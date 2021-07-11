Pfizer вскоре объявит о необходимости третьей дозы вакцины для более устойчивого иммунитета, - Washington Post
Корпорация Pfizer, разработавшая вакцину совместно с партнером из ФРГ BioNTech, скоро объявит о необходимости третьей дозы препарата от коронавируса для более устойчивого иммунитета.
Речь идет о бустерной дозе вакцины, которая будет ставиться через шесть месяцев после второй дозы. Об этом Washington Post сообщили источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Источники издания сообщают, что от нее титры антител увеличатся в 5-10 раз после первых двух уколов.
"Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", - говорится в материале.
Издание пишет, что Pfizer соберет брифинг с американскими чиновниками от здравоохранения, чтобы объявить о необходимости этой бустерной прививки.
В нем, по словам собеседников издания, примет участие в том числе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
Как говорил Геббельс... Все СМИ всего мира в один голос говорят одно и то же...
Читайте дедушку Ленина- партийная организация и партийная литература...
Еще бы!
Протесты под запретом, внимание от насущных делов отвлекается, с экономики снимают деньги в свои каорманы, а виноват вирус -название придумаем!