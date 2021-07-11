Кабмин утвердил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительных пенсий
Кабинет министров Украины на прошедшей неделе утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения в Украине
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сделан еще один шаг к внедрению накопительной пенсионной системы. На этой неделе правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что это решение открывает возможности для создания инфраструктуры, необходимой для функционирования пенсионных фондов, и устанавливает механизм работы исключительно для профессиональных и ответственных компаний.
