Новые штаммы коронавируса ставят под угрозу подъем экономики, - глава Минфина США Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье выразила серьезную обеспокоенность в связи с тем, что новые варианты коронавируса могут стать угрозой для восстановления пострадавшей от пандемии мировой экономики.
Об этом сообщают западные СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы очень обеспокоены вариантом "дельта" и другими вариантами, которые могут возникнуть и поставить под угрозу подъем экономики", - заявила Йеллен журналистам в Венеции.
"Мы - взаимосвязанная глобальная экономика. Что происходит в одной части мира, влияет на все другие страны", - добавила она.
Напомним, в настоящее время во многих странах мира интенсивно распространяется более заразный штамм COVID-19 "дельта". Его впервые обнаружили в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.
1.Самая главная цель.Взять под контроль человечество,загнать в цифровой концлагерь.
2.Не менее важная цель,ради чего начали этот кипишь,Сократить количество население через вакцинацию.Об этом проговорился сам Билл Гейтс.Есть видео на Ютубе.
3.Ну и дополнительный бонус,заработок на вакцинах.Хотя у сценаристов и так полно денег,ну не из своего же кармана слугам дьвола платить,пусть сами зарабатывают на вакцинах.
- Всемирный еврейский заговор.
Сегодня, оценивая масштабы и скудные сведения, я отбросил всех кандидатов, кроме евреев и главный подозреваемый из них, это Билл Гейтс.
Против человечества осуществляют натуральный мировой заговор.
Фантастика,в которую я не особо верил,воплощается в реальность.
Даже чипы,над которыми ржут тутешние обыватели,оказались не пустой болтовнёй,а презентованы Пентагоном,для якобы обнаружения в теле человека коронавируса.