За сутки от коронавируса в Киеве умер 1 человек, выявлено 90 новых случаев COVID-19, - Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 91 больного коронавирусом. Один человек умер.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"91 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер один человек. В общем летальных случаев от коронавируса - 5204. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 215 664", - сообщил Виталий Кличко.

Заболели 55 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 28 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет. А также 4 девочки от 3 до 15 лет и 4 мальчика от 6 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 больных коронавирусом. А также 39 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровел за прошедшие сутки 101 человек. В общем коронавирус преодолели 206 632 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 38, в Оболонском - 35 и в Святошинском районе - 8 случаев", - отметил Виталий Кличко.

