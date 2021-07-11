Через 2 недели после снятия ограничений Нидерланды вновь закрыли клубы и дискотеки из-за роста новых случаев COVID-19

Нидерланды отреагировали на рост новых случаев COVID-19 и со вчерашнего дня, 10 июля, закрыли все клубы, дискотеки, концерты.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук системный аналитик Евгений Истребин, информирует Цензор.НЕТ.

"Общепит прекращает работать в 24 часа и открывается в 6 утра. Заполнение только сидячих мест при условии, что расстояние 1,5 метра. Система Корона, благодаря которой было разрешено заполнять клубы свыше нормы в 1,5 метра, уже отменена. Заполнение только сидячих мест с дистанцией 1,5 метра для всех. Примечательно что все ограничения были сняты 26 июня. Ровно 2 недели поплясали и потусовались, и с 10 июля все опять ограничили", - пишет он.

