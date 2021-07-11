Евросоюз поможет Литве бороться с нелегальными мигрантами - могут направить вертолеты, пограничников и переводчиков, - Науседа

Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью. Безопасность в регионе усиливают из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Литвы Гитанас Науседа написал в Twitter.

В собщении говорится: "С председателем Европейского агентства пограничной и береговой охраны Фабрисом Леджером обсудили отправку дополнительных сил для усиления пограничного контроля и надзора и управления над потоками нелегальных мигрантов через восточную границу ЕС".

Читайте также: Эстония усиливает охрану границы из-за белорусско-литовского миграционного кризиса

Отмечается, что обсуждалась переброска на восточную границу Евросоюза пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолетов.

Также агентство Frontex сообщило, что со следующей недели оно более чем в два раза увеличит масштабы операции на литовско-белорусской границе.

"Мы готовы усилить уровень поддержки и разместить больше персонала и оборудования. Мы ускоряем и усиливаем то, что уже было запланировано. И в тесном сотрудничестве с литовскими властями мы разрабатываем операцию по быстрому вмешательству в ситуацию на границе", - сказал директор Frontex Фабрис Леджера.

Читайте также: Президент Литвы Науседа созывает Совет нацбезопасности из-за беспрецедентного количества нелегальных мигрантов из Беларуси