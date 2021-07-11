В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 290 новых случаев заражения, 374 человека выздоровели

За минувшие сутки, 10 июля 2021 года, в Украине зафиксированы 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 23, медработников - 7). .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уточняется, что также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 374 человека;

◾ летальных случаев - 5;

◾ выздоровели - 374 человека.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 241 043 человека;

◾ выздоровели - 2 177 293 человека;

◾ летальных случаев - 52 597;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11033147.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 507 новых случаев заражения, 809 человек выздоровели

Отметим, что за минувшие сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 12885 человек,

◾ методом ИФА - 3296 человек,

◾ экспресс-тестами - 9175 человек.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях", - добавили в министерстве здравоохранения.