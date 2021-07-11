РУС
Вакцина Johnson&Johnson еще не скоро появится в Украине, - главный санврач Кузин

Вакцина Johnson&Johnson еще не скоро появится в Украине, - главный санврач Кузин

Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson&Johnson), которую зарегистрировало Министерство здравоохранения, еще не скоро появится в Украине, так как спрос на нее очень велик.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, когда украинцам ждать новую вакцину, Кузин ответил: "Очень трудно сказать, есть несколько проблем. Во-первых, Johnson&Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украину. Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Johnson&Johnson на территории страны. Это около 390 человек, которые получили такую ​​вакцину, и сейчас переговоры ведутся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакциной Pfizer можно по желанию привиться в пунктах массовой вакцинации в Чернигове, - руководитель горбольницы Кухар

Напомним, Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Решение было принято 2 июля.

Автор: 

+5
Ну чому дивна? Новина зі змістом: "Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Johnson&Johnson на территории страны. Это около 390 человек, которые получили такую ​​вакцину" ,Источник: https://censor.net/ru/n3276344 Скільки людей працює в ОПі? І чому не за рахунок Китаю? Китайською ж вакциною?
11.07.2021 01:25 Ответить
+5
А разве кто-то сомневался, что при власти клоунов будет по другому??? Украина получит эту вакцину по программе международной помощи беднейшим странам, причем после африканских стран.
И где, ляди, 20 млн. доз Пфайзера, о которых, якобы, договорился солнцеликий потерпевший?
11.07.2021 07:49 Ответить
+4
Если антитела будут уменьшаться у переболевших....то и у вакцинированных они тоже будут уменьшаться...
Вакцинация это точно такое же заражение вирусом как при болезни...только в меньшем количестве...
11.07.2021 07:41 Ответить
Какая странная новость.
11.07.2021 01:13 Ответить
Ну чому дивна? Новина зі змістом: "Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Johnson&Johnson на территории страны. Это около 390 человек, которые получили такую ​​вакцину" ,Источник: https://censor.net/ru/n3276344 Скільки людей працює в ОПі? І чому не за рахунок Китаю? Китайською ж вакциною?
11.07.2021 01:25 Ответить
спутник V тебя спасет
11.07.2021 11:29 Ответить
Абсолютно ровно. Они все бесполезны
11.07.2021 01:18 Ответить
для украинцев прикупили китайский шмурдяк и ара-хамия сказал что мы будем строить китайско-комунарскую модель управления так что рабы стали быстро в стой и ровными рядами колим дерьмецо мадэ ин чайна
11.07.2021 01:18 Ответить
Джонсон не назначают переболевшим ковидом
11.07.2021 05:25 Ответить
Переболевшим ковидом по идее вообще не нужна ни какая вакцина...
Если человек переболел то антитела его организм уже вырабатывает...а если не вырабатывает то ему любая вакцина будет как мертвому припарка..
11.07.2021 07:15 Ответить
Надо делать анализ крови на антитела из вены
У переболевших ковид антитела со временем падают , как будет у вакцинированных - вопрос не изучен
11.07.2021 07:35 Ответить
Если антитела будут уменьшаться у переболевших....то и у вакцинированных они тоже будут уменьшаться...
Вакцинация это точно такое же заражение вирусом как при болезни...только в меньшем количестве...
11.07.2021 07:41 Ответить
Сама компания Джонсон и Джонсон - немаленькая, но они косметикой и медооборудованием занимаются. Интересно, активность ее вакцины проти вируса "дельта" сама компания исследовала? А то скоро весь греческий алфавит закончится наименований штаммов! И придется писать - альфа 1, бета 1 и т. д и т.п.!
11.07.2021 05:36 Ответить
Все оказывается значительно проще чем кажется: вакцина Johnson&Johnson колется один раз пациенту, на ней зебилы могут прибарахлится только единожды. Другое дело астра, пфайзер, китайский шмурдяк, там дважды, следственно можно не только распилить больше бабла, но и писать в ежедневных отчетах мега-перемогу о сотнях тысячах вакцинированных при этом не вдаваясь в детали, что укольчик был первичный или вторичный.
11.07.2021 07:25 Ответить
А разве кто-то сомневался, что при власти клоунов будет по другому??? Украина получит эту вакцину по программе международной помощи беднейшим странам, причем после африканских стран.
И где, ляди, 20 млн. доз Пфайзера, о которых, якобы, договорился солнцеликий потерпевший?
11.07.2021 07:49 Ответить
А я вже давно засвоїв істину : "спасение утопающих - дело рук самих утопающих" і тому всі ці вистави 95-х сонцесяйних потерпівших вже просто дуууже нецікаіві.
11.07.2021 09:37 Ответить
А зачем торопиться,гиены под куполом обеспечили себя пфайзером,для плебеев в достатке китайское дерьмецо,дело сделано.
11.07.2021 08:40 Ответить
Ну, по недавней новости на Цензоре доля привытых Пфайзером составляет чуть ли не треть от числа вакцинированных. Колят по медучреждениям, колят по предприятиям, которые заказали своим сотрудникам. Я и семья честно по знакомству попали в список Пфайзера.
11.07.2021 11:22 Ответить
Врешь,мразота квартальная.
11.07.2021 13:05 Ответить
Так яка ж вакцина найкраща, і чому?
11.07.2021 09:31 Ответить
В США эта вакцина в любой аптеке, без очередей, приходи в любое время.
11.07.2021 09:35 Ответить
Да, там еще и пытаются всячески заинтересовать население в вакцинации. Недавно лотерею в 1 млн. долларов среди вакцинированных разыграли.
11.07.2021 10:07 Ответить
Від влади Зенацюцюрників,
Добра не жди,
Не жди сподіваної волі,
Вона заснула.
НеЛох її приспав!
11.07.2021 11:56 Ответить
Значить, хороша вакцина Цей Jansen, раз для таких країн третього світу, як наша, його притримують.
Суттєва перевага Jansen - що вона однокомпонентна (всього 1 раз впкцинуватися треба)
11.07.2021 15:11 Ответить
Это ее недостаток У других вакцин первая прививка от одних штаммов, вторая от других. Большая защита.
11.07.2021 17:08 Ответить
 
 