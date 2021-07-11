Блок Меркель увеличивает отрыв от "Зеленых" перед выборами в Бундестаг, - опрос
Правящий в Германии блок ХДС-ХСС продолжает наращивать отрыв от "Зеленых" перед парламентскими выборами, которые состоятся в сентябре.
Об этом свидетельствует результат опроса, опубликованный в издании Bild am Sonntag, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Поддержка "Зеленых" постепенно начала угасать с весны. Теперь "Зеленые" потеряли еще один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей и сейчас имеют поддержку 17%. Социал-демократы аналогичную поддержку в 17%. Поддержка ХДС/ХСС остается стабильной на уровне 28%.
Свободная демократическая партия получила бы 12% голосов избирателей, правопопултсты с AfD ("Альтернатива для Германии") пользуются поддержкой 11%, далее следуют "Левые" с 8%.
Сейчас в Бундестаге представлены шесть политических групп: консервативный альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), социал-демократы (СДПГ), крайняя правая "Альтернатива для Германии" (AfD), либеральные Свободные демократы, крайние левые Die Linke и "Зеленые".
Им Украины мало ?)
Если Зеленые не возглавят немецкий парламент, в ближайшие 10 лет Украине о ЕС можно будет только мечтать.
Та заява зелених стоїть ,мабуть -на сотому місці причин , через які підтримка зелених знизилась .
Оказалось - Меркель, и это радует.
И вообще чтоб вы все понимали: отношение к бизнесу с Украиной приблизительно такое же как к бизнесу с Африканскими государствами - вроде и бабла можно поднять, но риски на столько высоки, что ну его нах.
Правые типа AFD вроде бы всё правильно говорят , но только по поводу мигрантов, это не самая большая проблема , во всех остальных вопросах- полные дебилы и как следствие отсутствие поддержки крупного капитала, а без бабла нихрена не будет, так и будут сидеть на 11-15% рейтинга. Тут была партия Пираты набрали пару лет назад рекордные 15% с нуля и сдохли - никто из серьезных людей с бабосиком не поддержал - на сегодняшний день этой партии нет.