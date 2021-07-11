Блок Меркель увеличивает отрыв от "Зеленых" перед выборами в Бундестаг, - опрос

Правящий в Германии блок ХДС-ХСС продолжает наращивать отрыв от "Зеленых" перед парламентскими выборами, которые состоятся в сентябре.

Об этом свидетельствует результат опроса, опубликованный в издании Bild am Sonntag, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Поддержка "Зеленых" постепенно начала угасать с весны. Теперь "Зеленые" потеряли еще один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей и сейчас имеют поддержку 17%. Социал-демократы аналогичную поддержку в 17%. Поддержка ХДС/ХСС остается стабильной на уровне 28%.

Свободная демократическая партия получила бы 12% голосов избирателей, правопопултсты с AfD ("Альтернатива для Германии") пользуются поддержкой 11%, далее следуют "Левые" с 8%.

Сейчас в Бундестаге представлены шесть политических групп: консервативный альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), социал-демократы (СДПГ), крайняя правая "Альтернатива для Германии" (AfD), либеральные Свободные демократы, крайние левые Die Linke и "Зеленые".

