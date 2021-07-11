РУС
Вооруженные российские наемники угрозой сбить беспилотник миссии ОБСЕ заставили наблюдателей удалить отснятые материалы и покинуть район мониторинга, - СЦКК

Российские наемники продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Донбассе, в частности, фиксируются открытые угрозы сбить беспилотный летательный аппарат СММ.

Указанный факт опубликован в оперативном отчете СММ ОБСЕ № 18/2021, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Так, с целью мониторинга ситуации, 7 июля в 11:25 патруль Миссии прибыл на окраину временно оккупированного населенного пункта Ольховка для осуществления планового полета беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее. В 11:30 к команде Миссии, которая осуществляла полет БПЛА, подъехало транспортное средство с двумя вооруженными наемниками РФ, которые приказали наблюдателям приземлить БПЛА, удалить с него фото- и видеоматериалы и покинуть данный район, поскольку в противном случае летальный аппарат будет сбит. Через 10 минут патруль Миссии был вынужден приземлить БПЛА и покинуть район", - следует из сообщения.

СЦКК также акцентирует внимание на том, что подобные факты агрессивного поведения оккупантов в отношении патрулей СММ ОБСЕ носят систематический характер.

"В частности, в отчете от 29 июня №149 / 2021 отмечалось, что 28 июня на окраине оккупированного населенного пункта Петровское вооруженные наемники российско-оккупационных войск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовали в агрессивной форме от наблюдателей Миссии объяснений маркировок на дороге, которые ранее нанес патруль СММ для обозначения потенциального наличия мин в окружающих районах. Обнаглевшие кремлевские наемники открыто заявили о намерениях относительно умышленного установления мин на дорогах для дальнейшего препятствования свободному передвижению патрулей СММ. Представители Миссии были вынуждены покинуть этот район", - отмечают в СЦКК.

Читайте также: Российские террористы препятствуют работе миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса, - СЦКК

Напоминается также, что 8 июля во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, Европейский Союз в очередной раз призвал РФ обеспечить беспрепятственное передвижение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Препятствуя работе по мониторингу и свободе передвижения, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - резюмировали в СЦКК.

Автор: 

боевик (16779) ОБСЕ (4897) Донбасс (26959) СЦКК (725)
Топ комментарии
+40
На кой черт нужны эти обсешные терпилы? Они ни на что не влияют и ничего не решают. Абсурд.
показать весь комментарий
11.07.2021 10:22 Ответить
+34
нужно срочно выразить озабоченность.
показать весь комментарий
11.07.2021 10:22 Ответить
+29
Бесполезная организация как и оон
показать весь комментарий
11.07.2021 10:28 Ответить
нужно срочно выразить озабоченность.
показать весь комментарий
11.07.2021 10:22 Ответить
УНИЧТОЖАТЬ каждодневно кацапское наглое стадо !!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
11.07.2021 11:01 Ответить
а наше убогое клавишное дэ? опять в астрале Обнуленного Х..ло ищет мыр??!!
показать весь комментарий
11.07.2021 11:53 Ответить
На кой черт нужны эти обсешные терпилы? Они ни на что не влияют и ничего не решают. Абсурд.
показать весь комментарий
11.07.2021 10:22 Ответить
а жрать и пить и по плятям таскаться
показать весь комментарий
11.07.2021 10:33 Ответить
этот вопрос первое что пришло мне в голову после прочтения!
показать весь комментарий
11.07.2021 12:25 Ответить
А як тоді кацапи" макарони з гречкою" для градів та мінометів протягнуть?
показать весь комментарий
11.07.2021 15:00 Ответить
Бесполезная организация как и оон
показать весь комментарий
11.07.2021 10:28 Ответить
Бессмысленая организация слепо-глухо-немых.
показать весь комментарий
11.07.2021 10:31 Ответить
какцапия наглеет патамушта ана -
тастарана нестарана канфликта ...
показать весь комментарий
11.07.2021 10:35 Ответить
А что, так можно? Видео-аудиозаписи не уходят прямым потоком на сервера обсе? И кому нужен такой фарс?!
показать весь комментарий
11.07.2021 10:42 Ответить
никто не знает на какой фиг эта миссия там 7 лет сидит?
показать весь комментарий
11.07.2021 10:43 Ответить
Щоб у кацапів не було можливості звинувачувати нас у неіснуючих провокаціях.
показать весь комментарий
11.07.2021 10:47 Ответить
А зарплаты у них как у воюющих - весь Евросоюз тому ОБСЕ платит
показать весь комментарий
11.07.2021 11:14 Ответить
Кацапи готуються до нападу.
І в той же час
"Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта"
показать весь комментарий
11.07.2021 10:44 Ответить
Стерненко питає : де визы з рашей?
Росіянам тут не раді! - громадяни РФ шоковані Україною та радять до нас не їздити

https://youtu.be/JVWJCjA5yvE https://youtu.be/JVWJCjA5yvEОзброєні російські найманці погрозою збити безпілотник місії ОБСЄ змусили спостерігачів видалити відзняті матеріали і залишити район моніторингу, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4761
показать весь комментарий
11.07.2021 11:11 Ответить
https://youtu.be/JVWJCjA5yvE
показать весь комментарий
11.07.2021 11:12 Ответить
Нах она там нужна эта миссия?
показать весь комментарий
11.07.2021 11:23 Ответить
"Нетрадиционных" покрывать.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:44 Ответить
В 11:30 к команде Миссии, которая осуществляла полет БПЛА, подъехало транспортное средство с двумя вооруженными наемниками РФ, которые приказали наблюдателям приземлить БПЛА, удалить с него фото- и видеоматериалы и покинуть данный район,- ОБСЕ прорашистская шарага,которая начиная с 2014 года занимается частным извозом террористов ,
ровно как и при мониторинге позиций украинских ВС , в скором времени по им велся прицельный огонь ,что указывает на сотрудничество этой канторы с рашистами.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:25 Ответить
Так ведь кадры решают всё - это еврейское правило никто не отменял.
В миссии ОБСЕ должны быть "НАШИ ЛЮДИ", и тогда миссия будет имитировать деятельность, помогая террористам.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:48 Ответить
ООН эффективна, когда надо защищать гомосексуалистов и педофилов.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:44 Ответить
В отношениях с Рашкой, миссия ОБСЕ занимает исключительно миссионерскую позицию.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:45 Ответить
ОБСЕ встаёт с локтей и колен.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:48 Ответить
Ну і на хрєн це ОБСЄ потрібно як що Україна їм дала Ленд Крузери броньовані, мабуть ще і частково фінансує їх місію в Донбасі, а вони окрім бухати у сєпарських кабаках і зливати інфу сєпарам нічого суттєвого не роблять.. Гарне питання.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:49 Ответить
А что вообще делает эта миссия там, в чем ее смысл, если так легко можно ее заставить удалить всё отснятое. В следующий раз эту миссию возьмут в ополчение к себе. Разве что весь этот беспредел будет запротоколирован когда то будет предъявлен, но я в это что то не верю.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:55 Ответить
Легко отделались, могли бы и морды набить.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:59 Ответить
"На кой черт нужны эти обсешные терпилы? Они ни на что не влияют и ничего не решают. Абсурд."

- Так терпилы в этом случае вообщем то не они. У них все хорошо.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:59 Ответить
0хфицэры -росЦияне - пусть свабода восцияет , за ПАРАШКУ-********* -- до ""конца """ -
-
-
https://www.youtube.com/watch?v=w-kGoC9F3Tg ..
.
.
показать весь комментарий
11.07.2021 13:28 Ответить
Как это - препятствуют ОБСЕ? А может там свинособакоязычные, росиськоговорящих детей режут, сливают кровь и закусывают ею боярку, по приказу *****? Потом, будут хрюкать "бендеровцы, бендеровцы!"! А детей, спасать срочно надо!!!
показать весь комментарий
11.07.2021 13:29 Ответить
"Надо не забывать, что там живут наши граждане" (величайший мыслитель времён и народов)
показать весь комментарий
11.07.2021 13:57 Ответить
Сцыкуны, а не наблеDатели ОБСЕ!!
показать весь комментарий
11.07.2021 14:07 Ответить
Знаете что, вы нам уже порядком надоели,....************! Надо попросту вас убрать! Вы совершенно лишние в эволюции. Вы и вся ваша сраная империя до ...сраки!
От была империя гуннов, что от них осталось? ...Не знаете! Хорошо. Была империя персов, что от них осталось?...Не знаете. Добре. Нук была империя...Чингизхана, это атас, что от нее осталось?...Снова не знаете? Гуд. Хорошо, была россиская империя, что ..от..нее..осталось? Молчание?
Ну так вот кацапня, вся ваша сраная империя, это всего навсего...ДВА!.....всего лишь два города - это Моква и Питерсбург. Их просто убрать и о вас никто не вспомнит. Понятно?
Для того, чтобы убрать два сраных города, не обязательно нажимать на кнопочку ...Enter. Есть и другие методы для своры дебилов.....
показать весь комментарий
11.07.2021 14:16 Ответить
дохлый западный цивилизованный мир побуждает рашофюрерра к новых захватам земель и народов
показать весь комментарий
11.07.2021 14:16 Ответить
А что, так можно было? Когда мы уже начнём этих полудурков отгонять от позиций и вообще слать их нах!
показать весь комментарий
11.07.2021 14:39 Ответить
это шо, прикол, или очередное выполнение т.н."минских договоренностей"? вероятно скоро этому будет предел...
показать весь комментарий
11.07.2021 16:11 Ответить
 
 