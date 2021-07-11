РУС
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 42 308 человек, - Минздрав

За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 42 308 человек, - Минздрав

42 308 человек были вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 10 июля 2021 года. Одну дозу получили 21 074 человека, полностью иммунизированы - 21 234 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уточняется, что в течение минувших суток работали:

- 229 мобильных бригад,

- 475 пунктов прививки;

- 148 центров вакцинации.

По состоянию на 10 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 790 463 человека.

"С начала прививочной кампании привиты 2 298 302 человека, из них получили 1 дозу - 2 298 300 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 164 676 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 3 462 976 прививок", - уточнили в министерстве здравоохранения.

Не иммунизированы...а привиты двумя дозами...потому что это как говорят в Одессе две большие разницы..
11.07.2021 10:21 Ответить
Чет у меня ощущение что коронавирус - навсегда... Придется жить постоянно в зоне риска и надеется только на себя и собственный иммунитет, и ждать нормального лекарства которое может быть скоро у Нас появится - потому что ВСЕ вакцины - это разговор ни о чем !!!
11.07.2021 12:01 Ответить
Сначала говорили что прививка на всю жизнь . Потом - на 2 года . Потом - на пол года . Сначала говорили, что прививка избавит от болезни.. Потом - не избавит, привившиеся обязательно переболеют, но в лёгкой форме. Потом - не в лёгкой . Сейчас говорят, что привившиеся не заразны..... Продолжать этот бред или выводы сделаете сами !?
11.07.2021 12:07 Ответить
радует низкий процент купившихся на дешевую пропаганду, есть надежда на здравомыслие большей части населения.
С зеленским проканало обдурить, теперь не получится.
