РУС
Новости
3 091 10

На выборах в Молдове зафиксированы нарушения, связанные с участием жителей Приднестровья, - полиция

В ходе выборов в парламент Молдовы полицейские зарегистрировали отдельные нарушения законодательства, сообщил замначальника Генерального инспектората полиции Молдовы Марин Максиан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, несколько инцидентов связаны с голосованием жителей Приднестровья на избирательных участках на правом берегу Днестра.

"Это - случаи препятствования волеизъявлению граждан или попытка подвоза и подкупа избирателей. Хочу отметить, что, согласно последним решениям ЦИК, сам подвоз избирателей на участки для голосования не является нарушением. Но является нарушением, если при подвозе оказывается давление или попытка подкупа избирателей. По каждому отдельному случаю ведется разбирательство", - сказал Максиан на брифинге в воскресенье.

По его словам, всего в день голосования зарегистрировано 57 различных нарушений или обращений в полицию. Среди них - восемь случаев наглядной агитации в неположенных местах (наглядная агитация в день выборов должна быть снята в радиусе 100 метров от избирательных участков - ред), четыре случая предвыборной агитации, десять случаев незаконной перевозки избирателей с целью оказания давления на них.

"Также были инциденты с бюллетенями для голосования. Имело место фотографирование бюллетеней, что запрещено законодательством, а также - случаи размещения фотографий в социальных сетях. Другие нарушения связаны с нарушением эпидемиологических норм, когда избирателям не выдавали маски на участках или они зашли без измерения температуры на входе. По всем случаям приняты меры или ведется разбирательство", - сообщил Максиан.

Накануне он заявил, что полиция "опасается провокаций на парламентских выборах в воскресенье".

Для обеспечения общественного порядка в день парламентских выборов в Молдове привлечено более 6 000 сотрудников МВД, в том числе 4946 полицейских дежурят в радиусе 100 метров от избирательных участков.

Для голосования открыты 2150 избирательных участков, в том числе 150 за рубежом и 41 участок для жителей Приднестровья. Эти участки открыты вдоль Днестра, на правом берегу реки.

В субботу Высшая судебная палата (ВСП) Молдовы отменила решение Апелляционной палаты (АП) о сокращении количества избирательных участков для жителей Приднестровья с 41 до 12. Таким образом, осталось в силе первоначальное решение Центризбиркома, которое пыталась отменить партия "Платформа DA".

выборы (24774) Молдова (1912) Приднестровье (663)
Топ комментарии
+8
На Президентських виборах восени був в Молдові, у тому числі був в Варниці, що на кордоні із Придністров'ям ( там зазвичай голосують ті молдавани, що живуть в Придністров'ї, але мають право голосувати) . Там зустрів людину, яка казала, що взяла гроші за приїзд на голосування, але проголосувала за Марію Санду, і наприкінці крикнула мені "Слава Україні"!
Хоча, це скорше виключення із правил. Але показово, що думаючі люди є всюди!
11.07.2021 15:53 Ответить
+8
Ватных как всегда и везде плющит от Евросоюза и НАТО .
11.07.2021 16:53 Ответить
+6
пишуть, що в блока Санду - 43% підтримки; в блока Вороніна/Додона - 32%; ще по 7% беруть блоки Усатого та Ткачука. Нерозподілені 11% можуть принести Санду 50% місць в парламенті
11.07.2021 15:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
11.07.2021 15:33 Ответить
Ну да, было бы странно, если бы жители Приднестровья,абхезии, ордла, ю. Осетии и пр.проголосовали, как люди. Там нет жизни под рашкой. Они неживые!Отправлено
11.07.2021 15:42 Ответить
11.07.2021 15:52 Ответить
11.07.2021 15:53 Ответить
І так - в Молдові дозволяються білборди з агітацією у тому числі і в день виборів, але вони не повинні бути на відстані до виборчих дільниць, меньше за вказану в Законі.
11.07.2021 15:56 Ответить
В итоге 19 мая пятитысячная толпа жителей г. Дубоссары овладела частью танков и зенитных установок «Шилка» 14-ой армии, возвращавшихся с полигона из с. Афанасьевка, и вывела их на позиции силами дубоссарских трактористов[65]

. 23 июня самолёты попытались совершить бомбардировку нефтяного терминала на Ближнем Хуторе, однако, по заявлению командования 14-й армии, один из самолётов был сбит российскими средствами ПВО[106].

23 июня 1992 года около 14 часов в Тирасполь прибыл генерал-майор А. Лебедь инкогнито под именем инспектора - полковника Гусева

Приднестровские гвардейцы и ополченцы различными способами получали от 14-й армии оружие и бронетехнику[65]. Так, 19 мая в районе Дубоссар в бой вступили танки Т-64, полученные гвардейцами у колонны 14-й армии в ходе её блокирования приднестровскими женщинами и пришедшими им на помощь 5 тысячами жителей г. Дубоссары. Молдавское руководство обвинило 14-ю армию и Россию в нарушении нейтралитета[103], а президент Молдовы Мирча Снегур 25 мая на сессии парламента объявил, что его страна находится в состоянии войны с Россией[1
11.07.2021 16:27 Ответить
Можна згадати і як далі вів себе М. Снєгур, спроби молдавської поліції і націоналістів "навести конституційний лад" в Бендерах і чим це вилилося для Молдови...
Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. По- іншому там бути не могло і не буде. Як би не харахорилися в Кишиневі, Бухаресті, чи М.Санду зі своїм румунським паспортом - українців Придністрянщини не згвалтують лягти під Румунію. Кінцеве рішення по Придністрянщині приймуть жителі цього українського регіону, власне - вони його уже прийняли. Юридичне утвердження цього рішення буде у Києві, і тільки у Києві. Просто керівникам на Банковій для цього не вистачає ні волі, ні національної гідності. Поки що.
11.07.2021 17:45 Ответить
И там колбасят пророссийские силы. Им надо чтобы победили воры.
11.07.2021 16:29 Ответить
11.07.2021 16:53 Ответить
а где лапотники не насрали?...
11.07.2021 19:20 Ответить
 
 