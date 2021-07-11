РУС
Агрессия России против Украины
37 977 312

7 лет назад Россия обстреляла полевой лагерь украинских воинов под Зеленопольем. Список погибших. ФОТОрепортаж

В этот день, 7 лет назад, лагерь украинских военнослужащих, расположенный под селом Зеленополье Луганской области, был накрыт массированным огнем из РСЗО БМ-21 "Град", которые находились на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 24 ОМБр.

По данным бригады, во время обстрелов базового лагеря в Зеленополье погибли 30 военнослужащих ВСУ и 6 пограничников, еще около 120 получили ранения различной степени тяжести. Было уничтожено огромное количество техники.

"11 июля 2014 года один из самых черных дней в истории Вооруженных Сил Украины", - подчеркивают в бригаде.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, в результате той страшной трагедии погибли 37 воинов.

7 лет назад Россия обстреляла полевой лагерь украинских воинов под Зеленопольем. Список погибших 01
7 лет назад Россия обстреляла полевой лагерь украинских воинов под Зеленопольем. Список погибших 02
7 лет назад Россия обстреляла полевой лагерь украинских воинов под Зеленопольем. Список погибших 03
7 лет назад Россия обстреляла полевой лагерь украинских воинов под Зеленопольем. Список погибших 04

Цензор.НЕТ предлагает поименно вспомнить тех, кто погиб под Зеленопольем в тот кровавый день:

1.Береза Иван-Виталий Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
2.Борис Игорь Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
3.Василиха Петр Степанович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
4.Вербицкий Владимир Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
5.Выхопень Василий Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
6.Голуб Юрий Григорьевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
7.Дышель Марьян Миронович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
8.Ковалик Василий Степанович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
9.Колтун Владимир Михайлович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
10.Костив Юрий Миронович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
11.Кратко Роман Зиновьевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
12.Кунтый Евгений Александрович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
13.Логин Михаил Романович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
14.Лущик Виктор Федорович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Львове почтили память погибших под Зеленопольем в 2014 году, тогда Украина потеряла 37 защитников

15.Мысык Тарас Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
16.Нагорный Юрий Васильевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
17.Попович Владимир Романович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
18.Руснак Николай Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
19.Цыкало Богдан Богданович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
20.Шпырка Владимир Михайлович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;
21.Бойко Виктор Михайлович ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

22.Вовк Василий Ярославович ВСУ 704-й полк РХБЗ;

23.Волков Алексей Витальевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
24.Гнатуша Владимир Юрьевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
25.Голота Иван Иванович ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
26.Крук Александр Александрович ВСУ 79-я а бригада;
27.Ладыженский Александр Васильевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
28.Новицкий Анатолий Олегович ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
29.Платонов Сергей Сергеевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
30.Плющ Михаил Викторович ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
31.Момот Игорь, полковник Госпогранслужбы;
32.Штолцель Вильгельм, солдат, ГПСУ;
33.Сырбу Дмитрий, солдат, ГПСУ;
34.Глущак Олег Николаевич, сержант. Могилев-Подольский пограничный отряд;
35.Лазаренко Павел Николаевич, Госпогранслужба;
36.Старший сержант Анатолий Луцко, Госпогранслужба, погиб, когда шел на помощь к попавшим под обстрел военнослужащим;
37. Старший сержант Поляков Василий, Госпогранслужба, погиб, когда шел на помощь к попавшим под обстрел военнослужащим.

Подробнее о трагедии читайте в статье Юрия Бутусова "11 июля 2014 года. Российская армия убила 37 украинских военных под Зеленопольем".

Автор: 

обстрел (29023) россия (96899) трагедия (242) Донбасс (26959) Антитеррористическая операция (18285)
Топ комментарии
+105
Скорбь... Каждый рашистский вылупок должен сдохнуть
11.07.2021 10:48 Ответить
+55
Я служил, поэтому куйню не леплю. Крупный лагерь разбивают для приема и отдачи техники и физсил, они явно неожидали, что кацапия начнет лупить втупую со своей территории, это произошло по всей линии границы Луганской и Донецкой области, когда наши окружили дибилоидов.
11.07.2021 11:25 Ответить
+47
Смерть рашистским оккупантам!
11.07.2021 10:49 Ответить
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
В курёху галимо брякаеш лугандонец ты косоротый. Затихарся в своём приходе и фалуй понтами со своими недоношенными братьями свино-собаками по разуму.
11.07.2021 23:46 Ответить
Всі визначені Дні Ганьби і протягом днів року цій підлій країні і її армії ...будемо виконувати по всьому світу. Бачиш московита в однострою: зроби так,щоб ця повзуча гадина в слідуючий раз боялась натягнути на себе свою ж жаб'ячу шкуру.
12.07.2021 00:15 Ответить
Горіть у пеклі , кляті москалі та назавжди від'є@іться від Украіни !!
12.07.2021 01:58 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН ОТДАТЬ ВСЕ СВОИ ДЕНЬГИ ЗА СМЕРТЬ ПУТИНА !!!
12.07.2021 08:24 Ответить
Страница 4 из 4
 
 