Евросоюз поможет Литве бороться с нелегальными мигрантами - могут направить вертолеты, пограничников и переводчиков, - Науседа
Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью. Безопасность в регионе усиливают из-за наплыва нелегальных мигрантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Литвы Гитанас Науседа написал в Twitter.
В собщении говорится: "С председателем Европейского агентства пограничной и береговой охраны Фабрисом Леджером обсудили отправку дополнительных сил для усиления пограничного контроля и надзора и управления над потоками нелегальных мигрантов через восточную границу ЕС".
Отмечается, что обсуждалась переброска на восточную границу Евросоюза пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолетов.
Также агентство Frontex сообщило, что со следующей недели оно более чем в два раза увеличит масштабы операции на литовско-белорусской границе.
"Мы готовы усилить уровень поддержки и разместить больше персонала и оборудования. Мы ускоряем и усиливаем то, что уже было запланировано. И в тесном сотрудничестве с литовскими властями мы разрабатываем операцию по быстрому вмешательству в ситуацию на границе", - сказал директор Frontex Фабрис Леджера.
Лучше пулеметчиков отправьте ,сразу перехотят лезть через гарницу
Вони б ще трафікерів туди надіслали...
Чтобы отбрасывало назад в родную гавань.
и цивилизованно согласуют его с литовцами.
Санкции ЕС Луке до одного места , ему Путя бабла отвалит сколько потребуется . Затея с белорусами однозначно была неудачная и провальная , теперь отгребаете последствия, ещё и грузы в порту потеряли в пользу Раши сидели бы молча как Латвия и Эстония .
Білоруси тут можуть стати у нагоді.