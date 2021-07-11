7 лет назад Россия обстреляла полевой лагерь украинских воинов под Зеленопольем. Список погибших. ФОТОрепортаж
В этот день, 7 лет назад, лагерь украинских военнослужащих, расположенный под селом Зеленополье Луганской области, был накрыт массированным огнем из РСЗО БМ-21 "Град", которые находились на территории Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 24 ОМБр.
По данным бригады, во время обстрелов базового лагеря в Зеленополье погибли 30 военнослужащих ВСУ и 6 пограничников, еще около 120 получили ранения различной степени тяжести. Было уничтожено огромное количество техники.
"11 июля 2014 года один из самых черных дней в истории Вооруженных Сил Украины", - подчеркивают в бригаде.
По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, в результате той страшной трагедии погибли 37 воинов.
Цензор.НЕТ предлагает поименно вспомнить тех, кто погиб под Зеленопольем в тот кровавый день:
1.Береза Иван-Виталий Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
2.Борис Игорь Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
3.Василиха Петр Степанович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
4.Вербицкий Владимир Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
5.Выхопень Василий Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
6.Голуб Юрий Григорьевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
7.Дышель Марьян Миронович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
8.Ковалик Василий Степанович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
9.Колтун Владимир Михайлович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
10.Костив Юрий Миронович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
11.Кратко Роман Зиновьевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
12.Кунтый Евгений Александрович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
13.Логин Михаил Романович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
14.Лущик Виктор Федорович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
15.Мысык Тарас Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
16.Нагорный Юрий Васильевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
17.Попович Владимир Романович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
18.Руснак Николай Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
19.Цыкало Богдан Богданович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
20.Шпырка Владимир Михайлович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
21.Бойко Виктор Михайлович ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
22.Вовк Василий Ярославович ВСУ 704-й полк РХБЗ;
23.Волков Алексей Витальевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
24.Гнатуша Владимир Юрьевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
25.Голота Иван Иванович ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
26.Крук Александр Александрович ВСУ 79-я а бригада;
27.Ладыженский Александр Васильевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
28.Новицкий Анатолий Олегович ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
29.Платонов Сергей Сергеевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
30.Плющ Михаил Викторович ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
31.Момот Игорь, полковник Госпогранслужбы;
32.Штолцель Вильгельм, солдат, ГПСУ;
33.Сырбу Дмитрий, солдат, ГПСУ;
34.Глущак Олег Николаевич, сержант. Могилев-Подольский пограничный отряд;
35.Лазаренко Павел Николаевич, Госпогранслужба;
36.Старший сержант Анатолий Луцко, Госпогранслужба, погиб, когда шел на помощь к попавшим под обстрел военнослужащим;
37. Старший сержант Поляков Василий, Госпогранслужба, погиб, когда шел на помощь к попавшим под обстрел военнослужащим.
Подробнее о трагедии читайте в статье Юрия Бутусова "11 июля 2014 года. Российская армия убила 37 украинских военных под Зеленопольем".
