Pfizer вскоре объявит о необходимости третьей дозы вакцины для более устойчивого иммунитета, - Washington Post

Корпорация Pfizer, разработавшая вакцину совместно с партнером из ФРГ BioNTech, скоро объявит о необходимости третьей дозы препарата от коронавируса для более устойчивого иммунитета.

Речь идет о бустерной дозе вакцины, которая будет ставиться через шесть месяцев после второй дозы. Об этом Washington Post сообщили источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Источники издания сообщают, что от нее титры антител увеличатся в 5-10 раз после первых двух уколов.

"Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", - говорится в материале.

Издание пишет, что Pfizer соберет брифинг с американскими чиновниками от здравоохранения, чтобы объявить о необходимости этой бустерной прививки.

В нем, по словам собеседников издания, примет участие в том числе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Читайте также: Вакциной Pfizer можно по желанию привиться в пунктах массовой вакцинации в Чернигове, - руководитель горбольницы Кухар