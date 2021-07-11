Вооруженные российские наемники угрозой сбить беспилотник миссии ОБСЕ заставили наблюдателей удалить отснятые материалы и покинуть район мониторинга, - СЦКК

Российские наемники продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Донбассе, в частности, фиксируются открытые угрозы сбить беспилотный летательный аппарат СММ.

Указанный факт опубликован в оперативном отчете СММ ОБСЕ № 18/2021, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Так, с целью мониторинга ситуации, 7 июля в 11:25 патруль Миссии прибыл на окраину временно оккупированного населенного пункта Ольховка для осуществления планового полета беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее. В 11:30 к команде Миссии, которая осуществляла полет БПЛА, подъехало транспортное средство с двумя вооруженными наемниками РФ, которые приказали наблюдателям приземлить БПЛА, удалить с него фото- и видеоматериалы и покинуть данный район, поскольку в противном случае летальный аппарат будет сбит. Через 10 минут патруль Миссии был вынужден приземлить БПЛА и покинуть район", - следует из сообщения.

СЦКК также акцентирует внимание на том, что подобные факты агрессивного поведения оккупантов в отношении патрулей СММ ОБСЕ носят систематический характер.

"В частности, в отчете от 29 июня №149 / 2021 отмечалось, что 28 июня на окраине оккупированного населенного пункта Петровское вооруженные наемники российско-оккупационных войск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовали в агрессивной форме от наблюдателей Миссии объяснений маркировок на дороге, которые ранее нанес патруль СММ для обозначения потенциального наличия мин в окружающих районах. Обнаглевшие кремлевские наемники открыто заявили о намерениях относительно умышленного установления мин на дорогах для дальнейшего препятствования свободному передвижению патрулей СММ. Представители Миссии были вынуждены покинуть этот район", - отмечают в СЦКК.

Читайте также: Российские террористы препятствуют работе миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса, - СЦКК

Напоминается также, что 8 июля во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, Европейский Союз в очередной раз призвал РФ обеспечить беспрепятственное передвижение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Препятствуя работе по мониторингу и свободе передвижения, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - резюмировали в СЦКК.