Кулеба о подробностях неформальной встречи Зеленского и Тихановской в Вильнюсе: Благодарила за поддержку Украиной белорусского народа
Неформальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в Вильнюсе прошла на одном из протокольных мероприятий Конференции реформ.
Она поблагодарила за поддержку белорусского народа. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил РБК-Украина.
По его словам, Тихановская присутствовала в Вильнюсе среди других гостей на одном из протокольных мероприятий Конференции по вопросам реформ в Украине.
"Во время неформального общения она подошла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает белорусский народ. Наше государство действительно искренне и последовательно в этой поддержке. Мы желаем белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство", - отметил Кулеба.
