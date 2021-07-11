В Украине есть несколько пациентов с подозрением на инфицирование "дельта"-штаммом коронавируса. Цифры будут обновляться, - Кузин

В Украине есть несколько пациентов с подозрением на коронавирус штамма Дельта, результаты которого подтвердятся на следующей неделе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил главный санврач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Скорее всего, на следующей неделе мы сможем получить финальное подтверждение по уже новым образцам, там уже есть подозрения на "Дельта". Поэтому, скорее всего, цифры будут обновляться", - отметил Кузин.

Отметим, по данным Национальной академии наук Украины, штамм Дельта может начать циркулировать в Украине с восточных регионов, а новая вспышка заболеваемости начнется раньше осени.

