Кабмин утвердил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительных пенсий

Кабинет министров Украины на прошедшей неделе утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сделан еще один шаг к внедрению накопительной пенсионной системы. На этой неделе правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что это решение открывает возможности для создания инфраструктуры, необходимой для функционирования пенсионных фондов, и устанавливает механизм работы исключительно для профессиональных и ответственных компаний.

