Блок Меркель увеличивает отрыв от "Зеленых" перед выборами в Бундестаг, - опрос

Правящий в Германии блок ХДС-ХСС продолжает наращивать отрыв от "Зеленых" перед парламентскими выборами, которые состоятся в сентябре.

Об этом свидетельствует результат опроса, опубликованный в издании Bild am Sonntag, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Поддержка "Зеленых" постепенно начала угасать с весны. Теперь "Зеленые" потеряли еще один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей и сейчас имеют поддержку 17%. Социал-демократы аналогичную поддержку в 17%. Поддержка ХДС/ХСС остается стабильной на уровне 28%.

Свободная демократическая партия получила бы 12% голосов избирателей, правопопултсты с AfD ("Альтернатива для Германии") пользуются поддержкой 11%, далее следуют "Левые" с 8%.

Сейчас в Бундестаге представлены шесть политических групп: консервативный альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), социал-демократы (СДПГ), крайняя правая "Альтернатива для Германии" (AfD), либеральные Свободные демократы, крайние левые Die Linke и "Зеленые".

выборы (24773) Германия (7219) Меркель Ангела (2126) ХДС-ХСС (25) Бундестаг (225)
+31
вообще-то они против Северного потока -2 в отличие от кремлевской консервы меркель.
11.07.2021 13:29 Ответить
+12
Если не понимаешь суть, молчи.
Если Зеленые не возглавят немецкий парламент, в ближайшие 10 лет Украине о ЕС можно будет только мечтать.
11.07.2021 13:29 Ответить
+12
Тонко, не німці, а мешканці Німеччини, мабуть їм подобаєть коли копію їх парламенту час від часу палять на Московії.
11.07.2021 13:53 Ответить
Зеленые и в бундестаг собрались пролезть ?
Им Украины мало ?)
11.07.2021 13:26 Ответить
вообще-то они против Северного потока -2 в отличие от кремлевской консервы меркель.
11.07.2021 13:29 Ответить
А он наверное для своей компьютерной мышки на ночь воду и сыр оставляет.
11.07.2021 13:31 Ответить
...что для силы стремящейся в Бундестаг, сродни политическому самоубийству. Уж очень сложно обьяснить избирателю что Германия должна отказываться от выгоды ради блага Украины...
11.07.2021 14:04 Ответить
Воистину, трудно было объяснить немцам, что выгодный Гитлер приведет Германию к гибели.
11.07.2021 14:20 Ответить
Меркель не консерва, просто ***** купил всю немецкую элиту .
11.07.2021 14:06 Ответить
Ещё как консерва. Просто там консерв - целая консерватория.
11.07.2021 14:57 Ответить
Если не понимаешь суть, молчи.
Если Зеленые не возглавят немецкий парламент, в ближайшие 10 лет Украине о ЕС можно будет только мечтать.
11.07.2021 13:29 Ответить
Тонко, не німці, а мешканці Німеччини, мабуть їм подобаєть коли копію їх парламенту час від часу палять на Московії.
11.07.2021 13:53 Ответить
за кого ще може бути росісянін, як не за хрюсская альтернатива для херманій, хайль путлєр
11.07.2021 14:22 Ответить
В щасливо зажравшейся Европе уже и не находится более достойного занятия как сладко поесть и крепко поспать, ну иногда самозабвенно посрать... Пока вдруг неожиданно и канешна несвоевременно не запылает очередной рейхстаг
11.07.2021 14:04 Ответить
Ну, і чім мудріший німецький нарід від українського, якщо Алтернативу для Німеччини підтримують лише 11% населення?
11.07.2021 18:19 Ответить
То зеленые здорового человека
11.07.2021 13:29 Ответить
"Зелёные" сдулись после их заявлений, о возможной поддержке Украины, оружием. Для немцев это звучит, примерно как "немецкое оружие пойдёт на восточный фронт". А у немцев словосочетания "восточный фронт" уже генетически вызывает отторжение.
11.07.2021 13:31 Ответить
Мигранты не только в украинских сайтах растолковывают украинцам как им правильно понимать в Украине же происходящее. В германских сайтах они с утра до ночи геройски требуют от депутатов бундестага принять закон о продаже германского оружия Украине.
11.07.2021 13:48 Ответить
Потрібно виробляти свою зброю, а не ходити по світу з протягнутою рукою.
11.07.2021 14:04 Ответить
Иван Петрович Сидоров скажет больше: лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным.
11.07.2021 14:24 Ответить
...Маячня .

Та заява зелених стоїть ,мабуть -на сотому місці причин , через які підтримка зелених знизилась .
11.07.2021 13:53 Ответить
Чомусь здається що їхні зелені такі ж популісти як і наша зелень.
11.07.2021 14:01 Ответить
Можливо ,, я не надто цікавлюсь німецькими виборами , але з політичними баталіями в Німеччині , все ж трішки знайомий . Головна причина падіння рейтингу зелених Німеччини , це їх ( їх лідера ) обіцянка - підняти ціни на пальне . А не заява що до поставок зброї Україні . До того ж , лідерка зелених стала об'єктом цькування інших політсил , і як виявилось , була до цього не готовою . .
11.07.2021 14:15 Ответить
Нет, тут такая история- в Германии сейчас тренд на экологию, природу, животных. Т.е. мода на всё "Bio". С этим учётом, "зелёные"(одно название говорит о многом) стартовали с неплохих позиций. Я сам за них, но только из-за их позиции по "сп2"(а они против из-за вреда экологии, а не из-за политики. Но это не суть, если конечный результат совпадает). Но зря они начали высказываться по оружию, по поддержке. Немцев это всё отталкивает и пугает. Они неплохо живут и хоть как-то ввязываться в конфликты не хотят. А тем более, в конфликты где есть упоминания о Рашке. Они хотят с ними, как минимум, "партнерствовать", а не конфликтовать.
11.07.2021 14:03 Ответить
Ну знач така наша доля.
11.07.2021 14:43 Ответить
правопопултсты/ 20 мая 1997 года в заметке нашего корреспондента из Женевы читатели с удивлением прочли: "Автомобилистам предстоит снижать скорость, приспосабливаясь к передиибущему стаду"»
11.07.2021 13:36 Ответить
чтобы сменить власть в Германии,нужно поджечь рейхстаг!
11.07.2021 13:40 Ответить
Блок Меркель збільшує відрив від "Зелених" перед виборами до Бундестагу, - опитування - Цензор.НЕТ 5147
11.07.2021 13:53 Ответить
Якось пофігу та Ірманія.
11.07.2021 13:59 Ответить
А так не должно быть. Газ мимо Украины - это приводит к отсутствию заинтересованности бензоколонки в нашей трубе. Тогда и жди всего самого худшего.
11.07.2021 14:14 Ответить
Очень хотелось бы верить, что ссученн...ть Германии не повлияет на общий курс США.
11.07.2021 14:16 Ответить
Паршиво.
11.07.2021 14:24 Ответить
Я прочил "Блок Мендель" - ни фига себе хорошая девочка даёт ...
Оказалось - Меркель, и это радует.
11.07.2021 15:22 Ответить
Аналогічно. Мабуть через купу новин про Мандель останнім часом через її книжку.
11.07.2021 17:04 Ответить
немецко - рашистский блок Германии в лице подельницы оккупанта Украины-Меркель ,идет в отрыв благодаря грязьпромовским монетам
11.07.2021 15:43 Ответить
Путлер подкинул кеш на выборы и рекламу в обмен на поток
11.07.2021 15:54 Ответить
Уже и немчуре кацапы рейтинги малюют.
11.07.2021 16:13 Ответить
ну да уж они не причем-всю планету хакают а тута бабе не помочь. свой человек
11.07.2021 16:21 Ответить
На Украину в Германии всем пох. Зеленая кандидатша спалилась на плагиате в своей диссертации, несла полную ахинею типа отмены перелетов по Германии и вообще оказалась неготовой вести политическую борьбу за власть.
И вообще чтоб вы все понимали: отношение к бизнесу с Украиной приблизительно такое же как к бизнесу с Африканскими государствами - вроде и бабла можно поднять, но риски на столько высоки, что ну его нах.
Правые типа AFD вроде бы всё правильно говорят , но только по поводу мигрантов, это не самая большая проблема , во всех остальных вопросах- полные дебилы и как следствие отсутствие поддержки крупного капитала, а без бабла нихрена не будет, так и будут сидеть на 11-15% рейтинга. Тут была партия Пираты набрали пару лет назад рекордные 15% с нуля и сдохли - никто из серьезных людей с бабосиком не поддержал - на сегодняшний день этой партии нет.
12.07.2021 08:01 Ответить
 
 