Новые штаммы коронавируса ставят под угрозу подъем экономики, - глава Минфина США Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье выразила серьезную обеспокоенность в связи с тем, что новые варианты коронавируса могут стать угрозой для восстановления пострадавшей от пандемии мировой экономики.

Об этом сообщают западные СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы очень обеспокоены вариантом "дельта" и другими вариантами, которые могут возникнуть и поставить под угрозу подъем экономики", - заявила Йеллен журналистам в Венеции.

"Мы - взаимосвязанная глобальная экономика. Что происходит в одной части мира, влияет на все другие страны", - добавила она.

Напомним, в настоящее время во многих странах мира интенсивно распространяется более заразный штамм COVID-19 "дельта". Его впервые обнаружили в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

