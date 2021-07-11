РУС
Кулеба о подробностях неформальной встречи Зеленского и Тихановской в Вильнюсе: Благодарила за поддержку Украиной белорусского народа

Неформальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в Вильнюсе прошла на одном из протокольных мероприятий Конференции реформ.

Она поблагодарила за поддержку белорусского народа. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил РБК-Украина.

По его словам, Тихановская присутствовала в Вильнюсе среди других гостей на одном из протокольных мероприятий Конференции по вопросам реформ в Украине.

"Во время неформального общения она подошла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает белорусский народ. Наше государство действительно искренне и последовательно в этой поддержке. Мы желаем белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство", - отметил Кулеба.

Беларусь (7971) Зеленский Владимир (21582) Литва (2563) Вильнюс (49) Кулеба Дмитрий (2881) Тихановская Светлана (390)
Какое фото, какой пассаж, какой взгляд..., ну почти что Надюха минаметчица ( ну та что " херой Украины"), желательно рядом размещать то фото когда она блеяла находясь в Минске. Еще одна "Жанна д, Арк", в итоге окажется либо засланным казачком ( как у нас), либо "заробитчанкой в ЕС".. На условный "костер" взойти ради идеи желающих нет. Да и идеи тоже как таковой.
В общем все как всегда: Вава хороший и найвеличниший, все им восхищаются, учатся у него и непрерывно благодарят.
А Ленка вкурсе?
А чому б і ні? Йому вдалося, а їй ні, бо "Белсат" із Польщі мало хто дивиться, а Порох дав усі можливості опозиції підривати державу з середини.
показать весь комментарий
11.07.2021 10:09 Ответить
Фюреры приходють и уходють,а кушать хоцца всигда...
показать весь комментарий
11.07.2021 08:14 Ответить
Встреча Джеймс Бонда со своей девушкой.....
показать весь комментарий
11.07.2021 08:17 Ответить
Не.. это больше похоже на " встречу" Трампа с Тимошенко...
показать весь комментарий
11.07.2021 08:21 Ответить
жены со штирлицем.....а ленка знает, что встреча была неформальной?
показать весь комментарий
11.07.2021 09:29 Ответить
Все эти Чаушеску Лукашеску Саддам Хуссейнеску и прочие Мухоморы Каддафеску и прочие бараны плохо закончили...Итог неутешительный... сЦаря всея РАБссии Александра II взорвали в карете в 1881 году,другого сЦаря Николашку Кровавого застрелили вместе с семьей 17 июля 1918 года...,а третьего... Павла Первого задушили в опочивальне подушкой...,ну т.д....,Пути Господни неисповедимы...
показать весь комментарий
11.07.2021 08:19 Ответить
Если ты приплел сюда лукашеску, то почему отсутствует фуйло?
Он твоя икона?
показать весь комментарий
11.07.2021 09:38 Ответить
Кулеба о подробностях неформальной встречи Зеленского и Тихановской в Вильнюсе: Благодарила за поддержку Украиной белорусского народа - Цензор.НЕТ 8122сЦарь Иван Грозный убивает своего сына,картина художника Васнецова...хотел стать самодержцем РАБссии в ноябре 1581 года...,но сЦарь разгадал замысел сына...
показать весь комментарий
11.07.2021 08:32 Ответить
А Ленка вкурсе?
показать весь комментарий
11.07.2021 08:35 Ответить
Что ее муж - дегенерат? Возможно...
показать весь комментарий
11.07.2021 08:43 Ответить
Ленкафпрольоте...
показать весь комментарий
11.07.2021 08:43 Ответить
Зелемойскин спасли Лукашеску от санкций США и ЕС,закупили крупную партию белоруских МАЗов,так что Лукашеску на Коне...а Зеля сами знаете где после этого... Байден и премьер Британии Джонсон промолчали...Скромно...
показать весь комментарий
11.07.2021 08:48 Ответить
Мудаки позорные)
показать весь комментарий
11.07.2021 08:52 Ответить
Интересно как ЗЕ-предатель поддерживал беларуский народ если он с Бульбофюрером тесно дружит и сливает ему все?
показать весь комментарий
11.07.2021 08:51 Ответить
Никак,у земуделя щас выходной,айкосы,просмотр видосов...
показать весь комментарий
11.07.2021 08:56 Ответить
Фишка в другом,...,глава Пентагона Ллойд Остин закупил в Украине кучу украинских КРАЗов для военных США,причем четыпех модификаций,контракт на поставки грузовиков в США рассчитан на 3 года....,скорее всего Зеля отдал американское бабло Лукашеску....,если это так и моя догадка верна...то бедный Зеля...
показать весь комментарий
11.07.2021 08:56 Ответить
ага, та збацало гундосе недорозуміння калінку-малінку, зіграло на піаніні і розповіло дебільний жарт про Пороха... тобто було в своєму амплуа велічайшего артиста ротом! тепер МЗС корячиться, вигадує щось посолідніше))
показать весь комментарий
11.07.2021 09:09 Ответить
Дебил ЗЕленый,
показать весь комментарий
11.07.2021 09:30 Ответить
"Неформальна зустріч на одному з п р о т о к о л ь н и х заходів... Зустріч з особою, котра знаходиться у розшуку за підозрою у спробі державного перевороту?
Жоден поважаючий себе Лідер країни до такого не опуститься. Але то поважаючий себе Лідер...
показать весь комментарий
11.07.2021 09:34 Ответить
Ты идиот или за деньги?
показать весь комментарий
11.07.2021 09:41 Ответить
Пам'ять в Андрюші як у гупії, забув що Лука фактично сам вивіз Тихановську за кордон, ще й гроші на дорогу дав.
показать весь комментарий
11.07.2021 09:56 Ответить
Аляксандер Лукашенка - мудрий і досвічений політик. Він чудово уяснив, що нинішня т.з. білоруська "апазіція" - то шобла бездарів, пиз.унів і імпотентів начолі з безвольною переляканою і геть нінащо не спосібною Ціханоускаю. Тому він з превеликим задоволенням буде їм погрожувати пальчиком, і, водночас, таємно "підгодовувати". Саме така "апазіція" йому і потрібна. Краще і в лучніше не обізвав цю Ціханоускаю ніхто, крім Лукашенки - "дурілка картонная"
А, по темі - Зеленський сильно облажався, якщо дозволив собі, бодай навіть перемовитися з цією "апазіціонеркою" - жоден з керівників держави до такого б не опустився. Втім - то його рівень...
показать весь комментарий
11.07.2021 18:50 Ответить
Демократические европейские государства развиваются? А мне показалось, что с 1970-х европейские демократические государства замещают свое население афро-азиатами. Причем, чем быстрее происходит ликвидация старых аборигенов, тем более демократичными эти государства объявляются в еврейских масс-медиа.
показать весь комментарий
11.07.2021 09:40 Ответить
Коко, а что делать, если европейцы отказываются размножаться?
Вымереть оставив пустыню?
показать весь комментарий
11.07.2021 09:42 Ответить
Убрать еврейские порномассмедиа, гандоны на расскладке детских шоколадок, перестать называть гной-парады правами человека, одеть баб в юбки ниже колен и радоваться жизни.
показать весь комментарий
11.07.2021 09:52 Ответить
Паранджу забули.
показать весь комментарий
11.07.2021 09:57 Ответить
Паранджа уже ходит по Троещине с коляской и выводком арабчат.
показать весь комментарий
11.07.2021 10:22 Ответить
Ты забыл "ловить ихних баб и раз в неделю и искуственно осеменять"
показать весь комментарий
11.07.2021 10:13 Ответить
Искусственная картинка в телевизоре. Без этой картинки с рождаемостью было все хорошо. Надо только вытащить [цензура], прячущихся за ней.
показать весь комментарий
11.07.2021 10:26 Ответить
Вот тоталитарная Белоруссия отстала от процесса ликвидации белой рассы настолько, что полчища отборных идиотов восстали против нарушения пгав человека.
показать весь комментарий
11.07.2021 09:48 Ответить
Польща ше більше відстала і нічого.
показать весь комментарий
11.07.2021 10:00 Ответить
У поляков иезуитское наследие. Они знают как работают бесы.
показать весь комментарий
11.07.2021 10:10 Ответить
Зе спросил у неё « чей Крым ?»
показать весь комментарий
11.07.2021 10:03 Ответить
тихановская минус ноль
показать весь комментарий
11.07.2021 10:55 Ответить
Tut necego i objasniatsia.Realno vse sto prijezdzajet prezidenti v Litvu vstrecajetsia s nej i nebojitsia etogo,potomu sto nikto na zapade nepriznajiot vlast samozvanca .On jest nikto
показать весь комментарий
11.07.2021 11:44 Ответить
А каким боком предатель ЗЕ к поддержке белорусов украинским народом?

ЗЕ ж боится лишнее слово про ***** и Луку сказать.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:22 Ответить
А тіханоуская не боїться зайвого пернути про путєна?))) тому ці два сикуни і зустрілися тишком нишком...)))
показать весь комментарий
11.07.2021 17:38 Ответить
Встреча закончилась декларативным сотрясанием воздуха по простой причине: эти персонажи ничего не решают.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:58 Ответить
Соросячество встретилось с коломойшеством.
показать весь комментарий
11.07.2021 13:36 Ответить
З твого метеоризму виходить що путєнство мало зустрічатися з коломойшенством?
показать весь комментарий
11.07.2021 17:54 Ответить
Она поблагодарила украинский народ. Клоун тут не при чём. Народ и клоун - это два противоположных направления.
показать весь комментарий
11.07.2021 22:03 Ответить
Подошла, представилась... Це як розуміти? "Президента" Білорусі не знають в обличчя навіть президенти сусідніх держав?
показать весь комментарий
12.07.2021 01:04 Ответить
 
 