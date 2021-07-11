7 лет назад Россия обстреляла полевой лагерь украинских воинов под Зеленопольем. Список погибших. ФОТОрепортаж

В этот день, 7 лет назад, лагерь украинских военнослужащих, расположенный под селом Зеленополье Луганской области, был накрыт массированным огнем из РСЗО БМ-21 "Град", которые находились на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 24 ОМБр.

По данным бригады, во время обстрелов базового лагеря в Зеленополье погибли 30 военнослужащих ВСУ и 6 пограничников, еще около 120 получили ранения различной степени тяжести. Было уничтожено огромное количество техники.

"11 июля 2014 года один из самых черных дней в истории Вооруженных Сил Украины", - подчеркивают в бригаде.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, в результате той страшной трагедии погибли 37 воинов.









Цензор.НЕТ предлагает поименно вспомнить тех, кто погиб под Зеленопольем в тот кровавый день:

1.Береза Иван-Виталий Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

2.Борис Игорь Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

3.Василиха Петр Степанович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

4.Вербицкий Владимир Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

5.Выхопень Василий Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

6.Голуб Юрий Григорьевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

7.Дышель Марьян Миронович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

8.Ковалик Василий Степанович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

9.Колтун Владимир Михайлович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

10.Костив Юрий Миронович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

11.Кратко Роман Зиновьевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

12.Кунтый Евгений Александрович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

13.Логин Михаил Романович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

14.Лущик Виктор Федорович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

15.Мысык Тарас Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

16.Нагорный Юрий Васильевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

17.Попович Владимир Романович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

18.Руснак Николай Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

19.Цыкало Богдан Богданович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

20.Шпырка Владимир Михайлович ВСУ 24-я отд. Мехбригада;

21.Бойко Виктор Михайлович ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

22.Вовк Василий Ярославович ВСУ 704-й полк РХБЗ;

23.Волков Алексей Витальевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

24.Гнатуша Владимир Юрьевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

25.Голота Иван Иванович ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

26.Крук Александр Александрович ВСУ 79-я а бригада;

27.Ладыженский Александр Васильевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

28.Новицкий Анатолий Олегович ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

29.Платонов Сергей Сергеевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

30.Плющ Михаил Викторович ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

31.Момот Игорь, полковник Госпогранслужбы;

32.Штолцель Вильгельм, солдат, ГПСУ;

33.Сырбу Дмитрий, солдат, ГПСУ;

34.Глущак Олег Николаевич, сержант. Могилев-Подольский пограничный отряд;

35.Лазаренко Павел Николаевич, Госпогранслужба;

36.Старший сержант Анатолий Луцко, Госпогранслужба, погиб, когда шел на помощь к попавшим под обстрел военнослужащим;

37. Старший сержант Поляков Василий, Госпогранслужба, погиб, когда шел на помощь к попавшим под обстрел военнослужащим.

Подробнее о трагедии читайте в статье Юрия Бутусова "11 июля 2014 года. Российская армия убила 37 украинских военных под Зеленопольем".