Вооруженные российские наемники угрозой сбить беспилотник миссии ОБСЕ заставили наблюдателей удалить отснятые материалы и покинуть район мониторинга, - СЦКК
Российские наемники продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Донбассе, в частности, фиксируются открытые угрозы сбить беспилотный летательный аппарат СММ.
Указанный факт опубликован в оперативном отчете СММ ОБСЕ № 18/2021, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.
"Так, с целью мониторинга ситуации, 7 июля в 11:25 патруль Миссии прибыл на окраину временно оккупированного населенного пункта Ольховка для осуществления планового полета беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее. В 11:30 к команде Миссии, которая осуществляла полет БПЛА, подъехало транспортное средство с двумя вооруженными наемниками РФ, которые приказали наблюдателям приземлить БПЛА, удалить с него фото- и видеоматериалы и покинуть данный район, поскольку в противном случае летальный аппарат будет сбит. Через 10 минут патруль Миссии был вынужден приземлить БПЛА и покинуть район", - следует из сообщения.
СЦКК также акцентирует внимание на том, что подобные факты агрессивного поведения оккупантов в отношении патрулей СММ ОБСЕ носят систематический характер.
"В частности, в отчете от 29 июня №149 / 2021 отмечалось, что 28 июня на окраине оккупированного населенного пункта Петровское вооруженные наемники российско-оккупационных войск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовали в агрессивной форме от наблюдателей Миссии объяснений маркировок на дороге, которые ранее нанес патруль СММ для обозначения потенциального наличия мин в окружающих районах. Обнаглевшие кремлевские наемники открыто заявили о намерениях относительно умышленного установления мин на дорогах для дальнейшего препятствования свободному передвижению патрулей СММ. Представители Миссии были вынуждены покинуть этот район", - отмечают в СЦКК.
Напоминается также, что 8 июля во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, Европейский Союз в очередной раз призвал РФ обеспечить беспрепятственное передвижение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
"Препятствуя работе по мониторингу и свободе передвижения, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - резюмировали в СЦКК.
тастарана нестарана канфликта ...
І в той же час
Росіянам тут не раді! - громадяни РФ шоковані Україною та радять до нас не їздити
ровно как и при мониторинге позиций украинских ВС , в скором времени по им велся прицельный огонь ,что указывает на сотрудничество этой канторы с рашистами.
В миссии ОБСЕ должны быть "НАШИ ЛЮДИ", и тогда миссия будет имитировать деятельность, помогая террористам.
- Так терпилы в этом случае вообщем то не они. У них все хорошо.
От была империя гуннов, что от них осталось? ...Не знаете! Хорошо. Была империя персов, что от них осталось?...Не знаете. Добре. Нук была империя...Чингизхана, это атас, что от нее осталось?...Снова не знаете? Гуд. Хорошо, была россиская империя, что ..от..нее..осталось? Молчание?
Ну так вот кацапня, вся ваша сраная империя, это всего навсего...ДВА!.....всего лишь два города - это Моква и Питерсбург. Их просто убрать и о вас никто не вспомнит. Понятно?
Для того, чтобы убрать два сраных города, не обязательно нажимать на кнопочку ...Enter. Есть и другие методы для своры дебилов.....