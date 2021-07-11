РУС
За сутки от коронавируса в Киеве умер 1 человек, выявлено 90 новых случаев COVID-19, - Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 91 больного коронавирусом. Один человек умер.

 Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"91 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер один человек. В общем летальных случаев от коронавируса - 5204. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 215 664", - сообщил Виталий Кличко.

Заболели 55 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 28 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет. А также 4 девочки от 3 до 15 лет и 4 мальчика от 6 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 больных коронавирусом. А также 39 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровел за прошедшие сутки 101 человек. В общем коронавирус преодолели 206 632 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 38, в Оболонском - 35 и в Святошинском районе - 8 случаев", - отметил Виталий Кличко.

+1
"...и три случая триппера, передающегося воздушно-капельным путём", - ваш дегенерат с отбитым мозгом Виталик.
11.07.2021 14:14 Ответить
+1
Последний свой урожай собирает Ковид - дальше будет собирать только - вакцина...
11.07.2021 14:16 Ответить
+1
Кожного дня виявляють до 200-т, а помирають одиниці або взагалі не помирають.
11.07.2021 14:20 Ответить
А на масквабаде 108 КОВИДных трупов за те же сутки. Всех кацапов и пiд-рашек призываю НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!!
11.07.2021 13:51 Ответить
нувотвсёпошлонаспадхвалаприЗЕдентунеустанноборющемусясовсем...!
11.07.2021 13:53 Ответить
"...и три случая триппера, передающегося воздушно-капельным путём", - ваш дегенерат с отбитым мозгом Виталик.
11.07.2021 14:14 Ответить
Последний свой урожай собирает Ковид - дальше будет собирать только - вакцина...
11.07.2021 14:16 Ответить
Ваш лаптестанский спутник-вектор - не вакцина. Но на счет него ты прав - вы дохнете и от КОВИДа и от спутника-вектор
11.07.2021 14:26 Ответить
я живу в Киеве и прививаться не собираюсь так как я переболел, вся эта вакцинация и тем белее кацапов(чем больше умрут- тем лучше) и их вакцино-помои меня не интересует как и твое мнение чучело !!!...я рад бы дать совет тебе и денег может одолжить - но к сожаленью не хочу!!!
11.07.2021 14:34 Ответить
Удивительным образом твоё мнение на 100% совпадает с кацапской пропагандой

За добу від коронавірусу в Києві померла 1 людина, виявлено 90 нових випадків COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 9388
11.07.2021 14:41 Ответить
Кожного дня виявляють до 200-т, а помирають одиниці або взагалі не помирають.
11.07.2021 14:20 Ответить
Привившиеся больше всех разносят любую заразу(если она есть). Они же считают себя безопасными и поэтому начинают посещать больше общественных мест, трогая руками в подряд, вдыхая и выдыхая воздух, содержащий всë-подряд, перенося на одежде бактерии и не боясь толпы.(с)
11.07.2021 14:41 Ответить
О! лаптеметодички подоспели
11.07.2021 14:49 Ответить
Вакцина против гриппа делается десять лет. И вакцинация идёт перед эпидемией. Любая прививка убивает природный иммунитет, а не усиливает, как принято считать.. Есть болезни, которыми полезнее переболеть, чем прививаться, и убивая своё тело. Но пока что спор о том, что привитые не заразны - или не заразны !?... Подождём, посмотрим . Нужно взвешивать риски и помнить что последствия от вакцинации неизвестны ни кому !!!!
11.07.2021 14:48 Ответить
Это тебе "отец мельдоний" на проповеди поведал, кацапчик?
11.07.2021 14:50 Ответить
 
 