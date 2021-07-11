РУС
Новости
1 720 41

Евросоюз поможет Литве бороться с нелегальными мигрантами - могут направить вертолеты, пограничников и переводчиков, - Науседа

Евросоюз поможет Литве бороться с нелегальными мигрантами - могут направить вертолеты, пограничников и переводчиков, - Науседа

Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью. Безопасность в регионе усиливают из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Литвы Гитанас Науседа написал в Twitter. 

В собщении говорится: "С председателем Европейского агентства пограничной и береговой охраны Фабрисом Леджером обсудили отправку дополнительных сил для усиления пограничного контроля и надзора и управления над потоками нелегальных мигрантов через восточную границу ЕС".

Читайте также: Эстония усиливает охрану границы из-за белорусско-литовского миграционного кризиса

Отмечается, что обсуждалась переброска на восточную границу Евросоюза пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолетов.

Также агентство Frontex сообщило, что со следующей недели оно более чем в два раза увеличит масштабы операции на литовско-белорусской границе.

"Мы готовы усилить уровень поддержки и разместить больше персонала и оборудования. Мы ускоряем и усиливаем то, что уже было запланировано. И в тесном сотрудничестве с литовскими властями мы разрабатываем операцию по быстрому вмешательству в ситуацию на границе", - сказал директор Frontex Фабрис Леджера.

Читайте также: Президент Литвы Науседа созывает Совет нацбезопасности из-за беспрецедентного количества нелегальных мигрантов из Беларуси

Литва (2564) мигранты (996) нелегалы (453) Евросоюз (17488) Науседа Гитанас (295)
Топ комментарии
+16
Опять толерантность
Лучше пулеметчиков отправьте ,сразу перехотят лезть через гарницу
11.07.2021 14:44 Ответить
+10
Перекидывать назад через забор - пусть кормят. По-ходу, таракан решил наср@ть соседям, да забыл штаны снять... Мигрантов завезли, а вывезти уже не получится.
11.07.2021 14:56 Ответить
+9
Розплідник "Русского мира" має бути ізольован від цивілізованого світа !!)))
11.07.2021 14:49 Ответить
11.07.2021 14:44 Ответить
Рабов до раю не пускают(с)
11.07.2021 14:46 Ответить
Пулеметчиков лучше сразу в Минск отправлять.
11.07.2021 15:00 Ответить
Минные поля, и побольше.
11.07.2021 15:07 Ответить
А может дешевле растяжек понаставить...дальний ряд сигнальный. ближний боевые
11.07.2021 16:29 Ответить
11.07.2021 14:49 Ответить
11.07.2021 14:56 Ответить
Сябры, скажите спасибо моли и таракану за кастрированную версию СССР-2 и новый железный занавес.
11.07.2021 14:57 Ответить
Перекладачі для захисту кордону?
Вони б ще трафікерів туди надіслали...
11.07.2021 15:00 Ответить
Ну от і добре. Ато хітрозачьосаний возомніл сєбя самим хітропропускаємим там, де йому подобається!)
11.07.2021 15:00 Ответить
Тонкую металлическую сеточку по периметру и 380 вольт.
Чтобы отбрасывало назад в родную гавань.
11.07.2021 15:07 Ответить
там если не ошибаюсь не 380, а 10000 если не больше...просто сила тока очень мала и ставится из расчета на шаг...шире шаг больше разность потенциалов....
11.07.2021 16:32 Ответить
Беларусы в западне,с одной стороны режим захватившего власть самодура и орки,с другой стороны Европа,для которой муслимы важнее соседского народа.
11.07.2021 15:13 Ответить
какого еще "соседского народа"?
11.07.2021 15:28 Ответить
Та ладно вам,не все же там фанаты Мордора,те кто топит за *********,туда и выезжают,а проевропейски настроенные люди хотят в цивилизацию свалить из психушки.
11.07.2021 15:33 Ответить
Яким боком сірійці, в'єтнамці та інші туркмени до тих, хто бажає звалити з Білорусі?
11.07.2021 16:32 Ответить
Если они в западне - пусть выработают протокол перехода границы
и цивилизованно согласуют его с литовцами.
11.07.2021 15:28 Ответить
Лука узурпатор и самодур, но здесь он играет на руку Украине. Он даже ничего толком не сделал, просто перестал делать одну из процедур и уже такие неудобства европейцам. Выводя их из «зоны комфорта» заставляет шевелить мозгами и отрывать задницы с теплых кресел показывая, что руЦкий мир не за Уралом, он уже в Европе!
11.07.2021 16:02 Ответить
Konkretno litovcam on delajet zlo drugix kak bi nekosajetsia.I tut kazdaja strana mozet imet svoji pravila.Danija u nejio odni zakoni po migraciji,Italiji drugyje,Litve nadejus na sleducije nedeli primit toze zakoni stob bistrej takix otpravliat domoj.Realno mi sami vynovati stob nepostrojili zabor kak polozeno s teroristom N1 lukosenko.Eto i dlia kontrabandi takze pomoglo,no vidimo byl cej to interes i u nas
11.07.2021 16:29 Ответить
Я не все понял, но я не радуюсь, что Лука делает плохо Литовцам! Просто это напоминание, что Зло, которое притаидось по близости рано или поздно, коснется всех! В Украине за сем лет войны погибло около 15 тысяч! И особо, положа руку на сердце, (кроме озабоченности) в Европе это никого не волновало. У Макаревича есть хорошая песня про рыбку в аквариуме (про инфантильность). Пока тебя это конкретно не касаться никакие увещевания не доходят!
11.07.2021 17:24 Ответить
Ja xotel skazat sto vse ne legali idut v Litvu.V Latviju ili POlsu oni poshti neidut.Problemi nasi,cem mozet pomoc nam Evropa jesli mi sami ********** oxranu granici s banditom lukosenko?Sami dolzni priniat zakoni takze sto kak bystrej otpravliat ix domoj ,mozet daze tak kak postupili vengri vsex v samoliot i obratno,ili propuskat dalse v EVropu jesli komu nenravitsia.Nasa vlast dolzna priniat resitelnyje deistvija ,poka etogo netu
11.07.2021 17:35 Ответить
Сделать пакость Беларуси , оставить у себя куклу Тихановскую , а потом задаваться вопросом , А НАС ЗА ШО ?
11.07.2021 19:02 Ответить
Vezde jest ix politzaklicionix i Polse i Latvi i drugix stranax takze i Ukraine toze vet jest .Ne v tom problema,vot za eto on nadejus s ES polucit ecio sankciji,a ix furi budem proveriat nedelemi budem iskat narkotiki,nelegali posmotrim kak oni projedut v Evropu
11.07.2021 19:36 Ответить
Не нужно было вмешиваться в дела соседней страны, не было бы проблем с беженцами и наркотой . Всегда нужно думать на 2 хода ВПЕРЁД , а теперь принимаете стадо африканских беженцев , часть из которых обязательно останутся у вас .
Санкции ЕС Луке до одного места , ему Путя бабла отвалит сколько потребуется . Затея с белорусами однозначно была неудачная и провальная , теперь отгребаете последствия, ещё и грузы в порту потеряли в пользу Раши сидели бы молча как Латвия и Эстония .
11.07.2021 20:05 Ответить
Problemi s nim byli i ranse kontrabanda cigaret,eto vsegda tak bylo,vot potomu dumaju nebylo i granici kak sledujet daze zaborov nebylo.Vidimo kto to bil zainteresovan i s nasix.Kak raz segdnia obgovarivajet pro sankciji dlia Belorus v Briusele izza etogo.Sto resit uvidem.Ja bolse nedovolen nasim dejstvijam posmotrim vo vtornik kakije zakoni budet priniati po povodu tex nelegalov.Predlozenyje jest sto do 10 dnej resit ix status i nedavat vyxodit iz teritoriji.Sami bolsoj srok do 3 nedel a potom deport domoj.
11.07.2021 20:29 Ответить
Vot kakuju teper stavit stenu,ona nepomozet,no vsio taki xot sto to pojavilos.Vot zencyna ministr u nas.Xotelos na mnogo lice ministra,no jest to sto jestЄвросоюз допоможе Литві боротися з нелегальними мігрантами - можуть направити вертольоти, прикордонників і перекладачів, - Науседа - Цензор.НЕТ 9724
11.07.2021 20:33 Ответить
Удивительно , что границы со страной ЕС до сих пор нет , отсюда и контрабанда и толпы беженцев. Всех арабов и афрыканцев примут, распределят по странам Европы , поселят в домах и дадут приличное пособие.
11.07.2021 21:13 Ответить
Многостаночник ты наш
11.07.2021 23:35 Ответить
Прочитай мой комментарий ниже
11.07.2021 23:33 Ответить
Спасибо за комплимент , но это выражение больше подходит Литве . Решайте свои проблемы молча - это убыль населения и безработица 20%, волна мигрантов арабов , контрабанда и наркота , проблемы в экономике и с соседними странами, снижение уровня жизни и рост цен .... , не нужно быть многостаночником, так можно и надорваться .
12.07.2021 08:10 Ответить
Був такий німецький кулемет MG-42,зараз,після переходу на європейський калібр 7,62 має марку MG-53. Як що таких кулеметів вдосталь,то бажаючих перетнути кордон цивілізованого світу має зменшитися!
11.07.2021 16:07 Ответить
У Литві вдосталь незакритих робочих місць через виїзд робочої сили.
Білоруси тут можуть стати у нагоді.
11.07.2021 16:26 Ответить
Tut irakci bolsinstve jedut,jest i Gana,Kamerun i poxoze ix bolsinstve takije rabotat nebudet.Belorusov mi prinimajem bez problem
11.07.2021 16:32 Ответить
В твитере читал, что санатории заполнены мигрантами с Афганистана и др. стран.
11.07.2021 17:10 Ответить
Нужно срочно строить стену и усиливать контроль за границей, тогда все эти "туристы" останутся гостить у Луки, ему понравится)))))
11.07.2021 17:43 Ответить
А ху..ло в тихаря смотрит и хихикает .придумал то схему не тупой колхозник бацька лука а сам ***** наверняка
11.07.2021 19:48 Ответить
Сергей Савельев, а вы , похоже, одинаковым текстом гадите и на литовском Delfi и на Цензоре. Ну, батенька, хоть немного меняйте текст, найдутся те хто читает и то и это.
11.07.2021 23:30 Ответить
Благодарю вас за внимание к моей персоне и поддержку демократических взглядов -- основ свободы и независимости. Рonas, всех вам благ и крутых достижений на писательском поприще ))
12.07.2021 08:28 Ответить
И да , вы серьёзно полагаете , что гражданину Румынии , полноценной страны ЕС и НАТО, интересен ваш головняк на каком то литовском Delfi ?
12.07.2021 09:54 Ответить
Я вот прямо вижу как иммигранты испугались переводчиков и разбежались.
11.07.2021 23:37 Ответить
 
 