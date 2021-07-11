После деоккупации Крыма КПВВ в Херсонской области преобразуют в музей, - глава ОГА Козырь

После возврата Крыма в состав Украины контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Херсонской области преобразуют в музей оккупации.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь, информирует Цензор.НЕТ.

Сам Козырь - переселенец из Донецка, до переезда в Херсон он был знаком с работой КПВВ в Донецкой области.

"Когда я сюда переезжал и увидел местные КПВВ, они намного отличались от наших. Потому что в Донецкой области КПВВ уже три или четыре раза прошли модернизацию, а здесь просто стояли вагончики, и люди, извините, ходили "под кустик", - рассказал он.

Глава области отметил, что за последние годы пункты пропуска в Херсонской области преобразились.

"Сейчас же это модерновые нормальные объекты, где для людей предусмотрены все условия европейского уровня. Сейчас КПВВ функционируют, все нормально. Единственный нюанс - сейчас как раз идет передача КПВВ "Чонгар" от "Укрзалізниці" на баланс госпредприятия "Реинтеграция и восстановление", созданного при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Кроме того проводится реконструкция КПВВ "Чонгар" и президентом Владимиром Зеленским анонсировано создание здесь транспортного хаба", - продолжил Козырь.

Также рассматривается вопрос запустить с автостанций пунктов пропуска прямые автобусные рейсы на Киев, Харьков и Львов.

"Мы рассматриваем варианты, проработали этот вопрос с перевозчиками. Хотим здесь сделать рейсы не только на Херсон, но межобластные маршруты, например, на Киев, на Львов. Мы же понимаем, что из Крыма люди перемещаются не только в Херсон, кто-то едет на заработки, кто-то едет в столицу, кто-то едет отдыхать на Западную Украину. Согласно проведенным опросам, люди хотели бы, чтобы были прямые рейсы от КПВВ на Киев, Львов или Харьков", - сказал руководитель Херсонской ОГА.

Также он сообщил и о планах относительно КПВВ после окончания оккупации Крыма.

"КПВВ - это временные сооружения, в которых в дальнейшем есть планы сделать музей оккупации, чтобы люди помнили и ценили то, что у них есть", - заключил Козырь.

Напомним, в Херсонской области на админгранице с Крымом действуют три КПВВ - "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплынка". В конце 2019 года был реконструирован КПВВ "Каланчак", теперь здесь действует сервисная зона, в которой жители Крыма могут получить административные услуги, а также бесплатно сделать экспресс-тест на коронавирус. В планах Минреинтеграции - в этом году построить сервисный центр на КПВВ "Чонгар".