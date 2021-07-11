2 723 22
В Украине есть несколько пациентов с подозрением на инфицирование "дельта"-штаммом коронавируса. Цифры будут обновляться, - Кузин
В Украине есть несколько пациентов с подозрением на коронавирус штамма Дельта, результаты которого подтвердятся на следующей неделе.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил главный санврач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Скорее всего, на следующей неделе мы сможем получить финальное подтверждение по уже новым образцам, там уже есть подозрения на "Дельта". Поэтому, скорее всего, цифры будут обновляться", - отметил Кузин.
Отметим, по данным Национальной академии наук Украины, штамм Дельта может начать циркулировать в Украине с восточных регионов, а новая вспышка заболеваемости начнется раньше осени.
Топ комментарии
+7 Vasilij VG
показать весь комментарий11.07.2021 09:40 Ответить Ссылка
+7 --Григорій--
показать весь комментарий11.07.2021 09:46 Ответить Ссылка
+5 napalm
показать весь комментарий11.07.2021 11:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Согласно информации The Washington Post со ссылкой на исследование американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 59% новых случаев заражения коронавирусом источником инфекции становились бессимптомные носители. Отмечается, что из них у 35% людей симптомы еще не успели проявиться, а у 24% болезнь проходит в абсолютно бессимптомном состоянии.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60ea51cb9a79476e95831eab
В Бельгии умерла 90-летняя пациентка, которая была заражена сразу двумя штаммами коронавируса.
Об этом сообщает Скептик со ссылкой на https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-10/woman-infected-with-two-covid-19-variants-highlights-next-risk Bloomberg .
як нас РОЗВОДЯТЬ ....
"Как передаёт РИА "Новости", сегодня с утра в пунктах вакцинации наблюдаются огромные очереди, иногда до нескольких километров. Местами возникают драки за место в очереди. Дело в том что вчера поздно вечером РАН сделало заявление: "Мы пришли к выводу что если в России всё делается через жопу, то и вакцинацию тоже нужно проводить только через жопу!" И народ пошёл!!! По всему миру идёт закупка клизм!"