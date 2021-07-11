После деоккупации Крыма КПВВ в Херсонской области преобразуют в музей, - глава ОГА Козырь
После возврата Крыма в состав Украины контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Херсонской области преобразуют в музей оккупации.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь, информирует Цензор.НЕТ.
Сам Козырь - переселенец из Донецка, до переезда в Херсон он был знаком с работой КПВВ в Донецкой области.
"Когда я сюда переезжал и увидел местные КПВВ, они намного отличались от наших. Потому что в Донецкой области КПВВ уже три или четыре раза прошли модернизацию, а здесь просто стояли вагончики, и люди, извините, ходили "под кустик", - рассказал он.
Глава области отметил, что за последние годы пункты пропуска в Херсонской области преобразились.
"Сейчас же это модерновые нормальные объекты, где для людей предусмотрены все условия европейского уровня. Сейчас КПВВ функционируют, все нормально. Единственный нюанс - сейчас как раз идет передача КПВВ "Чонгар" от "Укрзалізниці" на баланс госпредприятия "Реинтеграция и восстановление", созданного при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Кроме того проводится реконструкция КПВВ "Чонгар" и президентом Владимиром Зеленским анонсировано создание здесь транспортного хаба", - продолжил Козырь.
Также рассматривается вопрос запустить с автостанций пунктов пропуска прямые автобусные рейсы на Киев, Харьков и Львов.
"Мы рассматриваем варианты, проработали этот вопрос с перевозчиками. Хотим здесь сделать рейсы не только на Херсон, но межобластные маршруты, например, на Киев, на Львов. Мы же понимаем, что из Крыма люди перемещаются не только в Херсон, кто-то едет на заработки, кто-то едет в столицу, кто-то едет отдыхать на Западную Украину. Согласно проведенным опросам, люди хотели бы, чтобы были прямые рейсы от КПВВ на Киев, Львов или Харьков", - сказал руководитель Херсонской ОГА.
Также он сообщил и о планах относительно КПВВ после окончания оккупации Крыма.
"КПВВ - это временные сооружения, в которых в дальнейшем есть планы сделать музей оккупации, чтобы люди помнили и ценили то, что у них есть", - заключил Козырь.
Напомним, в Херсонской области на админгранице с Крымом действуют три КПВВ - "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплынка". В конце 2019 года был реконструирован КПВВ "Каланчак", теперь здесь действует сервисная зона, в которой жители Крыма могут получить административные услуги, а также бесплатно сделать экспресс-тест на коронавирус. В планах Минреинтеграции - в этом году построить сервисный центр на КПВВ "Чонгар".
Сейчас главное распилить бюджетное бабло на проект музея.
Гарна ідея. Необхідно вже на території КПП посадити декілька дерев, щоб коли буде музей, то на цих деревах вішати москалів як наглядний приклад. Причому кожного дня чіпляти свіжих щоб не дуже смерділи.
Носієм і єдиним джерелом ...уйні в Україні є нарід.
Нарід здійснює фуйню безпосередньо сам і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Ніхто не може узурпувати творення @уйні в Україні.😂😂😂
Рулит, ти не один на континенті. Ніхто не дасть Україні розпочати 3-тю світову.