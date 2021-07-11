РУС
Новости Коронавирус и карантин
Pfizer вскоре объявит о необходимости третьей дозы вакцины для более устойчивого иммунитета, - Washington Post

Корпорация Pfizer, разработавшая вакцину совместно с партнером из ФРГ BioNTech, скоро объявит о необходимости третьей дозы препарата от коронавируса для более устойчивого иммунитета.

Речь идет о бустерной дозе вакцины, которая будет ставиться через шесть месяцев после второй дозы. Об этом Washington Post сообщили источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Источники издания сообщают, что от нее титры антител увеличатся в 5-10 раз после первых двух уколов.

"Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", - говорится в материале.

Издание пишет, что Pfizer соберет брифинг с американскими чиновниками от здравоохранения, чтобы объявить о необходимости этой бустерной прививки.

В нем, по словам собеседников издания, примет участие в том числе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Читайте также: Вакциной Pfizer можно по желанию привиться в пунктах массовой вакцинации в Чернигове, - руководитель горбольницы Кухар

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)
+30
Запоребрик... **********...

Pfizer вскоре объявит о необходимости третьей дозы вакцины для более устойчивого иммунитета, - Washington Post - Цензор.НЕТ 9543
показать весь комментарий
11.07.2021 13:02 Ответить
+23
опа, рубим бабло по полной, гулять так гулять, можно и 4 дозы бахнуть, шоб уже на 146% быть уверенным.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:59 Ответить
+17
А у них с этим просто:

Pfizer незабаром оголосить про необхідність третьої дози вакцини для більш стійкого імунітету, - Washington Post - Цензор.НЕТ 5193
показать весь комментарий
11.07.2021 14:09 Ответить
у нормальных людей эти процессы происходят сами по себе без вакцин. У ослабленных все по-другому.
показать весь комментарий
11.07.2021 15:33 Ответить
Сподобалось .
показать весь комментарий
11.07.2021 15:40 Ответить
Вы не читайте моих сообщений,они не для верующих.У вас запросто может не оказаться иммунитета от свинки -вы ненормальный? Я ни с кем не дискутирую - я просто хочу обратить внимание на некоторые неочевидные аспекты вопроса о третьей прививке.
показать весь комментарий
11.07.2021 15:40 Ответить
Люк Монтанье сказал в интервью- что этой вакцинацией совершают преступление и лично он ни за что прививаться не собирается . профессор вирусолог .лауреат нобелевской имеет научных регалий включая ордена перечислят надоест. вот неужели какому нибудь ляшко или негру с продажного воз больше веры чем человеку авторитет которого давно признан в научных кругах
показать весь комментарий
11.07.2021 16:32 Ответить
Монтанье выдвинул несколько спорных и непроверенных заявлений, касающихся https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-vax вакцинации и https://en.wikipedia.org/wiki/Homeopathy гомеопатии . https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#cite_note-Bast-6 [6] В 2017 году 106 академических ученых написали открытое письмо, «призывая [профессора] к порядку». В письме говорилось: «Мы, ученые-медики, не можем согласиться с тем, что один из наших коллег использует свою Нобелевскую премию [статус] для распространения опасной информации о здоровье за ​​пределами своей области знаний» https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#cite_note-Connexion-7 [7].
показать весь комментарий
11.07.2021 17:10 Ответить
Есть вера и есть критическое мышление.Ученому,кстати,это прекрасно известно.Монтанье может не нравится именно эта вакцинация и может даже он не будет прививаться.Имеет право. И только.
показать весь комментарий
11.07.2021 18:01 Ответить
ст. вот неужели какому нибудь ляшко или негру с продажного воз больше веры чем человеку авторитет которого давно признан в научных кругах

Как говорил Геббельс... Все СМИ всего мира в один голос говорят одно и то же...
Читайте дедушку Ленина- партийная организация и партийная литература...
показать весь комментарий
11.07.2021 20:04 Ответить
Проверка фейков в рамках партнерства с Facebook
В сети https://www.facebook.com/margaritas.freedoms/posts/119534393616257 распространяют https://www.facebook.com/groups/165333080168791/permalink/3949543031747758 информацию о том, что нобелевский лауреат Люк Монтанье, французский вирусолог и один из первых исследователей ВИЧ-инфекции, заявил, что все вакцинированные люди от COVID-19 умрут в течение двух лет. Причиной этого якобы станет эффект ADE (антителозависимое усиление инфекции).
Впрочем, это - неправда. Этот фейк уже опровергали https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories независимые фактчекеры из https://www.reuters.com/article/factcheck-health-coronavirus-idUSL2N2ND0WS Reuters , https://fullfact.org/online/luc-montagnier/ Full Fact , https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/27/fact-check-false-claim-vaccines-attributed-nobel-prize-winner/7435564002/ USA Today и https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/28/viral-image/no-french-virologist-luc-montagnier-didnt-say-covi/ PolitiFact .
показать весь комментарий
12.07.2021 12:56 Ответить
насчёт умрут я не писал . это интервью перекручивали кто угодно и как угодно . интервью есть в оригинале на французском и также есть независимый перевод энтузиастов именно с целью очистки от фейков которые в каждой стране проплаченные сми подгоняли под свои реалии
показать весь комментарий
12.07.2021 19:24 Ответить
Звичайно,що будуть тепер виробляти,продавати і вакцинувати,і ще раз виробляти,продавати і вакцинувати...Ну раз пішла така пруха з тим ковідом будуть втулювати вакцину поки всі нафіг не перевакцинуються по десять раз...А потім ще щось придумають...
показать весь комментарий
11.07.2021 17:45 Ответить
.Ну раз пішла така пруха з тим ковідом

Еще бы!
Протесты под запретом, внимание от насущных делов отвлекается, с экономики снимают деньги в свои каорманы, а виноват вирус -название придумаем!
показать весь комментарий
11.07.2021 20:07 Ответить
Третя - для підвищення рентабельності . А взагалі бажано 5-6 щеплень. Для виробника це однозначно краще ніж два чи три .
показать весь комментарий
11.07.2021 19:05 Ответить
Страница 3 из 3
 
 