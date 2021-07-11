РУС
Кабмин утвердил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительных пенсий

Кабмин утвердил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительных пенсий

Кабинет министров Украины на прошедшей неделе утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сделан еще один шаг к внедрению накопительной пенсионной системы. На этой неделе правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что это решение открывает возможности для создания инфраструктуры, необходимой для функционирования пенсионных фондов, и устанавливает механизм работы исключительно для профессиональных и ответственных компаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для введения обязательной накопительной пенсии нам нужен сильный регулятор: ведутся работы по усилению Нацкомиссии по ценным бумагам, - Лазебная

Кабмин утвердил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительных пенсий - Цензор.НЕТ 6467
11.07.2021 13:10 Ответить
грядет масштабное *********
11.07.2021 13:10 Ответить
Блатное будет место работы,взяточки рекой потекут,про наглядову раду с зарплатой миллион в месяц не забыли?
11.07.2021 13:12 Ответить
На пенсию нельзя рассчитывать. 90% населения, государство в любом случае, найдёт как кинуть. Это нужно быть супер безбашенным человеком, чтобы надеяться на честность государства в этом вопросе.
11.07.2021 13:17 Ответить
Логично было утвердить нацбанк, но тогда хрен, что украдешь и придётся палить дачу гонтаревой.
А здесь - выкидываешь человека с балкона и с концами.
Можно и самоубийство двумя выстрелами организовать - международным организациям пофигу.
11.07.2021 13:18 Ответить
"Сделан еще один шаг к внедрению накопительной пенсионной системы."

Кабмін затвердив Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування в системі накопичувальних пенсій - Цензор.НЕТ 4314
11.07.2021 13:46 Ответить
"Он отметил, что это решение открывает возможности для создания инфраструктуры, необходимой для функционирования пенсионных фондов, и устанавливает механизм работы исключительно для профессиональных и ответственных компаний." Источник: https://censor.net/ru/n3276372
Угу. "Витрати самих приватних пенсійних фондів значно вищі за адміністративні витрати державного пенсійного фонду." и это еще не все, более детально в статье https://fakty.ua/379529-pensii-2021-pochemu-ukraina-provodit-reformu-ot-kotoroj-otkazalas-evropa Пенсії 2021: чому Україна впроваджує реформу, від якої відмовиась Європа
11.07.2021 14:27 Ответить
 
 