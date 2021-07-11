РУС
В Украине есть несколько пациентов с подозрением на инфицирование "дельта"-штаммом коронавируса. Цифры будут обновляться, - Кузин

В Украине есть несколько пациентов с подозрением на инфицирование

В Украине есть несколько пациентов с подозрением на коронавирус штамма Дельта, результаты которого подтвердятся на следующей неделе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил главный санврач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Скорее всего, на следующей неделе мы сможем получить финальное подтверждение по уже новым образцам, там уже есть подозрения на "Дельта". Поэтому, скорее всего, цифры будут обновляться", - отметил Кузин.

Отметим, по данным Национальной академии наук Украины, штамм Дельта может начать циркулировать в Украине с восточных регионов, а новая вспышка заболеваемости начнется раньше осени.

Читайте также: Инфицирование "дельта"-штаммом коронавируса может пробивать защиту организма, полученную от вакцины, - Кузин

карантин (16729) Кузин Игорь (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
+7
С почином вас, чемпионы хреновы.
11.07.2021 09:40 Ответить
11.07.2021 09:40 Ответить
+7
закрийте кордон з кацапами
11.07.2021 09:46 Ответить
11.07.2021 09:46 Ответить
+5
З козломордими кордон потрібно було закрити ще в 2014 році, причому "на глухо". Найкращий вихід був це розрив дипломатичних відносин з забороною контактів з ***********.
11.07.2021 11:02 Ответить
11.07.2021 11:02 Ответить
11.07.2021 09:40 Ответить
11.07.2021 09:46 Ответить
11.07.2021 10:23 Ответить
11.07.2021 11:02 Ответить
это вы только двоих выцепили,а по факту их гораздо больше...
11.07.2021 09:51 Ответить
11.07.2021 09:51 Ответить
о высокой степени заразности больных коронавирусов без симптомов также рассказывал ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. По словам эксперта, бессимптомные заболевшие занимают 20-40% от общего числа зараженных коронавирусом. «Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность», - говорил он.

Согласно информации The Washington Post со ссылкой на исследование американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 59% новых случаев заражения коронавирусом источником инфекции становились бессимптомные носители. Отмечается, что из них у 35% людей симптомы еще не успели проявиться, а у 24% болезнь проходит в абсолютно бессимптомном состоянии.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60ea51cb9a79476e95831eab
11.07.2021 10:24 Ответить
11.07.2021 10:24 Ответить
даешь стопитсотмилионов на освоение?!
11.07.2021 09:53 Ответить
11.07.2021 09:53 Ответить
Вже привезли зубожілі турЬІстЬІ.
11.07.2021 10:00 Ответить
11.07.2021 10:00 Ответить
В Україні є кілька пацієнтів з підозрою на інфікування "дельта"-штамом коронавірусу. Цифри будуть оновлюватися, - Кузін - Цензор.НЕТ 817
11.07.2021 10:10 Ответить
11.07.2021 10:10 Ответить
ладно эти мародёры бабло стригут на быдле - но тупость "мудрого нариду" на глову не налазит...
11.07.2021 10:11 Ответить
11.07.2021 10:11 Ответить
Это те 73% мудрые?
11.07.2021 11:54 Ответить
11.07.2021 11:54 Ответить
Несколько мало. Плохо работаете. Надо еще завести
11.07.2021 10:20 Ответить
11.07.2021 10:20 Ответить
Несколько? Двух из России с "дельта" уже 2 недели назад выявили просеквенировав в НАН. Беда в том, что адекватных "керівників" нет на высшем уровне ни в здравоохранении ни выше.Определить мутанта не удастся на старых тест системах, нормальную лабораторию не оборудовали, отправляют в Великобританию для верифицирования.Когда колличество будет на три порядка выше, тогда извиняться.Простите мол самых умных из оставшихся на скамейке ожидания назначили.
11.07.2021 10:24 Ответить
11.07.2021 10:24 Ответить
По факту их тысячи
11.07.2021 10:40 Ответить
11.07.2021 10:40 Ответить
И что же их обьединяет всех кроме жажды бабла?
11.07.2021 10:54 Ответить
11.07.2021 10:54 Ответить
...що і всіх інших (практично) жителів планети Земля....
11.07.2021 11:05 Ответить
11.07.2021 11:05 Ответить
вы себе представляете!!!!!!!!!! - умерла....- 2 штама Короновируса ....- в 90 -то ЛЕТ!!!!!!!! вы себе это представляете.......- и сходите на кладбища в Украине .....через оду могилу....35...45....55....65 ...... - а тут вот взяла и умерла ....- от КОРОНОВИРУСА ...- в 90-то лет (спасибо Господу что дал ей столько лет Жизни - а еще если и Хорошом Человеком была, то и тем более

В Бельгии умерла 90-летняя пациентка, которая была заражена сразу двумя штаммами коронавируса.
Об этом сообщает Скептик со ссылкой на https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-10/woman-infected-with-two-covid-19-variants-highlights-next-risk Bloomberg .

як нас РОЗВОДЯТЬ ....
11.07.2021 11:04 Ответить
11.07.2021 11:04 Ответить
Певно, не щеплена, могла б ще років 10 пожити. ><
11.07.2021 11:19 Ответить
11.07.2021 11:19 Ответить
есколько пациентов", "с подозрением", "цифрі будут обновляться" - иногда лучше молчать, чем говорить, убогое.
11.07.2021 11:06 Ответить
11.07.2021 11:06 Ответить
А тим часом в Кацапії сьогодні зранку в пунктах вакцинації відмічаються величезні черги і кацапські ЗМІ повідомляють, що через місяць всі козломорді будуть вакциновані. Ось що вони пишуть:
"Как передаёт РИА "Новости", сегодня с утра в пунктах вакцинации наблюдаются огромные очереди, иногда до нескольких километров. Местами возникают драки за место в очереди. Дело в том что вчера поздно вечером РАН сделало заявление: "Мы пришли к выводу что если в России всё делается через жопу, то и вакцинацию тоже нужно проводить только через жопу!" И народ пошёл!!! По всему миру идёт закупка клизм!"
11.07.2021 11:19 Ответить
11.07.2021 11:19 Ответить
 
 