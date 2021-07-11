РУС
После деоккупации Крыма КПВВ в Херсонской области преобразуют в музей, - глава ОГА Козырь

После возврата Крыма в состав Украины контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Херсонской области преобразуют в музей оккупации.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь, информирует Цензор.НЕТ.

Сам Козырь - переселенец из Донецка, до переезда в Херсон он был знаком с работой КПВВ в Донецкой области.

"Когда я сюда переезжал и увидел местные КПВВ, они намного отличались от наших. Потому что в Донецкой области КПВВ уже три или четыре раза прошли модернизацию, а здесь просто стояли вагончики, и люди, извините, ходили "под кустик", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ "Чаплинка" закрыли до 15 июля

Глава области отметил, что за последние годы пункты пропуска в Херсонской области преобразились.

"Сейчас же это модерновые нормальные объекты, где для людей предусмотрены все условия европейского уровня. Сейчас КПВВ функционируют, все нормально. Единственный нюанс - сейчас как раз идет передача КПВВ "Чонгар" от "Укрзалізниці" на баланс госпредприятия "Реинтеграция и восстановление", созданного при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Кроме того проводится реконструкция КПВВ "Чонгар" и президентом Владимиром Зеленским анонсировано создание здесь транспортного хаба", - продолжил Козырь.

Также рассматривается вопрос запустить с автостанций пунктов пропуска прямые автобусные рейсы на Киев, Харьков и Львов.

"Мы рассматриваем варианты, проработали этот вопрос с перевозчиками. Хотим здесь сделать рейсы не только на Херсон, но межобластные маршруты, например, на Киев, на Львов. Мы же понимаем, что из Крыма люди перемещаются не только в Херсон, кто-то едет на заработки, кто-то едет в столицу, кто-то едет отдыхать на Западную Украину. Согласно проведенным опросам, люди хотели бы, чтобы были прямые рейсы от КПВВ на Киев, Львов или Харьков", - сказал руководитель Херсонской ОГА.

Также читайте: Тысячу тест-систем для проверки на антиген COVID-19 получили КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом

Также он сообщил и о планах относительно КПВВ после окончания оккупации Крыма.

"КПВВ - это временные сооружения, в которых в дальнейшем есть планы сделать музей оккупации, чтобы люди помнили и ценили то, что у них есть", - заключил Козырь.

Напомним, в Херсонской области на админгранице с Крымом действуют три КПВВ - "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплынка". В конце 2019 года был реконструирован КПВВ "Каланчак", теперь здесь действует сервисная зона, в которой жители Крыма могут получить административные услуги, а также бесплатно сделать экспресс-тест на коронавирус. В планах Минреинтеграции - в этом году построить сервисный центр на КПВВ "Чонгар".

музей (726) ОГА (2397) деоккупация (848) КПВВ (330) Козырь Сергей (12) Херсонская область (5116)
Когда - не важно.
Сейчас главное распилить бюджетное бабло на проект музея.
После деоккупации Крыма КПВВ в Херсонской области преобразуют в музей, - глава ОГА Козырь - Цензор.НЕТ 83
Это они забыли сказать. Но музей уже в чертежах!
А это когда будет? Лет через 100-300?
Это они забыли сказать. Но музей уже в чертежах!
Когда - не важно.
Сейчас главное распилить бюджетное бабло на проект музея.
Они уже знают что будет после!?а когда будет сама деокупация?и будет ли она вообще?зедебилы?вы же Путина боитесь как огня!
Креативщики! Зе идею подпросил наверняка.
т.е. некий Козырь планирует остаться в должности еще минимум до ....
Бюджет уже выделили для освоения? из ковидного фонда желательно, или хотя бы у мвф взять.
Как говорил товарищ Бендер:*...после оккупации---белой акации цветы эмиграции....*.
"После возврата Крыма в состав Украины контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Херсонской области преобразуют в музей оккупации..."

Гарна ідея. Необхідно вже на території КПП посадити декілька дерев, щоб коли буде музей, то на цих деревах вішати москалів як наглядний приклад. Причому кожного дня чіпляти свіжих щоб не дуже смерділи.
отримай у вихователя допуск до дорослого життя, малюк.
Слухай ********** сюди: тебе ще навіть проекті сперматозоідів не було коли я співав :"Гуляй, гуляй Степане по Вкраїні любій...(якщо знаєш слова, то допиши стрічку, а якщо ти тупоголовий, то сиди і не варнякай).
Тебе еще на свете небыло когда мой дед еврей капитан смерша трахал бандеровцев так что они в штаны срали.А теперь в Израиле вы сортиры моете ***** западенские
можно уже приступать делать музей и без "деоккупации" , один хрен...
деньги уже выделили?
Та да,просрали всю внешнюю политику,практически развалили антикацапскую коалицию -теперь мечтают о музеях...
После деоккупации Крыма КПВВ в Херсонской области преобразуют в музей, - глава ОГА Козырь - Цензор.НЕТ 83
Стаття 5.
Носієм і єдиним джерелом ...уйні в Україні є нарід.
Нарід здійснює фуйню безпосередньо сам і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Ніхто не може узурпувати творення @уйні в Україні.😂😂😂
Первий межпланетний шахматний турнир состоиться в васюках.Ура васюткинци.
Планы преобразования КПВВ в музей это хорошо, но это не первоочередные дела. О музеях потом попозжее надо будет думать. Надо начинать с реального плана деоккупации Крыма. Надо настраивать людей на предстоящие реальные действия и реальную жизнь каждого гражданина на ближайшие годы. У Украинцев должен быть реальный план освобождения Крыма. Это нелёгкий долгосрочный процесс, и его по любому надо пройти. И тогда, этот план даст людям веру в победу. И только после соответствующего настроя общества, после его сплочения, кацапы побегут из Крыма сверкая пятками, они обязательно побегут, после ковровых бомбометаний десятками тысяч бомб, по городам и новостройкам Крыма, по новым заводам вокзалам, больницам, портам, дорогам. А потом когда камня на камне не останется, то восемь или девять Украинских танковых дивизий проутюжат москальские окопы и добьют оставшуюся военщину. А уже для закрепления успеха в Севастопольскую бухту войдёт Украинский флот во главе с флагманом имени Прапорщика Кокурина геройски погибшему 18 марта 2014года при обороне Крыма от кацапоордынских закупантов. Ещё как побегут! Надо только поднапрячься Украине, что бы успеть всё это сделать в оставшиеся благоприятные14 лет. Начать надо с военного положения по всей стране. Закрыть границы, отменить безвиз введённый предателем Порошенко, объявить всеобщую мобилизацию, казарменное положение по всей стране, жесточайшая экономия, хлебная карточная система, отмена зарплат и денег, 14ти часовой рабочий день без выходных. И начать клепать те самые десятки тысяч бомб, сотни бомбардировщиков, сотни истребителей, корабли военные, лодки подводные. Да! Чуть не забыл. Средства борьбы с кацапской ПВО надо построить. И следить за Днепром. Как бы эти поганые кацапы, потерпев фиаско в Крымской баталии, коварно не спустили вниз по течению на маленьком плоту атомную бомбу в мешке с вонючим говном. Это так, у меня примитивный план, на вскидку, основные очевидные действия, которые необходимо провести, которые лежат на поверхности. Всё в наших руках. Всё для фронта, всё для победы. Наше дело правое, победа будет за нами!
Звучить як маячня. Але це і є єдиний можливий спосіб. Всі інші насправді є рожевими ілюзіями, які солодко слухати зеелекторату
Так в том то и дело. Хватит витать в облаках. Надо или решаться на войну и для этого ставить страну на военные рельсы, или не морочить людям голову. Но и тогда тоже надо принять жесткий, конкретный, тоже не популярный, Стратегический План развития страны. А эти сомнительные победы, типа приобретения в Стамбуле (забыл как называется), справки на телячьей коже о подлинности религии, или дырявости границы ведущей к усиленной утечки населения из-за безвиза, или Евроассоциацию с неравными экономическими возможностями загоняющие страну в долговую яму, они для Украины, как весеннее тепло для снеговика.
І навіщо психушки позакривали?
Рулит, ти не один на континенті. Ніхто не дасть Україні розпочати 3-тю світову.
Украине никто никогда ничего и не даст. Ждать разрешения на начало войны, занятие безнадёжное. Надо или самим брать, или поднять лапки кверху и не пи...ть. Там уже рождённые при россии дети, школьниками стали, дети постарше в армию пошли. Не надо себе льстить, Крымчане никакой любви к Украине не испытывают и это взаимно. Блокада Крыма Украиной по воде, энергии, продуктам, любви не способствует. В Крыму Украинская пропаганда безнадёжно проигрывает. Да и хвастаться Украине особо нечем, кроме цен и бездарного управления страной. Внутреннего переворота в Крыму не будет. Из всех способов вернуть Крым осталось только ковровое бомбометание. Но если вообще ничего не делать, то и Украины не станет, разбегутся все, кто с чемоданами, а кто и с вокзалами. Я пишу грубо и цинично, но вполне реально оцениваю обстановку. И вас призываю так же откровенно подумать. Хватит годами слащавые сопли жевать, типа, весь мир с нами, заграница нам поможет.
Головой в стенку побейся. Может, полегчает. 7 лет без Крыма живу, и буй с ним. Без дамбаса вообще никаких проблем. Тут только забор. Так что - воюй. Я не хочу. Они мне не нужны.
Ну так и не рви душу, проведи референдум о составе Украины и живи так как проголосует большинство. Зачем тебе этот раздрай общества, эти неясные цели, эти фальшивые ноты про целостность Украины и деоккупацию?
Мне ладно. ТЕБЕ ЗАЧЕМ? Пришел пос-ать? Доволен остался? Командуй своей ...дой, что делать. Твои советы тут никому не нужны.
Гуманист я. Поэтому бесплатно подсказываю тебе. Что бы ты был готов принимать удары судьбы.
Може, тобі й Україна не потрібна, подумай і вирішуй туди, де не стріляють.
Моя справа, що мені потрібно. Але ці даунбаські вилупки точно не потрібні.
А вiрно, хлопцi, а дiло каже...
Фільтраційні табори і ретельна перевірка на "***** ввяді" ..,років через 20 музеїшмаркзеї.
А шо буде експонуватися в такому музеї? Чим ми будемо хвалитися? Співами гімну, в то час, як стріляти треба було?
а может в лагерь для отстоя ватников
Тю, музей... Пост ГАИ будет ( звичайний)... более доходная веСЧ.
