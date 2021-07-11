На выборах в Молдове зафиксированы нарушения, связанные с участием жителей Приднестровья, - полиция

В ходе выборов в парламент Молдовы полицейские зарегистрировали отдельные нарушения законодательства, сообщил замначальника Генерального инспектората полиции Молдовы Марин Максиан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, несколько инцидентов связаны с голосованием жителей Приднестровья на избирательных участках на правом берегу Днестра.

"Это - случаи препятствования волеизъявлению граждан или попытка подвоза и подкупа избирателей. Хочу отметить, что, согласно последним решениям ЦИК, сам подвоз избирателей на участки для голосования не является нарушением. Но является нарушением, если при подвозе оказывается давление или попытка подкупа избирателей. По каждому отдельному случаю ведется разбирательство", - сказал Максиан на брифинге в воскресенье.

По его словам, всего в день голосования зарегистрировано 57 различных нарушений или обращений в полицию. Среди них - восемь случаев наглядной агитации в неположенных местах (наглядная агитация в день выборов должна быть снята в радиусе 100 метров от избирательных участков - ред), четыре случая предвыборной агитации, десять случаев незаконной перевозки избирателей с целью оказания давления на них.

"Также были инциденты с бюллетенями для голосования. Имело место фотографирование бюллетеней, что запрещено законодательством, а также - случаи размещения фотографий в социальных сетях. Другие нарушения связаны с нарушением эпидемиологических норм, когда избирателям не выдавали маски на участках или они зашли без измерения температуры на входе. По всем случаям приняты меры или ведется разбирательство", - сообщил Максиан.

Накануне он заявил, что полиция "опасается провокаций на парламентских выборах в воскресенье".

Для обеспечения общественного порядка в день парламентских выборов в Молдове привлечено более 6 000 сотрудников МВД, в том числе 4946 полицейских дежурят в радиусе 100 метров от избирательных участков.

Для голосования открыты 2150 избирательных участков, в том числе 150 за рубежом и 41 участок для жителей Приднестровья. Эти участки открыты вдоль Днестра, на правом берегу реки.

В субботу Высшая судебная палата (ВСП) Молдовы отменила решение Апелляционной палаты (АП) о сокращении количества избирательных участков для жителей Приднестровья с 41 до 12. Таким образом, осталось в силе первоначальное решение Центризбиркома, которое пыталась отменить партия "Платформа DA".

