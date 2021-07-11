Мы должны строить хорошие отношения с украинской нацией и государством на основе правды, - Дуда о Волынской трагедии

Президент Польши Дуда в послании по случаю годовщины Волынской трагедии призвал строить хорошие отношения с Украинской "на основе правды и современных стремлений".

Как передает Цензор.НЕТ, заявление польского президента опубликовано на правительственном сайте на украинском языке.

11 июля в Польше на государственном уровне почтили память жертв Волынской трагедии 1942-1943 годов. В Польше этот день называют "Национальным днем ​​памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами". В Украине не согласны с таким трактовка событий того времени.

В своем заявлении Дуда сказал, что сейчас Польша помнит все, что произошло с "погибшим дочерьми и сыновьями", чтобы учиться по истории на будущее.

"Память о страданиях и смерти наших соотечественников также обязывает нас строить хорошие отношения с украинской нацией и государством - на основе правды, общего опыта и современных стремлений. Я убежден, что, действуя таким образом, мы выполним волю наших мучеников, которые погибли только потому, что были поляками", - сказал польский президент.

Он заявил, что преступления Волынской трагедии были направлены против поляков, а их целью были "этнические чистки на юго-восточных территориях Второй Польской Республики: Волыни, Подолья и Малой до линии Сяна".

"Мы чтим память наших предков, родственников, соседей, которых десятки тысяч погибло, и более четверти миллиона были вынуждены спасать жизни бегством, навсегда оставив родные села и города", - сказал польский президент.

