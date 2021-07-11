Вакцина Johnson&Johnson еще не скоро появится в Украине, - главный санврач Кузин
Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson&Johnson), которую зарегистрировало Министерство здравоохранения, еще не скоро появится в Украине, так как спрос на нее очень велик.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, когда украинцам ждать новую вакцину, Кузин ответил: "Очень трудно сказать, есть несколько проблем. Во-первых, Johnson&Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украину. Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Johnson&Johnson на территории страны. Это около 390 человек, которые получили такую вакцину, и сейчас переговоры ведутся".
Напомним, Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Решение было принято 2 июля.
Если человек переболел то антитела его организм уже вырабатывает...а если не вырабатывает то ему любая вакцина будет как мертвому припарка..
У переболевших ковид антитела со временем падают , как будет у вакцинированных - вопрос не изучен
Вакцинация это точно такое же заражение вирусом как при болезни...только в меньшем количестве...
И где, ляди, 20 млн. доз Пфайзера, о которых, якобы, договорился солнцеликий потерпевший?
Суттєва перевага Jansen - що вона однокомпонентна (всього 1 раз впкцинуватися треба)