745 4

За минувшие сутки - 11 нарушений. Террористы стреляли из 122-мм артсистем вблизи Водяного и Мироновского, - ООС

За минувшие сутки, 10 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксированы 11 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что вблизи населенного пункта Водяное, у Донецка, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. У Водяного, на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем. Около Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра. Вблизи Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс. Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь", - подчеркивают в штабе.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК уведомила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Читайте также: Враг с начала суток 10 июля 9 раз нарушал перемирие, потерь нет, - пресс-центр штаба ООС

Также уточняется, что по состоянию на 7 утра 11 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

боевик (16779) обстрел (29023) Донбасс (26959) операция Объединенных сил (6766)
з чого конкретно відкривали вогонь у відповідь? з "дозволеної" зброї? дозволеної ким? чи не тими самими *************** 3,14дарасами?
11.07.2021 09:44 Ответить
Кажется по Минским соглашениям использование авиации в зоне конфликта запрещено. А было бы неплохо одну такую пушку для пробы наказать с "Байрактара" (дальность поражения до 10 км) - запустить километров с 5 до линии фронта с нашей территории заряд, заодно проверить точность работы оператора. Да и БПЛА "Гром" задействовать - маленький, незаметный, или RAM UAV. А в случае чего - это не мы, нас там нет.
11.07.2021 10:47 Ответить
0хфицэры -росЦияне - пусть свабода восцияет , за ПАРАШКУ-********* -- до ""конца """ --- https://www.youtube.com/watch?v=w-kGoC9F3Tg .....,.,,,,,


11.07.2021 13:41 Ответить
 
 