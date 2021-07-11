РУС
Новые штаммы коронавируса ставят под угрозу подъем экономики, - глава Минфина США Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье выразила серьезную обеспокоенность в связи с тем, что новые варианты коронавируса могут стать угрозой для восстановления пострадавшей от пандемии мировой экономики.

Об этом сообщают западные СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы очень обеспокоены вариантом "дельта" и другими вариантами, которые могут возникнуть и поставить под угрозу подъем экономики", - заявила Йеллен журналистам в Венеции.

"Мы - взаимосвязанная глобальная экономика. Что происходит в одной части мира, влияет на все другие страны", - добавила она.

Напомним, в настоящее время во многих странах мира интенсивно распространяется более заразный штамм COVID-19 "дельта". Его впервые обнаружили в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

Теперь все время будут новые и новые разновидности несуществующие и загадочно-безсимптомной болезни,а вы колите и колите всё новые и новые химические балтушки.привет от производителя.
11.07.2021 16:32 Ответить
Суть барандемии в следущем:
1.Самая главная цель.Взять под контроль человечество,загнать в цифровой концлагерь.
2.Не менее важная цель,ради чего начали этот кипишь,Сократить количество население через вакцинацию.Об этом проговорился сам Билл Гейтс.Есть видео на Ютубе.
3.Ну и дополнительный бонус,заработок на вакцинах.Хотя у сценаристов и так полно денег,ну не из своего же кармана слугам дьвола платить,пусть сами зарабатывают на вакцинах.
11.07.2021 17:19 Ответить
Так и есть.
Против человечества осуществляют натуральный мировой заговор.
Фантастика,в которую я не особо верил,воплощается в реальность.
Даже чипы,над которыми ржут тутешние обыватели,оказались не пустой болтовнёй,а презентованы Пентагоном,для якобы обнаружения в теле человека коронавируса.
11.07.2021 17:11 Ответить
Нові штами коронавірусу ставлять під загрозу підйом економіки, - глава Мінфіну США Єллен - Цензор.НЕТ 243
11.07.2021 15:17 Ответить
А может это и есть цель режиссеров этого корона-шухера - уничтожение мировой экономики, всеобщая безработица, голод, массовые смерти от вакцинации и т.д. и т.п... ХАОС во ВСЕМ !!!
11.07.2021 16:31 Ответить
11.07.2021 17:19 Ответить
Больной на голову или...кацап?
11.07.2021 20:19 Ответить
Я изначально подозревал в создании этого вируса ряд стран, которым это могло быть выгодно, и которые способны его сделать и распространить, тем, кто мог получить от его распространения исполнение своих целей:
- Китай
- РФ
- Израиль
- США
- Япония
- Всемирный еврейский заговор.

Сегодня, оценивая масштабы и скудные сведения, я отбросил всех кандидатов, кроме евреев и главный подозреваемый из них, это Билл Гейтс.
11.07.2021 18:29 Ответить
11.07.2021 16:32 Ответить
Так и есть.
Против человечества осуществляют натуральный мировой заговор.
Фантастика,в которую я не особо верил,воплощается в реальность.
Даже чипы,над которыми ржут тутешние обыватели,оказались не пустой болтовнёй,а презентованы Пентагоном,для якобы обнаружения в теле человека коронавируса.
11.07.2021 17:11 Ответить
Хотя зачем чипы, если специально обученные собаки в момент по запаху обнаруживают Ковид-19
11.07.2021 18:36 Ответить
Вопрос.куда смотрит человечество?почему мы все это допускаем?
11.07.2021 19:02 Ответить
Человечество в большинстве толпа,не способная мыслить.
13.07.2021 03:10 Ответить
 
 