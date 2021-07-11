РУС
Новости Агрессия России против Украины
Новое место переговоров по Донбассу должно быть для всех участников в 2-2,5 часах перелета, - Резников

Новым местом переговоров по Донбассу вместо Минска может стать город "от Вены до Стокгольма". Главные условия - географическая близость и отсутствие замечаний со стороны России.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня события в Беларуси, в Минске... Все понимают, что никто туда не поедет, никаких переговоров там, потому что у нас нет доверия... Мы не признаем Лукашенко официально. Мало того, мы в принципе сегодня не имеем доверия - Лукашенко перекрывает границы, Кремль, по сути, завершает аншлюс с Беларусью, и команду закрытия границы с Украиной Лукашенко сейчас будет выполнять. Поэтому все равно поиск новой площадки - даже чисто географически... Что это будет - я не знаю", - сказал Резников.

По его словам, новое место переговоров может быть "от Вены до Стокгольма, Хельсинки, Женевы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о переносе ТКГ из Минска: РФ выгодно все, что тормозит мирный процесс

"Вильнюс - тут надо понимать, что россияне должны согласиться на это место, для них Вильнюс будет вызывать определенные замечания, как и Варшава. Казахстан - очень далеко, мы это обсуждали. Это логистически неудобно, очень долгий перелет для всех, для модераторов ОБСЕ, хотя да, казахское правительство готово принять. Поэтому надо искать ближе - 2-2,5 часа перелета", - объяснил вице-премьер.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил перенести переговорную площадку из Минска.

По словам Кравчука, после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на инициативу Кравчука и заявил, что "не ему решать, как будет дальше работать контактная группа".

Также читайте: Перенос переговоров по Донбассу из Минска может изменить формат Трехсторонней контактной группы, - Кравчук

переговоры (5120) Минск (1563) Донбасс (26959) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1173)
+20
Может пора уже заканчивать с этими бесконечными поездочками, особенно по Швейцариям и Финляндиям? По скайпу общайтесь, дешевле будет, всё равно толку, как от козла молока
11.07.2021 02:42
+15
Не надоело вам еще переговариваться? С кем вы хотите переговариваться? С теми кто считает что Украина не должна существовать а в Киеве должен висеть росийский власовский флаг?
11.07.2021 02:18
+5
Скайп - дельное предложение. Пускай "работают" хоч сутками в таком формате.
11.07.2021 03:09
Не надоело вам еще переговариваться? С кем вы хотите переговариваться? С теми кто считает что Украина не должна существовать а в Киеве должен висеть росийский власовский флаг?
11.07.2021 02:18
будапешт...и нас ждет новый будапештский меморандум, с теми же последствиями
11.07.2021 09:25
Может пора уже заканчивать с этими бесконечными поездочками, особенно по Швейцариям и Финляндиям? По скайпу общайтесь, дешевле будет, всё равно толку, как от козла молока
11.07.2021 02:42
Скайп - дельное предложение. Пускай "работают" хоч сутками в таком формате.
11.07.2021 03:09
по скайпу лет 20 будут общатся
11.07.2021 06:44
люди вчаться по скайпу успiшно при чому
11.07.2021 10:18
Краще хай по Telegram базарять
11.07.2021 09:04
я вам ничего не должен (с) зебил
11.07.2021 02:51
Орків дирляндії нікуди не пустять, лишається Кишинів .
11.07.2021 02:58
В ЕС лугандонских террористов точно не впустят - во первых С КАКИМ ПАСПОРТОМ ( это интрига) ?
11.07.2021 05:22
Всё идёт и так хорошо. Лет через 20 зачистим Краснодар и поставим точку.
11.07.2021 07:54
Только права голосовать им 40 лет не давать !!!
11.07.2021 08:56
а казахи що впустять?
11.07.2021 10:19
Орки наполягатимуть на Тирасполі
11.07.2021 08:19
Копенгаген, а лучше в Роттердам, Москве таки понравится
11.07.2021 08:23
Поближче до Гааги !
11.07.2021 08:34
нью йорк
11.07.2021 10:20
В тирасполь
11.07.2021 08:39
Это всё равно что в Даунецк. Или Лоханск...
11.07.2021 10:21
Братислава
1,5 часа лета , летает лоукостер Виз Эйр и Рен Эйр в Братиславу ( нечего летать на дорогих рейсах за бюджетные гроши )
Штаб квартира ОБСЕ расположена в Вене - 60 км от Братиславы
Новое место переговоров по Донбассу должно быть для всех участников в 2-2,5 часах перелета, - Резников - Цензор.НЕТ 3607
11.07.2021 04:55
Зачем,когда есть skype/zoom?
11.07.2021 05:14
Стамбул?
11.07.2021 06:27
в нeйтральних водах
11.07.2021 10:22
на линии розграничения
11.07.2021 06:42
Идеально!
11.07.2021 09:50
в серой зоне
11.07.2021 06:43
Криминальный Авторитет дохлого ССсра и убийца миллионов Совков Коба Джугашвили однажды выбрал братский Тегеран в 1943 году, чтобы встретиться с Франклином Делано Рузвельта и Уинстоном Черчиллем...
11.07.2021 06:59
хе..так Иран была спорная территория британии и совка, абе империи отстаивали свой имперский интерес...А 22 июня 41 даже пошли освобождать иран согласно утвержденых планов войны))))
11.07.2021 13:39
отсутствие замечаний со стороны России.ключевая фраза в речи этого резникова.
11.07.2021 07:03
но сначала зеленьський обязан уволить без права трудоустройства министра инфраструктуры Украины, подписавшего договор с китаем, в котором сранный китай заявляется стратегическим партнером... это не влазит ни в какие ворота... только в ворота членоигрателя на пианине...
11.07.2021 07:03
Краснопузый Китай не является ни у кого партнером,китайцы что Саранча....после них все превращаеттся в Пустыню...
11.07.2021 07:05
"и отсутствие замечаний со стороны России"
Коли це кацапія обходилась без цього?
Источник:https://censor.net/ru/n3276346
11.07.2021 07:12
Любые переговоры с Мацковией заканчиваются НИЧЕМ от слова совсем...,пустая трата времени и бабла...,тем более пошла эпидемия штамма Дельта...,а это капздец...РАБссия обошла Индию по смертности... и вышла на 1 место в Мире...
11.07.2021 07:13
Путлер издал указ о создании Реестра БОМЖей РАБссии...,сообщает сайтер Саша Сотник...
11.07.2021 07:17
Мавзолейные орут во все дыры и рупоры...Китай догнал и перегнал США по производительности труда...,подсчитаем вместе...Население США 330 миллионов,объем Мирового ВВП США 25 %...,Китай население полтора миллиарда...,объем Мирового ВВП 23%...,Страны ЕС население около 500 млн...,объем Мирового ВВП 27-28%...,кто впереди планеты Фсей? Правильно...,католическая церковь...ей принадлежит 40 % Мировой экономики... Папа Римский Франциск чемпион Мира в этом деле..
11.07.2021 07:25
Только Монреаль! А не хотят пусть идут ещё дальше!
11.07.2021 07:50
Они уже там...,как говорят детишки в яслах...,Калеко калеко отсюда не видать...
11.07.2021 07:56
Сейчас главное, переговоры на Мацковии... приехавшего в гости Талибана запрещенного на РАБссии..
11.07.2021 08:00
Так они ж в 1939 году и с Гитлером обнимались... Им не привыкать...
11.07.2021 08:20
И об этом...На свой странице в Фейсбуке архиепископ Черниговский и Нежинский Православной Церкви Украины Евстратий (Зоря) прокомментировал интервью пророссийского нардепа Вадима Новинского. Последний назвал ПЦУ политической «политической организацией с религиозным названием». Почему власть Украины разрешает олигархам помимо политики ещё копаться в церковных делах, такое впечатление что Новинский больше похож на кремлёвского за сланца ,который заслан в Украину чтобы её изнутри расшатать, играющий умело роль олигарха деньгами ФСБ Интересно Новинский говорит ,что УПЦ это младшая сестра РПЦ и она должна вернуться в подчинение Мацквы
11.07.2021 08:14
Бред! Разберитесь, что такое ПЦУ и что такое УПЦ. УПЦ и есть Московский Патриархат. Само название УПЦ это и есть гибридная война, потому как в УПЦ ничего украинского нет, кроме того что она расположена как и ОРДЛО на територрии Украины.
11.07.2021 11:39
Новинський слуга Кремля з паспотртом України,
11.07.2021 12:01 Ответить
Стокгольм ( Швеция) 2 часа 30 минут.из Киева, 2,25 из Москвы ( нейтральная страна, не член НАТО, член ЕС, но не под колпаком РФ как Финляндия) Все остальное расположено дальше . При таком критерии вариантов только два. Швеция или все таки Финляндия. ( хотя первая предпочтительнее) Но в любом случае это уж точно не "минское генерал губернаторство РФ "
11.07.2021 08:18 Ответить
А может хватит пустых переговоров,в Швейцапию намылились,у налогоплатильщиков нет ни возможностей ни желания платить за швейцарские посиделки с путинскими ушлепками.
11.07.2021 08:48 Ответить
Новое место переговоров по Донбассу должно быть для всех участников в 2-2,5 часах перелета, - Резников - Цензор.НЕТ 7502
11.07.2021 08:56 Ответить
Переговоры чрезвычайно очень эффективны. За 7 лет даже не добились того, что рф признала себя стороной конфликта.
11.07.2021 11:04 Ответить
Інших перемовин немає, або об являй війну Московії і далі повномасштабна війна, або перемовни за допомогою союзників, вибір невеликий.
11.07.2021 11:59 Ответить
зачем эти фальшивые переговоры. Беспилотник обсе развернули.
11.07.2021 11:52 Ответить
Новым местом переговоров по Донбассу вместо Минска может стать город "от Вены до Стокгольма". Главные условия - географическая близость и отсутствие замечаний со стороны России. Источник: https://censor.net/ru/n3276346

Зе клоун ще може на Калінінград погодитьсь, бо у нього мізків як у гупії
11.07.2021 11:58 Ответить
Только Мальдивы-минимум до зимы.
11.07.2021 17:03 Ответить
 
 