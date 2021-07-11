РУС
4 985 58

Мы должны строить хорошие отношения с украинской нацией и государством на основе правды, - Дуда о Волынской трагедии

Президент Польши Дуда в послании по случаю годовщины Волынской трагедии призвал строить хорошие отношения с Украинской "на основе правды и современных стремлений".

Как передает Цензор.НЕТ, заявление польского президента опубликовано на правительственном сайте на украинском языке.

11 июля в Польше на государственном уровне почтили память жертв Волынской трагедии 1942-1943 годов. В Польше этот день называют "Национальным днем ​​памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами". В Украине не согласны с таким трактовка событий того времени.

Читайте также: Призываю к честной научной дискуссии и взаимоуважению, - Дробович о Волынской трагедии

В своем заявлении Дуда сказал, что сейчас Польша помнит все, что произошло с "погибшим дочерьми и сыновьями", чтобы учиться по истории на будущее.

"Память о страданиях и смерти наших соотечественников также обязывает нас строить хорошие отношения с украинской нацией и государством - на основе правды, общего опыта и современных стремлений. Я убежден, что, действуя таким образом, мы выполним волю наших мучеников, которые погибли только потому, что были поляками", - сказал польский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины в Польше о Волынской трагедии: Это была и остается общая боль украинского и польского народов

Он заявил, что преступления Волынской трагедии были направлены против поляков, а их целью были "этнические чистки на юго-восточных территориях Второй Польской Республики: Волыни, Подолья и Малой до линии Сяна".

"Мы чтим память наших предков, родственников, соседей, которых десятки тысяч погибло, и более четверти миллиона были вынуждены спасать жизни бегством, навсегда оставив родные села и города", - сказал польский президент.

Также читайте: Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович

история (2020) память (1501) Волынская трагедия (216) Дуда Анджей (788)
а Польша помніт звідки взялися поляки на Галичині та західноукраїнських землях? Що таке операція "Вісла" помніт Польща? У поляків якась своя однобічна правда...
...а в цей час поляки працюють за межами Польщі і щоб не впала економіка Польщі, українські заробітчани тримають ту економіку. Не подобаються українці, запросіть арабів чи африканців, або братушєк з паРаші.
Самый лучший вариант-это поменьше об этом пи...ть,господин Дуда. Украинцам есть побольше чего предъявить полякам взамен какой-то непонятной "резни"с каким-то пропагандистским налётом.
а Польша помніт звідки взялися поляки на Галичині та західноукраїнських землях? Що таке операція "Вісла" помніт Польща? У поляків якась своя однобічна правда...
За штуку баксів вкалують по 14 годин, сплять штабелями по 6 чоловік в кімнатці, за таким зиском в Україні можна так заробляти. Багато знайомих в Польщі працює.
Працюючи на дядю, дуже складно штуку заробити.
Если на дядю руками - то тяжело. А если мозгами - то работ навалом (в больших городах точно).
"на основе правды... Я убежден, что, действуя таким образом, мы выполним волю наших мучеников, которые погибли только потому, что были поляками", - сказал польский президент."

Блааа. https://zbruc.eu/node/77157 Польський закон «Про внесення змін до Закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з переслідування злочинів проти польського народу і деяких інших законів» став яскравим прикладом однобокого, чорно-білого підходу до історії.
Даруйте, але саме в цей період українські патріоти вели визвольну боротьбу проти іноземних окупацій Західної України. Отже, йдеться не тільки про тих українців, які вчинили воєнні злочини проти людяності, а взагалі про всіх патріотів, які боролися за незалежність України. А з цього випливає, що сьогодні будь-який українець за будь-яку позитивну оцінку наших визвольних змагань може бути ув'язнений в Польщі на 3 роки, оскільки Польща має про ці змагання інакшу думку. Закон Польщі - кара настигне українця, навіть якщо свою оцінку він висловив у себе в Україні. Коли послідовно дотримуватися букви нового закону, то польська поліція у Варшаві має зсаджувати таких українців з поїзда, скажімо, «Київ - Берлін» і запроторювати їх у каталажку.
А єслі копнуть в 90-е то виглядіт так-сотні тисяч поляків їдуть в Україну на базари бо їм жерти не було чого-так кацапи там похазяйнували. І що?
...а в цей час поляки працюють за межами Польщі і щоб не впала економіка Польщі, українські заробітчани тримають ту економіку. Не подобаються українці, запросіть арабів чи африканців, або братушєк з паРаші.
Не нужно обольщаться тем, что поляки в евросоюзе поддерживают Украину. - Они єто делают по 2 причинам: 1. Боятся, что московиты захватят Украину и окажутся на их польской границе. 2. Ихние поляки сами едут зарабатывать в Европу - Германию, Финляндию и т.п. т.к. там платят больше чем в Польше, а украинцы в Польше - дешевая рабочая сила , спасающая их польскую экономику. Пока существует угроза захвата Московией Украины - они будут "друзями" Украины. Пока Украине это тоже выгодно, но когда угроза минует, то пройдет и польская "дружба".
Угроза не минует. Украина сейчас как Израиль. Нужно привыкать к мысли что вокруг враги
Минует, если козломордию таки дожмут, как 30 лет назад дожали ссср.
у тебя буковку А заклинило,ус отклеился и вообще иди нах. чмомосковское.
++++++++++
Раніше пам'ятала, зараз тільки помніт.
Якщо говорити правду, як каже пан Дуда, то треба казати не "волинська трагедія", а https://zemlj.blogspot.com/2016/07/114.html Пацифікація-2 - як геноцид методом фізичного знищення українців урядом Польщі в екзилі руками бандитів Армії Крайової, польськими колаборантськими батальйонами шуцманшафту та "грантової" поліції (польські бандити нарвались на Рух опору).
Он заявил, что преступления Волынской трагедии были направлены против поляков, а их целью были "этнические чистки на юго-восточных территориях Второй Польской Республики: Волыни, Подолья и Малой до линии Сяна"

з таким же успіхом можеш звинуватити ******** німців в геноциді поляків під час Другої світової.
дуда лукавить, виділяючи лише частину польських громадян...то все були громадяни польщі на окупованих німцями землях волині...і окупанти мають нести відповідальність
Точку должны поставить историки затем политики,а уж потом народ.
Что привело к трагедии поляки не хотят анализировать.
То є так!
Ото нехай віддадуть поляки нам українські етнічні території,звідки примусово сотні тисяч українців депортували,то може тоді визнаємо "Волинську трагедію."
Так печалька для ляхов заключается в том, что "резня" проходила на украинских этнических территориях. Украинцы просто убивали оккупантов! Но в воспаленной фантазии ляхов, они оказались жертвами. Может недоимперцы просто засцали признать, что отгребли по полной?!
Да забудьте уже! Двадцать первый век на дворе! И только призрак олежки сцарьова хочет хайпа! Ну, оно больное. А остальные-то чего ведутся на пуйловскую фигню?!)))
Не успокоимся .Северин Краевский. За далью даль, за далью даль,Впереди у нас и радость и печаль.Слава Богу, мы в дороге,Между "здравствуй" и "прощай".То снег, то ветер, то дожди.Но пока огонь любви у нас в груди.Слава Богу, мы в дороге, слава Богу, мы в пути./Мы , украинцы и поляки, в пути вместе. Viribus unitis-сила в единстве.
Тарас Шевченко

ПОЛЯКАМ
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.

1847
Тоже история .Но по времени более близкая. 17 сентября 1939 года советские войска начали атаку на польские территории. В атаку было брошено 620 тысяч солдат, 4700 танков и 3300 самолетов, то есть в два раза больше, чем было у Вермахта, напавшего на Польшу 1-го сентября. Советские солдаты убивали польских пленных, уничтожали мирное население, жгли и грабили. За частями шли группы НКВД. Они занимали здания банков, типографий,изымали ценные бумаги, архивы и культурные ценности; арестовывали поляков на основании доносов агентов; ловили сотрудников польских служб, парламентариев, членов польских партий. Многие были сразу же убиты. Польских дипломатов спас посол Третьего рейха в Москве Шуленбург Польский консул в Киеве был вызван в местное отделение Наркоминдела и пропал без вести.- Вторжение варваров.
Самый лучший вариант-это поменьше об этом пи...ть,господин Дуда. Украинцам есть побольше чего предъявить полякам взамен какой-то непонятной "резни"с каким-то пропагандистским налётом.
И что из этого? А поляки предоставляют свои на английскую, дальше что?
Идиот ольгинское про безвиз вас не информировали?
У Украины с ЕС туристический безвиз. Для работы и учебы нужна виза.
Вам из Америки якобы виднее, но как раз в Польшу для работы и учебы украинским гражданам виза и не нужна.
Ты ещё тупее чем боты подоляка 🙂
Это приседание на бутылку тебя сподвигло на этот вывод?
Потому что такие жители юды свастока со своими халасаваниями за комуняк и овоща завели украину в тупик и польское рабстсво и сами к ним слиняли целыми областями
https://www.youtube.com/watch?v=cmcfLp6okzw гарна пісня )
"Мы должны строить хорошие отношения с украинской нацией и государством - на основе правды, - Дуда о Волынской трагедии"
***
Перша велика зрада Польщі відносно України.



Андрусівське сепаратне перемир'я 1667 (Андрусівський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 сепаратний договір , Андрусівський мир) - угода між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Московським царством і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Річчю Посполитою про припинення війни, підписана (https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 30 січня ) https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 9 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1667 1667 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE Андрусове під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Смоленськом терміном на 13,5 років. Угода стала завершенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1654%E2%80%941667) московсько-польської війни 1654-1667 років .
Сепаратне перемир'я, в обговоренні умов якого українські пости брали участь лише в єдиному раунді 1660-го рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F#cite_note-1 [1] , викликало https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1668 козацьке повстання . Андрусівський договір, порушивши умови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Переяславської Ради (https://uk.wikipedia.org/wiki/1654 1654 ) та інших договорів з гетьманами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Богданом Хмельницьким , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Юрієм Хмельницьким та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Іваном Брюховецьким , закріпив насильницький поділ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F української етнічної території на дві частини - Правобережну Україну і Лівобережну Україну, остаточно затверджений так званим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1686) Вічним миром в https://uk.wikipedia.org/wiki/1686 1686 році.


Друга велика зрада Польщі відносно України.


Ризький мир - договір, підписаний у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0 Ризі https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 18 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 року представниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1917%E2%80%941922) РСФРР і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УСРР , з одного боку, та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польщі - з другогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1921)#cite_note-1 [1] , який формально закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 польсько-радянський збройний конфлікт 1919-1920 років , санкціонував поділ українських і білоруських земель між Польщею та Радянською Росією та фактично анулював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_(1920) Варшавський договір 1920 року .

********
Потрібно дослідити Волинську трагедію історикам, а не політикам.
Про пацифікацію не згадував? Нє?
У всех стран есть споры и претензии друг ко другу по смежным территориям....И историки должны разобраться, когда уже нет живых свидетелей, политики взаимно извиниться, народы помириться...
Волинь, Холмщина, Лемківщина - споконвічні етнічні регіони України, це ніфіга не сміжні території.
...историкам разбираться....
Единственная правда в том, что мы с поляками соседи и союзники.
И на этом должны строить всё.
поляки були загарбниками.Як вони опинились на етнічних українських землях:.Волинь,Прикарпаття, Львівщина та інші,В 1939 до нас прийшли інші загарбники-кацапи.
Ким були поляки, тим були - сьогодні вони на наші території не претендують.
Над нами ***** нависає і думати треба перш за все про це.
Только правда у всех своя.
Предлагаю оставить эти дела минувших дней и сосредоточиться на чём-то более актуальном.
Синдром кремлёвской провокации.
Сделать вброс после успешных учений "Си бриз".
Тут главное вовремя задать ляхам простой вопрос: а что их "патриоты" делали на этнических территориях Украины? И чем "патриоты" польши отличаются от немецко-фашистских оккупантов?!
Как ВВП Украины сравняется с ВВП Польши - сразу займёмся этой проблемой.
И Польше, и Украине надо помнить одно - у нас общий враг- Россия, которая делает все, чтобы нас рассорить. У нас один враг - РФ, которая мечтает, чтобы не было ни Польши, ни Украины и с радостью будет убивать и поляков, и украинцев.
на території Волині діяла ОУН (М), цю організацію почали з квітня 1943 року цілеспрямовано знищувати. На формування дивізії СС Галичина у Львів у квітні 1943 року із Західної Білорусії був перекинутий поліцейський полк "ЦЕНТР"під командуванням полковника СС В.Шумани. З поїзда у В.Волинському зійшли (втекли) 5 чоловік (Вятрович список не публікує). Всі сили Української самооборони були підпорядковані цій пятірці, хто був проти -знищений фізично. "чистка" ОУН "М" тривала весь 1943 та 1944 роки. Були задіяні такі одіозні особи як Смок та Ольжич (СБ та польова жандармерія). Смок на допиті в НКВД хвастався, що знищив з 1940 по 1945 рік 1018 учасників підпілля. А син поетесси підтвердив факт особистого атентату до 480 учасників руху тодішнього опору на Волині. Лише одна організація ОУН "М" відносно уціліла - на території Рівненщини. Керівник Далекий видав наказ про знищення пятірки, яка зійшла з поїзда та згаданих осіб. Спочатку Кук хотів помирити, потім Галаса. Однак нічого не вийшло. Доля Далекого невідома. І Медведев підливав масла в багаття братовбивчої війни формуючи польські партизанські загони. Також був знищений штаб Тараса Боровця ( поліська січ) разом із сімєю. І одночасно було розпочато знищення поляків а ті в свою чергу знищували українців. А як наслідок, республіка Польща звинувачує Україну в геноциді. Справедливо відмічено, що такого не було на території Львівщини, Тернопільщини, Дрогобиччині. Тому що ОУН там не було знищено, як на Волині.
Дуда, це ваша "правда". На її основі не можливо нічого будувати.
Не треба було лізти на чужі землі, починаючі з 1919 року, окупуючі Галичину і Волинь.
Переселили поляків, відібравши в українців їх домівки, землі, зруйнувавши храми?
ВИ самі власними руками створили Волинську трегедію... неможна брати чуже, розраховуючі що в майбутньому це забудеться і зійде з рук. Тому в нас своя ПРАВДА.
Тогда и украинцы в Западной Украине и поляки были гражданами Польши. Непонятно каким боком здесь Украина? Другое дело что поляки оккупировали эти земли у УНР.
тут донецкая резня идет, а они опять про што рублей
В коментах масове відкладення цеглин вишиватниками. А, як на мене, Дуда все чітко і точно сказав. Треба бути мудрими. Українці своє в свій час вже сказали. "Що було, то було. Ми вибачаємось за все, що було. І чекаємо від вас такого ж жесту". Може не дослівно, але сенс саме той.
Історія - це політика звернена в минуле. Кожна країна творить свою національну міфологію, яка до реальності не має відношення. Історією повинні займатися історики, а не політики.
