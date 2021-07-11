Новое место переговоров по Донбассу должно быть для всех участников в 2-2,5 часах перелета, - Резников

Новым местом переговоров по Донбассу вместо Минска может стать город "от Вены до Стокгольма". Главные условия - географическая близость и отсутствие замечаний со стороны России.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня события в Беларуси, в Минске... Все понимают, что никто туда не поедет, никаких переговоров там, потому что у нас нет доверия... Мы не признаем Лукашенко официально. Мало того, мы в принципе сегодня не имеем доверия - Лукашенко перекрывает границы, Кремль, по сути, завершает аншлюс с Беларусью, и команду закрытия границы с Украиной Лукашенко сейчас будет выполнять. Поэтому все равно поиск новой площадки - даже чисто географически... Что это будет - я не знаю", - сказал Резников.

По его словам, новое место переговоров может быть "от Вены до Стокгольма, Хельсинки, Женевы".

"Вильнюс - тут надо понимать, что россияне должны согласиться на это место, для них Вильнюс будет вызывать определенные замечания, как и Варшава. Казахстан - очень далеко, мы это обсуждали. Это логистически неудобно, очень долгий перелет для всех, для модераторов ОБСЕ, хотя да, казахское правительство готово принять. Поэтому надо искать ближе - 2-2,5 часа перелета", - объяснил вице-премьер.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил перенести переговорную площадку из Минска.

По словам Кравчука, после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на инициативу Кравчука и заявил, что "не ему решать, как будет дальше работать контактная группа".

