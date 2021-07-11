Мы должны строить хорошие отношения с украинской нацией и государством на основе правды, - Дуда о Волынской трагедии
Президент Польши Дуда в послании по случаю годовщины Волынской трагедии призвал строить хорошие отношения с Украинской "на основе правды и современных стремлений".
Как передает Цензор.НЕТ, заявление польского президента опубликовано на правительственном сайте на украинском языке.
11 июля в Польше на государственном уровне почтили память жертв Волынской трагедии 1942-1943 годов. В Польше этот день называют "Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами". В Украине не согласны с таким трактовка событий того времени.
В своем заявлении Дуда сказал, что сейчас Польша помнит все, что произошло с "погибшим дочерьми и сыновьями", чтобы учиться по истории на будущее.
"Память о страданиях и смерти наших соотечественников также обязывает нас строить хорошие отношения с украинской нацией и государством - на основе правды, общего опыта и современных стремлений. Я убежден, что, действуя таким образом, мы выполним волю наших мучеников, которые погибли только потому, что были поляками", - сказал польский президент.
Он заявил, что преступления Волынской трагедии были направлены против поляков, а их целью были "этнические чистки на юго-восточных территориях Второй Польской Республики: Волыни, Подолья и Малой до линии Сяна".
"Мы чтим память наших предков, родственников, соседей, которых десятки тысяч погибло, и более четверти миллиона были вынуждены спасать жизни бегством, навсегда оставив родные села и города", - сказал польский президент.
а Польша помніт звідки взялися поляки на Галичині та західноукраїнських землях? Що таке операція "Вісла" помніт Польща? У поляків якась своя однобічна правда...
Блааа. https://zbruc.eu/node/77157 Польський закон «Про внесення змін до Закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з переслідування злочинів проти польського народу і деяких інших законів» став яскравим прикладом однобокого, чорно-білого підходу до історії.
Даруйте, але саме в цей період українські патріоти вели визвольну боротьбу проти іноземних окупацій Західної України. Отже, йдеться не тільки про тих українців, які вчинили воєнні злочини проти людяності, а взагалі про всіх патріотів, які боролися за незалежність України. А з цього випливає, що сьогодні будь-який українець за будь-яку позитивну оцінку наших визвольних змагань може бути ув'язнений в Польщі на 3 роки, оскільки Польща має про ці змагання інакшу думку. Закон Польщі - кара настигне українця, навіть якщо свою оцінку він висловив у себе в Україні. Коли послідовно дотримуватися букви нового закону, то польська поліція у Варшаві має зсаджувати таких українців з поїзда, скажімо, «Київ - Берлін» і запроторювати їх у каталажку.
Раніше пам'ятала, зараз тільки помніт.
з таким же успіхом можеш звинуватити ******** німців в геноциді поляків під час Другої світової.
Что привело к трагедии поляки не хотят анализировать.
То є так!
ПОЛЯКАМ
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
1847
***
Перша велика зрада Польщі відносно України.
Андрусівське сепаратне перемир'я 1667 (Андрусівський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 сепаратний договір , Андрусівський мир) - угода між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Московським царством і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Річчю Посполитою про припинення війни, підписана (https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 30 січня ) https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 9 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1667 1667 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE Андрусове під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Смоленськом терміном на 13,5 років. Угода стала завершенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1654%E2%80%941667) московсько-польської війни 1654-1667 років .
Сепаратне перемир'я, в обговоренні умов якого українські пости брали участь лише в єдиному раунді 1660-го рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F#cite_note-1 [1] , викликало https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1668 козацьке повстання . Андрусівський договір, порушивши умови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Переяславської Ради (https://uk.wikipedia.org/wiki/1654 1654 ) та інших договорів з гетьманами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Богданом Хмельницьким , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Юрієм Хмельницьким та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Іваном Брюховецьким , закріпив насильницький поділ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F української етнічної території на дві частини - Правобережну Україну і Лівобережну Україну, остаточно затверджений так званим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1686) Вічним миром в https://uk.wikipedia.org/wiki/1686 1686 році.
Друга велика зрада Польщі відносно України.
Ризький мир - договір, підписаний у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0 Ризі https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 18 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 року представниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1917%E2%80%941922) РСФРР і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УСРР , з одного боку, та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польщі - з другогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1921)#cite_note-1 [1] , який формально закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 польсько-радянський збройний конфлікт 1919-1920 років , санкціонував поділ українських і білоруських земель між Польщею та Радянською Росією та фактично анулював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_(1920) Варшавський договір 1920 року .
********
Потрібно дослідити Волинську трагедію історикам, а не політикам.
И на этом должны строить всё.
Над нами ***** нависає і думати треба перш за все про це.
Сделать вброс после успешных учений "Си бриз".
Не треба було лізти на чужі землі, починаючі з 1919 року, окупуючі Галичину і Волинь.
Переселили поляків, відібравши в українців їх домівки, землі, зруйнувавши храми?
ВИ самі власними руками створили Волинську трегедію... неможна брати чуже, розраховуючі що в майбутньому це забудеться і зійде з рук. Тому в нас своя ПРАВДА.