та інші такі ж єрмаки.
показать весь комментарий
11.07.2021 00:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іпіческий совіт у Вищий совіт. Суцільні совіти.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:55 Ответить
совет расстрелять, претендентов на фонари, большего твари не заслуживают!
показать весь комментарий
10.07.2021 23:58 Ответить
кто-то верит что продажный шут Каломойскавага месье Зеленский и его партнер Ермак сделают что-то честное для Украины?!..
криворожская совесть это честные глаза наркомана.. .. ..
показать весь комментарий
10.07.2021 23:56 Ответить
Мсьє Кацаваротка змінив Мандель на нового партньора.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:59 Ответить
похоже на этнический совет...лехаим с бубой на коне...
показать весь комментарий
11.07.2021 00:05 Ответить
Циркова вистава лялькового балагана триває !!!))))
показать весь комментарий
11.07.2021 00:19 Ответить
хм.. а кто эти достойные люди которые работают в этом "этическом совете"?!? можно узнать их фамилии !? Ну хотя бы одну - чтобы понять что совет действительно этический а не епический !?
показать весь комментарий
11.07.2021 00:25 Ответить
Схоже саме тут і зарита міна. Призначати нову ВККС будуть СТАРІ члени ВРП, яких "перевірить " ця з понтом "етична " комісія. Можна уявити , ЯК зараз "готують " бомаги на ПОТРІБНИХ шакалів!!!! Януковщина в дії. А потім Зеленський розведе руками - я до суду не маю відношення. Зате має його фаворит Татаров та інші такі ж єрмаки.
показать весь комментарий
11.07.2021 00:26 Ответить
Можуть старі- нові шакали з ВРП і нікого не призначити у нову ВККС - що тоді ? А нічого , все зависне як з КС. Нові риги (колись СН) добре освоїли гру а наперстки , куди тому Колеснікову !
показать весь комментарий
11.07.2021 00:38 Ответить
Почему я считаю, что эти новые, решительные политики обязательно, а главное, скоро появятся? Коминтерн варваров уже стал реальной угрозой цивилизации, а значит на таких политиков обязательно и скоро появится спрос - ну а за предложением дело не станет... так всегда было в истории..(с)
показать весь комментарий
11.07.2021 00:39 Ответить
морально этические качества. По моему, главное знание закона, которому все без исключения должны подчиняться. А вообще, снбо есть главный орган при Зе! И больше никто. Там есть Данилов в белом костюме и черных очках.
показать весь комментарий
11.07.2021 00:59 Ответить
Этический совет? Почему не совет художников или проституток назначает судей. Эти хоть что-то делать умеют, в отличие от пустых ********** философов со своей этикой.
показать весь комментарий
11.07.2021 02:17 Ответить
всех украинских судей лишить льгот и гнать втришеи
показать весь комментарий
11.07.2021 03:03 Ответить
"Этический совет"!!!! Это,что еще за чудо? Этики в Украине и остатков за тридцать лет не осталось...
показать весь комментарий
11.07.2021 07:24 Ответить
а этот этический совет кто проверял ???
показать весь комментарий
11.07.2021 08:07 Ответить
З трьох гілок влади кандидати до двох призначаються. Можете не шукати ознак демократії і змін.
показать весь комментарий
11.07.2021 08:27 Ответить
А почему так быстро? Всего три месяца!
Надо минимум три года!
показать весь комментарий
11.07.2021 08:54 Ответить
Цікаво а хто ж призначає "Етичну раду" і членів ВККС? беня з ахметкою?
показать весь комментарий
11.07.2021 09:07 Ответить
Рудак Михайло, а самому лінь почитати проект закону на сайті ВР, чи ти написав це щоб лише щось ляпнути?..
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71089
"...До складу Етичної ради входять:
1) три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України;
2) три особи, визначені міжнародними організаціями, з якими Україна протягом щонайменше останніх трьох років співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи відповідно до міжнародних договорів України..."
показать весь комментарий
11.07.2021 19:10 Ответить
Я нечитав проект закону,але знаю що робиться в державі.Неможуть корупціонери саджати себе до в'зниці.Як Ви думаєте, якою буде ефективність "етичної ради",якщо там будуть троє представників нашої "судової" системи?Тому я не збираюсь читати законопроекти,бо всі вони мають за мету законсервувати нашу мафіозно-корумповану систему.порошенко "не встиг" реформувати суди,і зеленський також "не встигне",бо з корумпованими суддями можна домовитись.
показать весь комментарий
11.07.2021 21:55 Ответить
Этический совет-каломойский,ахметов,пинчук.
показать весь комментарий
11.07.2021 09:09 Ответить
Етична рада за три місяці має оцінити претендентів до Вищої ради правосуддя, - Веніславський - Цензор.НЕТ 6265
показать весь комментарий
11.07.2021 10:41 Ответить
Зелена етична рада - то оксиморон
Етична рада з вихідців та симпатиків 95 Кварталу?
показать весь комментарий
11.07.2021 10:43 Ответить
Надеюсь председателем этого зеленого "этического совета" будет известный гуманист, потомственный интеллигент и профффессор Кива?
показать весь комментарий
11.07.2021 11:34 Ответить
О как детки сами себе создаём раздачю токо я получяю пашеш шоб оно пошло выбирать ванную комнату У хохлы крепко нас прижали почти как В 33 ..ПРИ праве рождённого на этой земле мне шиш бог с ним маслом но Безграмотные Ублюдки Обдирают ..каккакя слава украине ПОЗОР
показать весь комментарий
11.07.2021 13:05 Ответить
До уваги "ботви") і просто лінивих, які тут голослівно поливають брудом Етичну раду, - текст законопроєкту №5068 є на сайті ВР:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71089
"...До складу Етичної ради входять:
1) три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України;
2) три особи, визначені міжнародними організаціями, з якими Україна протягом щонайменше останніх трьох років співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи відповідно до міжнародних договорів України...
показать весь комментарий
11.07.2021 19:26 Ответить
 
 